Исключение из ЕГРЮЛ и ЕГРИП «красных» и другие изменения в регистрации организаций и ИП

С 13 ноября 2023 года вступили в силу изменения в порядок госрегистрации бизнеса. Самая громкая новость: у инспекторов станет больше поводов исключить организацию (ИП) из ЕГРЮЛ (ЕГРИП). В частности, бизнес вычеркнут из реестра, если он не стал возражать против присвоенного ему цвета светофора «красный».

Принудительное исключение из ЕГРЮЛ

Федеральным законом № 519-ФЗ от 2 ноября 2023 г. введены дополнительные основания для принудительного исключения из реестров.

Основание 1. Организация (ИП) причислена к «красным»

Напомним, с 1 июля 2022 года Центробанк запустил сервис «Знай своего клиента». С помощью сервиса Банк России информирует кредитные организации о том, насколько рискованную деятельность ведет тот или иной клиент с точки зрения антиотмывочного законодательства. Клиенты поделены на три группы в зависимости от уровня риска: низкую, среднюю и высокую (зеленую, желтую и красную).

Кредитная организация обязана в течение 5 рабочих дней проинформировать клиента о том, что Банк России отнес его к группе высокого уровня риска (со ссылкой на соответствующие критерии), и сообщить о применении ограничительных мер.

Так вот, организации и ИП, отнесенные обслуживающим банком и ЦБ РФ к «красной» группе риска, будут исключаться из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, если они:

не станут оспаривать отнесение к группе высокой степени (уровня) риска в Межведомственной комиссии при Банке России. А эту комиссию входят Росфинмониторинг, ФТС России, уполномоченный по правам предпринимателей, а также представители банковских и бизнес-объединений;

решение об оспаривании будет принято не в их пользу.

Если организацию (ИП) не удовлетворит решение Межведомственной комиссии, в течение полугода она может обратиться в суд.

Сведения о том, что по организации (ИП) принято решение о предстоящем исключении из реестра, включаются в ЕГРЮЛ (ЕГРИП).

Решение ИФНС о предстоящем исключении должно быть опубликовано в журнале «Вестник государственной регистрации». Срок – три дня с момента принятия соответствующего решения. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем публикации решения, эти сведения размещаются на сайте ФНС России.

Одновременно ИФНС публикует сведения о порядке и сроках направления возражений против предстоящего исключения с указанием адреса, по которому могут быть направлены возражения.

При удалении из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) по «антиотмывочному» законодательству возражения могут подать только кредиторы или иные лица, чьи права и законные интересы затрагивает предстоящая процедура. Срок их направления – шесть месяцев со дня опубликования решения о предстоящем исключении.

Возражения подаются в виде заявления, составленного по форме № Р38001, утв. Приказом ФНС России № ЕД-7-14/1268 от 28 декабря 2022 г.

Если такие возражения будут, то инспекция не исключит организацию (ИП) из ЕГРЮЛ (ЕГРИП). Она может быть ликвидирована (ИП исключен из ЕГРИП) только в общем порядке.

Заинтересованным лицам при направлении возражений против предстоящего исключения организации (ИП) из реестра необходимо приложить документы, подтверждающие обоснованность таких возражений.

Основание 2. У организации – потенциального банкрота нет денег для суда

Организация может быть исключена из ЕГРЮЛ, если у нее не хватает средств для возмещения судебных расходов по банкротству и поэтому арбитражный суд:

вернул заявление о признании должника банкротом, поданное ФНС России;

или прекратил производство по делу о банкротстве, возбужденное по ее заявлению.

В данном случае также ИФНС публикует решение о предстоящем исключении в порядке, который описан выше. Возразить против исключения могут не только кредиторы или иные лица, чьи права и законные интересы затрагивает предстоящая процедура, но и сама организация.

Возможность избежать исключения из реестра

Изменился подход к прекращению процедуры исключения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Теперь чтобы избежать исключения из реестра, организации (ИП) нужно устранить причину, которая стала основанием для начала исключения.

Например, если решение о предстоящем исключении принято в связи с признаками недействующего юридического лица, плательщику нужно представить отчетность.

Если решение о предстоящем исключении принято в связи с недостоверностью сведений, то необходимо подать соответствующее заявление.

Для прекращения процедуры исключения ИП нужно представить отчетность и уплатить задолженность.

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Отказ в регистрации организации

Дополнен перечень оснований для отказа в госрегистрации организации. В ней откажут, если:

в качестве учредителя или руководителя новой организации заявлены лица, ранее руководившие или владевшие более чем 50% голосов ООО, которое было исключено из ЕГРЮЛ за недостоверность сведений или в соответствии с «антиотмывочным» законодательством;

и если на момент представления документов для регистрации не истекли три года с момента исключения ООО из ЕГРЮЛ.

Изменения в регистрации ИП

При регистрации гражданина в качестве ИП больше не нужно прикладывать копию паспорта. Из перечня документов, необходимых для госрегистрации ИП, исключена копия основного документа гражданина России (в большинстве случаев это паспорт) (утратил силу пп. «б» п. 1 ст. 22.1 Федерального закона № 129-ФЗ от 8 августа 2001 г.)

Кроме того, в ЕГРИП теперь включаются сведения о том, что индивидуальный предприниматель является главой крестьянского (фермерского) хозяйства.

В ближайшее время ФНС России обновит формы заявлений при регистрации ИП, где появится соответствующая отметка.

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