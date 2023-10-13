Изменения по налогу на имущество организаций, которые вступят в силу с 1 января 2024 года

«Запускаем» серию публикаций об изменениях по налогам, которые вступят в силу с 2024 года. И открывает ее налог на имущество организаций. Изменения по данному налогу внесены в Налоговый кодекс РФ лишь одним законом – № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г. Итак, встречаем и начинаем с главного – переноса срока сдачи декларации по налогу на имущество организаций

Перенесен срок представления декларации

Изменен предельный срок представления декларации по налогу на имущество организаций на 25 февраля (срок уплаты налога не меняется).

Напомним, что по налогу на имущество организаций декларацию организации не подают, если имеют в собственности только "кадастровые" объекты недвижимости.

Таким образом, отменена необходимость подачи в ИФНС уведомлений о рассчитанной сумме налога за истекший год по объектам, сведения о которых есть в декларации. Это объекты, облагаемые исходя из среднегодовой стоимости, а также объекты недвижимости иностранных организаций, облагаемые исходя из кадастровой стоимости (п. 9 ст. 58 Налогового кодекса РФ).

Подтверждение: пп. "б" п. 109 ст. 2, ч. 3 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

Обязанность представлять уведомления по объектам, облагаемым исходя из кадастровой стоимости, остается (п. 9 ст. 58 Налогового кодекса РФ, п. 7 приложения к письму ФНС России № БС-4-21/2346 от 1 марта 2023 г.)

Как было ранее (до 1 января 2024 года):

Предельный срок представления декларации – 25 марта.

Уведомления о рассчитанной сумме налога за истекший год подаются не позднее 25 февраля (поскольку крайняя дата подачи декларации позже, чем крайний срок уплаты налога – 28 февраля) как по объектам, облагаемым исходя из среднегодовой стоимости, так и по объектам, облагаемым исходя из кадастровой стоимости

Изменен срок подачи и рассмотрения уведомления о централизованном представлении декларации

Изменен срок подачи уведомления о порядке представления декларации по налогу на имущество в выбранную организацией ИФНС. Его подают до 1 февраля года применения нового порядка организации с объектами, облагаемыми исходя из среднегодовой стоимости, поставленными на учет в разных инспекциях одного региона.

Предельный срок рассмотрения региональным УФНС этого уведомления сокращен до 10 дней.

Подтверждение: п. 109 ст. 2, ч. 3 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

Как было ранее (до 1 января 2024 года):

Крайний срок подачи уведомления – 1 марта.

Предельный срок рассмотрения ИФНС уведомления – 30 дней.

Уточнен порядок прекращения налогообложения уничтоженных (погибших) объектов

Если организация не представила в ИФНС заявление о гибели (уничтожении) объекта налогообложения, расчет налога прекращается с 1-го числа месяца гибели или уничтожения объекта на основании сведений, полученных ИФНС по законодательству.

Подтверждение: п. 108 ст. 2, ч. 3 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

Как было ранее (до 1 января 2024 года):

Отдельного правила на случай непредставления организацией заявления о гибели (уничтожении) объекта не установлено.

Напомним, если налогоплательщик представил заявление о гибели (уничтожении) объекта расчет налога также прекращается с 1-го числа месяца гибели или уничтожения такого объекта на основании этого заявления. Заявление можно представить в любую ИФНС по выбору организации.

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Расширен перечень объектов, облагаемых налогом по кадастровой стоимости

Многоквартирные дома, наемные дома отнесены к объектам, облагаемым налогом на имущество организаций по кадастровой стоимости.

Подтверждение: п. 105 ст. 2, ч. 3 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

Как было ранее (до 1 января 2024 года):

Многоквартирные дома, наемные дома не входят в список объектов, облагаемых исходя из кадастровой стоимости

Наемные дома – это здания, в которых все помещения принадлежат одному лицу и предназначены для предоставления жилья физическим лицам для временного проживания (ст. 91.16 Жилищного кодекса РФ). Владелец сдает отдельные квартиры или помещения арендаторам.

Наемный дом предлагает долгосрочное проживание, обычно на несколько месяцев или даже лет. Арендатор является временным владельцем имущества и отвечает за его обслуживание и управление. Арендаторы обычно платят ежемесячную арендную плату владельцу.

Снижена налоговая ставка для некоторых объектов личного фонда

Ограничена ставка по налогу размером в 0,3 процента для жилых помещений, гаражей, машино-мест. Но лишь для объектов налогообложения, принадлежащих личному фонду (организации в форме НКО) на праве собственности, с кадастровой стоимостью не более 300 млн руб.

Подтверждение: пп. “б” п. 107 ст. 2, ч. 3 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

Как было ранее (до 1 января 2024 года):

Ставка для таких объектов составляет 2 процента

Личный фонд – это унитарная некоммерческая организация, которая осуществляет управление имуществом физического лица (переданным в фонд при жизни этого лица или после его смерти). Личный фонд может быть учрежден на определенный срок или бессрочно. Учредителем личного фонда признается гражданин, который либо сам создал этот фонд при жизни, либо предусмотрел в своем завещании создание личного фонда. Имущество, переданное в личный фонд, признается собственностью фонда, и учредитель фонда после передачи имущества не имеет прав на него. Личный фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью и создавать хозяйственные общества или участвовать в них. Также управление личным фондом может предусматривать передачу имущества его "выгодоприобретателям" при наступлении определенных обстоятельств. Выгодоприобретателями личного фонда могут быть любые лица, кроме коммерческих организаций.

Подтверждение: ст. 123.20-4, 123.20-5, 123.20-6 Гражданского кодекса РФ, пп. 24 п. 2 ст. 146 Налогового кодекса РФ.

Продлен период применения предельной ставки налога для ж/д путей общего пользования

Продлен период применения предельной ставки по налогу в размере, не превышающем 1,6 процента, на 2024-2026 годы для ж/д путей общего пользования (их неотъемлемых сооружений).

Подтверждение: пп. “в” п. 107 ст. 2, ч. 3 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

Как было ранее (до 1 января 2024 года):

Такая же ставка установлена и в 2023 году.

Об основных изменениях законодательства по налогу на имущество физических лиц, вступающих в силу с начала 2024 года, читайте в материале «Моё дело Бюро» по ссылке.

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