Особенности аудита годовой отчетности за 2023 год

Минфин России разработал Рекомендации по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год. Рекомендации предназначены для аудиторов, но будут полезны и проверяемым лицам при подготовке отчетности

В Рекомендациях по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год (приложение к письму Минфина России № 07-04-09/126152 от 26 декабря 2023 г.), в частности:

– названы меры поддержки бизнеса, которые аудиторы должны учитывать при проверке;

указано на необходимость раскрытия решения о досрочном переходе на новые ФСБУ (ФСБУ 14/2022 и ФСБУ 26/2020 в части НМА), а также порядка отражения последствий изменения учетной политики в межотчетный период;

разъяснено, как отражать в балансе объекты финансовой аренды арендатору и арендодателю;

уточнен порядок регистрации в бухучете выявленных при инвентаризации расхождений.

приведены особенности составления консолидированной финансовой отчетности, публикуемой с изъятиями.

Расскажем об этих рекомендациях подробнее.

Аудиторы при проверке должны учитывать меры поддержки бизнеса

При проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2023 год (в т. ч. взаимодействии с представителями собственников) аудиторам и аудиторским организациям даны рекомендации учитывать ситуацию, сложившуюся в 2023 году (это в т. ч. введенные в связи с геополитической обстановкой ограничения).

Так, при выполнении аудиторских процедур в отношении непрерывности деятельности аудируемого лица проверяющим рекомендовано обратить внимание на принятые меры поддержки бизнеса. В частности, на такое дозволение. Если по окончании 2023 года стоимость чистых активов организации опустилась ниже размера уставного капитала (и такое снижение наблюдается по итогам третьего отчетного года и более), то разрешено:

не включать в состав годового отчета раздел о состоянии чистых активов организации (для АО);

не принимать решение о принудительном снижении уставного капитала (до величины, не превышающей стоимости его чистых активов) или ликвидации общества (для АО и ООО).

Досрочный переход на ФСБУ 14/2022 и ФСБУ 26/2020 в части НМА

Минфин напомнил, что в случае досрочного перехода на ФСБУ 14/2022 (в комплексе с ФСБУ 26/2022 применительно к НМА) это решение должно быть раскрыто в годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.

Кроме того, последствия изменения учетной политики в связи с переходом на новые ФСБУ отражаются в бухгалтерском учете в межотчетный период.

Межотчетный период – это период между 31 декабря отчетного года (после завершения заключительных операций) и 1 января года, следующего за отчетным годом, который используется в целях формирования показателей на счетах бухгалтерского учета по состоянию на 1 января текущего года.

Межотчетный период не является календарным периодом. Цель учетных записей в этот период – формирование вступительных остатков по счетам бухучета отчетного периода в соответствии с новой учетной политикой организации.

Записи межотчетного периода производятся путем корректировки исходящих остатков по счетам по состоянию на отчетную дату предшествующего периода (31 декабря), то есть после заключительных записей этого периода.

Учетные записи, относящиеся к межотчетному периоду:

по отношению к периоду, предшествовавшему отчетному: не являются оборотами по счетам бухучета, не изменяют исходящие остатки по счетам бухучета по состоянию на отчетную дату, не отражаются в показателях бухгалтерской отчетности;

по отношению к отчетному периоду: не являются оборотами по счетам бухучета, изменяют вступительные остатки по счетам бухучета, отражаются в показателях бухгалтерской отчетности.

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Объекты финансовой аренды в бухгалтерском балансе

В Рекомендациях аудиторам даны пояснения, каким образом должны быть отражены в балансе объекты финансовой аренды арендатором и арендодателем.

Арендодатель в балансе отражает объекты финансовой аренды как инвестиции в аренду (причитающиеся ему будущие арендные платежи по договору аренды) в порядке, аналогичном порядку отражения дебиторской задолженности организации.

Арендатор в балансе для объектов финансовой аренды отражает:

ППА – в разделе внеоборотных активов обособленно (в случае существенности) либо общей суммой вместе со схожими по характеру использования активами (капитальные вложения, ОС и др.) с соответствующим раскрытием информации в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (в случае существенности);

обязательство по аренде – в разделе долгосрочных или краткосрочных (в зависимости от срока погашения) обязательств.

Регистрация в бухучете выявленных при инвентаризации расхождений

Ведомство в Рекомендациях аудиторам уточнило порядок регистрации в бухучете выявленных при инвентаризации расхождений. А именно: указало, что при регистрации в бухучете выявленных при инвентаризации расхождений между фактическим наличием объектов и данными регистров бухучета положения ПБУ 22/2010 "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" не применяются.

Особенности составления консолидированной финансовой отчетности

В документе приведены особенности составления консолидированной финансовой отчетности, публикуемой с изъятиями.

Напомним, организации, которые обязаны раскрывать консолидированную финансовую отчетность (КФО), вправе не раскрывать (не публиковать) определенную информацию в составе отчетности согласно Постановлению Правительства РФ № 1102 от 4 июля 2023 г. (Постановление Правительства РФ № 1490 от 13 сентября 2023 г., информация Минфина России от 15 сентября 2023 г.).

При наличии "чувствительной" информации отчетность раскрывается в части, не содержащей эту информацию. Если такая информация не может быть выделена отдельно, то КФО не раскрывается вообще (ч. 8 ст. 7 Федерального закона № 208-ФЗ от 27 июля 2010 г.).

В рекомендациях аудиторам Минфин пояснил, что в процессе подготовки КФО с изъятием отдельных сведений целесообразно руководствоваться информацией Минфина России № ОП 18-2023.

Кроме того, установленные ограничения на раскрытие информации в КФО не относятся к бухгалтерской отчетности, в том числе представляемой в ГИРБО. В любом случае из бухгалтерской отчетности нельзя изымать информацию, включение которой предусмотрено федеральными и отраслевыми стандартами бухучета.

Наличие в годовой КФО "чувствительной" информации не освобождает организацию от проведения аудита такой отчетности (п. 1 ст. 5 Федерального закона № 208-ФЗ от 27 июля 2010 г.). То есть аудиту подлежит как полная отчетность, так и раскрываемая. К каждой из них составляется аудиторское заключение.

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