Пассивный доход для бухгалтера: реально ли заработать на партнёрской программе? Опрос

Все хотят зарабатывать больше, но не увеличивать при этом свой рабочий день. Что такое партнёрка, на какой доход можно рассчитывать и при чём здесь бухгалтер.

Что такое партнёрская программа

Партнёрская программа — это вид делового сотрудничества, при котором партнёр получает доход от компании за то, что привёл нового клиента.

Почему некоторые относятся к партнёркам скептически

Многие хоть раз слышали о партнёрских программах, и есть среди них те, кто с недоверием относится к такому способу дополнительного заработка. У людей возникают вопросы:

«Сколько я должен заплатить, чтобы стать партнёром?»

«Где я буду искать потенциальных клиентов?»

«Сколько усилий нужно приложить, чтобы уговорить воспользоваться услугой компании?»

«А точно мне заплатят?»

Развеем ваши сомнения на примере партнёрской программы для бухгалтеров от сервиса «Моё дело».

Сколько бухгалтер может заработать на партнёрской программе

Часто к бухгалтеру обращаются ООО или ИП, чтобы вести им учёт или за разовыми услугами. Но бухгалтер их не берёт по разным причинам:

работает в штате и нет времени;

взял бы, но не разбирается в этом вопросе;

бухгалтер-аутсорсер ведёт много клиентов и новых не берёт.

В таких случаях можно порекомендовать другу / клиенту сервис «Моё дело» — аутсорсера № 1 в России. В итоге клиент получит качественный результат по выгодной стоимости, а бухгалтер не упустит доход, так как ему заплатят:

за ИП — 25 000 руб.

за ООО — 45 000 руб.

При этом не важно, сколько стоит сама услуга, за которой обратился клиент, она может быть простой и недорогой. Так заработать сможет не только бухгалтер-аутсорсер, но и штатный бухгалтер. Достаточно будет зарегистрироваться по ссылке.

Поделитесь опытом — участвовали ли вы ранее в партнёрских программах.

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