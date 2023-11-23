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Прослеживаемость товаров

Счет-фактура по прослеживаемым товарам. Новый реквизит

С 1 октября согласно Налоговому кодексу в счетах-фактурах по прослеживаемым товарам нужно указывать новый реквизит – «стоимость товара, подлежащего прослеживаемости». Однако, как это часто бывает, поправки в формах и форматах не поспевают за изменениями. Проекты проходят рассмотрение. Что делать налогоплательщикам в этой ситуации – расскажем в статье
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Счет-фактура по прослеживаемым товарам. Новый реквизит
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Электронный счет-фактура для целей НСПТ

Напомним, национальная система прослеживаемости товаров (НСПТ) введена с 8 июля 2021 года

Счета-фактуры (в т. ч. корректировочные) при реализации прослеживаемых товаров нужно составлять только в электронной форме.

Исключением являются:

  • реализация товаров гражданам для личных, семейных, домашних и иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, а также самозанятым;

  • реализация и перемещение товаров с территории России в соответствии с таможенной процедурой экспорта (реэкспорта);

  • реализация и перемещение товаров с территории России на территорию другого государства – члена ЕАЭС.

Покупатели – организации и (или) ИП при приобретении товаров, подлежащих прослеживаемости, обязаны обеспечить получение счетов-фактур (в т. ч. корректировочных) в электронной форме по ТКС.

Кроме того, введена обязанность составлять счет-фактуру при реализации прослеживаемых товаров (если операция в общем случае облагается НДС) организациям (ИП):

  • не являющимся плательщиками НДС;

  • или освобожденным от обязанностей плательщика НДС.

Отказаться от ее составления по соглашению между сторонами сделки нельзя.

Форма счета-фактуры

Счета-фактуры в электронном виде оформляются:

Счета-фактуры (корректировочные счета-фактуры), выставляемые на прослеживаемые товары, имеют ряд особенностей в заполнении и оформлении. В частности, в их формы включены реквизиты прослеживаемости:

  • регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости (РНПТ) (графа 11 счета-фактуры);

  • количественная единица измерения товара, используемая для прослеживаемости (графы 12 и 12а счета-фактуры);

  • количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой для прослеживаемости (графа 13 счета-фактуры);

  • стоимость товара, подлежащего прослеживаемости (графа 14 "Стоимость товара, подлежащего прослеживаемости, без налога ").

По непрослеживаемым товарам, работам, услугам, имущественным правам эти реквизиты не заполняются и (или) не формируются (т.е. отсутствуют) в бумажных и электронных версиях счета-фактуры (корректировочного счета-фактуры)

Последний из названных реквизитов – стоимость товара, подлежащего прослеживаемости – в Налоговом кодексе РФ значится с 1 октября 2023 года (п. 5, 5.2 ст. 169 Налогового кодекса РФ).

В форму и формат счета-фактуры (в т. ч. корректировочного) пока не внесены изменения, связанные с новым обязательным реквизитом.

Рассмотрение проходят проекты:

До утверждения доработок оформлять счет-фактуру можно по текущим формам и форматам (т.е. без новой графы).

Более того, даже когда изменения будут внедрены, начнется переходный период (не менее одного года с даты вступления в силу изменений) для адаптации учетных систем. В это время будет разрешено использовать как текущие, так и доработанные версии форматов счета-фактуры (в т. ч. корректировочного). Об этом сообщила ФНС России в письме № ЕА-4-15/12314 от 26 сентября 2023 г.

При необходимости и наличии технической возможности новую графу можно добавить самостоятельно.
Например, в электронном формате это можно сделать в элементе "Дополнительный показатель для идентификации товаров, подлежащих прослеживаемости" (код элемента "ДопПрослеж"):

  • таблицы 5.17 из Приказа ФНС России № ММВ-7-15/820 от 19 декабря 2018 г. (для счета-фактуры и УПД);

  • таблицы 5.15 из Приказа ФНС России № ЕД-7-26/736 от 12 октября 2020 г. (для корректировочного счета-фактуры и УКД).

Неуказание (неверное указание) в счете-фактуре реквизитов прослеживаемости – допустимая ошибка.

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Другие изменения с 1 октября 2023 года

В счетах-фактурах, которые составляются в обязательном электронном виде на реализацию прослеживаемых товаров, теперь также нужно отражать и передачу таких товаров в составе выполненных работ. К примеру, это услуга по монтажу видеооборудования, включающей передачу прослеживаемых товаров (мониторов и проекторов).

Если прослеживаемые товары продаются в составе набора или комплекта (например, монитор в составе автоматизированного рабочего места), по ним также обязательно нужно указать реквизиты для прослеживаемых товаров. Реквизиты прослеживаемости в счете-фактуре нужно отражать по каждому прослеживаемому товару, включенному в набор (комплект), – в подстроках к строке, где указан сам набор (комплект).
То есть к одной строке счета-фактуры формируются подстроки в количестве, равном количеству РНПТ прослеживаемых товаров, включенных в комплект, и в них отражаются сведения о реквизитах прослеживаемости. Прочие сведения счета-фактуры в подстроках не заполняются.

Получающая сторона, соответственно, обязывается в этом случае обеспечить получение электронных счетов-фактур по ТКС через российского оператора ЭДО.

И в завершение напомним об ответственности за нарушение правил прослеживаемости.

Ответственность за нарушения правил прослеживаемости

Административная ответственность за нарушения правил прослеживаемости будет введена не раньше 2024 года.

Ранее это планировалось сделать с 1 июля 2022 года. Однако срок был перенесен из-за нестабильности экономики и недоработки первого проекта федерального закона, вводящего такую ответственность (проект получил отрицательное заключение от Минэкономразвития России).

Сейчас в разработке находится очередная версия поправок в КоАП РФ со штрафами за нарушения в сфере НСПТ.

Отсутствие штрафов и иных наказаний не означает, что требования прослеживаемости можно не соблюдать. Например, из-за нарушений могут ухудшиться отношения с контрагентами – добросовестными участниками НСПТ.
Вместе с тем законность оборота прослеживаемых товаров не влияет на возможность получить вычеты по НДС и учесть расходы при расчете налога на прибыль и других налогов.

Непредставление отчетности по НСПТ не является налоговым правонарушением. В частности, не применяются и не будут применяться после окончания переходного периода меры ответственности по ст. 126, 126.1 Налогового кодекса РФ.

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    Счет-фактура по прослеживаемым товарам. Новый реквизит

    С 1 октября согласно Налоговому кодексу в счетах-фактурах по прослеживаемым товарам нужно указывать новый реквизит – «стоимость товара, подлежащего прослеживаемости». Однако, как это часто бывает, поправки в формах и форматах не поспевают за изменениями. Проекты проходят рассмотрение. Что делать налогоплательщикам в этой ситуации – расскажем в статье

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