₽ Заказать рекламу
Моё дело
Уведомление по ЕНП

Как 3 мая изменится уведомление об исчисленных налогах

С 3 мая 2024 года уведомление об исчисленных налогах, сборах и взносах заполняется в обновленном порядке. Его привели в соответствие с другими изменениями Налогового Кодекса, и поправили кое-что ещё. Рассказываем, что изменилось, и как теперь заполнять уведомление. 
Как 3 мая изменится уведомление об исчисленных налогах
Иллюстрация: Моё дело

Юридические основания. Есть порядок заполнения уведомлений об исчисленных налогах. Он утвержден приказом ФНС России № ЕД-7-8/1047 от 2 ноября 2022 г. Дальше эти уведомления мы будем называть уведомлениями по ЕНП.

3 мая уведомление по ЕНП нужно будет заполнять по обновленному порядку. Основание — приказ ФНС России № ЕД-7-8/20 от 16 января 2024 г.

Поле 1 «КПП, указанный в соответствующей налоговой декларации (расчете)»

Прояснили, что по налогам без декларации в этом поле указывается тот же код, что и в поле КПП. Декларацию не сдают по транспортному и земельному налогам, а также по налогу на имущество организаций (для объектов с кадастровой стоимостью).

Код причины постановки на учет в ИФНС указывают по свидетельству о постановке на учет, в котором пятый и шестой разряды КПП — «01».

Поле 2 «Код по ОКТМО»

В этом поле указывается ОКТМО ФНС, которым вы платите налоги и взносы.

И теперь нет отсылки на то, что при указании значений кода ОКТМО нужно учитывать особенности расчета и уплаты налогов.

Поле 4 «Сумма налога, авансовых платежей по налогу, сборов, страховых взносов»

Его дополнили. Теперь суммы к уменьшению указываются отрицательным значением.

Когда возникают отрицательные суммы?

Авансы по налогу считают нарастающим итогом. Иногда в следующем налоговом периоде сумма авансов может оказаться меньше, чем в предыдущем.

В таком случае в уведомлении по ЕНП указывают уменьшение суммы авансового платежа и ставят отрицательное значение.

При этом суммы в самих уведомлениях прописывают за каждый конкретный период, а не нарастающим итогом. Например, если по УСН за первый квартал исчислена сумма 2000 руб., за полугодие (1 квартал + 2 квартал) — 1500 руб., то в уведомлении за 2 квартал нужно указать сумму «– 500.00.».

Новые правила учета нематериальных активов

Как работать с ФСБУ 14/2022

Забирайте большой гайд по ФСБУ 14/2022 бесплатно!

Заполните форму, вышлем вам гайд на e-mail:

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Поле 5 «Отчетный (налоговый) период (код)/Номер месяца (квартала)»

Его дополнили.

1. В поле 5 для уведомления по агентскому НДФЛ нужно указывать коды:

Коды для заполнения поля 5 уведомления по НДФЛ:

Отчетный (налоговый) период

Номер месяца квартала

НДФЛ удержан с 1 по 22 число

НДФЛ удержан с 23 по 30 (31) число

21

1 квартал

01,02,03

11,12,13

31

Полугодие

01,02,03

11,12,13

33

9 месяцев

01,02,03

11,12,13

34

год

01,02,03

11,12,13

Дополнения по кодам связаны с новой периодичностью уплаты НДФЛ с 2024 года. Об этом мы подробно писали в статье «Шпаргалка по ЕНС: новые правила с 2024 года».

2. Для уведомления по доходам от ведения деятельности ИП в поле 5 нужно указывать следующие коды.

Отчетный период

Номер квартала

21

1 квартал

04

31

Полугодие

04

33

9 месяцев

04

Сравните эти коды с кодами для общего случая заполнения поля 5 для ежеквартальных авансовых платежей (например, для УСН):

Отчетный период

Номер квартала

34

1 квартал

01

34

Полугодие

02

34

9 месяцев

03

До введения кодов периоды у ИП могли задваиваться. Это происходило, потому что ИП указывали их и как налоговые агенты по НДФЛ своих работников, и как платящие НДФЛ от ведения деятельности. Теперь этот недочет устранен.

3. Для уведомления по налогу на имущество организаций по итогам года в поле 5 нужно указывать код 34/04.

В Порядке заполнения уведомлений годовой код для налога на имущество организаций упоминается отдельно. А вот для земельного и транспортного налога такой код не выделяют, хотя он значится на промостранице ФНС по ЕНС. Конкретно — в таблице ФНС со сроками сдачи уведомлений.

Возможно, это сделано для акцента на том, что уведомления по некоторым объектам по налогу на имущество все же подаются — это объекты с кадастровой стоимостью (по которым отменена подача декларации). Подавать же уведомления по объектам со среднегодовой стоимостью не нужно: по ним декларацию сдают до срока уплаты налога. Крайний срок по декларации — 25 февраля, по уплате налога — 28 февраля.

Сроки сдачи уведомлений по всем налогам (взносам), коды указываемых в них периодов можно найти в таблице «Шпаргалка. Оформление уведомлений о рассчитанных суммах налогов, сборов, взносов за периоды 2024 года».

Поле 6 «Отчетный (календарный) год»

Его дополнили. При оформлении уведомлений по налогам без декларации указывают период, за который рассчитан налог. Декларацию не сдают по транспортному и земельному налогам, а также по налогу на имущество организаций (для объектов с кадастровой стоимостью).

Для остальных платежей здесь указывается год, за который рассчитан налог или авансовый платеж, в соответствии с порядком заполнения соответствующей декларации или расчета.

Поле для доверенности представителя

Полное название «Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика, плательщика сборов, плательщика страховых взносов, налогового агента».

Его дополнили для организаций. Теперь для доверенности, выданной в форме электронного документа, указывается GUID доверенности.

С 1 марта 2024 года при сдаче электронной отчётности через представителя этот представитель должен иметь электронную доверенность, подписанную УКЭП доверителя.

GUID доверенности — это уникальный номер доверенности для ее идентификации и поиска в распределенном реестре. Представляет собой число в виде строки из 32 шестнадцатеричных цифр, разделенных дефисами по схеме 8-4-4-4-12. В системе, которую организация использует для формирования документа, он генерируется (присваивается) автоматически. Например, в сервисе «Создать доверенность» на сайте ФНС. Как правило, номер отражается в самом названии доверенности.

О механизме ЕНС и ЕНП можно узнать из материала «Моё дело Бюро» по ссылке. А ответы на наиболее частые вопросы о ЕНП, поступающие в Горячую линию нашего сервиса вы найдете в материале.

Моё дело Бюро

Справочно–правовая система для бухгалтеров, юристов, кадровиков и профессиональный консалтинг

Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: LjN8K6UXc

Начать дискуссию

Ипотека

Для госрегистрации ипотеки кредитный договор нужен не всегда

Росреестр разъяснил, в каком случае кредитный договор, из которого возникло обязательство, для государственной регистрации в Росреестре ипотеки можно не предоставлять.

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Социальный вычет

Вычет по НДФЛ на 110 000 рублей положен за обучение каждого ребенка

С 2024 года социальный вычет на обучение детей составляет до 110 тыс. рублей. Это вычет на одного ребенка, но на обоих родителей.

Пенсии

С 1 июля на Госуслугах будут формы документов для распоряжения пенсионными накоплениями

Подать заявление о единовременном взносе по договору долгосрочных сбережений можно будет на Госуслугах.

Календарь вебинаров

10
Лучшие спикеры, новый каждый день
Трудовое право

Во время отпуска сотрудника за него может работать коллега по совместительству

Если 2 человека работают по сменам и один из них уходит в отпуск, то второй может заменить отпускника, но только на полставки.

Павел Патрикеев
Обзоры для бухгалтера

🎈С Первомаем! 3 важных изменения для предпринимателей

Приготовил традиционный дайджест о том, что ждет бизнес с 1-го мая.

Инвестиции

Центробанк: число субъектов нелегальной финансовой деятельности выросло на 54%

Из-за жестких ограничений ЦБ заемщики с высокой долговой нагрузкой ищут альтернативные способы заработать, в том числе они идут на риск и инвестируют в финансовые пирамиды.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Бесплатно с Обзоры для бухгалтера

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в апреле 2024 года

Подготовили для вас обзор разъяснений апреля по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в апреле 2024 года
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: флаг на автомобильных номерах сделают обязательным, в Сочи вырастет курортный сбор, а хлеб лучше хранить в холодильнике

Подготовили обзор главных событий дня — 2 мая 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

УСН

Доход от сдачи в аренду предпринимательской недвижимости облагается предпринимательским налогом

Если ИП на УСН сдает в аренду свою недвижимость, он должен платить с этого дохода налог по УСН, а не НДФЛ.

Налог на имущество физических лиц

В России нет повышенного налога на имущество, если в собственности сразу несколько объектов

ФНС рассмотрела вопрос о применении повышенного коэффициента при исчислении налога на имущество физических лиц при наличии в собственности у налогоплательщика нескольких объектов недвижимого имущества.

Бесплатно с ФСБУ НМА

Какие активы в 2024 году относятся к НМА: критерии и примеры. Мини-курс

С 2024 года все организации, кроме бюджетных, должны учитывать НМА по ФСБУ 14/2022. В связи с принятием нового стандарта также внесли изменения в ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Какие активы в 2024 году относятся к НМА: критерии и примеры. Мини-курс
Маркетинг

Средняя стоимость кулича выросла на 10%

Кулич к Пасхе будет стоить около 244 рублей. Аналитики ждут, что продажи этого угощения вырастут на 197%.

Разборы законов

1 272
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Обзоры для бухгалтера

Порядок приема в вузы на целевое обучение сделали прозрачным.🎓«Ночной бухгалтер» № 1675

Школьникам станет проще поступить на целевое обучение и гарантировать себе трудоустройство в будущем. Что делать с вкладышем в трудовую, вшивать или нет? Опять пора сдавать ЕНП-уведомление. Истекает срок подачи 3-НДФЛ, но сервис на сайте налоговой снова бастует. Поедание шашлыка — прямой путь к депрессии, а вы знали?

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

При импорте материалов надо платить НДС, даже если они нужны для необлагаемой деятельности

При ввозе товаров из Беларуси будет ввозной НДС, если эти товары не относятся к необлагаемым по статье 150 НК.

Зарплата

Рейтинг зарплат бухгалтеров по участкам работы и основным регионам

Согласно аналитическому проекту hh.ru «Банк данных заработных плат», уровень реального совокупного дохода (оклад + премиальная часть) в профессиональной сфере «Бухгалтерский и налоговый учет» сегодня составляет 91 тыс. руб. Показатель отличается в зависимости от конкретной специализации, а также в зависимости от региона.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Пенсии

Когда можно получать не одну, а сразу две пенсии

Если у человека есть право на несколько видов пенсий, то он может выбрать только один вид пенсии и ее получать. Таковы общие правила.

Иллюстрация: Dmitry Egorov/pexels
Кадровый учет

Что полагается сотруднику за работу в ночное время

Сотруднику за работу в ночное время полагается только повышенная оплата. Отгулы за работу в ночное время трудовым законодательством не предусмотрено. Об этом разъясняет Роструд в письме от 16.11.2023 № ПГ/23969-6-1.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Трудовые отношения

Сколько дней отпуска сотрудникам нужно на «перезагрузку»: результаты опроса

Большинство россиян считает, что для полноценной «перезагрузки» и отдыха нужно уйти в отпуск на 13 дней.

2

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию

Как добавить дополнительные колонки в журнал документов в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Бухгалтер может столкнуться с проблемой, когда данных, которые размещены в колонках в журнале документов, недостаточно для оптимальной работы.

Иллюстрация: ThisIsEngineering/pexels

Интересные материалы

Моё дело
Уведомление по ЕНП

Как 3 мая изменится уведомление об исчисленных налогах

С 3 мая 2024 года уведомление об исчисленных налогах, сборах и взносах заполняется в обновленном порядке. Его привели в соответствие с другими изменениями Налогового Кодекса, и поправили кое-что ещё. Рассказываем, что изменилось, и как теперь заполнять уведомление. 

Как 3 мая изменится уведомление об исчисленных налогах