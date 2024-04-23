Как заполнить и сдать РСВ за I квартал и другие отчетные периоды 2024 года: общий гайд

25 апреля нужно сдавать форму расчёта по страховым взносам (РСВ) за первый квартал. Рассказываем о нюансах заполнения отчёта, которые помогут сдать его без единой ошибки.

Кто и по кому подаёт расчёт

Расчёт — для плательщиков страховых взносов (кроме АУСН, им не надо). Плательщиками считаются ИП и компании, которые выплачивают деньги гражданам по трудовому или гражданско-правовому договору. Из ГПД «в зачёт» идут только договоры, заключенные без ИП и самозанятости у исполнителей.

Пока ИП платит взносы только за себя, он не считается страхователем. Но после заключения первого трудового договора или ГПД, по которому ИП обязан уплатить взносы, он становится на учёт в СФР. Основание — пп. 2 п. 1 ст. 419 НК РФ.

С момента заключения первого такого договора ИП должен подавать расчёт по страховым взносам. Даже если он уволил всех работников и больше в этом году никого не нанимал, подавать отчёты всё равно нужно. Это — общие правила. Больше подробностей — в таблице-шпаргалке «Моего дела».

РСВ не заполняют по:

больничным

детским пособиям;

пособиям на погребение;

компенсации четырех дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами.

Форма отчета

Есть единая форма РСВ.

Она утверждена приказом ФНС России № ЕД-7-11/878 от 29 сентября 2022 г.

Последние изменения внёс приказ ФНС России № ЕА-7-11/696 от 29 сентября 2023 г.

Правильность расчёта проверяют контрольными соотношениями. Они указаны в письме ФНС России № БС-4-11/2112 от 26 февраля 2024 г.

РСВ заполняют на основе данных о доходах. Учёт этих доходов проще всего вести по форме карточки из письма Пенсионного фонда РФ № АД-30-26/16030, ФСС России № 17-03-10/08/47380 от 9 декабря 2014 г.

Также мы подготовили образец заполнения формы РСВ за I квартал 2024 года для организации-МСП, применяющей пониженный тариф страховых взносов.

Базу и взносы отражаем общими суммами. С 1 января 2023 года страховые взносы в общем случае платят сразу по единому тарифу. Поэтому и базу для расчета страховых взносов, и взносы прописываем общими суммами.

Тарифы. Основной зависит от того, достигнута ли предельная величина базы:

30% платят, пока сумма выплат не достигла 2 225 000 рублей;

15,1% платят, если сумма выплат превысила 2 225 000 рублей.

Эта сумма для 2024 года — в следующем году предельную величину пересчитают.

Есть спецтарифы:

повышенный для тех, кто нанимает иностранцев, по которым действует особый порядок уплаты взносов в соответствии с международными соглашениями;

пониженные для участников промышленных кластеров и участников СЭЗ на присоединенных территориях.

В их случае расчёт заполняется с учётом специфических особенностей — об этом расскажем дальше.

Состав отчета: что учесть при заполнении

Все плательщики обязательно заполняют:

титульный лист;

раздел 1;

подраздел 1 раздела 1;

раздел 3.

Всё остальное заполняют только если у страхователя есть соответствующие показатели.

Если у вас нет какого-то показателя. В количественных и суммовых показателях указывайте «0». В остальных знакоместах — прочерк. Также прочерки ставят в подразделе 3.2, в строках 130–210, если нет данных о начисленной сумме вознаграждений.

Не используются округление и отрицательные значения. Выплаты нужно указывать до копеек.

Если нет работников и исполнителей, листы заполняют прочерками и нулями. В разделе 1 в поле «тип плательщика» нужно указать спецкод «2».

Для реорганизуемых организаций предусмотрены специальные правила.

Как заполнять обязательные страницы расчёта

Рассказываем, как заполнять титульный листа и разделы 1 и 3.

Титульный лист

В поле «Среднесписочная численность» указывается среднесписочная численность работников за отчетный период. Указывают лиц, для которых эта работа — основная.

Основание — разд. V Указаний, утв. Приказом Росстата № 872. В порядке заполнения расчёта и ст. 80 Налогового кодекса РФ иные правила отсутствуют — поэтому мы руководствуемся Указаниями.

Не нужно учитывать:

внешних совместителей;

исполнителей по гражданско-правовым договорам;

работников, призванных по мобилизации или служащих по контракту, пока они не на рабочем месте;

ИП-работодателя.

Если в деятельности страхователя задействованы только совместители и исполнители по ГПД, в поле «Среднесписочная численность» укажите «0».

Если основной работник работает по внутреннему совместительству или заключил ГПД с работодателем, то в показателе его отражают как одного человека, один раз.

Если у страхователя есть обособленные подразделения, не платящие взносы сами, то в РСВ головная организация учитывает работников подразделений. Подразделение же ставит прочерк в поле со среднесписочной численностью.

По строке «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем расчете, подтверждаю» указывают:

«1» — если расписывается сам страхователь;

«2» — если расписывается уполномоченный представитель.

Во втором случае нужно указать данные представителя: ФИО физлица или название компании. Также указывают наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя плательщика, а к расчёту прилагают его копию. Если их не будет, ИФНС не сможет принять расчёт.

Для электронной доверенности указывается GUID в соответствии с п. 3 ст. 29 и п. 5 ст. 80 НК РФ.

Шпаргалка по найму иностранных граждан Собираем все необходимые документы Оформляйте иностранцев без ошибок, чтобы не платить штрафы Оставьте контакты, вышлем вам шпаргалку на e-mail: Отправить

Раздел 1 «Сводные данные об обязательствах плательщика страховых взносов»

Раздел состоит из:

сумм взносов, подлежащих уплате — причём, если взносы рассчитывают по международным договорам, то с разбивкой по отдельным видам страхования;

подразделов 1–4 с подробными расчетами: с начала расчетного периода и за последние три месяца отчетного периода;

приложений № 1–5.

Если последние три месяца не было выплат, то по строке 001 раздела 1 «Тип плательщика» указывается «2» (без приложений).

База для начисления страховых взносов рассчитывается по правилам ст. 421 Налогового кодекса РФ. Базой считается разница между начисленными суммами вознаграждений, которые включаются в объект обложения страховыми взносами, и суммами, не подлежащими обложению по ст. 422 Налогового кодекса РФ.

Что не нужно отражать в расчёте. Не нужно учитывать те вознаграждения, которые не облагаются налогами. Они указаны в п. 4–6 ст. 420 Налогового кодекса РФ.

Также не учитываются вознаграждения лицам, которых вы не страхуете. Это могут подрядчики в статусе ИП и самозанятых — или иностранные работники, работающие за границей.

Также в РСВ не включают выплаты, если по договору передают имущество в собственность или пользование. Это договоры купли-продажи, мены, аренды, найма жилого помещения, займа, дарения

Подраздел 1

Он называется «Расчет сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование раздела 1».

Для страхователей, платящих взносы по единому тарифу. Для взносов по спецтарифам заполняют подразделы 2, 3 и 4.

По строке 001 указывается код тарифа плательщика. Чаще всего используют 2 кода:

«01» — при уплате по стандарту общего тарифа.

«20» — при уплате страховых взносов по тарифу 15%.

Другие коды указаны в приложении № 5 к Порядку, утв. Приказом ФНС России № ЕД-7-11/878.

Чем больше тарифов — тем больше подразделов. Страхователь заполняет подраздел 1 по каждому использованному тарифу: если два тарифа, то дважды; если три — трижды.

В строках 010 и 020 указывают количество застрахованных и физических лиц, с выплат которым начислены взносы. Это не среднесписочная численность, здесь важно указать всех, по кому вы платите взносы, включая совместителей.

Показатели указываются с начала расчетного периода и за последние три месяца отчетного (расчетного) периода.

В строке 030 указывают выплаты — объекты обложения взносами, включая необлагаемые.

В строке 040 — суммы, которые не подлежат обложению страховыми взносами.

В строке 045 — суммы вычетов в соответствии с п. 8, 9 ст. 421 Налогового кодекса РФ.

В строке 050 рассчитывают базу для страховых взносов (стр. 030 — стр. 040 — стр. 045).

По строке 051 выделяют базу страховых взносов с сумм выплат, не превышающих по каждому застрахованному лицу единую предельную величину.

По строке 052 выделяют базу с сумм выплат, превышающих предельную величину.

По строке 060 указывают суммы страховых взносов с выделением сумм, рассчитанных:

с базы, не превышающей единую предельную величину, — строка 061;

с базы сверх единой предельной величины — строка 062.

Если в этом периоде страхователь получил или утратил право на пониженный тариф, то при заполнении ему надо учесть п. 4.16 Порядка, утв. Приказом ФНС России № ЕД-7-11/878.

Подраздел 2

«Расчет сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по дополнительному тарифу для отдельных категорий плательщиков страховых взносов, указанных в статье 428 Налогового кодекса Российской Федерации раздела 1 расчета».

В нём рассчитывают взносы на ОПС по дополнительным тарифам.

В поле 002 указывают код класса условий труда, определенный по правилам ст. 14 Федерального закона № 426-ФЗ от 28 декабря 2013 г.

Данное поле заполняется, если в строке 001 указано «3» или «4». Если «1» или «2», то поле 002 не заполняется

Подраздел 3

В нём рассчитывают взносы на дополнительное соцобеспечение:

членов летных экипажей гражданской авиации;

отдельных работников угольной промышленности.

Правила заполнения указаны в ст. 429 Налогового кодекса РФ

Подраздел 4

В нём рассчитывают взносы с выплат иностранным гражданам. Их начисляют по нормативам п. 6.2 ст.431 Налогового кодекса РФ.

Раздел заполняют, если плательщик страхует граждан по международным договорам РФ.

В поле 001 указывают тариф из приложения № 5 к Порядку, утв. Приказом ФНС России № ЕД-7-11/878.

Для каждого тарифа заполняют свой подраздел 4. Каждому коду будет соответствовать код категории застрахованного лица из приложения № 7 к Порядку, утв. Приказом ФНС России № ЕД-7-11/878.

В строках 002, 003 и 004 ставят «1» при начислении взносов на ОПС, ОСС или ОМС. Если по виду страхования не ведут расчёт, то в соответствующей строке указывают «0».

Например, гражданину Китая работодатель не платит взносы на пенсионное страхование. В поле 002 укажут «0», а в полях 003 и 004 — «1».

Если в строках 002, 003 и 004 есть код «1», нужно заполнить данные с соответствующим блоком. Продолжим пример с работником из Китая:

Взносы на ОПС равны нулю — значит, блок из строк 060–062 заполняют прочерками и нулями.

Взносы на ОСС по ВНиМ отражают в строках 010–052 и 070–072;

Взносы на ОМС отражают по строкам 010–052 и 080–082.

Если вы заполняли подраздел 4, отразите сведения об иностранцах в приложении № 5 к разделу 1 РСВ.

Раздел 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах»

Раздел 3 состоит из:

общей части;

подраздела 3.1 — в нём указывают персданные о получателе дохода;

подраздела 3.2 — в нём указывают вознаграждения и взносы.

Он заполняется на действующих уволенных в предыдущем периоде работников, которым в последние три месяца текущего периода начислена выплата (например, премия). В этом случае проставляется соответствующий код категории застрахованного лица (например, «НР»).

Если вам нужно аннулировать ранее предоставленные сведения из строк 020–060 подраздела 3.1, проставьте «1» в поле 010.

Подраздел 3.1

В строках 020–110 указывают персданные получателя дохода: ИНН, СНИЛС, фамилия, имя, отчество и прочее. При заполнении учтите разъяснения ФНС России, данные в письме № БС-4-11/2435.

Так, например, СНИЛС заполняется обязательно. А вместо ИНН можно поставить прочерк. Но оптимальный вариант — заполнить каждое поле.

Подраздел 3.2

В строках 130–210 указывают суммы всех вознаграждений для физлица, включая необлагаемые налогами. Также указывают суммы взносов.

Если вознаграждений последние три месяца не было, то подраздел 3.2 не заполняют — просто ставят прочерки.

В графе 130 подраздела 3.2.1 указывают код категории застрахованного лица из приложения № 7 к Порядку, утв. Приказом ФНС России № ЕД-7-11/878. При общем тарифе чаще всего тарифа применяют код «НР». Для иностранных граждан применяют «ВЖНР», «ВПНР», «МД»

Если страхователь заполнил несколько подразделов 3.2 по одному застрахованному лицу (например, при применении МСП пониженных тарифов), сведения по строкам 010 и 020–110 подраздела 3.1 указывают на первом листе. На втором и последующих листах по строкам 010 и 020–110 подраздела 3.1 ставят прочерки.

Выплаты и взносы по каждому застрахованному лицу должны быть равны сумме выплат и взносов.

Если при «камералке» выявят недостоверность данных, расчёт посчитают непредставленным — обязательно проверьте, все ли данные вы указали.

Если вы работаете с иностранцем, который не застрахован, информацию о нём в 3 раздел не включайте. Для остальных иностранных работников работают те же правила, что и для российских.

Куда отправлять готовый отчёт

Общие правила. ИП отправляет отчёт в ИФНС по месту жительства, даже если ведёт деятельность в другом регионе. Организация без ОП всегда отправляет отчёт в ИФНС по месту нахождения.

Если место жительства или нахождения менялось — подавайте по новому месту учёта, в расчёте указывайте новые КПП и ОКТМО.

Исключение — организации с ОП. Тут всё зависит от самостоятельности ОП, находящихся в России. Самостоятельными считаются ОП, которые имеют расчетный счет и сами начисляют и выплаты гражданам. Для наделения ОП соответствующими полномочиями нужно сообщить в ИФНС.

Самостоятельные ОП подают РСВ за своих работников (исполнителей)сами и указывают там их данные.

По несамостоятельным ОП всё считает головная организация.

Как отправить

Если у вас больше 10 работников и подрядчиков в отчётном периоде. В электронном виде с заверением УКЭП, по ТКС или через ЛК налогоплательщика.

Если меньше 10 работников и подрядчиков. Можно на бумаге, можно электронно — как будет удобнее.

Сроки

Расчёт предоставляют:

за I квартал — 25 апреля

за полугодие — 25 июля

за девять месяцев — 25 октября

за год — 25 января

Если срок представления расчета приходится на выходной, праздничный или нерабочий день, то его переносят на ближайший следующий за ним рабочий день.

Моё дело Бюро Справочно–правовая система для бухгалтеров, юристов, кадровиков и профессиональный консалтинг Узнать больше

Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: LjN8KbuSw