Изменения по земельному налогу, которые вступят в силу с 1 января 2024 года

Представляем подробный и исчерпывающий анализ правок в Налоговый кодекс по земельному налогу, которые вступят в силу с 1 января 2024 года. Не будем сортировать изменения по их «важности». Пусть все идут по порядку, как нормы в кодексе. А в конце – остатки, которые «сладки»

Налог для «жилой» части участка

Установлен порядок определения налоговой базы в отношении части земельного участка, занятого жилищным фондом (его инфраструктуры), приходящейся на объект недвижимости, не относящийся к жилищному фонду (его инфраструктуре).

Если часть земельного участка, занятого жилищным фондом (объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса), приходится на объект недвижимости, который не относится к жилищному фонду (его инфраструктуре), то база по налогу для "жилой" части участка представляет собой соответствующую долю кадастровой стоимости всего участка.

Для определения базы налогоплательщик должен подать в ИФНС (со своему выбору) уведомление о наличии на участке жилищного фонда (его инфраструктуры) и о площади участка, не занятой жилфондом. Форма (формат) уведомления утверждена Приказом ФНС России № ЕД-7-21/546 от 16 августа 2023 г. Также нужно приложить подтверждающие документы.

Граждане могут направить уведомления через МФЦ.

На рассмотрение уведомления налоговикам отводится 30 дней. Этот срок может быть увеличен еще на 30 дней при необходимости направления запроса в уполномоченные ведомства.

Если налогоплательщик не представит уведомление, налоговую базу "жилой" части участка определит ИФНС на основании сведений, полученных от уполномоченных ведомств.

Напомним: для участков, занятых жилищным фондом (его инфраструктурой), ставка по налогу не может превышать 0,3 процента (пп. 1 п. 1 ст. 394 Налогового кодекса РФ)

Подтверждение: пп. "б" п. 111 ст. 2, ч. 3 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

Как было ранее (до 1 января 2024 года):

Порядок определения базы по налогу для "жилой" части участка не установлен.

Налог на присоединенных территориях

Установлен временный порядок определения налоговой базы на присоединенных территориях.

База по земельным участкам, расположенным на присоединенных территориях (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области), определяется на основе нормативной цены земли (для соответствующего налогового периода), установленной уполномоченными ведомствами этих территорий.

Временный порядок определения базы применяется до 1 января года, следующего за годом утверждения на этих территориях результатов кадастровой оценки участков.

Например, если кадастровая оценка проведена в 2024 году, то с 1 января 2025 года временный порядок определения базы заменяется общим.

Подтверждение: пп. "в" п. 111 ст. 2, ст. 11, ч. 3 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

Как было ранее (до 1 января 2024 года):

Порядок определения налоговой базы на присоединенных территориях не установлен.

Льгота для коренных малочисленных народов

Изменены характеристики участков, по которым предоставляется льгота гражданам – коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также общинам таких народов.

Участки должны быть расположены в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности таких граждан по отдельному перечню (его установит Правительство РФ).

Подтверждение: п. 114 ст. 2, ч. 3 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

Как было ранее (до 1 января 2024 года):

Для предоставления льготы таким гражданам достаточно использовать участки для сохранения и развития традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов.

Подарок для наших читателей – практическое пособие «ЕНП: инструкция по выживанию» от экспертов интернет-бухгалтерии «Моё дело». 43 страницы подробнейших инструкций по расчёту и уплате налогов в 2023 году с примерами заполнения форм и ответами на часто задаваемые вопросы бухгалтеров. ЕНП: инструкция по выживанию практическое пособие для бухгалтера Получите бесплатно 43 страницы экспертного контента! Оставьте заявку в форме ниже, и мы вышлем вам запись Отправить

Источник сведений для расчета налога

Закреплена норма: налог рассчитывается на основании сведений Росреестра, а также иных сведений, представленных в ИФНС в соответствии с законодательством.

Подтверждение: пп. "а" п. 115 ст. 2, ч. 3 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

Как было ранее (до 1 января 2024 года):

Подобная норма в Налоговом кодексе РФ отсутствует.

Налог при изменении характеристик участка

Уточнено основание для перерасчета налога при изменении характеристик земельного участка (правка технического характера).

В случае изменения в течение налогового (отчетного) периода характеристик земельного участка налог (авансовый платеж) рассчитывается с учетом специального коэффициента (п. 7 ст. 396 Налогового кодекса РФ).

Подтверждение: пп. "г" п. 115 ст. 2, ч. 3 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

Как было ранее (до 1 января 2024 года):

Налог с применением коэффициента пересчитывается в случае изменения в течение налогового (отчетного) периода кадастровой стоимости вследствие изменения характеристик земельного участка.

То есть в норме были лишние слова: "кадастровой стоимости вследствие изменения".

Если участок не используется по целевому назначению…

Изменен порядок расчета налога в случае сообщения контролирующими ведомствами в ИФНС сведений о том, что не используется по целевому назначению земельный участок:

ля сельскохозяйственного производства;

для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества (установлен факт использования участка в предпринимательской деятельности).

Расчет налога по ставке 1,5 процента начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем совершения нарушений обязательных требований.

Подтверждение: пп. "д" п. 115 ст. 2, ч. 3 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

Как было ранее (до 1 января 2024 года):

Расчет налога по ставке 1,5 процента в указанном случае начинается со дня совершения нарушений обязательных требований.

Повышающие коэффициенты при строительстве домов

Уточнены условия применения повышающих коэффициентов при расчете налога в случае строительства:

жилого дома (кроме ИЖС) или многоквартирного дома (МКД);

жилого дома (ИЖС);

на основании договора о комплексном развитии территории

Жилищное строительство, кроме ИЖС

Речь идет о порядке расчета налога с применением повышающих коэффициентов для участков, приобретенных или предоставленных в собственность гражданам и организациям на условиях жилищного строительства. При этом результатом строительства является жилой дом или МКД. Уточнено, что применение коэффициентов «завязано» на регистрации прав на такой объект или любое помещение в нем (ранее – построенный объект).

Под коэффициентами здесь имеются в виду повышающие коэффициенты 2 и 4, а также коэффициент 1. Коэффициент 2 при расчете налога применяется в течение трех лет начиная с даты регистрации прав на участки вплоть до регистрации прав на построенные жилой дом (МКД) или любое помещение нем.

При этом в случае регистрации прав на дом (помещение) до истечения трехлетнего срока сумма налога, рассчитанного за период применения коэффициента 2, пересчитывается с коэффициентом 1. Коэффициент 4 при расчете налога применяется в течение периода, превышающего три года с даты регистрации прав на земельные участки, вплоть до даты регистрации прав на построенные жилой дом (МКД) или любое помещение в указанном нем.

Кроме того, закреплен порядок расчета налога, если разрешенное использование участков, предусматривающее жилищное строительство, установлено после регистрации прав на участки. Налог рассчитывается с применением коэффициентов начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем внесения в ЕГРН сведений о разрешенном использовании.

ИЖС

Уточнено, что применение коэффициента «завязано» на регистрации прав на такой жилой дом или любое помещение в нем (ранее – построенный объект).

Здесь речь идет о повышающем коэффициенте 2. Коэффициент 2 при расчете налога применяется по истечении 10 лет с даты регистрации прав на земельные участки вплоть до регистрации прав на построенные жилой дом или помещение в нем.

Закреплен порядок расчета налога, если разрешенное использование участков, предусматривающее ИЖС, установлено после регистрации прав на участки. Налог рассчитывается с применением коэффициента начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем внесения в ЕГРН сведений о разрешенном использовании.

Строительство на основании договора о комплексном развитии территории

Установлен порядок расчета налога с применением повышающих коэффициентов для жилищного строительства на основании договора о комплексном развитии территории (заключенного в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности). Налог рассчитывается в порядке, аналогичном установленному абз. 1 и 2 п. 15 ст. 396 Налогового кодекса РФ (для жилищного строительства), начиная с даты выдачи разрешения на строительство жилых домов (МКД).

Подтверждение: пп. "з", "и", "к" п. 115 ст. 2, ч. 3 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

Как было ранее (до 1 января 2024 года):

Порядок расчета налога с применением повышающих коэффициентов не учитывает случай, когда разрешенное использование участков, предусматривающее жилищное строительство (ИЖС), установлено после регистрации прав на участки.

Порядок расчета налога с применением повышающих коэффициентов не был установлен для жилищного строительства на основании договора о комплексном развитии территории.

Об изменениях по другим налогам, которые вступят в силу с 1 января 2024 года, смотрите справочные таблицы системы «Мое дело Бюро», в том числе:

– «Основные изменения законодательства, вступающие в силу с начала 2024 года (НДФЛ)»;

– «Основные изменения законодательства, вступающие в силу с начала 2024 года (страховые взносы)»;

– «Основные изменения законодательства, вступающие в силу с начала 2024 года (налог на имущество организаций)»;

–«Основные изменения законодательства, вступающие в силу с начала 2024 года (ПСН)»;

– «Основные изменения законодательства, вступающие в силу с начала 2024 года (транспортный налог)»;

–«Основные изменения законодательства, вступающие в силу с начала 2024 года (налог на имущество физических лиц)».

Моё дело Бюро Справочно-правовая система для бухгалтеров, юристов, кадровиков и профессиональный консалтинг Узнать подробнее

Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: LjN8KRA6y