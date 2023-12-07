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Валютный счет

Как организации или ИП подготовить и сдать отчет о движении средств по зарубежным счетам?

Начиная с отчета за IV квартал 2023 года отчет о движении средств по зарубежным счетам нужно представлять в налоговую инспекцию в обновленном виде. В статье проведем экскурс в общий порядок подачи такого отчета организациями и индивидуальными предпринимателями, а также расскажем о том, что именно изменилось в форме отчета
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Как организации или ИП подготовить и сдать отчет о движении средств по зарубежным счетам?
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Кто должен уведомлять инспекцию?

Уведомлять налоговую инспекцию о движении средств и других финансовых активов на счете или вкладе, открытом за рубежом (в т. ч. в организации финансового рынка, не являющейся банком), обязаны организации и ИП, которые признаются резидентами в сфере валютного законодательства.

Резидентами для целей валютного контроля являются граждане и организации, перечисленные в п. 6 ч. 1 ст. 1 Федерального закона № 173-ФЗ от 10 декабря 2003 г.

Если организация, на которую возложена эта обязанность, была реорганизована в форме присоединения, подать в налоговую инспекцию уведомление должен правопреемник (письмо ФНС России № ЗН-4-17/4484 от 14 марта 2017 г.).

Исключение – представлять отчет не нужно, в частности:

  • дипломатическим представительствам и консульским учреждениям России;

  • постоянным представительствам России при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях;

  • иным официальным представительствам России и представительствам федеральных органов исполнительной власти, находящимся за рубежом;

  • физическим лицам (в т.ч. ИП), которые признаются резидентами в сфере валютного законодательства и срок пребывания которых за пределами России в течение календарного года в целом – более 183 дней. Если срок пребывания за пределами России в истекшем календарном году в совокупности составит 183 дня и менее и при этом физлицо не представляло отчет о движении зарубежных финансовых активов, то оно обязано его представить в общем порядке;

  • физическим лицам (в т.ч. ИП), если банк, в котором открыт счет или вклад, расположен в государстве – члене ЕАЭС или в государстве (на территории), с которым есть автоматический обмен финансовой информацией, и при условии, что общая сумма движения денежных средств по счету (вкладу) за отчетный год не превышает 600 тыс. руб. (эквивалентную сумму в иностранной валюте). В случае отсутствия в течение отчетного года зачислений денежных средств на счет (вклад) представлять отчет не нужно, если остаток на конец отчетного года не превышает 600 тыс. руб. (эквивалентную сумму в иностранной валюте).

Форма отчета 

Форма и правила представления отчета утверждены Постановлением Правительства РФ № 819 от 28 декабря 2005 г.

Обратите внимание: за IV квартал 2023 год отчет нужно подавать уже в обновленном виде.

Перечислим основные изменения, которые внесены в форму отчета для организаций и ИП Постановлением Правительства РФ № 1911 от 14 ноября 2023 г.:

  • в подразделе 1.1 раздела 1 (лист 2) введен новый реквизит "Признак личного (совместного) использования счета (вклада) физическим лицом – резидентом" (заполняется российским ИП);

  • суммы денежных средств в отчете указываются не в тысячах, а в единицах валюты;

  • добавлены новые части отчета (приложение 2 и приложение 4 к подразделу 1.2 раздела 1 (листы 5, 7)), в которых отражаются денежные средства, зачисленные и списанные в отчетном квартале по внешнеторговым контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет в уполномоченных банках.

Таким образом ужесточен и детализирован контроль за зарубежными операциями организаций и ИП. По мнению Минфина России, это позволит отслеживать объемы иностранной валюты, остающейся на счетах экспортеров в иностранных банках, и обеспечит прозрачность контроля за внешнеторговыми операциями экспортеров.

Отчет подается отдельно по каждому счету (вкладу), открытому в зарубежном банке и иной организации финансового рынка. В его состав включаются:

  • при представлении информации по счету (вкладу), на котором учитываются денежные средства, – листы № 1-7 отчета;

  • при представлении информации по счету (вкладу), на котором учитываются иные финансовые активы, – листы № 1, 2, 8 отчета;

  • при представлении информации по счету (вкладу), на котором учитываются денежные средства и иные финансовые активы, – листы № 1-8 отчета.
    Количество листов № 3, 4, 6 отчета должно соответствовать количеству валют счета (вклада).

Листы № 5 и 7 заполняются (дополнительно к листам № 4 и 6), если в отчетном квартале были зачисления (списания) по внешнеторговым контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет в уполномоченных банках. 

Обратите внимание: уведомлять инспекцию нужно и о расчетах с использованием зарубежных электронных кошельков. Но только если сумма зачисленных на кошелек средств за отчетный год превышает 600 тыс. руб. или ее эквивалент в иностранной валюте.

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Срок и способы представления отчета

Срок представления отчета – в течение 30 дней по окончании квартала.

Отчет в налоговую инспекцию по месту учета (месту постановки на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика) организация (ИП) может:

  • подать на бумажном носителе лично (в т. ч. через представителя – законного или уполномоченного). В этом случае днем представления отчета и подтверждающих документов является дата, указанная в отметке налоговой инспекции о принятии отчета;

  • направить по почте заказным письмом (с уведомлением о вручении). В этом случае днем представления отчета и подтверждающих документов является дата направления организацией (индивидуальным предпринимателем) заказного письма;

  • передать в электронном виде по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России (в т. ч. для электронных кошельков). В этом случае днем представления отчета и документов является дата направления, зафиксированная оператором, а при направлении через личный кабинет – дата, зафиксированная информационной системой. Рекомендуемый формат отчета для передачи его в электронном виде с 1 января 2022 года приведен в письме ФНС России № ШЮ-4-17/17916 от 21 декабря 2021 г.

Собираем документы, учитываем нюансы

К отчету следует приложить документы (выписки или иные документы, выданные банком или иной организацией финансового рынка), подтверждающие занесенные в отчет сведения. Документы представляются за период с 1-го по последнее число отчетного квартала. 

Если счет был открыт после 1-го числа, то документы нужно представить за период с даты его открытия по последнее число отчетного квартала. Если счет был закрыт – то за период с 1-го числа отчетного квартала по дату закрытия счета.

При подаче отчета и подтверждающих документов необходимо учитывать следующее:

  • подтверждающие документы передаются в том же виде, что и отчет (на бумаге или в электронной форме). При этом документы в электронном виде представляются в виде электронных образов (отсканированных бумажных документов);

  • отчет и документы, передаваемые по ТКС, нужно подписать УКЭП. А при передаче через личный кабинет – усиленной неквалифицированной подписью;

  • ИФНС при необходимости вправе запросить для ознакомления оригиналы документов, которые она потом должна вернуть налогоплательщику;

  •  к документам, которые составлены на иностранном языке, нужно приложить перевод на русский язык, заверенный в соответствии с законодательством РФ.

Порядок перевода законодательством не установлен.

Мнение ФНС России (письмо № ВД-4-17/18594 от 12 ноября 2020 г.): перевод документов на русский язык может выполнить специалист самой организации, на которого возложены соответствующие должностные обязанности, или сторонняя организация, которая занимается переводческой деятельностью (например, бюро переводов). Такой перевод должен быть заверен лицом, его осуществившим, а также организацией-резидентом, которая представляет отчет.

При этом ИФНС может запросить нотариально заверенный перевод;

Отчет, который представляется на бумажном носителе, подается в двух экземплярах. Один экземпляр с отметкой ИФНС возвращается организации (ИП) или ее представителю в день подачи либо направляется заказным письмом по почте с уведомлением в течение пяти рабочих дней со момента получения отчета ИФНС. Второй экземпляр отчета вместе с подтверждающими документами остается в налоговой инспекции.

Ошибки в отчете

При выявлении в отчете неправильных сведений (ошибок, неточных сведений), а также заполнения отчета не в полном объеме либо представления ненадлежащим образом оформленных документов налоговая инспекция письменно уведомляет организацию (ИП) о необходимости представления исправленного (уточненного) отчета и (или) правильно оформленных документов. Направить такое уведомление ИФНС должна в течение пяти рабочих дней со дня получения отчета и документов. Внести исправления нужно в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления. Уведомление может направляться теми же способами, которые предусмотрены для представления отчета.

О том, какая ответственность предусмотрена за неисполнение (несвоевременное исполнение) обязанности по подаче уведомления о движении средств на банковском счете, открытом за рубежом, а также за подачу уведомления не по установленной форме смотрите материал системы «Моё дело Бюро».

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