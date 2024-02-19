Самые частые ошибки в новой форме ЕФС-1: как их исправить

ЕФС-1 2024. Вкратце о главном
Новая форма ЕФС-1 утверждена приказом СФР № 2281 от 17.11.2023.
Организации и ИП должны отчитываться по обновлённой форме, начиная с 1 января 2024 года. Напомним сроки, в которые нужно подавать разные разделы ЕФС-1.
Подраздел 1.1 (бывший СЗВ-ТД)
Этот подраздел нужно подать:
Если принимаете сотрудника на работу по трудовому договору — на следующий рабочий день после того, как подпишете договор.
Если расторгаете, приостанавливаете и возобновляете трудовой договор — на следующий рабочий день после того, как издали соответствующий приказ.
Если сотрудники переходят на электронную трудовую книжку — не позднее 25 числа следующего месяца.
Если реорганизуете или переименовываете компанию — не позднее 25 числа следующего месяца.
Подраздел 1.2 (бывший СЗВ-СТАЖ)
Периодичность, с которой нужно сдавать этот подраздел — один раз в год, не позднее 25 января.
За 2024 год сдайте отчёт ЕФС-1 по новой форме — до 27.01.2024.
Раздел 2 (бывший 4-ФСС)
Этот раздел нужно сдавать ежеквартально — до 25 числа месяца, который следует за отчётным кварталом.
За I квартал 2024 года сдайте ЕФС-1 в составе Раздела 2 до 25 апреля, за полугодие — до 25 июля, за 9 месяцев — до 25 октября, за 2024 год — до 27 января 2025 года.
Что изменилось в форме ЕФС-1 2024
В целом, новая форма ЕФС-1 повторяет старую, но есть некоторые отличия:
На титульном листе появилось новое поле «Код категории страхователя физического лица».
Это поле заполняют ИП, главы КФХ, физичекие лица, которые производят выплаты другим физлицам, а также нотариусы, адвокаты, арбитражные управляющие, оценщики, медиаторы и патентные поверенные. Для каждой из этих категорий страхователей предусмотрен отдельный код, который приведён в п. 28 Порядка заполнения формы.
Если переводите сотрудника к другому работодателю, в графе 3 Подраздела 1.1 указывайте мероприятие «УВОЛЬНЕНИЕ».
Для графы 6 утвердили новые коды. Их нужно указывать, если работник трудится дистанционно «ДИСТ», а также работает на условиях неполного рабочего дня «НЕПД» или недели «НЕПН».
Кроме того, ввели новые коды по договорам ГПХ:
«ДГПХФЛНС» — если вы заключили с внештатником договор об оказании услуг или выполнении работ и перечисляете в бюджет взносы на травматизм.
«ДАВТФЛНС» — если вы заключили с исполнителем договор авторского заказа, в котором есть условие, что заказчик обязан перечислять в бюджет взносы на травматизм.
В Подразделе 1.2 Подраздела 1 Раздела 1 появилось новое поле «Назначение выплат по ОСС».
Заполняйте это поле по работникам, которые подали заявление на отпуск по беременности и родам и по уходу за ребёнком.
В Подразделе 1.3 Подраздела 1 Раздела 1 появилась графа «Работники, не включаемые в расчёт среднесписочной численности».
В этой графе указывайте код «1» или «0» в зависимости от того, к какой категории относится работник.
В Разделе 2 появилось поле «Льгота».
Это поле предназначено только для некоторых категорий страхователей. В нём проставляют знак «Х» общественные организации инвалидов, а также созданные ими организации или учреждения, которые перечислены в п. 162 Порядка заполнения формы.
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Ошибки в форме ЕФС-1
Ошибки в форме ЕФС-1 выявляют на этапе, когда СФР принимает и проверяет этот документ. Если в форме есть ошибки, страхователь получит протокол проверки отчётности. В нём укажут, что конкретно в ЕФС-1 заполнено неверно, и где есть неточности.
Ошибку, которую допустили в отчёте ЕФС-1, в протоколе проверки отразят в графе «код результата».
Каждой ошибке соответствует определённый код. Порядок и необходимость исправления ошибки, зависят от того, какой код ей присвоили.
Полный перечень всех кодов ошибок приведён в приказе СФР от 23.11.2023 № 2315.
Какие коды ошибок существуют
Если вы сдали отчёт и после этого получили протокол проверки, он может содержать такие коды ошибок:
«20» — ошибка несерьёзная, нужно дополнительно проверить данные в отчёте.
Ошибка с кодом «20» сигнализирует о том, что СФР принял отчёт, но его необходимо перепроверить.
«30» — серьёзная ошибка, нужно внести исправления в форму.
Ошибка с кодом «30» указывает на то, что СФР не принял данные ЕФС-1 и их нужно скорректировать.
Ошибка «50» — грубая ошибка, ЕФС-1 не приняли, требуется корректировка данных.
Ошибка с кодом «50» сообщает о том, что фонд не принял отчёт, нужно скорректировать сведения и повторно отправить форму в СФР.
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В каких случаях могут быть допущены ошибки с кодами «20», «30» и «50»
Полный перечень ошибок с кодами «20», «30» и «50» можно найти в приказе СФР от 23.11.2023 № 2315. Рассмотрим ошибки, которые встречаются чаще всего.
Расшифровка кода ошибки
Описание ошибки
Как решить проблему
Код ошибки «20»
ВС.Б-СТРАХОВАТЕЛЬ 1.3
Ошибка в КПП организации
Проверьте данные и внесите исправления
ВС.Б-МП.1.4
По застрахованному лицу ранее уже учли мероприятие с таким же видом, датой, кодом территориальных условий и отметкой о совместительстве
ВСЗЛ.Б-ДСВ-3.1.2
По застрахованному лицу нет заявления по форме ДСВ-1
ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.7 / ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.8
Дата мероприятия не может быть позже даты сдачи формы
ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.20
Не указали причину увольнения
Код ошибки «30»
ВС.Б-ЗЛ.1.1
ФИО, СНИЛС застрахованного лица не соответствуют данным, которые есть в СФР
Проверьте данные сотрудника (внештатника) и исправьте ошибку
ВС.Б.МП.1.1
Мероприятия по застрахованному лицу не приняли. Не нашли исходные сведения для отменяемого мероприятия.
Такая ошибка возникает, когда страхователь подаёт отменяющую форму по GUID, которого нет в базе данных
Перепроверьте GUID по тому мероприятию, которое нужно отменить, и вставьте корректный номер в отменяющую форму
ВС.Б-МП.1.2
По застрахованному лицу ранее уже подавали информацию по мероприятию с таким же UUID (GUID)*
Код UUID (GUID) присваивают каждому кадровому мероприятию. Это его уникальный идентификационный код
Проверьте данные по кадровому мероприятию, которое направляли ранее.
Например, когда сдавали сведения об увольнении, ошибочно включили запись о приёме на работу
ВС.Б-ЕФС-СЗВ-СТАЖ.1.1 / ВС.Б-ЕФС-СЗВ-СТАЖ.1.2 ВС.Б-ЕФС-СЗВ-СТАЖ.1.3
Сведения с типом «исходная» не могут повторно «положить» на ранее представленные сведения с таким же типом.
Такая ошибка возникает, когда страхователь хочет скорректировать или отменить сведения, которые ранее направил в СФР, но вместо формы «корректирующая» или «отменяющая» повторно сдаёт форму «исходная»
Скорректируйте тип формы. Для этого нужно сдать форму с типом «корректирующая» или «отменяющая»
Сведения с типом «корректирующая» или «отменяющая» можно положить только на ранее представленные сведения с типом «исходная».
Нельзя отменить или скорректировать то, что ранее не направляли.
Такая ошибка возникает, когда страхователь неверно указывает тип сведений: хочет подать исходную форму, но вместо этого указывает тип «корректирующая» или «отменяющая»
Проверьте данные, которые нужно отменить или скорректировать и подайте по ним форму с типом «исходная»
Код ошибки «50»
АФ.КСФ.1.1 / ФА.СХ.1.1
Ошибка в формате файла
Файл в виде XML документа должен быть корректно заполнен и соответствовать XSD-схеме.
Проверьте, правильно ли работает программа, которая сформировала документ
АФ.ЭП.1.1
В электронной подписи содержатся некорректные данные
Проверьте ЭП с помощью которой подписали документ. Возможно, истёк срок её действия, или форму случайно подписали другой электронной подписью
ВС.Б.СТРАХОВАТЕЛЬ.1.1
Регистрационного номера нет в базе данных СФР
Проверьте, нет ли ошибки в регистрационном номере страхователя
ВС.Б-СТРАХОВАТЕЛЬ.1.2
Ошибка в ИНН страхователя
Проверьте данные ИНН, которые указали на титульном листе
ВС.ЕФС-1.1.1/ВС.ЕФС-1.1.2/ВС.ЕФС-1.1.3/ВС.ЕФС-1.1.4
Ошибки в кодах ОКФС, ОКОГУ, ОКПО и дате заполнения формы
Проверьте указанную информацию и внесите исправления
ВС.ЕФС-1.1.8
Нет данных о руководителе
Проверьте указанную информацию и внесите исправления
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Как внести исправления в ЕФС-1
Чтобы исправить ошибки в Подразделе 1.1 направьте титульный лист, Подраздел 1.1 и Подраздел 1 Раздела 1.
Если нужно отменить сведения, которые предоставили ранее, то в поле «признак отмены» проставьте знак «Х».
Если нужно скорректировать сведения, которые подали ранее, сначала отмените запись с ошибкой. Для этого укажите в графе 11 признак «Х», а затем, в следующей строке приведите верные данные.
Чтобы исправить ошибки в Подразделе 1.2 заполните титульный лист, Подраздел 1.2, Подраздел 1 и в некоторых случаях Подраздел 2 Раздела 1.
Если нужно исправить ошибки в этом подразделе, укажите тип формы — «корректирующая» или «отменяющая».
Чтобы исправить ошибки в Разделе 2 направьте титульный лист и Раздел 2.
В корректирующей форме укажите номер корректировки, код отчётного периода и год, за который подаёте данные.
Обратите внимание, что корректировать Раздел 2 нужно, только если ошибки привели к занижению суммы взносов на травматизм к уплате. Если из-за ошибки сумма взносов не меняется, то вносить изменения в форму ЕФС-1 необязательно.
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