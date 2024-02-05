Как уменьшить платеж по патенту на страховые взносы в 2024 году?

Индивидуальные предприниматели, которые используют патент, могут уменьшить его стоимость. То есть, получить налоговый вычет. Сделать это можно, подав специальное уведомление. Расскажем о том, кто может применять такой вычет, в каком размере, и как это сделать в зависимости от вида взносов и статуса ИП (с работниками или без)

Состав вычета

Индивидуальный предприниматель (ИП) может уменьшить налог (стоимость патента) на некоторые свои расходы – сделать вычет на суммы страховых взносов:

на обязательное пенсионное страхование (далее – взносы на ОПС) – для ИП с работниками и без них; на обязательное медицинское страхование (далее – взносы на ОМС) – для ИП с работниками и без них; на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (далее – взносы на ВНиМ) – только для ИП, которые являются работодателями (нанимателями); на обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профзаболеваний (далее – взносы "на травматизм") – только для ИП, которые являются работодателями (нанимателями);

Кроме того, уменьшить стоимость патента можно и на другие расходы (о них мы не будем говорить в статье). Это:

пособия по временной нетрудоспособности в части, оплаченной работодателем (нанимателем по ГПД) по законодательству;

взносы (платежей) по договорам добровольного личногострахования, заключенным в пользу работников на случай их временной нетрудоспособности с лицензированной страховой организацией (ДМС работника на случай временной нетрудоспособности).

Расходы, которые входят в состав налогового вычета при ПСН, нельзя учесть при расчете других налогов (в рамках других режимов налогообложения).

Соответственно, при совмещении УСН с ПСН учитывайте определенные особенности порядка уменьшения налога (авансового платежа) на вычеты. Далее рассмотрим этот порядок подробнее, но сначала напомним о размере взносов на ОПС и ОМС, которые платят за себя ИП, а также о сроках их уплаты.

Размер взносов на ОПС, ОМС для ИП за себя, сроки уплаты

Если доход ИП за расчетный период не превышает 300 тыс. руб., то страховые взносы за 2024 год в общем случае платят в совокупном фиксированном размере – 49 500 руб. (далее – "фиксы"). Взносы платят не позднее 31 декабря текущего календарного года.

За расчетный период 2023 год эта сумма составляла 45 842 руб.

Если доход, который ИП получил за расчетный период, превышает 300 тыс. руб., то помимо «фиксов» нужно уплатить взносы на обязательное пенсионное страхование. Их размер составляет 1% с суммы дохода, который превышает 300 тыс. руб. (далее – взносы в размере 1% со "сверхдоходов").

Например, при доходе в 360 тыс. руб. за 2024 год взносы на обязательное пенсионное (медицинское) страхование в общем случае нужно заплатить в размере 50 100 руб. (49 500 руб. + (60 000 руб. × 1%)).

Максимальная сумма взносов на обязательное пенсионное страхование со "сверхдоходов" для 2024 года составляет 277 571 руб.

Перечислить в бюджет взносы в размере 1% со "сверхдоходов" нужно в срок не позднее 1 июля года, следующего за истекшим расчетным периодом.

Исключения:

1. Индивидуальные предприниматели, которые получают пенсию за выслугу лет или пенсию по инвалидности в соответствии с Законом РФ № 4468-1 от 12 февраля 1993 г., освобождены от обязанности по уплате страховых взносов на ОПС (если не вступили добровольно в правоотношения по ОПС или прекратили их). Такие ИП платят только фиксированную часть взносов на ОМС, которая определяется по нормативу 19,8922% от совокупного фиксированного размера взносов.

2. Особый порядок предусмотрен также для ИП из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Для них на 2024 год установлен пониженный размер фиксированного взноса (в совокупном размере на ОПС и ОМС) – 25 200 руб. (на 2025 год – 36 000 руб.) При этом взносы на ОПС в размере 1% от суммы дохода, превышающего 300 тыс. руб., за этот год рассчитывать и уплачивать не нужно.

3. Главы крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) уплачивают страховые взносы на ОПС и ОМС в совокупном фиксированном размере за себя и за каждого члена КФХ независимо от суммы полученного дохода (т.е. без уплаты 1%-го взноса). При этом в целом по КФХ за расчетный период размер взносов определяется как произведение установленного фиксированного размера на количество всех членов КФХ, включая главу хозяйства.

Если глава КФХ ведет также предпринимательскую деятельность, и получил от нее доход свыше 300 тыс. руб., ему придется дополнительно уплатить взносы в размере 1% от суммы превышения.

Кроме того, не нужно платить взносы за периоды, которые прописаны в пункте 7 статьи 430 Налогового кодекса РФ. Это, например прохождение военной службы по призыву, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет (но не более шести лет в общей сложности).

Вычет взносов ИП за себя (на ОПС и на ОМС)

Начиная с патентов, действующих в 2023 году, ИП могут вычесть взносы на ОМС и ОПС за себя, которые подлежат уплате в календарном году периода действия патента. В том числе это те взносы, срок уплаты которых с 31 декабря перенесен на первый рабочий день следующего года.

То есть, при вычете взносов факт их уплаты не имеет значения. Достаточно подать в ИФНС специальное уведомление на вычет. О том, как это сделать, рассказали неже - в разделе "Порядок получения вычета".

Исключения:

1. На 1% взносов со "сверхдоходов" за 2023 год можно уменьшить стоимость патента за 2023 или 2024 год (разрешено ФНС России). Если ИП принял решение применить этот вычет в 2023 году, уменьшить налог за 2024 год на эти взносы повторно уже нельзя.

2. На взносы, уплаченные за периоды до 2023 года после 31 декабря 2022 года, можно уменьшить стоимость патента за периоды 2023-2025 годов.

Таким образом, стоимость патента можно уменьшить на:

"фиксы", которые нужно заплатить в том же году, когда приобрели и действует патент (даже если срок их уплаты переносится на следующий год), так как общий крайний срок их уплаты – 31 декабря текущего года;

взносы в размере 1% со "сверхдоходов", которые нужно заплатить за предыдущий год, так как общий крайний срок их уплаты – 1 июля следующего года. Такое уменьшение возможно начиная с учета в 2024 году взносов за 2023 год, если они не были учтены в особом порядке (см. пункт 1 исключений выше);

оплаченные долги по взносам прошлых лет, так как действует спецправило (см. пункт 2 исключений выше);

нельзя уменьшить на 1% со "сверхдоходов" за тот же год, в котором приобретен и действует патент. Исключение предусмотрено для 2023 года.

Например, на "фиксы", которые относятся к 2023 году, можно уменьшить патент, действующий в 2023 году. А на взносы за 2023 год по ставке 1% со сроком уплаты 1 июля 2024 уменьшить можно или патент, действующий в 2023 году, или патент, действующий в 2024 году.

При прекращении деятельности ИП взносы нужно заплатить в течение 15 календарных дней с даты снятия с налогового учета. Поэтому, при закрытии ИП в текущем году (например, в 2023 году), стоимость патента, который приобретен и действует в этом году, можно уменьшить в том числе на однопроцентные взносы за тот же (2023) год.

Общая сумма вычета для ИП без работников не ограничена. Для ИП с работниками общая сумма вычета составляет не более 50% от суммы налога.

Вычет взносов за работников (на ОПС, ОМС, ВНиМ)

ИП с работниками могут вычесть взносы на ОПС, ОМС, ВНиМ, уплаченные (в пределах рассчитанных сумм) за них в календарном году периода действия патента.

Условия:

наступил срок уплаты взносов;

подан расчет или уведомление об исчисленных суммах;

на эту дату есть достаточное положительное сальдо ЕНС.

Данные условия действуют при уплате взносов после 1 января 2023 года.

Обратите внимание: как правило, взносы за работников досрочно не платят. Однако если они внесены досрочно, то действует порядок, рекомендованный для вычета взносов ИП за себя (до 31 июля 2023 года).

Общая сумма вычета ограничена 50% от суммы налога.

Вычет взносов на "травматизм" за работников

ИП с работниками могут вычесть взносы, которые заплатили в пределах рассчитанных сумм в календарном году периода действия патента. Общая сумма вычета ограничена 50% от суммы налога.

Особенности применения вычета по нескольким патентам (с наемным персоналом)

Если у ИП несколько патентов и хотя бы в отношении одного из них используется наемный персонал, то для остальных патентов (в т. ч. без работников), у которых период действия патента приходится на период, когда использовался такой труд, также действует ограничение на вычет не более 50%. То есть это ограничение применяют к сумме налога, который рассчитан в отношении всех этих патентов.

В связи с этим при подаче уведомления на вычет нужно учитывать особенности его заполнения (об этом – в разделе "Порядок получения вычета").

Если сумма страховых взносов по одному из патентов больше рассчитанной суммы налога, то ИП вправе перенести сумму этого превышения на другой патент при уменьшении по нему суммы налога.

Другие особенности применения вычета по нескольким патентам разъяснены в письме ФНС России № СД-4-3/7704 от 2 июня 2021 г.

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Порядок получения вычета

Чтобы получить налоговый вычет, ИП должен направить в свою ИФНС по месту учета на ПСН специальное уведомление по форме, утв. Приказом ФНС России № ЕД-7-3/218 от 26 марта 2021 г. Этим же документом установлены порядок его заполнения и электронный формат уведомления.

Подать уведомление в ИФНС можно:

в письменной форме, в том числе принести уведомление лично (передать через представителя) либо отправить по почте с описью вложения;

в электронной форме (с использованием УКЭП) по ТКС или через ЛК налогоплательщика.

Если у ИП несколько патентов (в т. ч. действующих на территориях разных субъектов РФ), то он вправе подать одно уведомление на вычет по каждому патенту в любую из ИФНС по месту учета на ПСН (п. 1 письма ФНС России № СД-4-3/7704 от 2 июня 2021 г.).

Обратите внимание: при заполнении показателя "признак налогоплательщика" (строка 030 листа "А" уведомления) нужно указать признак по каждому патенту. Если ИП получил несколько патентов и хотя бы по одному из них использует наемный персонал, то при подаче уведомления по патенту, у которых период действия приходится на период, когда использовался такой труд, ИП должен указать признак "1" (налогоплательщик, производящий выплаты и иные вознаграждения физическим лицам). Это означает, что вычет по всем этим патентам будет ограничен 50 процентами суммы налога. Подтверждение: письмо ФНС России № СД-4-3/10101 от 19 июля 2021 г.

Если ИП на момент подачи уведомления снят с учета в качестве плательщика на ПСН, то он вправе подать его в ИФНС, в которой он ранее состоял на учете в таком качестве (п. 1 письма ФНС России № СД-4-3/7704 от 2 июня 2021 г.).

Сроки подачи уведомления не установлены. То есть, можно подать уведомление после того, как закончится его действие, и даже в следующем году.

Подать уведомление на вычет из ПСН целесообразно до срока оплаты патента (см. раздел "Порядок и сроки уплаты налога").

Если расходы, составляющие налоговый вычет, не соответствуют установленным требованиям (п. 1.2 ст. 346.51 Налогового кодекса РФ), ИФНС откажет в уменьшении налога (стоимости патента). Уведомление с отказом пришлют по форме, утв. Приказом ФНС России № ЕД-7-3/217 от 24 марта 2021 г., в срок не позднее 20 рабочих дней со дня получения уведомления от налогоплательщика. Тогда ИП должен уплатить налог (стоимость патента) в установленный срок без соответствующего уменьшения. Когда устраните несоответствия требованиям, можно повторно представить уведомление об уменьшении налога. Законодательство не ограничивает налогоплательщиков в количестве направляемых в ИФНС уведомлений.

Если сумма вычета превышает сумму изначально рассчитанного налога, то именно на сумму превышения ИФНС также оформит отказ. В этом случае ИП, получивший в том же календарном году несколько патентов, вправе уменьшить сумму налога по другому патенту, действующему в нем, на оставшуюся сумму вычета.

Но даже после уменьшения налога на взносы (пособия) на основании уведомления у ИФНС есть два года (со дня окончания срока действия патента), когда она может пересчитать такое уменьшение. Это случаи:

утраты гражданином регистрации в качестве ИП;

перехода в календарном году с применения ПСН на режим в виде НПД;

возникновения оснований, указанных в п. 7 ст. 430 Налогового кодекса РФ.

ИФНС пересчитает налог, если вычет был неправомерно завышен.

Порядок и сроки уплаты налога

Оплачивать стоимость патента нужно в предусмотренном порядке и в установленные сроки. Порядок уплаты зависит от срока действия патента.

Обратите внимание: мобилизованные ИП вправе продолжить вести деятельность на ПСН в период прохождения военной службы (при соблюдении определенных условий) (п. 9 ст. 346.45 Налогового кодекса РФ, п. 20 ст. 14 Федерального закона № 443-ФЗ от 21 ноября 2022 г.).

ИП, который перешел на данный спецрежим, обязан уплатить налог в ИНФС по месту учета на ПСН.

Если срок патента менее шести месяцев, то налог нужно оплатить одним платежом не позднее срока окончания действия патента.

Если срок патента от шести до 12 месяцев, налог следует уплатить в два этапа:

первый платеж в размере 1/3 налога (стоимости патента) с учетом возможности применения вычета – в срок не позднее 90 календарных дней после начала действия патента;

второй платеж на оставшуюся сумму (2/3 налога) с учетом возможности применения вычета – не позднее даты окончания действия патента.

При этом, когда патент получен на срок от шести месяцев, уменьшить налог по первому сроку уплаты на уплаченные взносы (пособия) можно полностью, а по второму – с учетом общего ограничения по размеру вычета (не более 50% от суммы налога – для работодателей) (письмо ФНС России № СД-4-3/16076 от 17 ноября 2021 г.).

Пример 1. У ИП есть наемные работники. ИП получил два патента со сроком действия один год (с 1 января по 31 декабря) и использует труд наемных работников по ним.

Сумма налога по патенту № 1 – 30 000 руб.

Сумма налога по патенту № 2 – 45 000 руб.

С учетом ограничения 50%, ИП вправе уменьшить сумму налога по указанным патентам не более чем на 37 500 руб. ((30 000 руб. + 45 000 руб.) × 50%).

Налог по первому сроку уплаты (до 1 апреля) – 25 000 руб. (30 000 руб. × 1/3 + 45 000 × 1/3).

По второму сроку уплаты (до 31 декабря) сумма налога составляет 50 000 руб. (30 000 руб. + 45 000 руб. – 25 000 руб.).

1 марта ИП уплатил страховые взносы в размере 35 000 руб. В данной ситуации ИП вправе уменьшить сумму налога по обоим патентам по первому сроку уплаты в полном объеме и частично по второму сроку уплаты.

По первому сроку уплаты сумма налога по патенту может быть уменьшена полностью (35 000 руб. – 25 000 руб.), а по второму ИП должен уплатить 40 000 руб. (50 000 руб. – 10 000 руб.).

Пример 2. У ИП нет наемных работников. ИП получил патент со сроком действия один год (с 1 января по 31 декабря) и не использует труд наемных работников.

Сумма налога по патенту – 60 000 руб.

Налог по первому сроку уплаты (до 1 апреля) – 20 000 руб. (60 000 руб. × 1/3). По второму (до 31 декабря) – 40 000 руб.

В году действия патента подлежит уплате сумма страховых взносов в размере 45 000 руб. В данной ситуации ИП вправе уменьшить сумму налога по первому сроку уплаты в полном объеме (20 000 руб.) и по второму сроку уплаты на оставшуюся сумму страховых взносов в размере 25 000 руб. (45 000 руб. – 20 000 руб.).

Конкретные суммы и сроки уплаты налога при ПСН (оплаты стоимости патента) указаны в патенте.

Оплачивать патент нужно в составе ЕНП. Уведомление о рассчитанных суммах налогов на ПСН подавать не требуется. ИФНС сама спишет необходимую сумму с ЕНС по наступившим срокам уплаты патента (информация УФНС России по Томской области от 20 декабря 2023 г.).

О последствиях внедрения механизма ЕНП/ЕНС для ИП на ПСН смотрите таблицу "Моё дело Бюро" "Влияние ЕНП на спецрежим ПСН".

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