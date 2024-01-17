Новая форма ЕФС-1 – с 1 января 2024 года

С нового года действует новая форма ЕФС-1. Региональные отделения СФР уже убрали со своих сайтов информацию о том, что отчет временно принимают по старой форме. На носу срок представления нескольких разделов этого отчета (не позднее 25 января). Поэтому готовимся к сдаче, разбираемся в изменениях.

Новая форма ЕФС-1 – с какой даты?

С 1 января 2024 года вступили в силу:

С этой же даты действие прежней формы по персонифицированному учету и взносам на "травматизм" (утв. Постановлением Правления Пенсионного фонда РФ № 245п от 31 октября 2022 г.) утрачивает силу. Вместе с ним утрачивает силу и формат заполнения, утв. Постановлением Правления Пенсионного фонда РФ № 246п от 31 октября 2022 г.

Приказы, утвердившие новую форму ЕФС-1 и ее формат, не конкретизируют, с какой отчетности их следует применять.

Но поскольку приказы, которыми были утверждены прежняя форма и формат, с нового года уже не действуют, то формально сведения на старом бланке могут представляться только до 31 декабря 2023 года. Следовательно, новый бланк ЕФС следует применять уже начиная с отчетности за 2023 год.

Это подтверждает и порядок заполнения нового бланка (п. 54 Порядка), в котором указано: при заполнении сведений о страховом стаже в поле "Отчетный период" указывается значение, равное или больше "2023".

Ранее ряд региональных отделений СФР размещали на своих сайтах информацию, что временно отчет будут принимать и по прежней форме ЕФС-1 (утв. Постановлением Правления Пенсионного фонда РФ № 245п от 31 октября 2022 г.). Однако на момент опубликования данной статьи эта информация удалена.

Перед тем, как рассказать об изменениях, которые произошли в форме, напомним, о составе формы и о том, в каких случаях и в какие сроки подается каждый из разделов формы.

Состав формы ЕФС-1

Полное название формы ЕФС-1: «Сведения для ведения индивидуального (персонифицированного) учета и сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Единая форма включает в себя сведения, которые по своему содержанию аналогичны сведениям, прежде (до 2023 года) представлявшимся по формам 4-ФСС, СЗВ-ТД, СЗВ‑СТАЖ и ДСВ-3.

Подраздел 1.1 подраздела 1 раздела 1 – аналог формы СЗВ-ТД.

Подраздел 1.2 подраздела 1 раздела 1 – аналог формы СЗВ-СТАЖ.

Подраздел 3 подраздела 1 раздела 1 – аналог формы ДСВ-3.

Раздел 2 – это аналог формы 4-ФСС.

Сроки подачи подразделов/разделов ЕФС-1

1. Подраздел 1.1 подраздела 1 раздела 1 (аналог формы СЗВ-ТД)

Сведения о трудовой (иной) деятельности. Это одна из форм персонифицированной отчетности.

Форму представляют работодатели (наниматели), в том числе организации (обособленные подразделения, наделенные соответствующими полномочиями), ИП (кроме сведений о себе), физические лица, не являющиеся ИП.



В общем случае сведения подаются при наличии кадровых событий, требующих фиксации в них:

на работников по трудовому договору (включая совместителей, дистанционных работников);

на исполнителей по ряду договоров гражданско-правового характера (ГПД), вознаграждения по которым могут облагаться страховыми взносами.

Сроки подачи:

А. При переводе на другую постоянную работу (иных кадровых мероприятиях) или подаче работником заявления о продолжении ведения страхователем трудовой книжки в бумажном виде либо о предоставлении ему страхователем сведений о трудовой деятельности:

– не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ (распоряжение), документ или принято иное решение, которые подтверждают оформление перевода на другую постоянную работу, либо подано соответствующее заявление.

Б. При приеме на работу и увольнении работника, а также при приостановлении и возобновлении действия трудового договора:

– не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа (распоряжения), иных решений или документов, подтверждающих оформление или прекращение трудовых отношений.

В. При заключении (прекращении) ГПД:

– не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения (прекращения) с застрахованным лицом соответствующего договора.

2. Подраздел 1.2 подраздела 1 раздела 1 (аналог формы СЗВ-СТАЖ)

Сведения о страховом стаже. Это одна из форм персонифицированной отчетности.

Форму представляют работодатели (наниматели), в том числе организации (обособленные подразделения, наделенные соответствующими полномочиями), ИП (кроме сведений о себе), физические лица, не являющиеся ИП.

Сроки подачи:

Форма сведений о страховом стаже в общем случае является ежегодной, по ней нужно отчитаться не позднее 25 января года, следующего за отчетным годом.

Однако в течение года также может потребоваться заполнить и представить отчет в свое отделение СФР (например, когда кто-то из работников оформляет пенсию). Подать страхователю указанные сведения с типом "Назначение пенсии" нужно в течение трех календарных дней со дня поступления к нему запроса от СФР либо обращения застрахованного лица (в отношении которого предусмотрено предоставление сведений о стаже). Также работнику может потребоваться копия указанного отчета, которую необходимо предоставить ему в течение трех календарных дней со дня обращения или в день прекращения с ним трудовых (гражданско-правовых) отношений.

Кроме того, сведения о стаже следует сдать до окончания года, в частности, если в течение года:

происходит ликвидация организации (прекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя). Тогда сведения о стаже нужно подать в течение одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса организации (принятия решения о прекращении деятельности в качестве ИП);

применена процедура банкротства страхователя (организации, ИП). Тогда сведения необходимо направить до представления в арбитражный суд отчета конкурсного управляющего о результатах конкурсного производства;

происходит реорганизация. В этом случае сведения подаются в течение одного месяца со дня утверждения передаточного акта, но не позднее дня представления в налоговую инспекцию документов для регистрации реорганизации.

3. Подраздел 3 подраздела 1 раздела 1 (аналог формы ДСВ-3)

Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя.

Форму представляют работодатели, которые перечисляют дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию по заявлениям работников (из суммы зарплаты), а также взносы работодателя в их пользу (в случае их уплаты) в соответствии с Федеральным законом № 56-ФЗ от 30 апреля 2008 г. «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и господдержке формирования пенсионных накоплений».

Сроки подачи:

Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены взносы, следует представлять в территориальный орган СФР не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

4. Раздел 2 (аналог формы 4-ФСС)

Сведения по взносам на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Сведения по взносам на "травматизм" представляют плательщики этих взносов – страхователи в отношении работающих (в т. ч. по ГПД с условием такого страхования) у них застрахованных лиц, выплаты которым могут облагаться взносами на "травматизм". Страхователями выступают работодатели (наниматели), в том числе организации (обособленные подразделения, наделенные соответствующими полномочиями), ИП (кроме сведений о себе), физические лица, не являющиеся ИП.

Сроки подачи:

Представлять сведения о начисленных взносах на "травматизм" нужно не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

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Изменения в форме ЕФС-1

В целом вид и структура нового бланка копируют действовавшую в 2023 году форму ЕФС-1 с некоторыми изменениями. В частности:

на титульном листе введено поле "Код категории страхователя", в котором указывается один из приведенных в таблице кодов категории страхователей – ИП и физлиц, производящих выплаты (например, "ИП01" – индивидуальный предприниматель);

в подразделе 1.1 подраздела 1 "Сведения о трудовой (иной) деятельности" вводится дополнительная кодировка.

Например, в графе 5 "Трудовая функция (должность, профессия, специальность, квалификация, конкретный вид поручаемой работы), структурное подразделение" надо будет указывать тип заключенного с работником договора:

"0" – бессрочный трудовой договор;

"0.1" – срочный трудовой договор, заключаемый на срок до шести месяцев;

"0.2" – срочный трудовой договор, заключаемый на срок более шести месяцев;

"1" – трудовой договор по совместительству;

"1.1" – трудовой договор по совместительству, заключаемый на срок до шести месяцев;

"1.2" – трудовой договор по совместительству, заключаемый на срок более шести месяцев.

В графе 6 'Код выполняемой функции" в отношении работника надо будет указывать код:

"ДИСТ" – при его приеме (переводе) на дистанционную (удаленную) работу или работу на дому;

"НЕПД" или "НЕПН" – если он трудится на условиях неполного рабочего времени (дня или недели соответственно).

В отношении исполнителей в таблице с видами договоров ГПХ появятся такие коды, как "ДГПХФЛНС" и "ДАВТФЛНС", если договор на выполнение работ / оказание услуг и авторского заказа заключен с условием уплаты взносов на "травматизм".

В сервисе «Мое дело Бюро» размещены образцы заполнения новой формы (в том числе, при приеме, увольнении).

В подразделе 1.2 подраздела 1 "Сведения о страховом стаже" в поле "Тип сведений" введено новое поле с типом представляемой формы – "Назначение выплат по ОСС".

Форма с этим типом представляется на застрахованное лицо, которому назначается пособие по уходу за ребенком или больничный. В этом случае сведения надо будет подать в течение года (как при назначении пенсии).

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