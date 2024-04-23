Как учесть затраты на модернизацию и реконструкцию основных средств

Затраты на улучшение основных средств сперва признаются капитальными вложениями. Затем, по завершении работ — включаются в первоначальную стоимость основного средства (ОС). В дальнейшем ОС амортизируются исходя из измененной стоимости. Эта статья-инструкция поможет учесть затраты на все виды улучшений ОС.

В бухучете затраты на любые улучшения проходят один и тот же процесс. Вложения в модернизацию, реконструкцию, достройку и дооборудование признают в одном и том же порядке.

Как учитывать затраты на старте работ

Чтобы затраты признали капвложениями, они должны соответствовать условиям признания капвложений. Их всего два:

Затраты помогут зарабатывать деньги в ближайший год и после него.

Есть чёткая сумма затрат или приравненная к ней величина.

Перечень и величину затрат определяют как при создании основных средств. Их перечень приведён в п. 10 ФСБУ 26/2020.

Примеры таких затрат:

стоимость строительных материалов, деталей и конструкций;

амортизация машин и оборудования для работ;

зарплата работников, участвующих в работах по улучшению ОС;

взносы с зарплаты работников из предыдущего пункта.

В общем случае такие вложения оценивают в сумме фактических затрат. В отдельных случаях их признают по справедливой стоимости имущества, работ или услуг. Например, когда капвложения оплачивают неденежными средствами, или когда их проводят безвозмездно.

В материале «Моего дела» разобрали, как формировать суммы капвложений, которые признают по справедливой стоимости.

Если у вас инвестиционные активы. Инвестактивом считают объект, для создания которого нужно много времени и денег. Обычно ими считают строительство здания или производственной линии, которую монтируют и налаживают несколько месяцев.

Если вы проводите работы с инвестактивом на кредитные деньги, то проценты по ним капитализируются во время фактического проведения работ. Основание — п. 7 ПБУ 15/2008.

Важные нюансы. Что стоит учесть при учёте затрат:

В стоимость капвложений нельзя вписать уплаченный НДС и авансы по незавершённым контрактам.

Если поставщик или исполнительдаст скидку, премию или льготу, это понизит стоимость капвложений.

Проценты по кредиту, если он взят не на работу с инвестактивом, не капитализируются — это прочие расходы.

Обратите внимание: организации с правом применения упрощенных способов ведения бухучета могутиспользовать упрощенный порядок формирования стоимости капвложений.

Как признавать капвложения по улучшению

По завершении работ сумма капитальных вложений относится на увеличение первоначальной стоимости объекта ОС.

Когда в бухучёте отражают затраты на модернизацию, реконструкцию, достройку, дооборудование, то делают следующие проводки.

Если привлекли подрядчика:

ДЕБЕТ 08 субсчет «Улучшения» КРЕДИТ 60 — признаны затраты на улучшение основного средства;

ДЕБЕТ 08 субсчет «Улучшения» КРЕДИТ 10 (и др.) — включены в капитальные вложения стоимость использованных строительных материалов, конструкций и иные затраты на улучшение ОС;

ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60 — отражен НДС, предъявленный подрядчиком при выполнении работ по улучшению ОС;

ДЕБЕТ 68 КРЕДИТ 19 — принят к вычету НДС, предъявленный подрядчиком;

ДЕБЕТ 60 КРЕДИТ 51 — оплачены работы по улучшению ОС подрядчику.

Если выполняли работы сами:

ДЕБЕТ 08 субсчет «Улучшения» КРЕДИТ 10 (70, 69, 02, ...) — отражены капитальные вложения в сумме затрат на улучшение ОС;

ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60 — начислен НДС на стоимость работ, выполненных собственными силами;

ДЕБЕТ 68 КРЕДИТ 19 — принят к вычету НДС, начисленный на стоимость работ, выполненных собственными силами.

В обоих случаях:

ДЕБЕТ 10 (07, 41, 08, ...) КРЕДИТ 08 субсчет «Улучшения» — оприходованы ценности, полученные в ходе работ по улучшению ОС — при извлечении материальных ценностей в процессе выполнения работ;

ДЕБЕТ 01 (03) КРЕДИТ 08 субсчет «Улучшения» — включены затраты на работы по улучшению ОС в его первоначальную стоимость.

В процессе образовались материальные ценности: что делать

Обычно их стоимость учитывают при подсчёте стоимости капвложений. Если во время модернизации или реконструкции вы получили продукцию, вторсырьё или другие материальные ценности, стоимость капвложений нужно уменьшить на расчётную стоимость этих материальных ценностей.

Расчётная стоимость определяется по фактическим затратам на создание или приобретение. Если их невозможно определить, то исходят из справедливой стоимости, чистой стоимости продажи или стоимости аналогичных ценностей. Такая стоимость не может быть выше затрат на капвложения.

Всё это относится и к ценностям, которые остались неиспользованными для проведения капвложений.

Как это оформить. Зависит от того, как вы хотите их использовать.

Если для создания, улучшения, восстановления других основных средств — как капитальные вложения. Их нужно учесть на счете 08 или 10 (07), но с обязательным отражением во внеоборотных активах в балансе.

Если планируете использовать в ближайшие 12 месяцев для своей обычной деятельности — как запасы. Их учитывают на счёте 10.

Если планируете продать — как долгосрочные активы к продаже. Их учитывают на счёте 41.

Как начислять амортизацию после улучшения основных средств

После работ проверяют, не изменились ли элементы амортизации. Они должны соответствовать условиям использования ОС. Проверяют СПИ, ликвидационную стоимость и способ начисления амортизации.

По результатам проверки организация может сохранить их или изменить. Если изменит, нужно будет официально оформить решение — например, протоколом заседания комиссии, составленным в произвольной форме. Корректировки отражают как изменения оценочных значений. Основание — п. 4 ПБУ 21/2008.

Информацию об изменении элементов амортизации нужно раскрыть в бухгалтерской отчетности (пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

Первоначальная стоимость ОС увеличивается на сумму капвложений в момент в момент завершения улучшений.

Амортизацию начисляют исходя из измененной балансовой стоимости и новых элементов амортизации. При начислении используют правила из письма Минфина России № 07-01-09/15186 от 21 февраля 2024 г.

Датой начала начисления амортизации может быть:

дата завершения работ по улучшению — если организация начинает начислять амортизацию по ОС с даты их признания в бухучете;

1 число месяца, следующего за месяцем завершения работ по улучшению — если организация начинает начислять амортизацию по ОС с 1 числа месяца, следующего за месяцем признания ОС в бухучете.

В остальном амортизацию по улучшенному ОС организация рассчитывает и отражает в бухучете в общем порядке. Основание — гл. III ФСБУ 6/2020.

Подробно о порядке амортизации основных средств см. материал системы «Мое дело. Бюро».

Пример расчета амортизации, в котором элементы амортизации не менялись

ООО «Бета» купило оборудование, которое стоит 2 200 000 руб.

Элементы амортизации при вводе в эксплуатацию:

ликвидационная стоимость — 100 000 руб.;

СПИ — 60 месяцев;

способ начисления амортизации — линейный.

Отчётность организация составляет ежемесячно. Амортизация начисляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем признания объекта в бухучете.

Через 36 месяцев эксплуатации оборудование модернизировали — и заплатили за это 400 000 руб. По заключению комиссии специалистов, в результате модернизации элементы амортизации оборудования не изменились.

На момент завершения работ:

сумма накопленной амортизации — 700 000 руб.;

оставшийся СПИ — 24 месяца.

Тогда бухгалтер рассчитывает амортизацию так:

Период после модернизации Расчет амортизации за месяц, руб. Амортизация за месяц, руб.

(итог по графе 2) Накопленная амортизация, руб.

(графа 4 (по предыдущей строке) + графа 3) Оставшийся СПИ, мес. 1 2 3 4 5 1-й месяц (2 200 000 + 400 000 − 700 000 − 100 000) : 24 75 000 775 000 23 2-й месяц (2 200 000 + 400 000 − 775 000 − 100 000) : 23 75 000 850 000 22 3-й месяц (2 200 000 + 400 000 − 850 000 − 100 000) : 22 75 000 925 000 21 4-й месяц (2 200 000 + 400 000 − 925 000 − 100 000) : 21 75 000 1 000 000 20 ... ... ... ... ... 23-й месяц (2 200 000 + 400 000 — 2 350 000 — 100 000) : 2 75 000 2 425 000 1 24-й месяц (2 200 000 + 400 000 — 2 425 000 — 100 000) : 1 75 000 2 500 000 0

Начисление амортизации закончится через 24 месяца, когда балансовая стоимость оборудования будет равна его ликвидационной стоимости — 100 000 руб. (2 200 000 руб. + 400 000 руб. – 2 500 000 руб.).

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Пример расчета амортизации, в котором элементы амортизации изменились

ООО «Бета» купило оборудование, которое стоит 2 200 000 руб.

Элементы амортизации при вводе в эксплуатацию:

ликвидационная стоимость — 100 000 руб.;

СПИ — 60 месяцев;

способ начисления амортизации — линейный.

Отчётность организация составляет ежемесячно. Амортизация начисляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем признания объекта в бухучете.

Через 36 месяцев эксплуатации оборудование модернизировали — и заплатили за это 450 000 руб. По заключению комиссии специалистов, в результате модернизации элементы амортизации оборудования изменились.

На момент завершения работ:

сумма накопленной амортизации — 700 000 руб.;

оставшийся СПИ — 36 месяцев;

ликвидационная стоимость — 150 000 руб.

Тогда бухгалтер рассчитывает амортизацию так:

Период после реконструкции Расчет амортизации за месяц, руб. Амортизация за месяц, руб.

(итог по графе 2) Накопленная амортизация, руб.

(графа 4 (по предыдущей строке) + графа 3) Оставшийся СПИ, мес. 1 2 3 4 5 1-й месяц (2 200 000 + 450 000 − 700 000 − 150 000) : 36 50 000 750 00 35 2-й месяц (2 200 000 + 450 000 − 750 000 − 150 000) : 35 50 000 800 000 34 3-й месяц (2 200 000 + 450 000 − 800 000 − 150 000) : 34 50 000 850 000 33 4-й месяц (2 200 000 + 450 000 − 850 000 − 150 000) : 33 50 000 900 000 32 ... ... ... ... ... 35-й месяц (2 200 000 + 450 000 − 2 400 000 − 150 000) : 2 50 000 2 450 000 1 36-й месяц (2 200 000 + 450 000 − 2 450 000 − 150 000) : 1 50 000 2 500 000 0

Начисление амортизации закончится через 24 месяца, когда балансовая стоимость оборудования будет равна его ликвидационной стоимости – 100 000 руб. (2 200 000 руб. + 400 000 руб. – 2 500 000 руб.).

Как начислять амортизацию, если улучшили полностью амортизированный ОС

Даже в этом случае затраты на реконструкцию, модернизацию и прочие улучшения относят на увеличение первоначальной стоимости объекта.

Балансовая стоимость после работ снова станет больше его ликвидационной стоимости. Это значит, что по нему вновь можно начислять амортизацию — но только после проверки элементов амортизации.

Пример расчета амортизации после реконструкции полностью самортизированного ОС

ООО «Бета» купило оборудование, которое стоит 2 200 000 руб.

Элементы амортизации при вводе в эксплуатацию:

ликвидационная стоимость — 100 000 руб.;

СПИ — 60 месяцев;

способ начисления амортизации — линейный.

Отчётность организация составляет ежемесячно. Амортизация начисляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем признания объекта в бухучете.

Через 60 месяцев оборудование полностью самортизировало, сумма накопленной амортизации — 2 100 000 руб.

После оборудование модернизировали и заплатили за это 450 000 руб. По заключению комиссии специалистов, в результате модернизации элементы амортизации оборудования изменились.

На момент завершения работ:

оставшийся СПИ — 24 месяца;

ликвидационная стоимость — 100 000 руб.

Тогда бухгалтер рассчитывает амортизацию так:

Период после модернизации Расчет амортизации за месяц, руб. Амортизация за месяц, руб.

(итог по графе 2) Накопленная амортизация, руб.

(графа 4 (по предыдущей строке) + графа 3) Оставшийся СПИ, мес. 1 2 3 4 5 1-й месяц (2 200 000 + 450 000 − 2 100 000 − 100 000) : 24 18 750 2 118 750 23 2-й месяц (2 200 000 + 450 000 − 2 118 750 − 100 000) : 23 18 750 2 137 500 22 3-й месяц (2 200 000 + 450 000 − 2 137 500 − 100 000) : 22 18 750 2 156 250 21 4-й месяц (2 200 000 + 450 000 − 2 156 250 − 100 000) : 21 18 750 2 175 000 20 ... ... ... ... ... 23-й месяц (2 200 000 + 450 000 − 2 512 500 − 100 000) : 2 18 750 2 531 250 1 24-й месяц (2 200 000 + 450 000 − 2 531 250 − 100 000) : 1 18 750 2 550 000 0

Начисление амортизации закончится через 24 месяца, когда балансовая стоимость оборудования будет равна его ликвидационной стоимости – 100 000 руб. (2 200 000 руб. + 400 000 руб. – 2 500 000 руб.).

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