Как 3 мая изменится уведомление об исчисленных налогах

С 3 мая 2024 года уведомление об исчисленных налогах, сборах и взносах заполняется в обновленном порядке. Его привели в соответствие с другими изменениями Налогового Кодекса, и поправили кое-что ещё. Рассказываем, что изменилось, и как теперь заполнять уведомление.

Юридические основания. Есть порядок заполнения уведомлений об исчисленных налогах. Он утвержден приказом ФНС России № ЕД-7-8/1047 от 2 ноября 2022 г. Дальше эти уведомления мы будем называть уведомлениями по ЕНП.

3 мая уведомление по ЕНП нужно будет заполнять по обновленному порядку. Основание — приказ ФНС России № ЕД-7-8/20 от 16 января 2024 г.

Поле 1 «КПП, указанный в соответствующей налоговой декларации (расчете)»

Прояснили, что по налогам без декларации в этом поле указывается тот же код, что и в поле КПП. Декларацию не сдают по транспортному и земельному налогам, а также по налогу на имущество организаций (для объектов с кадастровой стоимостью).

Код причины постановки на учет в ИФНС указывают по свидетельству о постановке на учет, в котором пятый и шестой разряды КПП — «01».

Поле 2 «Код по ОКТМО»

В этом поле указывается ОКТМО ФНС, которым вы платите налоги и взносы.

И теперь нет отсылки на то, что при указании значений кода ОКТМО нужно учитывать особенности расчета и уплаты налогов.

Поле 4 «Сумма налога, авансовых платежей по налогу, сборов, страховых взносов»

Его дополнили. Теперь суммы к уменьшению указываются отрицательным значением.

Когда возникают отрицательные суммы?

Авансы по налогу считают нарастающим итогом. Иногда в следующем налоговом периоде сумма авансов может оказаться меньше, чем в предыдущем.

В таком случае в уведомлении по ЕНП указывают уменьшение суммы авансового платежа и ставят отрицательное значение.

При этом суммы в самих уведомлениях прописывают за каждый конкретный период, а не нарастающим итогом. Например, если по УСН за первый квартал исчислена сумма 2000 руб., за полугодие (1 квартал + 2 квартал) — 1500 руб., то в уведомлении за 2 квартал нужно указать сумму «– 500.00.».

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Поле 5 «Отчетный (налоговый) период (код)/Номер месяца (квартала)»

Его дополнили.

1. В поле 5 для уведомления по агентскому НДФЛ нужно указывать коды:

Коды для заполнения поля 5 уведомления по НДФЛ:

Отчетный (налоговый) период Номер месяца квартала НДФЛ удержан с 1 по 22 число НДФЛ удержан с 23 по 30 (31) число 21 1 квартал 01,02,03 11,12,13 31 Полугодие 01,02,03 11,12,13 33 9 месяцев 01,02,03 11,12,13 34 год 01,02,03 11,12,13

Дополнения по кодам связаны с новой периодичностью уплаты НДФЛ с 2024 года. Об этом мы подробно писали в статье «Шпаргалка по ЕНС: новые правила с 2024 года».

2. Для уведомления по доходам от ведения деятельности ИП в поле 5 нужно указывать следующие коды.

Отчетный период Номер квартала 21 1 квартал 04 31 Полугодие 04 33 9 месяцев 04

Сравните эти коды с кодами для общего случая заполнения поля 5 для ежеквартальных авансовых платежей (например, для УСН):

Отчетный период Номер квартала 34 1 квартал 01 34 Полугодие 02 34 9 месяцев 03

До введения кодов периоды у ИП могли задваиваться. Это происходило, потому что ИП указывали их и как налоговые агенты по НДФЛ своих работников, и как платящие НДФЛ от ведения деятельности. Теперь этот недочет устранен.

3. Для уведомления по налогу на имущество организаций по итогам года в поле 5 нужно указывать код 34/04.

В Порядке заполнения уведомлений годовой код для налога на имущество организаций упоминается отдельно. А вот для земельного и транспортного налога такой код не выделяют, хотя он значится на промостранице ФНС по ЕНС. Конкретно — в таблице ФНС со сроками сдачи уведомлений.

Возможно, это сделано для акцента на том, что уведомления по некоторым объектам по налогу на имущество все же подаются — это объекты с кадастровой стоимостью (по которым отменена подача декларации). Подавать же уведомления по объектам со среднегодовой стоимостью не нужно: по ним декларацию сдают до срока уплаты налога. Крайний срок по декларации — 25 февраля, по уплате налога — 28 февраля.

Сроки сдачи уведомлений по всем налогам (взносам), коды указываемых в них периодов можно найти в таблице «Шпаргалка. Оформление уведомлений о рассчитанных суммах налогов, сборов, взносов за периоды 2024 года».

Поле 6 «Отчетный (календарный) год»

Его дополнили. При оформлении уведомлений по налогам без декларации указывают период, за который рассчитан налог. Декларацию не сдают по транспортному и земельному налогам, а также по налогу на имущество организаций (для объектов с кадастровой стоимостью).

Для остальных платежей здесь указывается год, за который рассчитан налог или авансовый платеж, в соответствии с порядком заполнения соответствующей декларации или расчета.

Поле для доверенности представителя

Полное название «Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика, плательщика сборов, плательщика страховых взносов, налогового агента».

Его дополнили для организаций. Теперь для доверенности, выданной в форме электронного документа, указывается GUID доверенности.

С 1 марта 2024 года при сдаче электронной отчётности через представителя этот представитель должен иметь электронную доверенность, подписанную УКЭП доверителя.

GUID доверенности — это уникальный номер доверенности для ее идентификации и поиска в распределенном реестре. Представляет собой число в виде строки из 32 шестнадцатеричных цифр, разделенных дефисами по схеме 8-4-4-4-12. В системе, которую организация использует для формирования документа, он генерируется (присваивается) автоматически. Например, в сервисе «Создать доверенность» на сайте ФНС. Как правило, номер отражается в самом названии доверенности.

О механизме ЕНС и ЕНП можно узнать из материала «Моё дело Бюро» по ссылке. А ответы на наиболее частые вопросы о ЕНП, поступающие в Горячую линию нашего сервиса вы найдете в материале.

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