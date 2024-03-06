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Налоговые изменения 2024

Что нового в марте: подборка законодательных изменений

В марте ФНС начнёт передавать конфиденциальную информацию о работодателях, из России нельзя будет вывезти бензин, а некоторым иностранным гражданам придется поднять зарплату. Подробности и ещё больше интересного читайте ниже
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Что нового в марте: подборка законодательных изменений
Иллюстрация: Моё дело

Открыть бизнес теперь можно за один день

Налоговая служба запустила экспериментальный сервис «Старт бизнеса онлайн» (постановление Правительства № 144 от 13.02.2024). С его помощью можно дистанционно за один день:

  • открыть ИП или ООО с одним учредителем, который также будет являться директором;

  • завести расчётный счёт (только в одном банке — участнике эксперимента);

  • получить квалифицированную электронную подпись.

Условие: заявителю нужна подтвержденная учётная запись на портале госуслуг (ЕПГУ) и подтверждённая биометрия в Единой биометрической системе (ЕБС). Подробнее о том, как получить подтвержденную учетную запись ЕБС, можно узнать на странице ebs.ru/citizens.

При подготовке документов для регистрации бизнеса заявителю нужно:

  • выбрать банк, в котором он откроет счёт;

  • дать согласие на удалённую выдачу электронной подписи;

  • направить документы для регистрации бизнеса и открытия счёта через сервис ФНС России (вкладка «Старт бизнеса онлайн» в сервисе «Государственная онлайн-регистрация бизнеса»).

Эксперимент продлится до 1 марта 2025 года. Подробности о нем можно узнать на промостранице сервиса.

Подтверждение: информация ФНС России от 01.03.2024.

Новые правила использования доверенностей в налоговых правоотношениях

Уточнили положения части первой Налогового кодекса об уполномоченном представительстве в налоговых правоотношениях, в том числе:

  • Официально разрешили передоверие. В п. 1 ст. 29 НК прописали, что доверенность уполномоченного представителя может выдать не только сам налогоплательщик (плательщик сбора, страховых взносов, налоговый агент). Теперь, при его согласии это может сделать и представитель.

  • Для электронных документовэлектронные доверенности. Уполномоченные представители плательщиков, которые обязаны сдавать декларации и расчеты в электронном виде, должны иметь электронную доверенность. При этом, подписывать ее нужно УКЭП доверителя (абз. 3 п. 3 ст. 29 Налогового кодекса).

Новый формат доверенности 5.02: с передоверием и полномочиями нескольких представителей. Для уполномоченного представления налогоплательщика в отношениях, регулируемых налоговым законодательством, вступает в силу новый формат доверенности и порядок ее направления по ТКС.

Переходный период до 28 февраля 2025 года: до этой даты инспекции будут принимать электронные доверенности по прежнему формату 5.01 (утв. приказом ФНС № ЕД-7-26/445 от 30.04.2021).

Применение бумажных доверенностей после 1 марта 2024 года ограничивается.  Подтверждение: приказ ФНС № ЕД-7-26/648 от 19.09.2023, письмо ФНС № ЕА-4-26/15789 от 18.12.2023.

Новый формат отзыва электронной доверенности вступит в силу в марте. Усовершенствованы формат и порядок направления по ТКС заявления об отзыве электронной доверенности уполномоченного представителя налогоплательщика (приказ ФНС № ЕД-7-26/946 от 11.12.2023). С помощью этого заявления можно отзывать как новые, так и ранее оформленные электронные доверенности (информация ФНС от 27.02.2024). Ранее формат такого заявления рекомендовали в письме ФНС № ЕА-4-26/534 от 20.01.2022.

Недобросовестных работодателей будет проще найти

Появятся межведомственные комиссии, противодействующие нелегальной занятости. С 1 марта 2024 года вступили в силу изменения в законе о занятости населения (п. 1 ч. 2, ч. 3-4 ст. 67 Федерального закона № 565-ФЗ от 12.12.2023).

Основное назначение комиссий — сбор информации о случаях нелегальной занятости и их расследование. Например, комиссия будет выявлять работодателей, которые выплачивают зарплату ниже МРОТ. 

В состав комиссий включат

  • региональную власть, 

  • прокуратуру, 

  • МВД, 

  • ФНС, 

  • Роструда, 

  • объединения работодателей,

  • профсоюзы.

На  заседания комиссия будет приглашать работодателей и работников, права которых нарушены. Поводом для вызова на комиссию могут стать и показатели финансово-хозяйственной деятельности работодателей, в том числе участников закупки, которые заявили минимальную численность работников, уплачивают минимальные суммы НДФЛ и страховых взносов, а также не сдают отчетность.

Комиссии имеют право запрашивать данные в ИФНС, включая даже те, которые составляют налоговую тайну. ИФНС же будет передавать межведомственным комиссиям регионов и территориальным отделениям Роструда информацию о:

  • работодателях, которые начислили суммы выплат, уменьшенные на величину базы по ГПД, за каждый месяц отчетного квартала ниже МРОТ не менее чем 10 лицам, и доля таких лиц превышает 10% от общего числа работников;

  • фактах и признаках нелегальной занятости, выявленных на основании налоговых проверок, с указанием сведений о работодателях;

  • работодателях, которые последние 12 месяцев сотрудничают более чем с 10 самозанятыми, среднемесячный доход которых превышает 20 тыс. руб. и средняя продолжительность работы которых составляет более трех месяцев;

  • работодателях, которые имеют отклонение среднемесячной суммы оплаты труда более 35% от среднего значения данного показателя в субъекте РФ по основному виду экономической деятельности организации (ИП);

  • организациях (ИП), которые применяют контрольно-кассовую технику.

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Обновили форматы отчетов о движении зарубежных денежных средств и активов

Прежние форматы утратили силу с 1 марта 2024 года. Они пригодятся только для того, чтобы сдать отчеты за прошедшие периоды, либо скорректировать их.

Новые электронные форматы должны использовать физлица, организации и ИП, которые отчитываются о движении денежных средств, иных финансовых активах по зарубежным счетам и о денежных переводах без открытия счета через электронные средства платежа иностранных поставщиков платежных услуг (формы по КНД 1112520, 1112521). Об этом сообщила ФНС в письмах № ШЮ-4-17/15923 от 20.12.2023 и № ШЮ-4-17/1835 от 19.02.2024.

Также, в новом письме фактически изменили сами формы отчетов, утвержденные постановлениями Правительства № 1365 от 12.12.2015 и № 819 от 28.12.2005.

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Увеличили размер оплаты труда для большинства иностранных граждан — высококвалифицированных специалистов

Подняли минимальную зарплату со 167 до 250 тыс. руб. в месяц. С 1 марта 2024 года придётся больше платить иностранным гражданам  (пп. «а»–«б» п. 6 ст. 1 Федерального закона № 316-ФЗ от 10.07.2023). Речь идёт о тех, кого указали в пп. 3 п. 1 ст. 13.2 Федерального закона № 115-ФЗ от 25.07.2002.

Теперь они должны зарабатывать не менее 750 тыс. руб. за один квартал. То есть, не менее 250 тыс. руб. в месяц. Ранее таким специалистам можно было платить минимум 167 тыс. руб. за один календарный месяц.

Однако на таких высококвалифицированных специалистов не распространяется правило о соблюдении размера получаемой ими зарплаты при наличии перерыва в трудовой деятельности (п. 1.4 ст. 13.2 Федерального закона № 115-ФЗ от 25.07.2002).

Получить возмещение по вкладу стало проще

Появились новые способы обращения в Агентство по страхованию вкладов (Федеральный закон № 83-ФЗ от 18.03.2023). Теперь потребовать возмещение можно электронно, через:

Подтверждение: ч. 8 ст. 10 Федерального закона № 177-ФЗ от 23.12.2003.

Кроме того, расширили круг лиц, на которых распространяется страхование вкладов (Федеральный закон № 655-ФЗ от 25.12.2023). Теперь система распространяется на:

  • средние предприятия;

  • социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО);

  • профсоюзные организации;

  • адвокатов, нотариусов и иных физлиц, которые открыли счета или вклады для законной профессиональной деятельности.

Установили и порядок выплаты возмещения для таких лиц. Подтверждение: ст. 5.1 Федерального закона № 177-ФЗ от 23.12.2003.

Временно запретили вывозить бензин из России

Запрет прописали в постановлении Правительства № 243 от 29.02.2024. Теперь, вплоть до 31 августа 2024 года, нельзя вывозить из России товарные бензины (коды ТН ВЭД ЕАЭС 2710 12 411 0 — 2710 12 590 0). В том числе те, которые ранее приобрели на бирже.

Запрет не распространяется, в частности, на две категории топлива:

  • которое граждане вывозят для личного пользования; 

  • которое вывозят для оказания международной гуманитарной помощи.

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