Что следует изменить в учетной политике на 2024 год?

Накануне каждого нового года встает вопрос: нужно ли менять учетную политику? На 2024 год поправить этот важный документ понадобится, например, организациям, у которых на учете значатся НМА, или которые захотели с нового года применять ФСБУ 28/2022 "Инвентаризация". Об этих и других основаниях внесения изменений в учетную политику читайте в статье

Во-первых, с 2024 года следует изменить положения учетной политики, затронутые изменениями законодательства. Во- вторых, в учетной политике потребуются дополнения при планируемом появлении в новом году новых фактов хозяйственной жизни и (или) изменении режима налогообложения. Начнем с изменений законодательства.

Изменения законодательства

Учитывать изменения законодательства в учетной политике нужно, когда законодатель дает право (варианты) поступать тем или иным образом.

К основным изменениям законодательства, которые могут потребовать корректировки (изменения) положений действующей учетной политики, относятся:

1. Замена профильного документа, регулирующего бухучет НМА.

Обязательный к применению с 2024 года ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы" (п. 2 Приказа Минфина России № 86н от 30 мая 2022 г.) заменяет собой ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных активов".

Соответственно, всем плательщикам, у которых в действующей учетной политике прописаны положения (выбранные методы) учета НМА в бухучете и которые ранее не перешли на новый стандарт, необходимо:

проверить учетную политику на наличие упоминаний утрачивающего силу ПБУ;

привести положения учетной политики в части НМА в соответствие с нормами ФСБУ 14/2022;

указать вариант отражения последствий изменения учетной политики в связи с началом применения стандарта (например, ретроспективно или перспективно).

Ниже приведены основные положения, которые следует предусмотреть в учетной политике в связи с введением ФСБУ 14/2022:

Организациям, имеющим право на ведение упрощенного бухучета, нужно установить порядок применения ФСБУ 14/2022 – полностью или в упрощенном виде (в т. ч. частично) (п. 3 ФСБУ 14/2022). Если последний вариант предусматривает возможность выбора способов ведения бухучета, то выбрать соответствующий способ и закрепить его в учетной политике.

Первичные формы документов по учету НМА также нужно доработать, утвердить и добавить в приложение к учетной политике. В частности, это относится к карточке учета НМА (в нее можно добавить сведения о корректировке элементов амортизации (п. 42 ФСБУ 14/2022)) и акту приема-передачи НМА (в него можно включить информацию о ликвидационной стоимости, о пригодности к эксплуатации).

Подробно о положениях ФСБУ 14/2022, которые необходимо закрепить в учетной политике, читайте в статье «Экспертное заключение Бухучет нематериальных активов по ФСБУ 14/2022» системы «Мое дело Бюро».

2. Обновление стандарта по учету капитальных вложений – ФСБУ 26/2020.

Требования к формированию в бухгалтерском учете информации о капитальных вложениях в НМА определены ФСБУ 26/2020 – в редакции, которая вступит в силу с 1 января 2024 года (с отчетности за 2024 год). Кстати, этот ФСБУ поправили и в части учета ОС.

Благодаря изменениям в ФСБУ 26/2020 в бухгалтерском учете понятие капитальных вложений распространено и на процесс формирования объектов НМА (ранее – только формирование объектов ОС). Под капитальными вложениями в НМА понимаются определяемые в соответствии с ФСБУ 26/2020 затраты организации на приобретение, создание (в т.ч. в результате НИОКР), улучшение объектов НМА.

В связи с обновлением ФСБУ 26/2020 (если организация не начала применять изменения в данном ФСБУ ранее (п. 2 Приказа Минфина России № 87н от 30 мая 2022 г.)) в учетной политике нужно предусмотреть следующее:

В части учета НМА:

Организациям, имеющим право на ведение упрощенного бухучета, – установить порядок применения стандарта – полностью или в упрощенном виде (в т. ч. частично) (п. 4 ФСБУ 26/2020). Если последний вариант предусматривает возможность выбора способов ведения бухучета, то выбрать соответствующий способ и закрепить его в учетной политике;

В части учета ОС:

установить обоснованный способ распределения фактических затрат при проведении капитальных вложений в несколько объектов ОС (п. 14.1 ФСБУ 26/2020).

3. Досрочный переход на применение ФСБУ 28/2022 "Инвентаризация".

Данный ФСБУ обязателен к применению с 1 апреля 2025 года, однако организация может принять решение о переходе на него в более ранний срок, в том числе с отчетности за 2024 год (п. 2 Приказа Минфина России № 4н от 13 января 2023 г.).

Соответственно, такое решение нужно закрепить в учетной политике. Одновременно в учетной политике необходимо заменить ссылки на применявшиеся до перехода на новый стандарт Методические рекомендации, утв. Приказом Минфина России № 49 от 13 июня 1995 г. Также нужно утвердить новые (доработанные) формы документов, используемых при инвентаризации, и добавить их в приложение к учетной политике.

4. Переход на электронный формат путевых листов (заказа и заявки при перевозке грузов, договоров фрахтования). Изменение форм путевых листов.

С 1 марта 2023 года можно применять электронные форматы путевых листов (заказа и заявки при перевозке грузов, договоров фрахтования). Если организация решила применять электронную форму таких документов, это нужно зафиксировать в учетной политике (если организация не начала пользоваться таким правом в 2023 году).

Кроме того, 1 марта 2023 года и 1 сентября 2023 года менялся состав сведений, включаемых в форму путевых листов. Соответственно, если форма путевого листа приложена к учетной политике (приведена в ней), ее нужно обновить.

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5. Изменения по налогу на прибыль, вступившие в силу в течение 2023 года.

С 21 июля 2023 года организации получили возможность при формировании первоначальной стоимости ОС, отнесенных к российскому высокотехнологичному оборудованию по специальному перечню, учитывать расходы с коэффициентом 1,5 (абз. 3 п. 1 ст. 257 Налогового кодекса РФ). Данный порядок применяется к оборудованию, которое введено в эксплуатацию начиная с 21 июля 2023 года. Если такой коэффициент планируется к применению, то это нужно прописать в учетной политике (если организация не начала пользоваться таким правом в 2023 году).

Иные изменения налогового и бухгалтерского законодательства, утвержденные и вступающие в силу с 2024 года, не затрагивают положений учетной политики. То есть они не содержат новых норм, которые предоставляют выбор того или иного варианта, метода учета. Поскольку учетная политика применяется последовательно из года в год, в 2024 году организации (ИП), положения действующей учетной политики которых не требуют изменений по указанным выше основаниям, могут продолжить применять ее без корректировок.

Переход на иные режимы налогообложения и иные основания изменения учетной политики

Отсутствие необходимости вносить изменения в учетную политику в связи с изменениями законодательства не исключает возможности внесения самостоятельных изменений и (или) дополнений в нее. Например, дополнить учетную политику может понадобиться при планируемом появлении в 2024 году фактов хозяйственной жизни (новых видов деятельности, операций, сделок), с которыми налогоплательщик ранее не сталкивался.

Если планируется с 1 января 2024 года применять любой иной режим налогообложения, этот пункт также обязательно нужно прописать в учетной политике по налоговому учету.

Документальное оформление

Любые изменения в учетной политике следует оформить и утвердить приказом руководителя, составленном в свободной форме (см., например, Приказ о внесении изменений и дополнений). Сделать это нужно до начала года, в котором планируется применять изменения. Исключение: изменения касаются активов и операций, которые еще не введены. Тогда учетную политику можно дополнить в течение года (по мере их возникновения).

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