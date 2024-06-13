Ошибки в учёте и отчётности: как главному бухгалтеру избежать ответственности

Главбух отвечает за всю работу бухгалтерии: от правильного ведения учёта до соблюдения налогового законодательства. Когда дело доходит до реальных штрафов, к бухгалтерам могут применить санкции, и в первую очередь — к главному. Рассказываем, за что могут привлечь главбуха, и как минимизировать риски.

Материальная ответственность главного бухгалтера

Главный бухгалтер — не материально ответственное лицо, потому что он не работает с деньгами напрямую и не заведует товарами.

Это прописано в трудовых законах. Перечень сотрудников, с которыми можно заключить договор полной материальной ответственности — в Постановлении Минтруда России № 85 от 31.12.2002. Должность главбуха в этот список не входит.

Но иногда главбух возмещает компании реальный ущерб. Для этого нужно:

условие в трудовом договоре;

документальное подтверждение ущерба;

подтверждение вины главного бухгалтера.

Основание — ч. 2 ст. 243 ТК, п. 10 Постановления Пленума ВС РФ № 52 от 16.11.2006.

Пример формулировки в договоре:

Компания не вправе взыскивать упущенную выгоду — например, потенциальную прибыль от несовершённых сделок.

Что грозит главному бухгалтеру за налоговые нарушения

Ответственность главного бухгалтера зависит от тяжести проступков. Его можно привлечь по КоАП или по Уголовному кодексу. Разберем самые популярные «налоговые» статьи.

Административная ответственность. Главный бухгалтер — должностное лицо в компании. Он наравне с генеральным директором выполняет организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в компании.

Главбуха можно привлечь к административной ответственности за налоговые нарушения — назначить штраф или временно дисквалифицировать.

Основание — ст. 2.4 КоАП РФ.

Самые распространенные основания для штрафа:

грубые нарушения в бухучёте и в финансовой отчётности;

задержка зарплаты и других начислений персоналу;

нарушения валютного законодательства;

ошибки в совершении кассовых операций;

искажение сведений статотчётности и несвоевременная ее сдача;

ошибки в налоговой отчётности;

нарушение сроков уплаты налогов и взносов.

Таблица с размерами штрафов для главного бухгалтера — должностного лица:

Важно: за одно и то же налоговое нарушение могут быть одновременно оштрафованы и организация, и главбух.

«Отбиться» от административного штрафа можно, если доказать, что искажение бухотчётности произошло не по вине главного бухгалтера.

Схема «отбиться» работает только при назначении штрафов за ошибки в учёте и бухотчётности. За другие нарушения главному бухгалтеру придётся отвечать по КоАП.

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Уголовная ответственность. В исключительных случаях бухгалтера могут привлечь к уголовной ответственности. Например, если компания недоплатила государству налоги в крупных или особо крупных размерах, фальсифицировала документы, или скрывала имущество фирмы от взыскания.

Основание — постановление Пленума ВС № 48 от 26.11.2019, ст. 199, 199.1, 199.4 УК РФ, ст. 327 УК РФ, ст. 199.2 УК РФ.

Важно! Вступил в силу новый закон, который значительно увеличил порог для возбуждения уголовных дел по налоговым статьям:

по ст. 199 УК за внесение заведомо ложных сведений в декларации — лимит составляет 35 млн руб. Раньше было — 15 млн руб.;

по ст. 199.1 УК за неисполнение обязанности налогового агента — лимит составляет 100 млн руб. Раньше было 15 млн руб.

Основание — закон № 79-ФЗ от 06.04.2024.

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Установление умысла главного бухгалтера — ключевой момент для привлечения к ответственности. Обвинителям придётся доказать, что:

Сотрудник действительно причастен к выявленному преступлению.

Его действия носили умышленный характер.

Бухгалтер способствовал уклонению от налогов.

Поводом для возбуждения дела может стать, например, если главный бухгалтер:

подписал первичные документы, которые включают заведомо ложные сведения.

умышленно указал в отчётности неверные показатели, чтобы снизить налоговые обязательства.

В последние годы наметилась неутешительная тенденция — есть примеры реального лишения свободы должностных лиц: постановление № 1-218/2018 от 28.05.2018 по делу № 1-218/2018 Октябрьского районного суда г. Тамбова, Приговор Йошкар-Олинского городского суда № 1-867/2019 от 30.12.2019 по делу № 1-867/2019.

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Самые частые ошибки в учёте и отчётности, за которые наказывают контролирующие органы

Чаще всего главного бухгалтера привлекают к ответственности, если он:

занизил сумму налога — более, чем на 10%;

исказил показатели отчётности — по собственной вине, а не «с подачи» руководителя или других сотрудников;

ведёт счета вне регистра;

сформировал отчётность, не опираясь на данные регистров.

За правонарушение в рамках ст. 15.11 КоАП РФглавному бухгалтеру грозит штраф:

при первичном нарушении — 5–10 тыс. руб.,

при повторном проступке — 10–20 тыс. руб.

Штраф могут заменить предупреждением, если компания входит в реестр МСП и не последовало имущественного ущерба, вреда жизни людей, среде и культурным объектам.

За нарушение сроков сдачи отчётности в контролирующие органы главный бухгалтер может получить и мелкие, и очень крупные санкции. Например, штраф за просрочку ЕФС-1 — 500 руб., но с «за каждого сотрудника, включая работников по ГПД». В компании с сотней сотрудников придётся выложить 50 000 рублей.

Основание — ст. 17 закона № 27-ФЗ от 01.04.1996.

По какой причине бухгалтер может совершить ошибку

Ни один специалист, даже с самой хорошей квалификацией и обширным опытом, не застрахован от ошибок. Причиной ошибки может стать:

Большая нагрузка на отдел. Когда все силы брошены, чтобы закрыть рутинные задачи, какой-то участок или важный вопрос обязательно останется без внимания. Недостаток свободного времени. Требования законодательства и правила бухучёта меняются слишком часто, невозможно за всем оперативно уследить и адаптировать изменения в работу. Привычка оставлять всё на последний день. Смежная с предыдущей проблема, однако источник её, скорее, кроется в халатности, неорганизованности и плохой дисциплине. Нерациональное разделение полномочий в отделе. Если один специалист взвалил на свои плечи неподъёмную ношу, а другие — полдня могут посвятить чаепитию. Игнорирование возможностей ЭДО, автоматизированного учёта и отчётности. До сих пор есть бухгалтерии, которые стараются вести работу по «старинке» — на бумаге с минимальным включением в процесс сервисов и ПО. Среди гор папок немудрено запутаться. Невнимательность, слабые знания, отсутствие нужного опыта. У каждого специалиста могут быть «осечки».

Как снизить риски ошибок и штрафов

Избежать ошибок на 100% вряд ли получится, но минимизировать их количество — можно. Проанализируйте внутренние процессы подразделения и выявите основные причины, почему бухгалтеры допускают ошибки. Исходя из этой информации, предпринимайте меры, которые помогут улучшить работу отдела. Например:

Отправьте сотрудников на дополнительное обучение, на повышение квалификации;

или

Расширьте штат — на рутинные процессы можно взять молодых специалистов, чтобы немного разгрузить остальных бухгалтеров.

Минус: подобные решения обойдутся для бизнеса дорого, и директор может не одобрить дополнительные траты. Альтернативный способ привести бухгалтерию в чувства, снизить напряжение в отделе, а заодно и объём выплачиваемых штрафов в бюджет — это делегировать.

Делегировать можно отдельные участки работы внешним специалистам. Отдавать полностью бухгалтерию на аутсорс — совсем необязательно. Это позволит сэкономить деньги и остатьсяв плюсе, решив организационные вопросы отдела.

«Моё дело Бухобслуживание» предлагает бизнесу частичное бухгалтерское обслуживание. Внешние специалисты берут на себя только тот функционал, с которым легко готов «расстаться» главбух: кадровый учет и начисление зарплаты персоналу, ведение воинского учёта, сопровождение лизинговых операций, подготовку первичных документов и прочие.

Частичный аутсорс позволит:

равномерно распределить нагрузку в отделе;

не раздувать официальный штат и сэкономить на налогах и взносах;

доверить привлечённым специалистам рутинные задачи или узкие отраслевые участки;

спокойно ходить на больничный, а в отпуске — отдыхать без созвонов и электронных переписок.

Частичный аутсорсинг — это оптимальное решение для главбухов, которые заботятся о психологическом здоровье своих подчиненных и финансовой стабильности предприятия.

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