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Маркировка товаров

Блокировка продажи нелегальных и просроченных маркированных товаров

В конце 2023 года были заложены правовые основы для запуска механизма запрета продажи товаров на кассе на основании информации, содержащейся в системе маркировки. Запреты на продажу будут вводиться поэтапно по 12 группам маркируемых товаров, начиная с 1 апреля 2024 года. Расскажем подробно об этом в статье.
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Блокировка продажи нелегальных и просроченных маркированных товаров
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Случаи блокировки на кассе

Правительство РФ Постановлением № 1944 от 21 ноября 2023 г. утвердило Перечень случаев (далее – Перечень), при которых розничная продажа товаров, подлежащих обязательной маркировке, запрещена на основании информации из системы мониторинга (либо отсутствия в системе необходимой информации о таких товарах).

Это, например, такие нарушения:

  • истечение срока годности товара;

  • отсутствие в системе маркировки сведений о маркировке, о вводе товара в оборот;

  • наличие в системе маркировки сведений о выводе товара из оборота;

  • товар запрещен к реализации по решению контролирующего ведомства;

  • код проверки товара не соответствует установленным характеристикам средства идентификации.

В Перечне также установлены сроки введения запрета по каждой группе товаров – их всего 12.
Так, для продажи в режиме онлайн установлены следующие сроки:

Вид продукции

Срок введения запрета

Табачная, никотинсодержащая и безникотиновая продукция 

С 1 апреля 2024 года

Молочная продукция

Упакованная вода

С 1 мая 2024 года (для крупных продавцов – более чем с 50 магазинами)

С 1 сентября 2024 года (для остальных продавцов)

Пиво и слабоалкогольные напитки 

С 1 апреля 2024 года (в кегах), с 1 ноября 2024 года (в потребительской упаковке)

Безалкогольные напитки 

С 5 февраля 2025 года

Соки

С 1 июня 2025 года

Парфюмерно-косметическая продукция для гигиены рук

Кожные антисептики

БАД к пище

Обувь

Одежда

Фототовары

Шины

Духи и туалетная вода

С 1 ноября 2024 года

В документе сроки введения запретов уточняются в разрезе каждого случая нарушения.

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Правила применения блокировки на кассе

В том же документе приведены Правила применения запрета продажи таких товаров (в т. ч. правила получения информации из системы мониторинга).

Установлены также случаи, когда блокировка продажи не применяется (п. 3, 7, 17, 18 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ № 1944 от 21 ноября 2023 г.).

Порядок запрета продажи следующий.

В случае продажи товаров из утвержденного Перечня (с учетом установленного в перечне срока введения запрета) продавец проверяет:

  • код маркировки – для режима проверки онлайн. Порядок проверки приведен в п. 14-16 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ № 1944 от 21 ноября 2023 г.;

  • либо код идентификации и (или) код товара – для режима проверки офлайн. Порядок проверки приведен в п. 10, 17 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ № 1944 от 21 ноября 2023 г.

Далее на основе полученных из системы мониторинга данных принимает решение о возможности или невозможности розничной продажи товара.

Как это обстоит на практике?
Перед продажей товара продавец с помощью установленного и настроенного оборудования запрашивает в системе мониторинга (ГИС МТ) срок годности и статус по каждому коду маркировки. Касса сопоставляет текущую дату, статус кода маркировки и блокирует продажу, если срок годности истек или статус кода маркировки «необоротный».

Продажа товаров запрещена при наличии хотя бы одного из случаев, указанных в перечне.

Способы и условия для обмена информацией с системой мониторинга указаны в п. 8, 9 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ № 1944 от 21 ноября 2023 г.

В случае выявления нарушений по перечню оператор системы маркировки обеспечивает доступ к данным системы не только для продавца, но и для контрольно-надзорных ведомств.

Запрет продажи действует с даты, указанной в перечне. Однако начать проверять товары по перечню через систему мониторинга продавец может и раньше, если необходимый функционал будет введен на момент проверки.

А пока продавцам нужно подготовить оборудование, обновить программное обеспечение, работающее с кассой. Разработчики кассового программного обеспечения уже настроили необходимый функционал либо завершат его настройку до 1 марта.

Ведущие российские торговые сети уже готовы к запуску блокировки просроченных товаров на кассах магазинов.

Товары с истекшим сроком годности будут списываться с выводом кода маркировки из оборота в ГИС МТ. Такие товары будут отправлять на утилизацию.

Еще больше товаров для блокировки

В дальнейшем количество групп товаров для блокировки будет расширено. Соответствующий документ примет Правительство РФ.

Так, с декабря 2024 года действие механизма блокировки продаж планируется распространить на медицинские изделия и кресла-коляски (проект Постановления Правительства РФ, разработанный Минпромторгом России).

Кроме того, компетентным ведомствам уже поручено разработать проект, запрещающий реализацию нелегальных (например, украденных из больниц) и просроченных лекарств на основании информации в системе маркировки. Проект постановления должен быть разработан до 12 февраля 2024 года.

С лета 2023 года механизм блокировки продаж просроченных и нелегальных лекарств добровольно ввели сети «Ригла» и «36,6».

Предыстория

В 2023 году (с 1 февраля по 1 августа) проводился эксперимент по запрету продажи просроченной маркированной продукции – пищевой, табачной и никотинсодержащей (по перечню, приведенному в Постановлении Правительства РФ № 74 от 24 января 2023 г.).

В составе пищевой продукции были названы отдельные виды молочной продукции (в т. ч. предназначенной для детей), бутилированная питьевая и минеральная вода, пиво и некоторые слабоалкогольные напитки.

Продукция, которая не допускалась к продаже, отслеживалась с помощью средств маркировки системы "Честный знак".

Эксперимент по введению блокировки показал снижение продаж просроченной продукции в магазинах практически до нуля.

По итогам эксперимента больше всего просрочки было выявлено в молочной продукции.

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