Самозанятые: формирование чеков

Самозанятые должны формировать чеки. Они понадобятся не только покупателям, но и налоговой. Именно на основании чеков ИФНС рассчитает налог к уплате. В статье рассказываем о порядке формирования чека (даже при отсутствии интернета), а также о порядке их аннулирования

Чеки для покупателей

На каждый произведенный расчет (по каждому поступлению) плательщик налога на профессиональный доход (НПД) обязан формировать специальный чек и передавать его покупателю или заказчику. Этот чек формируется в мобильном приложении (веб-кабинете) «Мой налог».

В одном чеке можно перечислить сразу несколько наименований товаров (работ, услуг, имущественных прав) отдельными позициями.

Если в момент расчета отсутствует подключение к сети Интернет, то чек все равно может быть сформирован в приложении в общем порядке. После подключения к сети Интернет сформированные чеки, содержащие всю необходимую информацию о расчете, автоматически передаются в ИФНС.

Чек должен быть сформирован и передан покупателю (заказчику) в момент расчета наличными или с использованием электронных средств платежа (в т. ч. с использованием терминала по приему).

Обратите внимание: безналичная оплата покупателем (заказчиком) счета НПД через платежного агента (в т.ч. оператора мобильной связи) в режиме онлайн также возможна в приложении "Мой налог". Для настройки способа безналичной оплаты и подключения к платежному сервису см. Инструкцию ФНС России (сайт ФНС России > раздел "Информационные материалы" > Памятка для самозанятого "Безналичная оплата товаров, работ и услуг самозанятого"). Размер комиссии и условия проведения таких платежей определяются платежными агентами.

Передать чек покупателю можно как на бумаге, так и в электронном виде (например, отправить на почту или предложить сканировать QR-код).

Для передачи покупателю бумажного чека его необходимо распечатать. Сделать это можно с помощью любого распечатывающего устройства (например, принтера). В чеке должны быть заполнены обязательные реквизиты, приведенные в п. 6 ст. 14 Федерального закона № 422-ФЗ от 27 ноября 2018 г. (в частности, ИНН покупателя-организации (ИП), дата и время расчета, ИНН продавца, указание на применение специального режима, наименования товаров, специальный QR-код).

При денежных расчетах в безналичном порядке (например, через кассу банка) сформировать чек и выдать его покупателю можно позже, с учетом крайнего срока – не позднее 9-го числа месяца, следующего за месяцем расчетов.

До формирования чека плательщик НПД может выставить покупателю счет на оплату товаров (работ, услуг). Это также можно сделать в мобильном приложении (веб-версии) "Мой налог". Для формирования счета в мобильном приложении "Мой налог" нужно на стартовой странице нажать на кнопку "Новая продажа", далее заполнить поля "Наименование товара", "Стоимость", выбрать контрагента "Юридическому лицу или ИП", указать ИНН организации и нажать на кнопку "Выдать счет", выбрать способ оплаты.

Однако, имейте в виду, что этот счет не является основанием для начисления суммы НПД (об этом читайте далее).

Обратите внимание: при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) в интересах плательщика НПД на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров с участием посредника в расчетах у плательщика НПД отсутствует обязанность по выдаче чека (расчеты производит посредник). При этом у посредника возникает обязанность по применению ККТ в общем порядке. Однако если сведения о произведенных посредником с применением ККТ расчетах не переданы им в ИФНС и не отражены в мобильном приложении (веб-кабинете) "Мой налог", то плательщику НПД придется передать их самостоятельно в особом порядке. Для этого потребуется получить от посредника отчет о продажах за календарный месяц. На основании отчета в приложении "Мой налог" надо будет составить сводные сведения о произведенных за месяц расчетах. То есть в приложении потребуется отразить всю полученную посредником за месяц выручку. Сделать это нужно не позднее 9-го числа следующего месяца.

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Чеки для налоговой

Чеки нужны и для налоговой. Именно на основании чеков ИФНС рассчитывает сумму налога на профдоход (НПД). Плательщик НПД должен регулярно направлять чеки в ИФНС через мобильное приложение (веб-кабинет) "Мой налог". Порядок их передачи через мобильное приложение (веб-кабинет) "Мой налог" устанавливаются правилами использования данного приложения (его веб-версии).

В приложении "Мой налог" можно привязать банковскую карту и настроить автоплатеж, чтобы начисленный к уплате налог автоматически списывался с привязанной карты. Данный функционал предусмотрен только для уплаты НПД. ФНС России не отслеживает операции по счетам этих карт.

Кроме того, соответствующими полномочиями плательщик может наделить операторов электронных площадок (это сайты по поиску работы, заказов или покупателей) или банки, имеющие возможность обмениваться необходимой информацией с налоговыми инспекциями. Делается это с использованием мобильного приложения (веб-кабинета) "Мой налог" либо через банк. Перечень операторов электронных площадок и кредитных организаций, которые занимаются информационным обменом с ФНС России, размещен на сайте ведомства.

Однако в этих случаях операторы электронных площадок и банки могут автоматически учитывать в качестве налогооблагаемого дохода все поступления на привязанную карту (информация об этом прописана в соответствующем договоре между самозанятым и партнером). Поэтому если по карте проходят (или планируются к прохождению) операции, которые не формируют облагаемого НПД дохода (например, возврат займа), то рассчитываться с бюджетом лучше через сервис ФНС России (направляя соответствующие сведения).

Ранее мы говорили про возможность формирования для покупателя счета на оплату товаров (работ, услуг). Помните, что этот счет не является основанием для начисления суммы НПД. Налог рассчитывается только на основании чеков. Чтобы сформировать чек на основе счета, нужно в мобильном приложении "Мой налог" во вкладке "Счета" открыть нужный счет и в меню ("...") выбрать "Создать чек". Для данного счета будет создан чек. Счет получит статус "Счет оплачен".



Аннулирование чека

В ряде случаев допускается аннулирование чека. Это возможно при представлении в ИФНС пояснений с указанием причин такой корректировки. Например, при возврате денежных средств (аванса) покупателю или некорректном вводе сведений о доходе. Подать пояснения можно через мобильное приложение "Мой налог" или уполномоченных операторов электронных площадок и (или) уполномоченные кредитные организации.

Корректировка суммы налога учитывается при формировании сальдо ЕНС.

Чтобы аннулировать чек через мобильное приложение "Мой налог" нужно в этом приложении во вкладке "Чеки" выбрать чек, который необходимо аннулировать, нажать на кнопку "...", выбрать "аннулировать", указав причину отмены чека.

Далее для отражения в мобильном приложении "Мой налог" корректной суммы полученного дохода необходимо сформировать чек, указав в нем фактическую дату проведения расчета.

Налог по аннулированному чеку будет перерассчитан ИФНС в период с 9-го по 12-е число месяца, следующего за месяцем аннулирования чека.

Однако если плательщик НПД ошибочно аннулировал чек, возможность его восстановления в мобильном приложении (веб-кабинете) "Мой налог" не предусмотрена. Поэтому необходимо повторно сформировать и направить в ФНС России ошибочно аннулированный чек.

Будьте внимательны! Если при возврате денежных средств (аванса) покупателю плательщик НПД аннулировал чек, но фактически деньги покупателю не вернул, это может являться основанием для налоговой проверки. Проверка может быть инициирована в том числе покупателем.

Изучить другие аспекты деятельности самозанятых можно на сайте moedelo.org в статье «Экспертное заключение. Налог на профессиональный доход для самозанятых лиц». Статья включает следующие разделы:

Плательщики налога и объект налогообложения

Постановка на учет

Особенности перехода ИП

Освобождение от уплаты налогов (сборов, страховых взносов)

Обязанности плательщика НПД

Порядок расчета налога

Порядок и сроки уплаты налога

Снятие с учета

Ответственность

Контрагенты плательщиков НПД

Статья содержит ссылки на нормы законодательства, письма (сообщения) контролирующих ведомств и актуальна на день посещения сайта.

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