Сдавать, или не сдавать: что делать с декларацией по налогу на имущество, если недвижимость полностью самортизирована или попадает под льготу 

До 26 февраля 2024 года компании должны отчитаться по налогу на имущество за 2023 год. Рассмотрим, нужно ли включать в декларацию «спорную» недвижимость — когда ее амортизационная стоимость уже равна нулю, или она попадает в льготную категорию

Имущество полностью самортизировано

По общему правилу, организации у которых есть на балансе объекты недвижимости — основные средства со среднегодовой (средней) стоимостью, обязаны сдавать декларацию по налогу на имущество. При этом не важно, какой размер этой остаточной стоимости.

Для расчета налога используется остаточная стоимость ОС, которая определяется по данным бухучета. Напомним, среднегодовую стоимость имущества за налоговый период нужно определять по формуле:

Недвижимость нужно амортизировать до тех пор, пока балансовая стоимость не будет равна ликвидационной (п. 30 ФСБУ 6/2020). В некоторых случаях ликвидационная стоимость может быть равной нулю. Тогда и балансовая стоимость по итогам амортизации будет равна нулю.

Но даже нулевое значение балансовой (остаточной) стоимости не позволяет организации прекратить сдавать декларацию по объекту. То есть, недостаточно погасить стоимость имущества до размеров ликвидационной или нулевой стоимости. Объект налогообложения у организации будет существовать до тех пор, пока она не спишет эту недвижимость с учета.

Таким образом, если у организации на балансе есть недвижимость, которая полностью самортизирована, подавать по ней декларацию всё равно нужно. В разделе 2 декларации в строках (020-140) укажите остаточную стоимость такого имущества. Для самортизированных объектов она будет равна ликвидационной стоимости, или нулю (при нулевой ликвидационной стоимости).

Заполнить декларацию по налогу на имущество можно с помощью образца, который размещен в системе «Моё дело Бюро». В образце есть пример заполнения, а также дополнительные разъяснения по разделам и показателям строк.

Все имущество на балансе льготируется

Из материалов системы «Моё дело Бюро» можно узнать о федеральных и региональных льготах по налогу на имущество организаций.

Если все объекты недвижимости на балансе организации не облагаются налогом на основании льготы, организацию все равно признают плательщиком налога на имущество. Ведь фактически объект налогообложения есть. Следовательно, по таким объектам тоже нужно подавать декларацию. Например, это относится к имуществу специализированных протезно-ортопедических предприятий (п. 13 ст. 381 НК РФ).

Кроме того, заявить о льготе по объекту со среднегодовой (средней) стоимостью нужно именно в декларации по налогу на имущество (в разделе 2).

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По какому имуществу не нужно сдавать декларацию

Недвижимость, которую облагают налогом на имущество по кадастровой стоимости. Это, например, офисы, торговые объекты, объекты общепита (при соблюдении определенных условий). С 2022 года компаниям разрешили не включать такое имущество в декларацию. Соответственно, если у налогоплательщика – российской организации в прошлом году на балансе были только объекты с кадастровой стоимостью, в 2024 году декларацию сдавать не нужно.

Недвижимость, которую не признают объектом налогообложения в силу норм НК РФ. Например, когда у организации на балансе только земельные участки. В этом случае, по таким объектам, организация не является плательщиком налога на имущество. А значит, и подавать декларацию по ним не нужно.

Список всех видов имущества, которое не признают объектом при расчете налога на имущество организаций, можно найти в п. 4 ст. 374 НК РФ.

Что будет за несдачу декларации

Если организация не подала декларацию по налогу на имущество, хотя обязана это делать, придется отвечать. Для таких случаев предусмотрено два вида ответственности — налоговая (ст. 119 НК РФ) и административная (ст. 15.5 КоАП РФ).

Иногда несданная декларация может привести и к уголовной ответственности по ст. 199 УК РФ. Но это возможно, только если следствием пропущенной декларации стала неуплата налога в крупном, или особо крупном размере.

При незначительных нарушениях, вроде тех, когда налогоплательщик не отражает в декларации полностью самортизированное имущество, до уголовной ответственности вряд ли дойдет. Ведь в подобном случае размер неуплаченного налога будет либо нулевым, либо незначительным.

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