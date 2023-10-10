Какие валютные операции вправе проводить российские организации, ИП, и граждане в 2023-2024 году?

Российские организации, ИП и граждане вправе проводить валютные операции, которые разрешены валютным законодательством (по Федеральному закону № 173-ФЗ от 10 декабря 2003 г.). Однако 2023-2024 году в связи с непростой международной ситуацией в составе пакета экономических контрсанкций действуют особые валютные ограничения. О них и пойдет речь в статье

Запрет на передачу займа в валюте нерезиденту

Запрет действует с 1 марта 2022 года

Резидентам запрещено проводить операции по предоставлению нерезидентам иностранной валюты по договорам займа (п. 3 Указа Президента РФ № 79 от 28 февраля 2022 г.).

Исключение: передавать займ в валюте нерезиденту можно по разрешению Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ (в т. ч. выданному неопределенному кругу лиц). Правила выдачи разрешения утверждены Постановлением Правительства РФ № 295 от 6 марта 2022 г. Принятые разрешения публикует Минфин России на своем сайте в специальном разделе.

В соответствии с такими полномочиями эта комиссия уже разрешила, в частности, резидентам-физлицам операции, связанные с предоставлением валюты по договорам займа нерезидентам, если одновременно выполняются следующие условия:

нерезиденты находятся под контролем физлиц в соответствии с п. 3 ст. 25.13 Налогового кодекса РФ и информация об этом раскрыта российским налоговым органам;

– заем предоставляется нерезидентам для содержания их собственного зарубежного имущества (в т. ч. на ремонт, охрану и т.п.).

Запрет не касается:

получения резидентами валюты при исполнении нерезидентами своих обязательств по договорам займа (включая операции по возврату займа, оплате процентов и (или) штрафных санкций);

исполнения обязательств перед нерезидентами в рамках договоров займа, предоставленного нерезидентом резиденту;

оплаты резидентами (гражданами, организациями, ИП, самозанятыми) платежей в пользу нерезидентов по другим договорам (за товары, работы, услуги);

валютных денежных переводов, зачисляемых на открытые в банках, расположенных за границей, счета (вклады) российских диппредставительств, консульств, постоянных представительств при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, иных официальных российских представительств и представительств федеральных органов исполнительной власти, российских представительств и (или) зарубежных филиалов организаций-резидентов и их работников.

Запрет на зачисление валюты на свой зарубежный счет

Запрет действует с 1 марта 2022 года

Резидентам запрещено зачислять валютные средства на свои счета (вклады) за рубежом (п. 3 Указа Президента РФ № 79 от 28 февраля 2022 г.).

Исключение: эти операции можно проводить по разрешению Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ (в т. ч. выданному неопределенному кругу лиц). Правила выдачи разрешения утверждены Постановлением Правительства РФ № 295 от 6 марта 2022 г. Принятые разрешения публикуются Минфином России на своем сайте в специальном разделе.

В соответствии с такими полномочиями эта комиссия уже разрешила, в частности:

экспортерам (резидентам) без ограничений зачислять валютную выручку, полученную от нерезидентов по внешнеторговым договорам (контрактам) на передачу нерезидентам товаров (результатов интеллектуальной деятельности, оказание услуг, выполнение работ), на свои зарубежные счета (вклады).

Необходимость проведения для этого репатриации, существовавшая для отдельных экспортеров, больше не действует в связи с фактической отменой репатриации с 5 июля 2022 года.

переводить валютные средства на свои зарубежные счета для финансирования текущей операционной деятельности филиалов и представительств (не более объема финансирования за предыдущий год);

зачислять на зарубежные счета физлиц-резидентов полученные от нерезидентов в валюте:

заработную, арендную плату;

купоны и дивиденды по ценным бумагам и иные процентные платежи;

средства по сделкам (операциям) по возникновению права собственности на зарубежную недвижимость (в т. ч. строящуюся);

средства по сделкам (операциям) по возникновению права собственности на ценные бумаги, а также по погашению ценных бумаг, которые хранятся у иностранного депозитария, иностранного банка, иной организации финансового рынка;

резидентам зачислять на свои зарубежные счета (вклады) валюту в виде возврата займов, ранее выданных с их с зарубежных счетов (вкладов) организациям-нерезидентам, поименованным в пп. "а" – "б" п. 12 Указа Президента РФ № 95 от 5 марта 2022 г.;

гражданам переводить валюту со своих зарубежных счетов, открытых в иностранных банках до 1 марта 2022 года, на свои другие зарубежные счета, информация о которых раскрыта российским налоговым инспекциям;

гражданам-резидентам переводить валюту с любых своих зарубежных счетов на зарубежные счета, открытые в странах, не совершающих недружественные действия по отношению к России, ее гражданам и организациям. Условие: информация о счетах раскрыта российским налоговым инспекциям;

гражданам переводить валюту на свои зарубежные счета (вклады) с российских счетов (переводом (в т. ч. электронным) без открытия банковского счета) в размере, не превышающем ограничений таких переводов из России, установленных ЦБ РФ;

гражданам-резидентам зачислять на свои зарубежные счета (вклады) валюту для содержания зарубежного имущества, собственниками которого являются граждане-резиденты (в т. ч. на ремонт, охрану и т.п.), – не более сумм, потраченных на это в прошлом календарном году;

гражданам-резидентам зачислять на свои зарубежные счета (вклады) валюту для оплаты своих расходов (расходов супругов, близких родственников) на образование и медуслуги;

гражданам-резидентам зачислять на свои зарубежные счета (вклады) в ЕАЭС или в иностранных государствах (на территориях), с которыми есть автоматический обмен финансовой информацией, валюту, возвращаемую нерезидентами по договорам займа, заключенным до 14 апреля 2018 года (кроме договоров, существенные условия которых были изменены после этой даты);

гражданам-резидентам зачислять денежные средства, связанные с получением дивидендов по акциям российских АО (с распределением прибыли российских ООО, хозяйственных товариществ и производственных кооперативов), на счета (вклады), открытые в банках за рубежом, в пределах общих лимитов, установленных ЦБ РФ.

Условие: эти банки – дочерние общества уполномоченных банков.

В остальных случаях резидентам запрещено зачислять валюту на свои зарубежные счета (вклады) и переводить электронные денежные средства без открытия банковского счета через иностранных поставщиков платежных услуг, если эти зачисления (переводы) связаны с перечислением дивидендов по акциям российских АО, распределенной прибыли ООО, хозяйственных товариществ, производственных кооперативов.

Запрет не касается:

валютных денежных переводов, зачисляемых на открытые в банках, расположенных за границей, счета (вклады) российских диппредставительств, консульств, постоянных представительств при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, иных официальных российских представительств и представительств федеральных органов исполнительной власти, российских представительств и (или) зарубежных филиалов организаций-резидентов и их работников;

рублевых денежных переводов на свои рублевые банковские счета (вклады) в иностранных банках, в том числе зачисляемых для последующей конвертации в иностранную валюту и ее зачисления на валютные банковские счета (вклады) резидентов, открытые в иностранных банках, либо последующего перевода по поручению резидентов полученной в результате такой конвертации иностранной валюты на валютные банковские счета (вклады) иных лиц в иностранных банках (п. 1.1 Официального разъяснения ЦБ РФ № 4-ОР от 16 апреля 2022 г.).

Запрет на денежные электронные переводы

Запрет действует с 1 марта 2022 года

Резидентам запрещены денежные переводы без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг. (п. 3 Указа Президента РФ № 79 от 28 февраля 2022 г.).

Исключение: эти операции можно проводить по разрешению Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Правила его выдачи утверждены Постановлением Правительства РФ № 295 от 6 марта 2022 г. Принятые разрешения публикует Минфин России на своем сайте в специальном разделе.

Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ дано право вводить для резидентов ограничения на:

на зачисление валюты на их зарубежные счета (вклады);

на переводы электронных денежных средств без открытия банковского счета через иностранных поставщиков платежных услуг.

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Особый порядок для сделок с «недружественными» лицами

Ограничение действует со 2 марта 2022 года

Особыйпорядок проведения отдельных сделок с иностранными лицами из недружественных государств (а также с их подконтрольными лицами (кроме резидентов) действует независимо от места их регистрации или ведения деятельности):

по предоставлению рублевых кредитов (займов);

по возникновению права собственности на ценные бумаги и недвижимость.

Подтверждение: пп. "а" – "е" п. 1 Указа Президента РФ № 81 от 1 марта 2022 г.

Эти операции можно проводить по разрешениям Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Правила их выдачи утверждены Постановлением Правительства РФ № 295 от 6 марта 2022 г. Принятые разрешения публикуются Минфином России на своем сайте в специальном разделе.

В соответствии с такими полномочиями эта комиссия уже разрешила, в частности:

российским банкам кредитовать ведущих деятельность в России резидентов (организации и ИП, которые зарегистрированы в России, а также россиян), подконтрольных иностранным лицам недружественных стран. Условие: направление вновь поступающих кредитных ресурсов на деятельность в России;

отдельные операции с недвижимостью с участием иностранных лиц, связанных с недружественными странами;

резидентам-физлицам – безвозмездные сделки (операции), а также сделки (операции) на сумму не более 1 руб., влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги, отчуждаемые иностранными физлицами, связанными с недружественными странами, при условии, что стороны этих сделок (операций) – супруги (близкие родственники).

Операции с ценными бумагами и недвижимостью также могут осуществляться на организованных торгах на основании разрешений, выдаваемых ЦБ РФ по согласованию с Минфином России.

Исключение: запрет не действует для сделок, стороной которых являются ЦБ РФ и государственные органы.



Ограничение на вывоз наличной валюты (денежных инструментов в валюте)

Ограничение действует со 2 марта 2022 года

Запрещено вывозить из России наличную иностранную валюту, денежные инструменты в валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долл. США (по официальному курсу ЦБ РФ на дату вывоза) (пп. "ж" п. 1 Указа Президента РФ № 81 от 1 марта 2022 г.).

С 15 октября 2022 года ЦБ РФ дано право выдавать разрешения на вывоз более крупных сумм (п. 6 Указа Президента РФ № 737 от 15 октября 2022 г.).

Временный порядок исполнения крупных кредитных (заемных) обязательств

Ограничение действует с 5 марта 2022 года

С 5 марта 2022 года действует временный порядок исполнения крупных кредитных (заемных) обязательств перед кредиторами, в том числе из недружественных государств, или перед подконтрольными им лицами (Указ Президента РФ № 95 от 5 марта 2022 г.)..

С 15 октября 2022 года этот порядок распространен также на крупные выплаты, осуществляемые резидентами лицам из недружественных стран в связи с уменьшением уставных капиталов, ликвидацией, банкротством организаций-резидентов (п. 3 Указа Президента РФ № 737 от 15 октября 2022 г.).



Ограничения на переводы физлиц за рубеж

Ограничение продлено до 31 марта 2024 года

За календарный месяц физлицо вправе перевести на свой счет за рубеж или другому физлицу за рубежом:

со своего счета в России не более 1 млн долл. США (или эквивалент в другой валюте);

без открытия счета (через компании, оказывающие услуги перевода) – не более 10 тыс. долл. США (или эквивалент в другой валюте).

Это правило распространяется на:

российских резидентов;

нерезидентов из дружественных стран.

При этом нерезиденты из любых стран могут переводить с российских счетов за рубеж в рублях и валюте зарплату (плату за выполнение работ и оказание услуг), перечислять эти средства за рубеж без открытия счета, если они официально работают в России по трудовому или гражданско-правовому договору. Такое право есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран. Таким образом, например, "дружественные" нерезиденты могут переводить зарплату дополнительно, сверх и так доступного им лимита.

Приостановлены переводы за рубеж:

с банковских счетов нерезидентов – физлиц из недружественных стран, не работающих в России, а также организаций из этих государств;

средств нерезидентов недружественных стран со счетов российских брокеров и доверительных управляющих.

Подтверждение: информация ЦБ РФ от 29 сентября 2023 г., от 26 сентября 2023 г., от 31 марта 2023 г., от 30 июня 2022 г., от 29 сентября 2022 г., от 30 июня 2022 г.

Суммы переводов рассчитываются по курсу иностранных валют к рублю, установленному ЦБ РФ на дату поручения на осуществление перевода.

Внимание! В таких переводах следует учитывать не только суммовые ограничения, но также запреты на отдельные виды операций (например, связанные с зачислениями на свой зарубежный счет, о которых мы писали здесь ранее).



Ограничения выдачи наличных с валютных вкладов и счетов граждан

Ограничение продлено до 9 марта 2024 года

Речь идет о следующих ограничениях на выдачу наличных с валютных вкладов и счетов граждан:

со счетов и вкладов, открытых до 9 марта 2022 года, можно снять до 10 тыс. долл. США включительно (или эквивалентную сумму в евро) в наличной валюте, а остальные средства (без ограничения) – в рублях по курсу банка на день выдачи.

Выплачиваемая сумма:

по средства, размещенным до 9 сентября 2022 года, не может быть меньше суммы, рассчитанной на день выплаты по официальным курсам иностранных валют ЦБ РФ для конвертации иных валют по отношению к рублю;

по средствам, размещенным начиная с 00.00 мск 9 сентября 2022 года, выдается в рублях по курсу банка на день выплаты (без привязки к курсу ЦБ РФ);

наличная валюта выдается в долларах США или евро независимо от того, в какой валюте открыт вклад (счет).

Конвертация иных валют в доллары США – по курсу рыночному курсу на день выдачи;

получить валюту можно в кассе банка;

не меняются условия по уже открытым валютным счетам и вкладам.

В том числе проценты продолжают начисляться в валюте открытого вклада (счета);

можно открывать новые валютные счета и вклады. Но снять с них средства можно только в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

До 9 марта 2024 года банки не вправе взимать комиссию:

при выдаче гражданам долларов США со вкладов или счетов в иностранной валюте (вне зависимости от валюты счета или вклада);

за конвертацию иностранных валют в доллары США, если эта конвертация проводилась для последующей выдачи наличных долларов США.

Условие: если эти операции совершаются в сумме остатка на 00:00 часов по московскому времени 9 марта 2022 года.

Комиссии, полученные за эти действия с 9 марта 2022 года, банк должен вернуть по заявлению гражданина с учетом особенностей, установленных в п. 2 Решения Совета директоров ЦБ РФ от 11 марта 2022 г.

Подтверждение: решения Совета директоров ЦБ РФ от 6 сентября 2023 г., от 6 сентября 2022 г., от 11 марта 2022 г.

Временный порядок операций с наличной валютой для организаций

Ограничение продлено до 9 марта 2024 года

Временный порядок операций с наличной валютой для организаций заключается в следующем:

резиденты могут получить со своих счетов наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро только для оплаты расходов по зарубежным командировкам исходя из установленных в соответствии с законодательством нормативов оплаты;

нерезидентам запрещено снимать доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро;

другие валюты резиденты и нерезиденты могут получать со своих счетов в наличных по основаниям, предусмотренным законодательством, без ограничений по рыночному курсу на день выдачи.

Сохраняются остальные условия депозитов и счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и японских иенах, открытых организациями и ИП до 10 марта 2022 года.

Подтверждение: информация ЦБ РФ от 7 сентября 2023 г., от 6 марта 2023 г., от 1 августа 2022 г., от 10 марта 2022 г.

Запрет не оплату долей в имуществе нерезидента

Ограничение действует с 18 марта по 31 декабря 2023 года

Без разрешения ЦБ РФ резидентам запрещено:

оплачивать доли, вклады, паи в имуществе (уставном, складочном капитале, паевом фонде кооператива) организации-нерезидента;

вносить нерезидентам взносы по договорам простого товарищества с инвестированием капвложений (договор о совместной деятельности).

Подтверждение: п. 2, пп. "в" п. 4 Указа Президента РФ № 126 от 18 марта 2022 г.

Порядок получения такого разрешения от ЦБ РФ (в т. ч. формы заявлений, список необходимых документов) утвержден Решением Совета директоров ЦБ РФ от 25 марта 2022 г.

В рамках этих полномочий ЦБ РФ с 1 июня 2022 года уже разрешил резидентам эти операции в пользу нерезидентов стран, не совершающих недружественные России действия, если выполняется одно из следующих условий:

оплата идет в рублях или иностранной валюте государств, не относящихся к недружественным (независимо от места нахождения получателя таких денежных средств);

или размер доли (вклада, пая) – не более 15 млн руб. (их эквивалента на дату платежа)

Подтверждение: Решение рабочей группы ЦБ РФ № ПРГ-12-4/1383 от 23 июня 2022 г., информация ЦБ РФ от 24 июня 2022 г.

Внимание! При проведении незаконной валютной операции банк откажет клиенту в ее исполнении.

Экспортерам следует также обратить внимание на торговые ограничения для отдельных видов товаров и экспортных операций с ними.

Запрет на продажу валюты «недружественным» лицам

Ограничение действует с 27 марта 2022 года

Данный запрет для резидентов следует из запрета (лимит 0 процентов) для организаций-нерезидентов из недружественных стран покупать любую иностранную валюту на внутреннем российском валютном рынке (Указ Президента РФ № 126 от 18 марта 2022 г.).

Исключения:

банки-нерезиденты из недружественных государств могут заключать на российском валютном рынке:

сделки купли-продажи одной иностранной валюты в обмен на другую;

поставочные валютные форварды и своп-договоры, предусматривающие поставку одной иностранной валюты за другую иностранную валюту.

Условие: цены в этих договорах не должны отклоняться более чем на 2 процента от цен на аналогичные инструменты на российских биржевых торгах и на международных рынках на момент заключения;

владельцы еврооблигаций могут покупать валюту на внутреннем российском валютном рынке в размере и на условиях, установленных в Выписке № 05-06-10/ВН-42354 от 18 августа 2022 г. из Протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ № 75/2 от 20 июля 2022 г.

Временный порядок выплаты иностранным «недружественным» участникам распределенной прибыли

Действует временный порядок выплаты иностранным участникам из недружественных стран распределенной прибыли:

в ООО;

в хозяйственных товариществах;

в производственных кооперативах.

Подтверждение: Указ Президента РФ № 254 от 4 мая 2022 г.

Крупные выплаты распределенной прибыли иностранным участникам из недружественных стран (подконтрольным им лицам (кроме зарегистрированных в России)) проводятся такими организациями в рублях через спецсчета типа "С" в соответствии с временным порядком исполнения крупных кредитных (заемных) обязательств (т.е. согласно п. 2-9 Указа Президента РФ № 95 от 5 марта 2022 г.).

ЦБ РФ (для кредитных и некредитных финансовых организаций – резидентов) и Минфин России (для других резидентов) могут:

выдавать разрешения, освобождающие от соблюдения этого временного порядка;

устанавливать иной порядок выплаты распределенной прибыли "недружественным" иностранным участникам.

В частности, разрешение на выплату дают, как правило:

при соблюдении условий, перечисленных в п. 2 Выписки № 05-06-10/ВН-32671 от 11 июля 2023 г. из Протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ № 171/5 от 7 июля 2023 г.

Среди них:

размер выплачиваемой прибыли (дивидендов) – не более 50 процентов от размера чистой прибыли за предыдущий год;

организация исполняет установленные для нее ведомствами ключевые показатели эффективности;

иностранные участники (акционеры) организации готовы продолжать коммерческую деятельность в России;

либо при соблюдении условий, перечисленных в Выписке № 05-06-10/ВН-38854 от 16 августа 2023 г. из Протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ № 182/5 от 9 августа 2023 г.:

инвестирование иностранных кредиторов в российскую экономику начиная с 1 апреля 2023 года (включая расширение объема производства в России и развитие новых технологий);

размер выплачиваемой прибыли (дивидендов) – не более объема таких инвестиций.

Ряд других запретов

Ограничение действует с 3 марта 2022 года

В отношениях с организациями и физлицами, находящимися под российскими санкциями (подконтрольными им организациями), нужно соблюдать запреты:

на заключение с ними сделок (в т. ч. внешнеторговых контрактов);

на исполнение обязательств перед ними по уже заключенным сделкам;

на проведение финансовых операций в их пользу;

на вывоз для них из России российской продукции (сырья).

Правительство РФ Постановлением № 851 от 11 мая 2022 г. утвердило:

перечень подсанкционных лиц;

дополнительные критерии запрещенных сделок.

Официальные разъяснения по этим специальным экономическим мерам дают Минфин России и ЦБ РФ (в пределах своих компетенций).

Подтверждение: Указ Президента РФ № 252 от 3 мая 2022 г. (действует до отмены установленных им специальных экономических мер).

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