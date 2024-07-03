Инвентаризация по ФСБУ 28/2023. Часть первая: общие требования

Правила инвентаризации привели в порядок — законодатели разработали ФСБУ 28/2023. Правилами обязательно нужно пользоваться с 1 апреля 2025 года, но на новый порядок можно и раньше. Рассказываем, что изменилось и что учитывать организациям в работе с инвентаризацией.

Самое главное

Что меняется и зачем переходить на ФСБУ 28/2023 досрочно. У новых правил есть много преимуществ:

при инвентаризации можно использовать фото и видео — теперь её удобнее проводить;

требования к проверке стали строже — теперь результаты будут надёжнее;

оценка активов будет точнее — а значит, инвесторы, кредиторы и контрагенты будут больше доверять тем, кто внедрил новые правила.

Если организация переходит досрочно,она может отражать это в отчётности или не делать этого — в зависимости, считает ли это существенным (п. 11, 25, 37 ПБУ 4/99).

Если организация переходит 1 апреля 2025 года, то инвентаризацию за 2024 год проводят по прежним правилам, установленным Методическими указаниями, утв. Приказом Минфина России № 49.

Что устанавливает ФСБУ 28/2023

Он устанавливает:

что нужно инвентаризировать,

как проводить инвентиразцию

в каких случаях, как быстро и в каком порядке нужно её провести.

Сейчас правила прописаны точнее и детальнее, чем раньше.

Требования к инвентаризации прописаны в разделе II ФСБУ 28/2023. Их обязательно соблюдать всем.

Случаи обязательного проведения инвентаризации прописаны в п. 15 ФСБУ 28/2023. О них мы расскажем подробно в следующей статье.

Порядок обязательной инвентаризации прописан в разделе III ФСБУ 28/2023. Его обязательно соблюдать всем, кто по закону обязан проводить инвентаризацию.

Как изменится нормативка

С 1 января 2025 года отменяются Методические указания, утв. приказом Минфина России № 49.

С 1 апреля 2025 года все остальные нормативные документы работают по-прежнему в областях, где они не противоречат ФСБУ 28/2023. Пример таких правил: п. 26-28 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

Кто должен применять ФСБУ 28/2023

Все организации, кроме бюджетных. При этом упрощений для инвентаризации ни для кого нет — даже для микро-предприятий.

Есть спецправила инвентаризации для драгметаллов и драгкамней. Их инвентаризируют по Инструкции, утв. Приказом Минфина России № 231н. Правила ФСБУ тут не действуют.

Что появилось в новом порядке

ФСБУ 28/2023 чётко прописал определения объектов инвентаризации и их фактического наличия, результатов инвентаризации и квалификацию этих результатов. Также определили документы, сроки проведения инвентаризации и материально ответственных лиц.

Объектами инвентаризации теперь считают:

активы;

обязательства;

источники финансирования деятельности организации;

объекты на забалансовых счетах, которые не учитываются в составе активов или обязательств, но должны отражаться на забалансовых счетах, и (или) информацию о которых нужно раскрывать в бухгалтерской отчетности;

не учтенные организацией имущество, имущественные права, обязательства.

Фактическим наличием объектов инвентаризации считают их существование и обоснованность нахождения у бизнеса. Цель инвентаризации — как раз выяснить фактическое наличие её объектов.

Результаты инвентаризации называют расхождения между фактическим наличием объектов и данными регистров бухучета. Результаты отражают в бухучете на основании их квалификации.

Квалификацией результатов инвентаризации считают определение:

объектов инвентаризации, оказавшихся в излишке;

недостачи активов в пределах, сверх или в отсутствие норм естественной убыли;

возможности использования активов, оказавшихся испорченными, либо их продажи;

наличия пересортицы активов.

Также ею считают определение наличие оснований для:

возмещения недостачи активов организации (например, от виновных лиц);

признания дебиторской задолженности сомнительной или безнадежной;

списания обязательств;

доначисления или досписания иных объектов бухучета.

Квалификацию утверждает руководитель организации по представлению лиц, проводивших инвентаризацию.

К документам инвентаризации относят документы со сведениями о фактическом наличии объектов, сопоставлению их с данными из бухучёта, о результатах инвентаризации.

Сроком проведения инвентаризации определяют даты начала и окончания ее проведения;

Материально ответственные лица — работники с матответственностью, руководители коллективов и члены коллектива при наличии коллективной матответственности. Всё это относится и к бригадам.

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Требования к инвентаризации (раздел II ФСБУ 28/2023)

Их нужно выполнять и при обязательных инвентаризациях, и при тех, что организация проводит сама.

Общие требования:

полнота инвентаризации;

определённость способов выявления фактического наличия объектов инвентаризации;

документирование инвентаризации;

обеспечение условий проведения инвентаризации;

своевременность и обоснованность отражения результатов инвентаризации в бухучете.

5.1. Полнота инвентаризации

При любой инвентаризации проводящие её сотрудники должны выявлять фактическое наличие объектов, их состояние и принадлежность организации — а после и сравнивать их с данными регистров бухучета. Это делают по каждому объекту инвентаризации.

5.2. Способы определения фактического наличия объектов инвентаризации

Определять фактическое наличие объектов можно традиционными и альтернативными способами. Традиционными считают подсчёт, взвешивание, обмер, осмотр, проверку документов и выполнение расчётов. Альтернативными — видеофиксацию и фотофиксацию.

Организация сама выбирает способ, учитывая характер объекта, удалённость его места нахождения, ограничения применения традиционных способов инвентаризации и экономичность способов выявления.

Любой выбранный способ должен приводить к реализации цели инвентаризации.

5.3. Документирование инвентаризации

Обязательно оформляют:

сведения о фактическом наличии объектов инвентаризации;

сопоставление объектов с данными регистров бухучёта;

результаты инвентаризации.

Можно применить для этого опись, сличительную ведомость и акт инвентаризации. А можно и другие документы. ФСБУ не устанавливает перечень. Их формы следует закрепить в своей учётной политике.

Допустимо объединять документы о наличии объектов и результатах инвентариации.

Документы нужно правильно составлять, хранить и исправлять. Для этого соблюдайте ст. 9, 10 и 29 № 402-ФЗ и ФСБУ 27/2021 и нормы ФСБУ 28/2023.

5.4. Обеспечение условий проведения инвентаризации

Здесь достаточно соблюдать здравый смысл. Работников нужно обеспечить техникой, связью, измерительными и контрольными приборами, мерной тарой.

5.5. Своевременность и обоснованность отражения результатов инвентаризации

Результаты инвентаризации отражаются в бухучете на основании их квалификации. Их регистрируют в отчётном периоде, в котором проводили инвентаризацию. Для обязательной инвентаризации такие даты вы найдёте в п. 16 ФСБУ 28/2023.

При составлении годовой отчётности в общем случае результаты инвентаризации отражают в бухучете последним календарным днем отчётного года — 31 декабря. Но, если инвентаризацию провели 1 октября и позднее, допустимо указать реальную дату.

Для запасов в районах Крайнего Севера и приравненных местностях инвентаризацию можно провести в период наименьших остатков и зарегистрировать результаты на дату окончания ее проведения.

Результаты отражают так:

Квалификация

результатов инвентаризации Оценка

результатов инвентаризации Отражение результатов инвентаризации на счетах бухучета Активы в излишке (включая ранее не учтенные) по справедливой стоимости;

либо по балансовой стоимости;

либо по балансовой стоимости аналогичных активов Ранее — по рыночной стоимости на дату проведения инвентаризации Способ признания: стоимость относится на доходы: Ранее — стоимость относилась на финансовый результат ДЕБЕТ счета активов КРЕДИТ 91.1 — учтены излишки активов, выявленные в результате инвентаризации Недостача активов по балансовой стоимости Ранее требование не формулировалось Способ признания зависит от условий: 1. Активы утрачены, а испорченные (поврежденные) активы не будут использоваться и продаваться. Начальная проводка: ДЕБЕТ 94 КРЕДИТ счета активов — отражена недостача активов.

Если недостача возникла при транспортировке от поставщика:



ДЕБЕТ 94 КРЕДИТ 60

– отражена недостача активов, возникшая при транспортировке от поставщика. Далее способ признания и проводки будут зависеть от того, установлены ли нормы убыли и произошла ли убыль активов в пределах или сверх этих норм и есть ли основания для возмещения сумм за счет виновных (иных) лиц: a) нормы убыли: не установлены;

установлены. Убыль активов произошла сверх норм. Если есть основания для возмещения, то стоимость относится на виновных и иных лиц: Ранее — за счет виновных лиц ДЕБЕТ 73.2 КРЕДИТ 94 — недостача активов отнесена на виновных лиц при наличии оснований для возмещения или ДЕБЕТ 76.2 КРЕДИТ 94 — недостача активов отнесена на иных лиц при наличии оснований для возмещения (расчеты по претензии в адрес поставщика). Если нет оснований для возмещения, то стоимость относится на расходы: Ранее — на финансовый результат коммерческой организации (расходы НКО) ДЕБЕТ 91.2 КРЕДИТ 94 — недостача активов отнесена на расходы (при отсутствии оснований для возмещения); б) нормы убыли установлены. Убыль активов произошла в пределах норм. Убыль (после зачета по пересортице) относится на: затраты, относящиеся к производству продукции (выполнению работ, оказанию услуг);

или расходы на продажу (при ведении торговой деятельности): Ранее — на издержки производства (обращения) ДЕБЕТ 20 (44) КРЕДИТ 94 — недостача активов, для которых установлены нормы естественной убыли, отнесена на затраты (расходы на продажу при ведении торговой деятельности). 2. Испорченные (поврежденные) активы будут использоваться или продаваться. Стоимость активов корректируется на сумму обесценения согласно ФСБУ для соответствующих объектов (п. 30 ФСБУ 5/2019, п. 38 ФСБУ 6/2020, п. 43 ФСБУ 14/2022, п. 17 ФСБУ 26/2020, п. 38 ПБУ 19/02, п. 35 ПБУ 4/99): Ранее – в соответствии с прежним порядком, изложенным в п. 1 данного раздела таблицы (как для активов, которые не будут использоваться и продаваться) ДЕБЕТ 91.2 КРЕДИТ счета оценочных резервов (14) или субсчета для отражения обесценения активов (например, счет 02 субсчет «Обесценение») — отражено обесценение испорченных (поврежденных) активов, подлежащих использованию или продаже Расхождения в суммах дебиторской задолженности и обязательств(кроме указанных ниже) в суммах, вытекающих из документов (подтверждающих эти задолженность и обязательства и признаваемых правильными) Ранее требование не формулировалось Способ признания зависит от вида задолженности (обязательств): 1. Задолженность и обязательства с истекшим сроком исковой давности, иные долги, нереальные для взыскания (безнадежная задолженность). Суммы списываются согласно соответствующим ФСБУ: Ранее суммы списывались за счет средств резерва сомнительных долгов либо на финансовый результат коммерческой организации (расходы НКО, если суммы этих долгов не резервировались) ДЕБЕТ 63 (91.2) КРЕДИТ счета задолженности (62, 76, ...) — списаны суммы дебиторской задолженности в связи с истечением срока исковой давности, списаны долги, нереальные к взысканию;

ДЕБЕТ 007 — учтена на забалансовом учете списанная задолженность;

ДЕБЕТ счета задолженности (62, 76, ...) КРЕДИТ 91.1 — списаны суммы кредиторской задолженности в связи с истечением срока исковой давности. 2. Иные виды задолженности и обязательств. Суммы доначисляются или досписываются согласно соответствующим ФСБУ: Ранее требование не формулировалось ДЕБЕТ 50 (51, ...) КРЕДИТ счета задолженности (62, 76, ...) — погашены суммы дебиторской задолженности (начислены суммы кредиторской задолженности) или ДЕБЕТ счета задолженности (62, 76, ...) КРЕДИТ 50 (51, ...) — начислены суммы дебиторской задолженности (погашены суммы кредиторской задолженности) Расхождения в суммах оценочных обязательств, ОНА, ОНО в суммах, подтвержденных расчетами Ранее требование не формулировалось Способ признания: суммы доначисляются или досписываются согласно соответствующим ФСБУ. Ранее требование не формулировалось Например, для оценочных обязательств: ДЕБЕТ 20 (23, 25, 26, 44, 01, 08.4, ...) КРЕДИТ 96 — увеличено оценочное обязательство;

ДЕБЕТ 96 КРЕДИТ 10, (76, 70, 90, 01, 91.1, ...) — уменьшено оценочное обязательство

Результаты инвентаризации оценивают на дату её проведения. Раньше такого требования не было.

В случае пересортицы зачет излишков и недостач возможен лишь у одного материально ответственного лица, за один и тот же период, для активов одного наименования, в тождественных количествах.

Это отражается следующим образом:

ДЕБЕТ 10 (41, 43, ...) субсчет «Артикул №...» КРЕДИТ 10 (41, 43, ...) субсчет «Артикул №...» — недостача ценностей одного сорта зачтена за счет излишков ценностей другого сорта.

Если при зачёте стоимость недостающих активов выше, разница отражается в бухучете как недостача. Основание — пп. «б» п. 12 ФСБУ 28/2023. Нормы убыли применяются только по активу с недостачей. Соответственно, если стоимость излишков выше, разница отражается в бухучете как излишки.

В остальном случаи, сроки и порядок проведения инвентаризации, а также перечень объектов, подлежащих инвентаризации, определяет сама организация, за исключением обязательного проведения инвентаризации.

Сроки (график) и порядок проведения инвентаризации, а также перечень объектов, подлежащих инвентаризации, можно прописать, например, в Положении об инвентаризации, включив его в учетную политику.

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