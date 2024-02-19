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Отчетность в СФР

Самые частые ошибки в новой форме ЕФС-1: как их исправить

С 1 января 2024 года действует новая форма ЕФС-1. Если с отчетом что-то пойдет не так, вы получите протокол проверки, в котором укажут код ошибки. Расскажем, что значит каждый из кодов, какие ошибки чаще всего допускают организации и ИП, и как их исправить.
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Самые частые ошибки в новой форме ЕФС-1: как их исправить
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ЕФС-1 2024. Вкратце о главном

Новая форма ЕФС-1 утверждена приказом СФР № 2281 от 17.11.2023. 

Организации и ИП должны отчитываться по обновлённой форме, начиная с 1 января 2024 года. Напомним сроки, в которые нужно подавать разные разделы ЕФС-1.

Подраздел 1.1 (бывший СЗВ-ТД)

Этот подраздел нужно подать:

  • Если принимаете сотрудника на работу по трудовому договору — на следующий рабочий день после того, как подпишете договор.

  • Если расторгаете, приостанавливаете и возобновляете трудовой договор — на следующий рабочий день после того, как издали соответствующий приказ.

  • Если сотрудники переходят на электронную трудовую книжку — не позднее 25 числа следующего месяца.

  • Если реорганизуете или переименовываете компанию — не позднее 25 числа следующего месяца.

Подраздел 1.2 (бывший СЗВ-СТАЖ)

Периодичность, с которой нужно сдавать этот подраздел — один раз в год, не позднее 25 января. 

За 2024 год сдайте отчёт ЕФС-1 по новой форме — до 27.01.2024.

Раздел 2 (бывший 4-ФСС)

Этот раздел нужно сдавать ежеквартально — до 25 числа месяца, который следует за отчётным кварталом. 

За I квартал 2024 года сдайте ЕФС-1 в составе Раздела 2 до 25 апреля, за полугодие — до 25 июля, за 9 месяцев — до 25 октября, за 2024 год — до 27 января 2025 года.

Что изменилось в форме ЕФС-1 2024

В целом, новая форма ЕФС-1 повторяет старую, но есть некоторые отличия:

  • На титульном листе появилось новое поле «Код категории страхователя физического лица». 

Это поле заполняют ИП, главы КФХ, физичекие лица, которые производят выплаты другим физлицам, а также нотариусы, адвокаты, арбитражные управляющие, оценщики, медиаторы и патентные поверенные. Для каждой из этих категорий страхователей предусмотрен отдельный код, который приведён в п. 28 Порядка заполнения формы.

  • Если переводите сотрудника к другому работодателю, в графе 3 Подраздела 1.1 указывайте мероприятие «УВОЛЬНЕНИЕ». 

Для графы 6 утвердили новые коды. Их нужно указывать, если работник трудится дистанционно «ДИСТ», а также работает на условиях неполного рабочего дня «НЕПД» или недели «НЕПН». 

Кроме того, ввели новые коды по договорам ГПХ: 

  1. «ДГПХФЛНС» — если вы заключили с внештатником договор об оказании услуг или выполнении работ и перечисляете в бюджет взносы на травматизм. 

  2. «ДАВТФЛНС» — если вы заключили с исполнителем договор авторского заказа, в котором есть условие, что заказчик обязан перечислять в бюджет взносы на травматизм.

  • В Подразделе 1.2 Подраздела 1 Раздела 1 появилось новое поле «Назначение выплат по ОСС». 

Заполняйте это поле по работникам, которые подали заявление на отпуск по беременности и родам и по уходу за ребёнком.

  • В Подразделе 1.3 Подраздела 1 Раздела 1 появилась графа «Работники, не включаемые в расчёт среднесписочной численности».

В этой графе указывайте код «1» или «0» в зависимости от того, к какой категории относится работник.

  • В Разделе 2 появилось поле «Льгота».

Это поле предназначено только для некоторых категорий страхователей. В нём проставляют знак «Х» общественные организации инвалидов, а также созданные ими организации или учреждения, которые перечислены в п. 162 Порядка заполнения формы.

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Ошибки в форме ЕФС-1

Ошибки в форме ЕФС-1 выявляют на этапе, когда СФР принимает и проверяет этот документ. Если в форме есть ошибки, страхователь получит протокол проверки отчётности. В нём укажут, что конкретно в ЕФС-1 заполнено неверно, и где есть неточности. 

Ошибку, которую допустили в отчёте ЕФС-1, в протоколе проверки отразят в графе «код результата». 

Каждой ошибке соответствует определённый код. Порядок и необходимость исправления ошибки, зависят от того, какой код ей присвоили.  

Полный перечень всех кодов ошибок приведён в приказе СФР от 23.11.2023 № 2315

Какие коды ошибок существуют

Если вы сдали отчёт и после этого получили протокол проверки, он может содержать такие коды ошибок:

  • «20» — ошибка несерьёзная, нужно дополнительно проверить данные в отчёте.

Ошибка с кодом «20» сигнализирует о том, что СФР принял отчёт, но его необходимо перепроверить.

  • «30» — серьёзная ошибка, нужно внести исправления в форму.

Ошибка с кодом «30» указывает на то, что СФР не принял данные ЕФС-1 и их нужно скорректировать.

  • Ошибка «50» — грубая ошибка, ЕФС-1 не приняли, требуется корректировка данных.

Ошибка с кодом «50» сообщает о том, что фонд не принял отчёт, нужно скорректировать сведения и повторно отправить форму в СФР.

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В каких случаях могут быть допущены ошибки с кодами «20», «30» и «50»

Полный перечень ошибок с кодами «20», «30» и «50» можно найти в приказе СФР от 23.11.2023 № 2315. Рассмотрим ошибки, которые встречаются чаще всего.

Расшифровка кода ошибки

Описание ошибки

Как решить проблему

Код ошибки «20»

ВС.Б-СТРАХОВАТЕЛЬ 1.3

Ошибка в КПП организации

Проверьте данные и внесите исправления

ВС.Б-МП.1.4

По застрахованному лицу ранее уже учли мероприятие с таким же видом, датой, кодом территориальных условий и отметкой о совместительстве

ВСЗЛ.Б-ДСВ-3.1.2

По застрахованному лицу нет заявления по форме ДСВ-1

ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.7 / ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.8

Дата мероприятия не может быть позже даты сдачи формы

ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.20

Не указали причину увольнения

Код ошибки «30»

ВС.Б-ЗЛ.1.1

ФИО, СНИЛС застрахованного лица не соответствуют данным, которые есть в СФР

Проверьте данные сотрудника (внештатника) и исправьте ошибку 

ВС.Б.МП.1.1

Мероприятия по застрахованному лицу не приняли. Не нашли исходные сведения для отменяемого мероприятия.

Такая ошибка возникает, когда страхователь подаёт отменяющую форму по GUID, которого нет в базе данных

Перепроверьте GUID по тому мероприятию, которое нужно отменить, и вставьте корректный номер в отменяющую форму

ВС.Б-МП.1.2

По застрахованному лицу ранее уже подавали информацию по мероприятию с таким же UUID (GUID)*

Код UUID (GUID) присваивают каждому кадровому мероприятию. Это его уникальный идентификационный код 

Проверьте данные по кадровому мероприятию, которое направляли ранее. 

Например, когда сдавали сведения об увольнении, ошибочно включили запись о приёме на работу

ВС.Б-ЕФС-СЗВ-СТАЖ.1.1 / ВС.Б-ЕФС-СЗВ-СТАЖ.1.2 ВС.Б-ЕФС-СЗВ-СТАЖ.1.3

Сведения с типом «исходная» не могут повторно «положить» на ранее представленные сведения с таким же типом. 

Такая ошибка возникает, когда страхователь хочет скорректировать или отменить сведения, которые ранее направил в СФР, но вместо формы «корректирующая» или «отменяющая» повторно сдаёт форму «исходная»

Скорректируйте тип формы. Для этого нужно сдать форму с типом «корректирующая» или «отменяющая»

Сведения с типом «корректирующая» или «отменяющая» можно положить только на ранее представленные сведения с типом «исходная».

Нельзя отменить или скорректировать то, что ранее не направляли. 

Такая ошибка возникает, когда страхователь неверно указывает тип сведений: хочет подать исходную форму, но вместо этого указывает тип «корректирующая» или «отменяющая»

Проверьте данные, которые нужно отменить или скорректировать и подайте по ним форму с типом «исходная»

Код ошибки «50»

АФ.КСФ.1.1 / ФА.СХ.1.1

Ошибка в формате файла

Файл в виде XML документа должен быть корректно заполнен и соответствовать XSD-схеме.

Проверьте, правильно ли работает программа, которая сформировала документ

АФ.ЭП.1.1

В электронной подписи содержатся некорректные данные

Проверьте ЭП с помощью которой подписали документ. Возможно, истёк срок её действия, или форму случайно подписали другой электронной подписью

ВС.Б.СТРАХОВАТЕЛЬ.1.1

Регистрационного номера нет в базе данных СФР

Проверьте, нет ли ошибки в регистрационном номере страхователя

ВС.Б-СТРАХОВАТЕЛЬ.1.2

Ошибка в ИНН страхователя

Проверьте данные ИНН, которые указали на титульном листе

ВС.ЕФС-1.1.1/ВС.ЕФС-1.1.2/ВС.ЕФС-1.1.3/ВС.ЕФС-1.1.4

Ошибки в кодах ОКФС, ОКОГУ, ОКПО и дате заполнения формы

Проверьте указанную информацию и внесите исправления

ВС.ЕФС-1.1.8

Нет данных о руководителе

Проверьте указанную информацию и внесите исправления

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Как внести исправления в ЕФС-1

  • Чтобы исправить ошибки в Подразделе 1.1 направьте титульный лист, Подраздел 1.1 и Подраздел 1 Раздела 1.

Если нужно отменить сведения, которые предоставили ранее, то в поле «признак отмены» проставьте знак «Х».

Если нужно скорректировать сведения, которые подали ранее, сначала отмените запись с ошибкой. Для этого укажите в графе 11 признак «Х», а затем, в следующей строке приведите верные данные.

  • Чтобы исправить ошибки в Подразделе 1.2 заполните титульный лист, Подраздел 1.2, Подраздел 1 и в некоторых случаях Подраздел 2 Раздела 1.

Если нужно исправить ошибки в этом подразделе, укажите тип формы — «корректирующая» или «отменяющая».

  • Чтобы исправить ошибки в Разделе 2 направьте титульный лист и Раздел 2. 

В корректирующей форме укажите номер корректировки, код отчётного периода и год, за который подаёте данные.

Обратите внимание, что корректировать Раздел 2 нужно, только если ошибки привели к занижению суммы взносов на травматизм к уплате. Если из-за ошибки сумма взносов не меняется, то вносить изменения в форму ЕФС-1 необязательно.

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