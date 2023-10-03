Акт сверки расчетов с налоговой инспекцией: как получить и «оспорить»

Оценить наиболее полноценно состояние расчетов с бюджетом помогает сверка расчетов и получение по ее итогам акта сверки. Запросить акт можно как в бумажном, так и в электронном виде – у каждого способа свои особенности. Разрешить разногласия по акту также можно разными способами. Об этом читайте в статье

Что дает сверка расчетов?

Совместная сверка принадлежности сумм, перечисленных (признаваемых) в качестве ЕНП, либо сумм, перечисленных не в качестве ЕНП, проводится между плательщиком (налоговым агентом) и ИФНС.

В ходе сверки данные о расчетах, которые есть у инспекции, сопоставляются со сведениями организации или ИП. Это позволяет выявить переплату (положительное сальдо ЕНС), задолженность по платежам в бюджет (отрицательное сальдо ЕНС), не поступившие вовремя, но перечисленные платежи.

Сверку можно провести по одному, нескольким или по всем налогам (сборам, страховым взносам), их КБК и за определенный период.

Акт совместной сверки расчетов – объемный документ, который содержит детальную информацию в разрезе налогов и сборов. Такая сверка позволяет выяснить, перечислены ли необходимые суммы налогов и сборов в бюджет, не образовался ли долг, не начисляются ли налогоплательщику штрафы и пени за неуплаченные вовремя налоги.

Акт сверки: бумажный или электронный?

Акт сверки можно получить в бумажном или электронном виде. Его форма и формат утверждены Приказом ФНС России № ЕД-7-19/402 от 21 июня 2023 г.

Порядок получения акта сверки представлен в таблице:

Вид акта сверки бумажный электронный Заявление для получения акта сверки Заявление по форме из письма ФНС России № АБ-4-19/17879 от 12 декабря 2022 г. Запрос по формату, утв. Приказом ФНС России № ЕД-7-19/1295 от 29 декабря 2022 г. Запрос на сверку можно оформить либо за отчетный год, либо за один из периодов отчетного года Куда и как представлять заявление В свою ИФНС (по месту учета):

– при личном посещении (в т. ч. представителем по доверенности);

– через МФЦ;

– почтой (с уведомлением о вручении, описью вложения) В свою ИФНС (по месту учета):

– через ЛК налогоплательщика (для физлиц достаточно иметь УНЭП, для организаций и ИП нужна УКЭП);

– по ТКС (нужна УКЭП) Где (как) можно получить акт – в своей ИФНС;

– в МФЦ, через который подавалось заявление;

– по обычному почтовому адресу, известному ИФНС – через ЛК налогоплательщика;

– по ТКС Когда выдадут акт Не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации заявления Не позднее трех рабочих дней с даты его регистрации Срок регистрации заявления – не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления этого заявления в ИФНС

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Не согласны с актом сверки?

Если налогоплательщик не согласен с полученным актом сверки, он может представить свои разногласия в ИФНС в форме письменного запроса или электронного обращения. Их рассмотрят в течение 30 календарных дней с даты регистрации в ИФНС запроса (обращения). То есть в порядке, который применяется при получении запросов (обращений) об индивидуальном информировании.

К запросу (обращению) можно приложить подтверждающие документы и пояснения.

Представить их можно:

при личном посещении (в т. ч. через представителя);

почтой (с уведомлением о вручении, описью вложения);

через личный кабинет налогоплательщика;

по ТКС.

Оперативно разрешить разногласия по акту сверки поможет сервис на сайте ФНС России "Оперативная помощь: разблокировка счета и вопросы по ЕНС".

Через данный сервис можно отправить в ИФНС электронное сообщение "Не согласен с данными в акте сверки" (при этом важно указать ИНН и наименование организации (ИНН и ФИО – для ИП), контактный номер телефона) и прикрепить файлы с подтверждающими документами. После этого налоговый инспектор свяжется с плательщиком и либо сразу разрешит спорный вопрос, либо назначит личный прием.

Внимание! По техническим причинам (в связи с работами по актуализации ЕНС) акты сверки не формируются по состоянию на 28-е число каждого месяца по любым каналам взаимодействия с налогоплательщиками (ни по ТКС, ни в личном кабинете налогоплательщика, ни в бумажном виде). В этот день данные в личных кабинетах отображаются по состоянию на 27-е число.

Если 28-е число текущего месяца приходится на нерабочий день, день блокировки формирования актов переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.

Подтверждение: письмо ФНС России № АБ-4-19/5479 от 28 апреля 2023 г.

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