Декларация по УСН за 2023 год: восемь ошибок, из-за которых налоговая не примет отчёт

Рассказываем, почему налоговая может не принять декларацию по УСН, как этого избежать, и что в таком случае делать налогоплательщику.

Когда налоговая не примет декларацию по УСН

Восемь основных причин:

Причина № 1. Заполнили декларацию по форме или формату, которые не действуют.

Бланк и формат электронного отчёта утвердил приказ ФНС № ЕД-7-3/958 от 25.12.2020 (в редакции от 01.11.2022).

Причина № 2. Подали декларацию не в ту инспекцию, где зарегистрирован налогоплательщик.

Причина № 3. Представитель, который сдавал бумажный отчёт, не предъявил свой паспорт налоговому инспектору.

Причина № 4. Представитель упрощенца подписал декларацию, но у него нет документа, который подтверждает такие полномочия.

Руководитель компании или ИП должен выдать представителю доверенность. Её копию сдают вместе с декларацией. Именно этот документ позволяет подписывать отчётность.

Причина № 5. В бумажной декларации, которую сдали в налоговую, нет подписи. Подтвердить полноту и достоверность сведений в отчёте должен руководитель, ИП или уполномоченное лицо.

Причина № 6. Руководитель или представитель не подписали электронный отчёт с помощью УКЭП (усиленной квалифицированной электронной подписи). Или данные владельца сертификата УКЭП не соответствуют сведениям о лицах в декларации.

Причина № 7. ИП сдал декларацию через «Личный кабинет налогоплательщика» без электронной подписи.

Причина № 8. Отчёт подписал человек, который не имеет на это право. Такая ситуация возможна, если: руководителя компании дисквалифицировали, или ИП лишили права вести деятельность; руководитель или ИП умер, суд признал его безвестно отсутствующим, недееспособным; руководитель отказался управлять компанией, и налоговая получила акт, который вступил в силу; в ЕГРЮЛ появилась запись о том, что сведения о руководителе юрлица недостоверны.



Основание — ст. 80 НК РФ и п. 19 Административного регламента, который утвердил приказ ФНС № ММВ-7-19/343 от 08.07.2019.

Дополнительное основание, по которому налоговая не примет декларацию — в ней отсутствуют хотя бы один обязательный реквизит. Налоговики проверяют:

полное наименование компании / её обособленного подразделения или полное ФИО предпринимателя;

ИНН налогоплательщика;

вид документа – первичный отчёт или уточнённый;

наименование инспекции, в которую подают декларацию;

все подписи, которые подтверждают полноту и достоверность данных в отчёте.

Основание — п. 142 Административного регламента.

Чек-лист по заполнению и отправке декларации:

У вас актуальная форма отчёта, от 01.11.2022.

В декларации указаны все реквизиты.

Декларацию подписали — и тот, кто это сделал, имел право на подписание.

Электронный отчёт подписан УКЭП, содержащей актуальные сведения.

Декларация отправлена по месту регистрации.

Представитель показал паспорт.

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Как узнать, что декларацию не приняли

Как всё организовано: когда налоговая получает отчёт, она проводит по нему камеральную проверку. Если в декларации обнаружат ошибки, камералку прекратят, а упрощенца уведомят о том, что отчётность не принята.

На электронную декларацию налоговики направляют «отказное» уведомление в один рабочий день. По факту вы его увидите в личном кабинете вашего сервиса ТКС или в личном кабинете налогоплательщика через 6–12 часов после отправки отчёта. В уведомлении будет указан код ошибки, например, 000000002 — это значит, что декларацию не приняли к обработке. Обычно в документе ещё есть информация, что не так с отчётом.

Основание — п. 164 Административного регламента.

На бумажную декларацию, которую прислали почтой, «отказное» уведомление отправят письмом. Срок — первые три рабочих дня после получения отчёта. В документе будут указаны причины, из-за которых налоговая не приняла отчёт.

Основание — п. 152 Административного регламента.

На бумажную декларацию, которую подаёте лично, отказ получаете в устной форме.

Основание — ч. п. 148 Административного регламента.

Если не пришло уведомление, значит налоговая приняла отчёт.

На электронную декларацию в один рабочий день вы получите квитанцию о приёме. Увидеть её можно в личном кабинете вашего сервиса ТКС или в личном кабинете налогоплательщика.

Бумажную декларацию, которую прислали почтой, налоговая регистрирует и проставляет дату в информационных ресурсах ФНС. Срок — два рабочих дня, как приняли отчёт.

Бумажную декларацию, которую подаёте лично, налоговая регистрирует в информационных ресурсах ФНС и проставляет отметку на копии документа — отчёт принят и дату.

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Что делать, если налоговая не приняла декларацию

Подайте исправленный отчёт, срок — рабочих 20 дней. Иначе налоговая может приостановить операции по банковским счетам, в том числе и электронные переводы. Основание — пп. 1 п. 3 ст. 76 НК РФ.

Сроки по подаче декларации:

Юрлица — 25 марта 2024 года;

ИП — 25 апреля 2024 года.

Лучше сдавать заранее. Если сдать декларацию в последний момент, а налоговая её не примет, дополнительного времени не дадут.

Если не сдать декларацию вовремя, нарушитель ответит по ст. 119 НК РФ. Штраф за каждый месяц просрочки — 5% от суммы налога к уплате (не меньше 1000 ₽, но не более 30% от суммы налога). За неполный месяц тоже берут 5%.

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Что делать, если отказ необоснованный

Если инспектор не принимает декларацию и ссылается на любые другие причины — это незаконно. Такое решение можно обжаловать в вышестоящем органе ФНС, а если не будет положительного отклика в течение 15 рабочих дней — пойти в суд.

Основание — ст. 138, 139 НК РФ.

Например, налоговая обязана принять «упрощённую» декларацию, даже если:

в отчёте есть ошибки, которые занижают или завышают базу по налогу;

у организации или ИП есть долги по налогам;

упрощенец не ведёт деятельность и нерегулярно отчитывается в налоговую;

инспекция обнаружила у компании или ИП признаки недобросовестности и т.д.

Эти нарушения — отдельный вопрос, за них ИП ответит по закону. Сотрудник ФНС обязан принять корректно составленный документ.

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