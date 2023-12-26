Как обжаловать решение налоговой инспекции, не вступившее в силу?

Организация (ИП), получившая несправедливое, по ее мнению, решение от налогового органа, может его обжаловать. Сначала в досудебном порядке. Предпочтительным является апелляционный порядок обжалования (а не общий), так как он приостанавливает исполнение оспариваемого решения в полном объеме. Однако у организации (ИП) всего месяц, чтобы им воспользоваться

Оформление жалобы

Налоговым кодексом не предусмотрена подача жалобы по строго определенной форме. Установлено только, что ФНС России определяет формат жалобы и порядок ее представления в электронном виде. Поэтому подать жалобу можно:

в свободной форме;

по форме, утв. Приказом ФНС России № ММВ-7-9/645 от 20 декабря 2019 г. для электронной подачи. Порядок ее заполнения утвержден тем же приказом.

Во избежание споров лучше оформлять жалобу по форме, утв. Приказом ФНС России № ММВ-7-9/645 от 20 декабря 2019 г., даже если она подается не электронным способом.

В апелляционной жалобе нужно указать, в частности, следующее:

наименование и адрес организации (Ф.И.О. и место жительства ИП), подающей жалобу;

реквизиты оспариваемого ненормативного документа (например, решения о привлечении к налоговой ответственности);

наименование ИФНС (УФНС), решение, действия или бездействие должностных лиц которой обжалуется;

основания, в соответствии с которыми организация (ИП) считает, что ее права нарушены (со ссылкой на нормативные правовые акты);

свои требования;

способ получения решения (на бумажном носителе, в электронной форме по ТКС или через личный кабинет (ЛК) налогоплательщика).

Можно указать номера телефонов, факсов и другие сведения, необходимые для ее своевременного рассмотрения.

Подача жалобы: способы, сроки

Апелляционную жалобу можно подать:

на бумажном носителе – лично или по почте;

в электронном виде – по телекоммуникационным каналам связи (ТКС), через ЛК налогоплательщика, через сервис "Обратиться в ФНС России".

Порядок представления электронной жалобы по ТКС утвержден Приказом ФНС России № ММВ-7-9/645 от 20 декабря 2019 г.

Вместе с тем, с декабря 2023 года при направлении жалобы в электронной форме по ТКС следует руководствоваться Временными рекомендациями по порядку представления жалоб (апелляционных жалоб) и направления решений (извещений, иных документов), направленными письмом ФНС России № БВ-4-9/14632 от 20 ноября 2023 г. Рекомендации применяются с момента установки соответствующей версии единого клиентского приложения АИС "Налог-3" на контуре промышленной эксплуатации и до момента издания ФНС России соответствующего приказа о внесении изменений в Приказ ФНС России № ММВ-7-9/645 от 20 декабря 2019 г.

Согласно рекомендациям, датой представления жалобы в налоговый орган считается дата, зафиксированная в подтверждении даты отправки электронного документа, сформированном оператором электронного документооборота.

Жалоба считается принятой, если лицу, подавшему жалобу, поступила квитанция о приеме электронного документа, подписанная УКЭП налогового органа, принявшего жалобу.

Датой получения жалобы налоговым органом считается дата, указанная в квитанции о приеме электронного документа. В приказе прописаны также основания для отказа в приеме жалобы (это, например несоответствие жалобы утвержденному формату), условия подачи жалобы представителем налогоплательщик (о них речь пойдет ниже).

Жалобу подписывает подавшее ее лицо или его представитель (законный или уполномоченный). При подаче жалобы уполномоченным представителем к ней прилагаются документы (их надлежащим образом заверенные копии), подтверждающие его полномочия. В частности, передачу по ТКС должно сопровождать электронное информационное сообщение о представительстве в налоговых правоотношениях.

При подаче жалобы в электронном виде должна использоваться УКЭП.

Апелляционная жалоба на решение налоговой инспекции подается до дня вступления в силу обжалуемого решения, то есть в течение одного месяца со дня вручения решения.

К жалобе можно приложить обосновывающие и подтверждающие документы (например, расчет оспариваемых сумм), документы, подтверждающие доводы организации (ИП), сведения о смягчающих вину обстоятельствах (в отношении как налоговой, так и административной ответственности). Дополнительные документы можно представить также в ходе рассмотрения жалобы до принятия решения по ней.

Жалоба вышестоящий налоговый орган подается через налоговый орган, чьё решение обжалуется. Именно он направит ее в вышестоящий налоговый орган.

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Последствия подачи (неподачи) жалобы

После обжалования вступившего в силу решения налоговой инспекции в региональном УФНС налогоплательщик (налоговый агент) может обжаловать его в арбитражном суде

Если организация (ИП) хочет оставить себе «задел» на будущее для возможности оспаривания в суде принятого по ее жалобе решения налогового органа, то нужно иметь в виду следующее. Решение ИФНС может быть в дальнейшем оспорено в суде только в той части, в которой оно было обжаловано. Если из поданной жалобы прямо не следует, что решение обжалуется в части, то решение считается обжалованным в полном объеме.

При этом в жалобе в адрес ИФНС (УФНС) не обязательно приводить доводы, опровергающие выводы налоговой инспекции. В этом случае обязательный досудебный порядок обжалования все равно будет считается соблюденным.

Если решение по жалобе (апелляционной жалобе) не принято вышестоящим налоговым ведомством в сроки, установленные п. 6 ст. 140 Налогового кодекса РФ, бездействие этого ведомства и решение налоговой инспекции может быть обжаловано в судебном порядке (п. 71 Постановления Пленума ВАС РФ № 57 от 30 июля 2013 г.).

Подача апелляционной жалобы приостанавливает исполнение оспариваемого решения в полном объеме, в том числе в случае подачи жалобы только на часть решения. Получив от налогоплательщика апелляционную жалобу, инспекция тем самым получает информацию о том, что ее решение не вступило в силу, и не выставляет требование на уплату налога (взноса, сбора, пени, штрафа) по обжалуемому решению. При этом организация (ИП) не лишается права исполнить не вступившее в силу решение полностью или частично по собственной инициативе.

Рассмотрение жалобы

Вышестоящее налоговое ведомство рассматривает апелляционную жалобу, а также представленные документы без участия организации (ИП).

Однако участие налогоплательщика может понадобиться в следующих случаях:

выявление противоречий между сведениями в представленных материалах либо несоответствия сведений налогоплательщика и сведений нижестоящего налогового органа;

нарушение существенных условий процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки.

Рассмотрение жалобы возможно с использованием видео-конференц-связи. На сайте ФНС России размещен перечень инспекций, с которыми можно реализовать такой формат взаимодействия.

В режиме онлайн благодаря сервисам ФНС России "Узнать о жалобе" и "Личный кабинет налогоплательщика" организация (ИП) может узнать о ходе и сроках рассмотрения своей жалобы.

По итогам рассмотрения жалобы вышестоящее налоговое ведомство вправе:

оставить жалобу без удовлетворения;

отменить акт налоговой инспекции ненормативного характера;

отменить решение налоговой инспекции полностью или в части;

отменить решение налоговой инспекции полностью и принять по делу новое решение;

признать действия или бездействие должностных лиц налоговой инспекции незаконными и вынести решение по существу.

Срок, в течение которого вышестоящее налоговое ведомство принимает решение:

– по жалобе на решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решение об отказе в привлечении к ответственности, – один месяц со дня получения жалобы вышестоящим налоговым ведомством.

Этот срок может быть продлен руководителем (заместителем руководителя) налогового ведомства, рассматривающего жалобу, но не более чем на один месяц. Рекомендуемая форма решения о продлении приведена в приложении № 4 к письму ФНС России № СА-4-9/14460 от 7 августа 2013 г.;

– по жалобе на действие или бездействие должностных лиц, – 15 рабочих дней со дня получения жалобы налоговым ведомством.

Этот срок может быть продлен руководителем (заместителем руководителя) налогового ведомства не более чем на 15 дней.

Решение руководителя (его заместителя) регионального УФНС о продлении срока рассмотрения жалобы должно быть вручено (направлено) заявителю в течение трех рабочих дней со дня его принятия. В такой же срок вручается (направляется) решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы.

Рассмотрениежалобы может быть временно приостановлено:

по инициативе лица, подавшего жалобу, – для представления дополнительных документов (информации) (п. 1 ст. 140 Налогового кодекса РФ).

Рассмотрение можно приостановить полностью или частично не более чем на шесть месяцев. Ходатайство о приостановлении нужно подать до принятия решения по жалобе. Решение о том, приостановить или нет рассмотрение жалобы, принимает инстанция, рассматривающая жалобу;

по инициативе вышестоящей налоговой инстанции, в которую поступила жалоба, – в случаях и на период, которые указаны в абз. 5-8 п. 2 ст. 140 Налогового кодекса РФ.

Форма решения по жалобе не установлена. Однако такое решение составляется в письменном виде и должно, в частности, содержать:

обоснованную позицию вышестоящего налогового ведомства по каждому доводу заявителя;

выводы, из которых четко следует, что конкретно признано вышестоящим налоговом ведомством не соответствующим налоговому законодательству и в какой части жалоба удовлетворена;

при необходимости – поручение произвести перерасчет налоговых обязательств.

Подтверждение: п. 20 письма ФНС России № СА-4-9/14460 от 7 августа 2013 г.

Формат и порядок направления решения по жалобе в электронном виде утверждены Приказом ФНС России № ММВ-7-9/645 от 20 декабря 2019 г.

Вместе с тем, с декабря 2023 года налоговые органы руководствуются иным (временным) порядком, рекомендованным письмом ФНС России № БВ-4-9/14632 от 20 ноября 2023 г.

Рекомендации применяются с момента установки соответствующей версии единого клиентского приложения АИС "Налог-3" на контуре промышленной эксплуатации и до момента издания ФНС России соответствующего приказа о внесении изменений в Приказ ФНС России № ММВ-7-9/645 от 20 декабря 2019 г.

С примерами решений по жалобам ФНС России можно ознакомиться на официальном сайте ведомства.

Если по результатам рассмотрения обжалуемое решение налоговой инспекции не будет отменено, оно вступит в силу со дня принятия вышестоящим налоговым ведомством решения по апелляционной жалобе.

В случае изменения решения налоговой инспекции оно, с учетом внесенных изменений, вступает в силу с даты принятия соответствующего решения вышестоящим налоговым ведомством.

Вступившее в силу решение, вынесенное по результатам налоговой проверки, которое не было обжаловано в апелляционном порядке, может быть обжаловано в общем порядке путем подачи жалобы в вышестоящее налоговое ведомство.

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