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РСВ

Новые контрольные соотношения по РСВ 2024

С начала 2024 года расчёт по страховым взносам сдают по новой форме. ФНС уже дважды обновила контрольные соотношения, по которым нужно проверять, правильно ли заполнен отчёт. Рассказываем, что изменилось, и каким нормам следовать.
Новые контрольные соотношения по РСВ 2024
Иллюстрация: Моё дело

Где найти контрольные соотношения по РСВ

С начала 2024 года действует форма РСВ — приказ ФНС № ЕД-7-11/878 от 29.09.2022 (в ред. от 29.09.2023).

К ней налоговики разработали контрольные соотношения (КС) — письмо ФНС № БС-4-11/2112 от 26.02.2024.

В мае 2024 года эти контрольные соотношения скорректировали и дополнили — письмо ФНС от 28.05.2024 № ПА-4-11/5994.

Зачем нужны контрольные соотношения по РСВ

Проверьте заполненный РСВ по контрольным соотношениям, прежде чем отправить его в налоговую. В камеральной проверке налоговики используют именно эти КС, чтобы выявить ошибки, недочёты и другие нарушения в отчёте.

Если в РСВ будут невыполненные контрольные соотношения, будут последствия. Налоговая пришлёт требование предоставить пояснения или исправить отчёт. На это у страхователя есть пять рабочих дней.

Основание — п. 3 ст. 88 НК РФ.

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Как применяют контрольные соотношения по РСВ

В таблице КС есть:

  • номера соотношений;

  • их формулировки;

  • ссылки на нормы законов;

  • описание действий налоговиков, которые последуют при нарушении КС.

Принцип применения КС — данные Расчёта по страховым взносам проверяют между строками и разделами внутри формы (внутридокументные КС) и сравнивают с другими отчётами и показателями (междокументные КС).

Междокументные КС для РСВ — это сверка показателей формы:

  • с размером МРОТ, который действует в соответствующий период;

  • с размером зарплат в среднем по отрасли;

  • с декларацией по налогу на прибыль;

  • с формой «Персонифицированные сведения о физлицах»;

  • с реестрами, которые дают право применять пониженные тарифы страховых взносов — реестры МСП, ИТ-организаций, резидентов ОЭЗ.

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Новые контрольные соотношения 2024

В новой форме РСВ, которая действует с начала 2024 года:

  • существенно изменился Раздел 1 «Сводные данные об обязательствах плательщика страховых взносов»;

  • появился новый Подраздел 4, в котором указывают расчёт страховых взносов в пользу иностранцев;

  • появилось Приложение 5 — в нём указывают сведения об иностранцах из Подраздела 4.

Сначала КС обновили из-за изменений в форме РСВ и по ряду других причин, например:

  • КС 0.28 – 0.47 нужны для проверки новых категорий застрахованных лиц — иностранцев, которые относятся к застрахованным по ОПС по международным договорам РФ.

  • КС 1.238 ввели для нулевогоРСВ, в котором за последние три месяца расчётного периода нет начислений физлицам. Если в поле «001» Раздела 1 указан код «2», в составе РСВ должен быть титульный лист, Разделы 1 и 3.

  • КС 1.237 действует для тех, у кого в последние три месяца были начисления застрахованным физлицам (код «1» в поле «001» раздела 1). В составе РСВ обязательно должны быть: титульный лист, Разделы 1 и 3, Подраздел 1 Раздела 1.

  • КС 2.17 добавили для НКО и благотворительных организаций на упрощёнке. Такие страхователи вправе применять пониженные тарифы страховых взносов.

Основание — письмо ФНС № БС-4-11/2112 от 26.02.2024.

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Майские изменения по контрольным соотношениям РСВ

В мае 2024 года ФНС дополнительно ввела пять новых и уточнила два действующих КС.

Основание — письмо ФНС № ПА-4-11/5994 от 28.05.2024.

Новые КС для Подразделов 1, 3 и 4 Раздела 1:

  • КС 1.240 — по каждому коду тарифа страхователя должен быть заполнен один Подраздел 1 Раздела 1. Например, бизнес из реестра МСП может применять два тарифа — основной для части выплаты не более МРОТ (30%), и пониженный для части выплаты свыше МРОТ (15%). В этом случае заполняют два Подраздела 1 Раздела 1 — один с кодом тарифа «01» (общий 30%), а другой с кодом тарифа «20» (пониженный 15%).

  • КС 1.241 — для Подраздела 3 Раздела 1, который заполняют для каждого основания уплаты взносов на дополнительное соцобеспечение членов лётных экипажей гражданской авиации и некоторых категорий работников компаний угольной промышленности.

  • КС 1.242 — для компаний, в которых работают иностранцы, подлежащие страхованию по отдельным видам обязательного соцстрахования по международным договорам РФ. По каждому коду тарифа заполняют один Подраздел 4 Раздела 1.

Если нарушить эти КС, компания получит требование дать пояснения или исправить РСВ в течение пяти рабочих дней.

Новое КС для ИП:

  • КС 0.48 — КС для выявления недостоверности персональных данных предпринимателя. Если на титуле заполнены 12 знаков ИНН и поле «ОГРНИП», то вместе с ФИО ИП / главы КФХ они должны совпасть с данными из ПОН ИЛ АИС (подсистемы общего назначения идентификации лиц). Если сведения не совпадают, плательщик получит уведомление и должен исправить неверные данные.

Новое КС для резидентов территории опережающего развития в Дальневосточном ФО (ТОР ДФО) и свободного порта «Владивосток» (СПВ):

  • КС 2.18 — КС для резидентов, которые получили свой статус после 01.01.2023. В течение трёх лет с даты получения статуса резиденты направляют в ИФНС Уведомление об этом (КНД 1150132). Они вправе платить страховые взносы по пониженным тарифам. Если в Подразделе 1 Раздела 1 указан код тарифа «15» (ТОР ДФО) или «16» (СПВ), а Уведомления у налоговиков нет, это сочтут нарушением и пришлют требование о пояснениях или исправлении.

Уточнённое КС для проверки персональных данных физлиц:

  • КС 0.25 — помимо ФИО идентификация теперь проводится и по СНИЛС физлица.

Уточнённое КС по среднесписочной численности (ССЧ):

  • КС 1.154 — учитывается показатель ССЧ на титульном листе в сравнении числом застрахованных лиц в Подразделе 1 Раздела 1 (гр. 1 стр. 10). К сравнению добавили новый Подраздел 4 Раздела 1 (гр.1 стр. 10). Это КС применяют плательщики без обособленных подразделений.

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РСВ

Новые контрольные соотношения по РСВ 2024

С начала 2024 года расчёт по страховым взносам сдают по новой форме. ФНС уже дважды обновила контрольные соотношения, по которым нужно проверять, правильно ли заполнен отчёт. Рассказываем, что изменилось, и каким нормам следовать.

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