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Налог на имущество

Декларация по налогу на имущество – подаем централизованно

С 1 января 2024 года изменен порядок централизованной подачи декларации по налогу на имущество – когда отчет подается лишь по одному, выбранному организацией месту нахождения имущества (по объектам, находящимся в одном регионе).
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Декларация по налогу на имущество – подаем централизованно
Иллюстрация: Моё дело

Расскажем об этих изменениях в статье. А также напомним о других случаях, когда декларация может подаваться не по месту нахождения  имущества

Централизованная подача по выбранному месту нахождения имущества

Если организация имеет несколько объектов недвижимости в одном субъекте РФ, то по всем этим объектам отчетность можно сдавать в одну ИФНС по своему выбору, если одновременно соблюдены следующие условия:

  • налогоплательщик состоит на учете в нескольких ИФНС в субъекте РФпо месту нахождения объектов недвижимости;

  • налоговая база по этому имуществу – их среднегодовая стоимость;

  • в субъекте РФ, где расположена недвижимость, не предусмотрено направление части налога (нормативы отчислений) в местные бюджеты (то есть в регионе должно отсутствовать межбюджетное распределение);

  •  в региональное УФНС своевременно направлено уведомление по форме, утв. Приказом ФНС России № ММВ-7-21/311 от 19 июня 2019 г.

Уведомление подается ежегодно до 1 февраля года, в котором будет применяться упрощенный порядок сдачи отчетности. Далее подавать его нужно ежегодно (также в срок до 1 февраля года, в котором применяется централизованный порядок).

С 1 января 2024 года срок подачи уведомления о порядке централизованной сдачи декларации по налогу на имущество изменен. Уведомление подают до 1 февраля года применения нового порядка (ранее – до 1 марта).

Формулировка срока «до 1 февраля» равнозначна формулировке «не позднее 1 февраля».

Например, ближайшее уведомление для применения упрощенного порядка в 2024 году нужно подать в течение января и не позднее 1 февраля 2024 года. Это даст право сдавать единую декларацию:

  • по итогам налогового периода 2023 года;

  • в течение 2024 года при ликвидации организации или ее реорганизации.

Это уведомление не будет распространяться на централизованное представление декларации в 2025 году (декларации за 2024 год). То есть в 2025 году понадобится представить новое уведомление.

С 1 января 2024 года также действует новый предельный срок рассмотрения региональным УФНС этого уведомления – до 10 дней (ранее до 30 дней).

Для перехода на централизованный порядок сдачи отчетности должны выполняться одновременно все вышеуказанные условия.

В частности, в регионе нужно иметь несколько мест постановки на учет по месту нахождения недвижимости. При этом в уведомлении потребуется указать одну из ИФНС по месту такого учета. Если в уведомлении будет указана ИФНС, в которой организация не состоит на учете по данному основанию, применять централизованный порядок не получится. Это правило действует и в случае, если выбрана инспекция, в которой организация состоит на учете по иному основанию.

Ограничение по распределению части налога в местные бюджеты, при котором упрощенный порядок сдачи декларации не может применяться, повлияет на право централизованной сдачи декларации, только если распространяется именно на тот год, за который в соответствии с уведомлением представляется налоговая декларация.

Обо всех причинах, по которым централизованный порядок сдачи отчетности налогоплательщик не может применять, налоговая инспекция должна ему сообщить по форме, приведенной в приложении № 1 к Приказу ФНС России № ЕД-7-21/9 от 14 января 2021 г. Например, причинами могут быть несоблюдение срока подачи уведомления, представление уведомления по неустановленной форме, недостоверные сведения. Такое уведомление ИФНС пришлет только при выявлении соответствующих оснований. Если же они отсутствуют (т.е. нет препятствий для перехода на централизованный порядок сдачи деклараций), никакого уведомления организации отправлено не будет.

Нужно учитывать, что:

  • платить налог (авансовые платежи) целесообразно также централизованно, то есть по месту нахождения объекта недвижимости, состоящего на учете в налоговой инспекции, в которую подается общая отчетность;

  •  при заполнении декларации следует указывать код по ОКТМО муниципального образования, подведомственного инспекции, в которую подается общая отчетность.

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Другие случаи, когда декларация подается не по месту нахождения имущества

Квазивариантом централизованной подачи декларации могут быть случаи, когда декларация подается не по месту нахождения имущества, а по месту нахождения организации. Это случаи, когда:

  • организация продает недвижимость вне места своего нахождения (своего обособленного подразделения, имеющего отдельный баланс).

Головному отделению нужно подать отчетность по месту своего нахождения, если она не подавалась досрочно к моменту снятия с учета недвижимого имущества. При этом в декларации нужно указать ОКТМО по месту нахождения выбывшего имущества (т.е. налог нужно уплатить по месту нахождения выбывшей недвижимости);

  • организация арендует недвижимость и осуществляет капитальные вложения в нее за свой счет.

В этом случае представлять отчетность необходимо по месту учета на балансе капитальных вложений в арендованный объект. А именно по месту своего нахождения или месту нахождения своего обособленного подразделения, имеющего отдельный баланс (если неотделимые улучшения учитываются на балансе такого подразделения);

  • имущество организации находится в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне России и (или) за пределами России (для российских организаций)

Также по месту нахождения организации уплачивается налог (авансовые платежи).

Еще один случай подачи декларации не по месту нахождения имущества – это когда организация относится к крупнейшим налогоплательщикам. Тогдаотчетность по налогу на имущество подается в налоговую инспекцию по месту учета в качестве крупнейших налогоплательщиков

Однако при этом платить налог и авансовые платежи следует в общем порядке, то есть по месту нахождения объекта недвижимости.

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