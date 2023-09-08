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Электронные подписи

Где организации или предпринимателю получить КЭП и когда понадобится МЧД

С 1 сентября 2023 года закончился период, когда можно было руководителю организации или ИП использовать КЭП, выданную коммерческим АУЦ. А еще ранее, 4 августа, был продлен переходный период по использованию КЭП представителей организаций (ИП) без МЧД. Как теперь обстоят дела с получением КЭП и кто не сможет обойтись без МЧД -- читайте в статье.
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Где организации или предпринимателю получить КЭП и когда понадобится МЧД
Иллюстрация: Моё дело

В статье рассказываем о том, где получить квалифицированную электронную подпись (КЭП) для электронного подписания документов, в зависимости от того, кто оформляет документ — руководитель организации, ИП, их представители либо гражданин, который действует от своего имени.

Также коснемся случаев, когда представителю организации (ИП) необходима машиночитаемая доверенность (МЧД). В конце статьи найдете полезные ссылки, которые помогут оформить МЧД.

Электронный документ оформляет руководитель коммерческой организации

Для электронного подписания нужна КЭП юридического лица (КЭП ЮЛ), где владельцем квалифицированного сертификата указано именно лицо, уполномоченное действовать от имени организации без доверенности.

Получить КЭП можно:

Обратите внимание: получить КЭП в УЦ ФНС могут только лица, действующие от имени организации без доверенности. Если за электронной подписью обращается представитель организации или лицо, действующее от ее имени по доверенности, то за получением КЭП необходимо обращаться в аккредитованные УЦ (АУЦ). Об этом читайте ниже в статье.

  • в УЦ ЦБ — для участников финансового рынка (кредитных организаций, операторов платежных систем, некредитных финансовых организаций).

В отношении сертификатов (КЭП), выданных АУЦ, до 1 сентября 2023 года действовали переходные положения. Руководителю можно было использовать КЭП ЮЛ, если квалифицированный сертификат (в котором он указан в качестве владельца), выдан до 31 декабря 2021 года (включительно) АУЦ, аккредитованным после 1 июля 2020 года.

Такие сертификаты истекали по окончании срока их действия, но не позднее 31 августа 2023 года.

Электронный документ оформляет представитель организации (в т.ч. работник)

Здесь под представителем имеем в виду физлицо, ИП или другую организацию, уполномоченную действовать от имени представляемой организации на основании доверенности, выданной этой организацией в соответствии с гражданским законодательством.

Для электронного подписания нужны:

  • КЭП представителя;

  • МЧД — доверенность, подписанная:

    • КЭП ЮЛ;

    • или КЭП лица, которому выдана доверенность с правом передоверия. В этом случае нужна также доверенность, допускающая передоверие, подписанная КЭП ЮЛ (или КЭП нотариуса, если доверенность была удостоверена им);

    • или КЭП нотариуса, если доверенность удостоверена нотариусом.

Получить КЭП можно в АУЦ.

Переходные положения

До 1 сентября 2024 года представитель может использовать КЭП ЮЛ, если квалифицированный сертификат (в котором он указан в качестве владельца):

  • выдан АУЦ, аккредитованным после 1 июля 2020 года;

  • выдан не позднее 31 августа 2023 года.

Такие сертификаты истекают по окончании срока их действия, но не позднее 31 августа 2024 года. При этом электронная МЧД не нужна.

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Электронный документ оформляет индивидуальный предприниматель (ИП)

Для электронного подписания нужна КЭП ИП. Получить КЭП можно в:

Обратите внимание! ИП, который использует от своего лица КЭП, следует быть внимательным: использовать нужно подпись, владельцем сертификата которой он является именно как предприниматель (а не физлицо).

В отношении сертификатов (КЭП), выданных АУЦ, до 1 сентября 2023 года действовали переходные положения.

ИП мог использовать КЭП ИП, если квалифицированный сертификат (в котором он указан в качестве владельца), выдан до 31 декабря 2021 года (включительно) АУЦ, аккредитованным после 1 июля 2020 года. Такие сертификаты истекали по окончании срока их действия, но не позднее 31 августа 2023 года.

Электронный документ оформляет представитель ИП (в т.ч. работник)

Здесь под представителем имеем в виду физлицо, другого ИП или организацию, уполномоченную действовать от имени представляемого ИП на основании доверенности, выданной этим ИП в соответствии с гражданским законодательством.

Для электронного подписания нужны:

  • КЭП представителя;

  • МЧД — доверенность, подписанная:

    • КЭП ИП;

    • или КЭП лица, которому выдана доверенность с правом передоверия. В этом случае нужна также доверенность, допускающая передоверие, подписанная КЭП ИП (или КЭП нотариуса, если доверенность была удостоверена им);

    • или КЭП нотариуса, если доверенность удостоверена нотариусом.

Получить КЭП можно в АУЦ.

Переходные положения

До 1 сентября 2024 года представитель может использовать КЭП представителя ИП, если квалифицированный сертификат (в котором он указан в качестве владельца):

  • выдан АУЦ, аккредитованным после 1 июля 2020 года;

  •  выдан не позднее 31 августа 2023 года.

Такие сертификаты истекают по окончании срока их действия, но не позднее 31 августа 2024 года. При этом электронная МЧД не нужна.

Электронный документ оформляет гражданин

Здесь имеем в виду оформление документа для действий от своего имени, а не от имени других лиц. Для электронного подписания нужна: КЭП ФЛ.

Получить КЭП можно в АУЦ.

Оформление МЧД

Оформить МЧД можно:

Все доверенности, созданные по единому формату и загруженные через Портал ФНС, будут храниться в едином блокчейн-хранилище ФНС, что ускорит проверку таких документов при взаимодействии с госорганами и с контрагентами.

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Комментарии

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