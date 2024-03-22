Декларация по УСН за 2023 год: восемь ошибок, из-за которых налоговая не примет отчёт

Когда налоговая не примет декларацию по УСН
Восемь основных причин:
Причина № 1. Заполнили декларацию по форме или формату, которые не действуют.
Бланк и формат электронного отчёта утвердил приказ ФНС № ЕД-7-3/958 от 25.12.2020 (в редакции от 01.11.2022).
Причина № 2. Подали декларацию не в ту инспекцию, где зарегистрирован налогоплательщик.
Причина № 3. Представитель, который сдавал бумажный отчёт, не предъявил свой паспорт налоговому инспектору.
Причина № 4. Представитель упрощенца подписал декларацию, но у него нет документа, который подтверждает такие полномочия.
Руководитель компании или ИП должен выдать представителю доверенность. Её копию сдают вместе с декларацией. Именно этот документ позволяет подписывать отчётность.
Причина № 5. В бумажной декларации, которую сдали в налоговую, нет подписи. Подтвердить полноту и достоверность сведений в отчёте должен руководитель, ИП или уполномоченное лицо.
Причина № 6. Руководитель или представитель не подписали электронный отчёт с помощью УКЭП (усиленной квалифицированной электронной подписи). Или данные владельца сертификата УКЭП не соответствуют сведениям о лицах в декларации.
Причина № 7. ИП сдал декларацию через «Личный кабинет налогоплательщика» без электронной подписи.
Причина № 8. Отчёт подписал человек, который не имеет на это право. Такая ситуация возможна, если:
руководителя компании дисквалифицировали, или ИП лишили права вести деятельность;
руководитель или ИП умер, суд признал его безвестно отсутствующим, недееспособным;
руководитель отказался управлять компанией, и налоговая получила акт, который вступил в силу;
в ЕГРЮЛ появилась запись о том, что сведения о руководителе юрлица недостоверны.
Основание — ст. 80 НК РФ и п. 19 Административного регламента, который утвердил приказ ФНС № ММВ-7-19/343 от 08.07.2019.
Дополнительное основание, по которому налоговая не примет декларацию — в ней отсутствуют хотя бы один обязательный реквизит. Налоговики проверяют:
полное наименование компании / её обособленного подразделения или полное ФИО предпринимателя;
ИНН налогоплательщика;
вид документа – первичный отчёт или уточнённый;
наименование инспекции, в которую подают декларацию;
все подписи, которые подтверждают полноту и достоверность данных в отчёте.
Основание — п. 142 Административного регламента.
Чек-лист по заполнению и отправке декларации:
У вас актуальная форма отчёта, от 01.11.2022.
В декларации указаны все реквизиты.
Декларацию подписали — и тот, кто это сделал, имел право на подписание.
Электронный отчёт подписан УКЭП, содержащей актуальные сведения.
Декларация отправлена по месту регистрации.
Представитель показал паспорт.
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Как узнать, что декларацию не приняли
Как всё организовано: когда налоговая получает отчёт, она проводит по нему камеральную проверку. Если в декларации обнаружат ошибки, камералку прекратят, а упрощенца уведомят о том, что отчётность не принята.
На электронную декларацию налоговики направляют «отказное» уведомление в один рабочий день. По факту вы его увидите в личном кабинете вашего сервиса ТКС или в личном кабинете налогоплательщика через 6–12 часов после отправки отчёта. В уведомлении будет указан код ошибки, например, 000000002 — это значит, что декларацию не приняли к обработке. Обычно в документе ещё есть информация, что не так с отчётом.
Основание — п. 164 Административного регламента.
На бумажную декларацию, которую прислали почтой, «отказное» уведомление отправят письмом. Срок — первые три рабочих дня после получения отчёта. В документе будут указаны причины, из-за которых налоговая не приняла отчёт.
Основание — п. 152 Административного регламента.
На бумажную декларацию, которую подаёте лично, отказ получаете в устной форме.
Основание — ч. п. 148 Административного регламента.
Если не пришло уведомление, значит налоговая приняла отчёт.
На электронную декларацию в один рабочий день вы получите квитанцию о приёме. Увидеть её можно в личном кабинете вашего сервиса ТКС или в личном кабинете налогоплательщика.
Бумажную декларацию, которую прислали почтой, налоговая регистрирует и проставляет дату в информационных ресурсах ФНС. Срок — два рабочих дня, как приняли отчёт.
Бумажную декларацию, которую подаёте лично, налоговая регистрирует в информационных ресурсах ФНС и проставляет отметку на копии документа — отчёт принят и дату.
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Что делать, если налоговая не приняла декларацию
Подайте исправленный отчёт, срок — рабочих 20 дней. Иначе налоговая может приостановить операции по банковским счетам, в том числе и электронные переводы. Основание — пп. 1 п. 3 ст. 76 НК РФ.
Сроки по подаче декларации:
Юрлица — 25 марта 2024 года;
ИП — 25 апреля 2024 года.
Лучше сдавать заранее. Если сдать декларацию в последний момент, а налоговая её не примет, дополнительного времени не дадут.
Если не сдать декларацию вовремя, нарушитель ответит по ст. 119 НК РФ. Штраф за каждый месяц просрочки — 5% от суммы налога к уплате (не меньше 1000 ₽, но не более 30% от суммы налога). За неполный месяц тоже берут 5%.
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Что делать, если отказ необоснованный
Если инспектор не принимает декларацию и ссылается на любые другие причины — это незаконно. Такое решение можно обжаловать в вышестоящем органе ФНС, а если не будет положительного отклика в течение 15 рабочих дней — пойти в суд.
Основание — ст. 138, 139 НК РФ.
Например, налоговая обязана принять «упрощённую» декларацию, даже если:
в отчёте есть ошибки, которые занижают или завышают базу по налогу;
у организации или ИП есть долги по налогам;
упрощенец не ведёт деятельность и нерегулярно отчитывается в налоговую;
инспекция обнаружила у компании или ИП признаки недобросовестности и т.д.
Эти нарушения — отдельный вопрос, за них ИП ответит по закону. Сотрудник ФНС обязан принять корректно составленный документ.
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