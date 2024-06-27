6-НДФЛ за полугодие 2024 г.: пример заполнения

Если компания или ИП платит деньги физлицам, каждый квартал ей нужно сдавать расчёт 6-НДФЛ. В июле сдают расчёт за полугодие 2024 г. Показываем на примере, как заполнить форму.

Когда и в какой форме сдавать 6-НДФЛ

С I квартала 2024 года расчёт 6-НДФЛ заполняйте по новой форме, которая учитывает изменение периодов удержания налога.

Основание — приказ ФНС от 09.01.2024 № ЕД-7-11/1@.

За полугодие отчитайтесь не позднее 25 июля 2024 года. Расчёт сдают не позже 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

В какой форме сдавать 6-НДФЛ:

Если доходы выплачивали максимум 10 физлицам, можно сдать 6-НДФЛ на бумаге или электронно.

Если получателей больше 10, сдавайте расчёт только электронно, иначе будет штраф — 200 руб. Основание — ст. 119.1, п. 2 ст. 230 НК.

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Общие правила заполнения

Заполняйте расчёт 6-НДФЛ по правилам из приказа ФНС № ЕД-7-11/649@ (приложение № 2 к приказу).

В состав расчёта не включайте приложение № 1 — справки о доходах и налоге физлиц. Их прилагают только к годовой форме 6-НДФЛ.

Значения вносите в строки формы слева направо с первой ячейки.

Текст пишите печатными заглавными буквами.

Денежные показатели отражайте в рублях и копейках, суммы НДФЛ — без копеек, округлите до полного рубля.

В расчёте не указывайте отрицательные суммы. Если в строке отсутствует показатель, укажите «0» и поставьте прочерки в пустых ячейках.

На титульном листе укажите код отчётного периода для полугодия — «31», год «2024».

Если есть обособленные подразделения, по каждому ОКТМО заполняйте отдельный расчёт 6-НДФЛ.

Не отражайте в 6-НДФЛ доходы физлиц, если:

они не полностью облагаются НДФЛ (ст. 217 НК, письмо ФНС от 11.04.2019 № БС-4-11/6839);

НДФЛ платит получатель дохода (ИП, частнопрактикующие адвокаты и т.п.);

их выплатили налоговым резидентам других стран, они не облагаются НДФЛ в России по международным договорам.

Раздел 1

В разделе 1 отражают НДФЛ к уплате в бюджет и налог, который вернули физлицам.

Строка 010 — КБК по налогу. Если удерживали НДФЛ, зачисленный на разные КБК, по каждому из них заполните отдельный раздел 1.

В каждом месяце по два расчетных периода и по два срока уплаты НДФЛ:

Периоды удержания НДФЛ Сроки перечисления НДФЛ за апрель–июнь 2024 г. Строки раздела 1 С 1 января по 30 июня 2024 г. (общая сумма НДФЛ к уплате с начала года), из них: — 020 1–22 апреля Первый (02.05.2024) 021 23–30 апреля Второй (06.05.2024) 022 1–22 мая Третий (28.05.2024) 023 23–31 мая Четвёртый (05.06.2024) 024 1–22 июня Пятый (28.06.2024) 025 23–30 июня Шестой (05.07.2024) 026

Сумма в строке 020 равна сумме значений строк 021–026 расчётов 6-НДФЛ за полугодие и за I квартал 2024 года.

Если в январе-июне возвращали НДФЛ физлицам:

Отразите общую сумму возвращённого налога в строке 030 .

В строках 031–036 распределите его в соответствии с первым-шестым сроками перечисления.

Строка 030 равна суммам строк 031–036 раздела 1 за полугодие и за I квартал 2024 года.

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Раздел 2

В разделе отражают суммы дохода и НДФЛ за полугодие. Излишне удержанный НДФЛ, который вернули физлицам, нужно указать за последние 3 месяца:

Строки 100 и 105 — ставка НДФЛ и КБК. Для каждой комбинации ставки и КБК заполняйте отдельный раздел 2.

Строка 110 — количество физлиц, которым платили доходы в январе–июне. Если работника за это время уволили и снова приняли, его считайте за 1 человека. Из общего числа в строке 111 выделите высококвалифицированных специалистов (ВКС).

Строка 120 — доходы физлиц с января по июнь без налога и вычетов, к которым применяется ставка и КБК. В строке 121 — доходы, которые платили ВКС.

Строка 130 — сумма налоговых вычетов (стандартных, социальных, имущественных и др.) и расходов, которые уменьшают облагаемый доход (п. 10 ст. 214.1, ст. 214.3, 214.4, 214.5, 214.11 НК). Если вычеты у физлица больше дохода, учтите их в пределах этого дохода.

Строке 131 — налоговая база за полугодие: строка 120 минус строка 130.

Строка 140 — исчисленный НДФЛ: значение в строке 131 умножьте на ставку из строки 100. Строка 141 — НДФЛ по ВКС (из строки 140).

Строка 150 — фиксированный авансовый платеж по НДФЛ. Заполняют в отношении иностранцев.

Строка 155 — налог на прибыль, который зачли при расчёте НДФЛ с дивидендов (п. 3.1 ст. 214 НК).

Строка 156 — налог с дивидендов от зарубежных источников, который платили вне РФ (по соглашению об избежании двойного налогообложения с иностранным государством).

Строка 160 — НДФЛ за полугодие. Строки 161–166 — НДФЛ по периодам удержания за апрель–июнь. Сумма в строке 160 может не совпадать с числом в строке 140.

Строка 170 — налог, который удержать с дохода физлиц невозможно. Например, налог с дохода в натуральной форме, когда других денежных выплат не было (п. 5 ст. 226 НК).

Строка 180 — излишне удержанный НДФЛ. Например, из-за смены статуса резидента.

Строка 190 — налог, который вернули физлицам с начала года. Строки 191–196 — разбивка сумм, возвращённых за апрель–июнь.

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Пример

С января по июнь 2024 ООО «Агат» выплатило доходы 5 работникам. Аванс платят 20 числа текущего месяца, зарплату — 5 числа следующего месяца. Ставка НДФЛ — 13%.

Суммы доходов и НДФЛ:

Период удержания НДФЛ (2024 г.) Сумма выплат, руб. Сумма вычетов по НДФЛ, руб. Налоговая база, руб (гр. 2– гр.3) Удержанный НДФЛ, руб (гр. 4 х 13%) Срок перечисления 1 2 3 4 5 1 января – 31 марта 640 000,00 12 600,00 627 400,00 81 562 х 1–22 апреля, в т.ч.: 210 000,00 4 200,00 205 800,00 26 754 Первый ЗП за март 110 000,00 4 200,00 462 000,00 60 060 х аванс за апрель 100 000,00 100 000,00 13 000 х 23–30 апреля, в т.ч.: 19 000,00 19 000,00 2 470 Второй отпускные 19 000,00 19 000,00 2 470 х 1–22 мая, в т.ч.: 200 000,00 4 200,00 195 800,00 25 454 Третий ЗП за апрель 106 000,00 4 200,00 101 800,00 13 234 х аванс за май 100 000,00 100 000,00 13 000 х 23–31 мая, в т.ч.: 4 500,00 4 500,00 585 Четвертый больничный 4 500,00 4 500,00 585 х 01–22 июня, в т.ч.: 210 000,00 4 200,00 205 800,00 26 754 Пятый ЗП за май 110 000,00 4 200,00 105 800,00 13 754 х аванс за июнь 100 000,00 100 000,00 13 000 х 23–30 июня, в т.ч.: 21 000,00 21 000 2 730 Шестой отпускные 21 000,00 21 000 2 730 х Итого: 1 304 500,00 25 200,00 1 279 300,00 166 309 х

Заполненный расчёт:

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