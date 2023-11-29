Бухгалтерская отчетность за 2023 год

Не позднее 1 апреля 2024 года организации независимо от применяемого режима налогообложения обязаны подготовить и сдать годовую бухгалтерскую отчетность по итогам 2023 года в налоговую инспекцию по месту нахождения (регистрации). В статье найдете ответы на самые популярные вопросы по теме формирования и сдачи отчетности за 2023 год

Кто должен составлять

В соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. все организации (включая малые (в т. ч. микро-) предприятия) должны вести бухучет. Следовательно, на них возлагается обязанность и по составлению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности для представления в налоговую инспекцию.

При этом бухгалтерская (финансовая) отчетность считается составленной после ее подписания руководителем организации или вместо него уполномоченным им лицом. Поэтому дожидаться утверждения отчетности на общем собрании участников (акционеров) с целью ее своевременной сдачи в налоговую инспекцию не нужно. Вместе с тем если отчетность после утверждения отличается от сданной в ГИРБО, "правильный" экземпляр необходимо сдать в установленные сроки (о мы также расскажем в статье).

Организации утверждают бухгалтерскую отчетность, если такая обязанность установлена федеральным законом и (или) учредительными документами. Например, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:

в АО относится к компетенции общего собрания акционеров (совета директоров);

в ООО относится к компетенции общего собрания участников общества.

Вправе не вести бухучет и, соответственно, не составлять и не представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность:

ИП и лица, занимающиеся частной практикой (в т. ч. адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность в адвокатском кабинете), которые ведут учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения либо физических показателей, характеризующих определенный вид предпринимательской деятельности в соответствии с налоговым законодательством;

филиалы, представительства и иные структурные подразделения организации, созданные в соответствии с законодательствами иностранных государств, находящиеся на территории России и ведущие учет доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения в соответствии с налоговым законодательством.

Состав и формы отчетности

Бухгалтерская отчетность по итогам 2023 года представляется по формам, утв. Приказом Минфина России № 66н от 2 июля 2010 г. Отчетность в ГИРБО представляется по специальным форматам (о них пойдет речь в соответствующем разделе).

Состав годовой отчетности для большинства коммерческих организаций следующий:

бухгалтерский баланс;

отчет о финансовых результатах;

приложения к ним (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, иные приложения (пояснения)).

Пояснительная записка как обязательная форма отчетности с 2013 года не входит в ее состав.

Кроме того, организации, которые подлежат обязательному аудиту, должны представить аудиторское заключение. Аудиторское заключение подается в ИФНС по месту учета налогоплательщика вместе с бухгалтерской отчетностью либо не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным годом. При этом аудиторское заключение представляется в ИФНС в виде электронного документа в формате PDF. А если оно подается после представления бухотчетности в ИФНС, то для его передачи необходимо использовать формат документа, утвержденного Приказом ФНС России № ММВ-7-6/16 от 18 января 2017 г.



Кроме того, если организация обязана публиковать бухгалтерскую (финансовую) отчетность, аудиторское заключение также публикуется.

Федеральными законами могут быть установлены и иные сроки представления аудиторского заключения. Минфин России в информационном сообщении № ИС-учет-34 от 5 июля 2021 г. привел примеры таких законов.

Законодательством могут быть установлены особенности формирования состава бухгалтерской отчетности для отдельных организаций. В частности, такие особенности установлены для организаций, имеющих право на упрощение бухучета и бухгалтерской отчетности. Такие организации вправе самостоятельно выбирать, как им представлять отчетность:

либо в общем порядке;

либо в упрощенном порядке, предусмотренном п. 6 Приказа Минфина России № 66н от 2 июля 2010 г., с использованием форм отчетности из приложения № 5 к Приказу Минфина России № 66н от 2 июля 2010 г.

Например, такое право предоставлено малым (в т. ч. микро-) предприятиям (при соблюдении определенных условий).

Так, малые (в т. ч. микро-) предприятия (за исключением организаций, указанных в ч. 5 ст. 6 Федерального закона № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г.) вправе формировать бухгалтерскую отчетность в упрощенном порядке. В ее состав входят упрощенные:

бухгалтерский баланс;

отчет о финансовых результатах.

Составлять приложения к бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых результатах не нужно, если у организации отсутствуют соответствующие существенные показатели (т. е. наиболее важная информация, без знания которой невозможна оценка финансового положения организации, финансовых результатов ее деятельности). Если такие показатели есть (т.е. когда необходимы пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах), то оформляется приложение в свободной форме (по аналогии с формированием пояснений к отчетности).

Отчет о целевом использовании средств должны оформлять и сдавать в составе отчетности только некоммерческие организации (НКО). Они также имеют право выбрать упрощенный порядок формирования бухгалтерской отчетности.

Куда и в какие сроки представлять

Представлять годовую отчетность нужно тем пользователям, которые предусмотрены законодательством, договорами, учредительными документами, решениями соответствующих органов управления организации. В частности:

учредителям (участникам, акционерам) организации;

в налоговую инспекцию по месту нахождения (регистрации) организации;

иным заинтересованным пользователям в соответствии с требованиями законодательства, учредительными документами, решениями соответствующих органов управления организации.

С 1 января 2022 года отменена обязанность организаций представлять годовую бухгалтерскую отчетность и аудиторское заключение о ней в органы власти (ведомства), если отчетность содержится в ГИРБО.

В информационном сообщении Минфина России № ИС-учет-34 от 5 июля 2021 г. приведена сводная таблица госорганов, в которые с 2022 года не нужно дублировать после сдачи в ГИРБО отчетность (в зависимости от вида организации и закона-основания).

Если же организация освобождена от представления отчетности в ГИРБО (о таких организациях узнаете в следующем разделе), то обязанность представлять годовую отчетность в иные ведомства (в случаях, установленных законодательством) сохраняется. Так, представлять годовую отчетность в иные ведомства продолжают следующие организации:

унитарные предприятия – в адрес уполномоченных органов государственной власти РФ (субъектов РФ), органов местного самоуправления;

организации, занимающиеся туристической деятельностью, – в Минэкономразвития России. Такая обязанность установлена только для туроператоров, не публикующих свою бухгалтерскую отчетность по требованию законодательства;

организации, отчетность которых содержит сведения, отнесенные к государственной тайне, – в Росстат.

Представление отчетности в налоговую инспекцию

По общему правилу отчетность, представляемая в налоговую инспекцию, подается в целях формирования ГИРБО. ГИРБО – это государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (ресурс БФО) – совокупность бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, обязанных ее составлять, а также аудиторских заключений о ней в случаях, когда бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту.

Однако освобожденные от представления отчетности в ГИРБО организации все равно сдают ее в налоговую инспекцию (пп. 5.1 п. 1 ст. 23 Налогового кодекса РФ). Такая отчетность не подлежит включению в ГИРБО. То есть пользователи этого ресурса не будут иметь доступа к указанной отчетности (информационное сообщение Минфина России № ИС-учет-22 от 30 января 2020 г.).

Отпредставления отчетности в ГИРБО освобождены организации, приведенные в ч. 4 ст. 18 Федерального закона № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. При этом те из них, которые упомянуты в п. 5 ч. 4 ст. 18 Федерального закона № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г., должны представлять один экземпляр своей годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (в общий срок):

в территориальное отделение Росстата;

в ИФНС по месту своего нахождения.

Срок представления отчетности один. В налоговую инспекцию по месту нахождения (регистрации) организации годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (представляемая в т. ч. в ГИРБО) должна быть представлена не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода (года). Если дата представления бухгалтерской отчетности приходится на нерабочий (выходной) день, то сроком ее представления считается первый следующий за ним рабочий день.

Соответственно, крайним сроком представления годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2023 года является 1 апреля 2024 года (т.к. 31 марта 2024 года – воскресенье).

Исключение по сроку сдачи отчетности сделано для организаций, чей руководитель, который является единственным учредителем, мобилизован. Отсрочка предусмотрена до 25-го числа (включительно) третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения с военной службы.

Представить отчетность нужно независимо от того, велась деятельность в течение отчетного периода или нет.

Представление отчетности иным пользователям

Срок представления годовой отчетности учредителям (участникам, акционерам) организации, а также иным заинтересованным пользователям определяется в соответствии с требованиями законодательства, учредительными документами, решениями соответствующих органов управления организации.

Способы представления отчетности в ГИРБО и ответственность за неподачу (подачу с опозданием)

В налоговую инспекцию в целях формирования ГИРБО организации (в т. ч. субъекты малого предпринимательства) обязаны представлять годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в электронном виде. Форматы представления (в т. ч. упрощенной бухотчетности) утверждены Приказом ФНС России № ММВ-7-1/570 от 13 ноября 2019 г.).

При реорганизации (ликвидации) организации отчетность представляется по форматам, рекомендованным ФНС России в письме № ВД-4-1/24013 от 25 ноября 2019 г.

Порядок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения о ней установлен Приказом ФНС России № ММВ-7-1/569 от 13 ноября 2019 г.

Сдать отчетность можно как через официальный сайт ФНС России (пока в рамках пилотного проекта), так и по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) через оператора электронного документооборота (п. 3 Порядка, утв. Приказом ФНС России № ММВ-7-1/569 от 13 ноября 2019 г.).

Для автоматизации процесса подготовки отчетности в электронном виде организации могут использовать бесплатную программу "Налогоплательщик ЮЛ", которую можно скачать на сайте ФНС России (письмо Минфина России № 07-01-09/6454 от 2 февраля 2021 г.).

В рамках пилотного проекта (Приказ ФНС России № ММВ-7-6/443 от 15 июля 2011 г.) налоговая служба предоставляет возможность всем налогоплательщикам подавать бухотчетность (без участия операторов ЭДО) через официальный сайт ФНС России с помощью сервиса "Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронной форме". Он располагается по адресу http://nalog.ru/rnXX/service/pred_elv/, где XX – код соответствующего субъекта РФ. Например, для организаций г. Москвы (код субъекта РФ – "77") данный сервис находится по адресу http://www.nalog.ru/rn77/service/pred_elv/.

При этом налогоплательщик самостоятельно:

устанавливает программные средства для подготовки отчетности, бесплатно размещаемые на интернет-сайте ФНС России;

устанавливает средства, необходимые для представления налоговой отчетности в электронной форме. То есть УКЭП (законного представителя организации) и средства, обеспечивающие криптографическую защиту информации. Их он должен приобрести самостоятельно. С 1 января 2022 года удостоверяющий центр ФНС России бесплатно выдает УКЭП уполномоченным лицам организаций (имеющим право без доверенности действовать от имени организации). Перевыпустить сертификат такой подписи можно через ЛК организации (ИП);

проходит процедуру регистрации в системе сдачи отчетности через электронный сервис "Сервис самостоятельной регистрации налогоплательщиков в системе сдачи налоговой отчетности", размещенный по интернет-адресу service.nalog.ru/reg/login/fns. Ознакомиться с процедурой регистрации можно в руководстве пользователя по получению кода абонента.

В случае выпуска нового квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи его также нужно зарегистрировать в системе сдачи отчетности.

Воспользоваться возможностью сдачи отчетности через сервис можно до 1 июля 2024 года (Приказ ФНС России № ЕД-7-26/385 от 6 июня 2023 г.).

Основанием для отказа в приеме отчетности (аудиторского заключения) являются следующие причины:

передача отчетности не по утвержденному формату;

отсутствие усиленной квалифицированной электронной подписи или несоответствие данных владельца квалифицированного сертификата ключа;

представление экземпляра отчетности (аудиторского заключения) не в ту ИФНС.

Данный перечень является закрытым, и при наличии таких оснований ИФНС формирует уведомление об отказе в приеме и в течение одного рабочего дня от момента передачи отчетности налогоплательщиком направляет его организации. В этом случае нужно устранить указанные в уведомлении ошибки и повторить процедуру направления обязательного экземпляра отчетности (аудиторского заключения).

В случае отсутствия вышеуказанных оснований ИФНС в течение одного рабочего дня с момента получения от налогоплательщика документов формирует квитанцию о приеме отчетности и направляет ее организации. При этом дата, указанная в квитанции, считается датой принятия отчетности. Получение налогоплательщиком квитанции о приеме отчетности, подписанной квалифицированной подписью ИФНС, является подтверждением получения налоговой инспекцией бухотчетности (аудиторского заключения).

Кроме того, ИФНС может прислать уведомление об уточнении бухгалтерской отчетности. Такое уведомление подтверждает факт приема отчетности, которая содержит выявленные ошибки по контрольным соотношениям. В этом случае организация вправе представить пояснения или внести соответствующие исправления. То есть получение данного уведомления об уточнении не является основанием для отказа в приеме обязательного экземпляра отчетности (и при необходимости аудиторского заключения о ней).

Представление исправленной отчетности

Если организация обнаружила ошибку в годовой (финансовой) отчетности после ее сдачи в ИФНС, то представить исправленный экземпляр отчетности нужно до 31 июля года, следующего за отчетным.

Для организаций, которые утверждают отчетность (в соответствии с федеральными законами или учредительными документами), этот срок увеличен. Если отчетность утверждена после 31 июля года, следующего за отчетным, и она отличается от ранее представленной в ГИРБО, подать исправленную отчетность можно не позднее чем через 10 рабочих дней со дня, следующего за днем утверждения отчетности (но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным годом). При этом нужно помнить, что внесение исправлений в отчетность после ее утверждения не допускается.

Ответственность

За неподачу (подачу с опозданием) бухгалтерской отчетности предусмотрена ответственность:

налоговая – в отношении организации;

административная – в отношении должностных лиц организации.

Налоговая ответственность: за непредставление в установленный срок бухгалтерской отчетности налоговая инспекция при проверке может оштрафовать организацию по п. 1 ст. 126 Налогового кодекса РФ – в размере 200 руб. за несдачу каждой из форм, входящих в состав бухгалтерской отчетности.

Срок давности привлечения к налоговой ответственности по данному основанию составляет три года со дня совершения правонарушения, то есть со дня, когда отчетность должна была быть представлена в налоговую инспекцию (ст. 113 Налогового кодекса РФ).

Административная ответственность: за непредставление в установленный срок бухгалтерской отчетности организацией, отчетность которой не размещают в ГИРБО, суд по заявлению налоговой инспекции может привлечь ее должностных лиц (например, руководителя, главного бухгалтера) к ответственности в виде штрафа в размере от 300 руб. до 500 руб. (ч. 1 ст. 15.6, ст. 23.1 КоАП РФ).

Срок давности привлечения к административной ответственности по ст. 15.6 КоАП РФ составляет один год со дня совершения правонарушения (ч. 1 ст. 4.5, п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ).

Штраф за нарушение срока представления (непредставление) бухгалтерской отчетности в ИФНС для организаций, отчетность которых размещается в ГИРБО, предусмотрена ст. 19.7 КоАП РФ. К ответственности по этой статье могут быть привлечены как организация, так и должностное лицо. Штраф в отношении организации составляет от 3000 руб. до 5000 руб., для должностных лиц – от 300 руб. до 500 руб.

Аналогичная ответственность предусмотрена для организаций (ее должностных лиц), которые не представляют отчетность в другие ведомства, если это является обязательным.

При привлечении к административной ответственности за нарушение обязательных требований законодательства действуют гарантии для субъектов предпринимательства.

В части привлечения к ответственности за непредставление аудиторского заключения организаций, подлежащих обязательному аудиту, нужно принимать во внимание следующее. Его непредставление (представление с опозданием) – это отдельное нарушение. Штраф за непредставление в срок аудиторского заключения в ИФНС установлен для организации – от 3000 руб. до 5000 руб., для должностного лица – от 300 руб. до 500 руб. (ст. 19.7 КоАП РФ). Если у организации нет аудиторских заключений за прошлые годы, то с должностного лица может быть взыскан штраф по ст. 15.11 КоАП РФ.

Помимо ответственности за неподачу (несвоевременную подачу) бухгалтерской отчетности предусмотрена также ответственность за искажение ее данных (ст. 120 Налогового кодекса РФ, ст. 15.11 КоАП РФ).

Подарок для наших читателей – чек-листы с вариантами законной оптимизации налогообложения на ОСНО и УСН. Больше сорока способов легально снизить налоговую нагрузку от экспертов интернет-бухгалтерии «Моё дело»! Методы оптимизации налогов Как законно снизить налоговую нагрузку Получите бесплатные чек-листы для ОСНО и УСН! Оставьте заявку в форме ниже, и мы вышлем вам их Отправить

Правила составления, подписания и опубликования отчетности

Основные правила составления

Основные правила составления бухгалтерской отчетности приведены в Федеральном законе № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. Кроме того, необходимо также руководствоваться правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе теми, которые действовали до его принятия (в части, не противоречащей этому закону). К таковым можно отнести положения, закрепленные в ПБУ 4/99, Положении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, Приказе Минфина России № 66н от 2 июля 2010 г.

В частности, числовые показатели отчетности нужно указывать в тысячах рублей без десятичных знаков (приложения № 1, № 5 к Приказу Минфина России № 66н от 2 июля 2010 г.).

Правила округления показателей бухгалтерской отчетности законодательством не установлены. Наиболее распространенный метод округления – математический. Округление суммы в этом случае происходит следующим образом: сумма до 500 руб. при заполнении баланса отбрасывается, а сумма от 500 руб. – округляется в пользу целого числа.

Если отдельные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности имеют отрицательные значения или должны вычитаться из других показателей, то в бухгалтерской отчетности их нужно указывать в круглых скобках (примечание 7 к приложению № 1 к Приказу Минфина России № 66н от 2 июля 2010 г.).

Статьи отчетности, по которым отсутствуют числовые значения, прочеркиваются (п. 11 ПБУ 4/99).

Все показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности необходимо заполнять на отчетную дату, а также, например, в бухгалтерском балансе – за два предыдущих года, в отчете о финансовых результатах – за предыдущий год (примечания 3-5 к приложению № 1, примечания 1-3 к приложению № 5 к Приказу Минфина России № 66н от 2 июля 2010 г.). Исключение – вновь созданные организации, у которых значения прошлых лет отсутствуют.

При этом отчетной датой признается последний календарный день отчетного периода (за исключением случаев реорганизации и ликвидации организации).

Заполнять показатели отчетного периода в бухгалтерской отчетности нужно исключительно на основании:

данных, содержащихся в регистрах бухучета;

информации, определенной федеральными и отраслевыми стандартами.

При этом показатели, например, бухгалтерского баланса формируются по остаткам на счетах бухучета (сальдо), а отчета о финансовых результатах – на основании оборотов по счетам. Отдельные показатели в бухгалтерской отчетности (а именно в бухгалтерском балансе) нужно указывать за вычетом регулирующих величин, которые следует раскрывать в пояснениях.

Организации могут самостоятельно определять детализацию показателей по статьям отчетности. Кроме того, организации, имеющие право на упрощенные способы ведения бухучета и представляющие отчетность в упрощенном порядке, имеют право формировать бухгалтерскую отчетность только по группам статей (без детализации показателей по статьям).

Однако если есть необходимость в детализации по статьям (например, в случае существенности отдельных показателей), для раскрытия этой информации организация может вводить в отчетность (например, в отчет о финансовых результатах) дополнительные строки. Помимо этого, дополнительная информация раскрывается в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности обязательно проводится инвентаризация по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Проверить правильность составления (заполнения) бухгалтерской отчетности можно с помощью контрольных соотношений, приведенных в письме ФНС России № БА-4-1/15052 от 31 июля 2019 г. (с учетом дополнений, направленных письмом ФНС России № ВД-4-1/4134 от 10 марта 2020 г.).

Подписание и опубликование отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность считается составленной после ее подписания руководителем организации. При этом порядок подписания отчетности Федеральный закон № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. не устанавливает. Поэтому действует общий порядок заверения подобных документов, в том числе квалифицированной электронной подписью (ст. 6, ч. 2 ст. 19, ч. 2 ст. 20 Федерального закона № 63-ФЗ от 6 апреля 2011 г.).

Гражданское законодательство предусматривает возможность передачи права подписи от руководителя другому доверенному лицу (например, заместителю, финансовому директору). Основанием для этого может являться доверенность от имени руководителя (в этом случае передача права подписи может подлежать нотариальному заверению) или от имени организации, которую он представляет.

Более того, если иное не предусмотрено уставом организации, руководитель вправе передать свои полномочия на основе доверенности, в том числе на подписание бухгалтерской (финансовой) отчетности, без сообщения об этом органам управления организации.

Допускается подписание отчетности и прочими уполномоченными лицами организации в соответствии с требованиями законодательства, учредительными документами, решениями соответствующих органов управления организации.

В случаях представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в несколько адресов такая отчетность должна быть подписана одними и теми же уполномоченными лицами.

Заверение бухгалтерской (финансовой) отчетности руководителем или вместо него уполномоченным им лицом является достаточным для ее представления в налоговую инспекцию. Дожидаться утверждения отчетности на общем собрании участников (акционеров) не нужно. Вместе с тем если отчетность после утверждения отличается от сданной в ГИРБО, "правильный" экземпляр необходимо сдать в установленные сроки.

Отсутствие необходимости заверять бухгалтерскую отчетность в дополнение к подписи руководителя организации (уполномоченного им лица) подписью главного бухгалтера подтверждено самими формами отчетности, утв. Приказом Минфина России № 66н от 2 июля 2010 г. Такие реквизиты, как подпись и расшифровка подписи главного бухгалтера, из них удалены (п. 13 приложения к Приказу Минфина России № 57н от 6 апреля 2015 г.).

Моё дело Бюро Справочно-правовая система для бухгалтеров, юристов, кадровиков и профессиональный консалтинг Узнать больше

Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: LjN8KAQyK