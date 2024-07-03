Инвентаризация по ФСБУ 28/2023. Часть первая: общие требования

Самое главное
Что меняется и зачем переходить на ФСБУ 28/2023 досрочно. У новых правил есть много преимуществ:
при инвентаризации можно использовать фото и видео — теперь её удобнее проводить;
требования к проверке стали строже — теперь результаты будут надёжнее;
оценка активов будет точнее — а значит, инвесторы, кредиторы и контрагенты будут больше доверять тем, кто внедрил новые правила.
Если организация переходит досрочно,она может отражать это в отчётности или не делать этого — в зависимости, считает ли это существенным (п. 11, 25, 37 ПБУ 4/99).
Если организация переходит 1 апреля 2025 года, то инвентаризацию за 2024 год проводят по прежним правилам, установленным Методическими указаниями, утв. Приказом Минфина России № 49.
Что устанавливает ФСБУ 28/2023
Он устанавливает:
что нужно инвентаризировать,
как проводить инвентиразцию
в каких случаях, как быстро и в каком порядке нужно её провести.
Сейчас правила прописаны точнее и детальнее, чем раньше.
Требования к инвентаризации прописаны в разделе II ФСБУ 28/2023. Их обязательно соблюдать всем.
Случаи обязательного проведения инвентаризации прописаны в п. 15 ФСБУ 28/2023. О них мы расскажем подробно в следующей статье.
Порядок обязательной инвентаризации прописан в разделе III ФСБУ 28/2023. Его обязательно соблюдать всем, кто по закону обязан проводить инвентаризацию.
Как изменится нормативка
С 1 января 2025 года отменяются Методические указания, утв. приказом Минфина России № 49.
С 1 апреля 2025 года все остальные нормативные документы работают по-прежнему в областях, где они не противоречат ФСБУ 28/2023. Пример таких правил: п. 26-28 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.
Кто должен применять ФСБУ 28/2023
Все организации, кроме бюджетных. При этом упрощений для инвентаризации ни для кого нет — даже для микро-предприятий.
Есть спецправила инвентаризации для драгметаллов и драгкамней. Их инвентаризируют по Инструкции, утв. Приказом Минфина России № 231н. Правила ФСБУ тут не действуют.
Что появилось в новом порядке
ФСБУ 28/2023 чётко прописал определения объектов инвентаризации и их фактического наличия, результатов инвентаризации и квалификацию этих результатов. Также определили документы, сроки проведения инвентаризации и материально ответственных лиц.
Объектами инвентаризации теперь считают:
активы;
обязательства;
источники финансирования деятельности организации;
объекты на забалансовых счетах, которые не учитываются в составе активов или обязательств, но должны отражаться на забалансовых счетах, и (или) информацию о которых нужно раскрывать в бухгалтерской отчетности;
не учтенные организацией имущество, имущественные права, обязательства.
Фактическим наличием объектов инвентаризации считают их существование и обоснованность нахождения у бизнеса. Цель инвентаризации — как раз выяснить фактическое наличие её объектов.
Результаты инвентаризации называют расхождения между фактическим наличием объектов и данными регистров бухучета. Результаты отражают в бухучете на основании их квалификации.
Квалификацией результатов инвентаризации считают определение:
объектов инвентаризации, оказавшихся в излишке;
недостачи активов в пределах, сверх или в отсутствие норм естественной убыли;
возможности использования активов, оказавшихся испорченными, либо их продажи;
наличия пересортицы активов.
Также ею считают определение наличие оснований для:
возмещения недостачи активов организации (например, от виновных лиц);
признания дебиторской задолженности сомнительной или безнадежной;
списания обязательств;
доначисления или досписания иных объектов бухучета.
Квалификацию утверждает руководитель организации по представлению лиц, проводивших инвентаризацию.
К документам инвентаризации относят документы со сведениями о фактическом наличии объектов, сопоставлению их с данными из бухучёта, о результатах инвентаризации.
Сроком проведения инвентаризации определяют даты начала и окончания ее проведения;
Материально ответственные лица — работники с матответственностью, руководители коллективов и члены коллектива при наличии коллективной матответственности. Всё это относится и к бригадам.
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Требования к инвентаризации (раздел II ФСБУ 28/2023)
Их нужно выполнять и при обязательных инвентаризациях, и при тех, что организация проводит сама.
Общие требования:
полнота инвентаризации;
определённость способов выявления фактического наличия объектов инвентаризации;
документирование инвентаризации;
обеспечение условий проведения инвентаризации;
своевременность и обоснованность отражения результатов инвентаризации в бухучете.
5.1. Полнота инвентаризации
При любой инвентаризации проводящие её сотрудники должны выявлять фактическое наличие объектов, их состояние и принадлежность организации — а после и сравнивать их с данными регистров бухучета. Это делают по каждому объекту инвентаризации.
5.2. Способы определения фактического наличия объектов инвентаризации
Определять фактическое наличие объектов можно традиционными и альтернативными способами. Традиционными считают подсчёт, взвешивание, обмер, осмотр, проверку документов и выполнение расчётов. Альтернативными — видеофиксацию и фотофиксацию.
Организация сама выбирает способ, учитывая характер объекта, удалённость его места нахождения, ограничения применения традиционных способов инвентаризации и экономичность способов выявления.
Любой выбранный способ должен приводить к реализации цели инвентаризации.
5.3. Документирование инвентаризации
Обязательно оформляют:
сведения о фактическом наличии объектов инвентаризации;
сопоставление объектов с данными регистров бухучёта;
результаты инвентаризации.
Можно применить для этого опись, сличительную ведомость и акт инвентаризации. А можно и другие документы. ФСБУ не устанавливает перечень. Их формы следует закрепить в своей учётной политике.
Допустимо объединять документы о наличии объектов и результатах инвентариации.
Документы нужно правильно составлять, хранить и исправлять. Для этого соблюдайте ст. 9, 10 и 29 № 402-ФЗ и ФСБУ 27/2021 и нормы ФСБУ 28/2023.
5.4. Обеспечение условий проведения инвентаризации
Здесь достаточно соблюдать здравый смысл. Работников нужно обеспечить техникой, связью, измерительными и контрольными приборами, мерной тарой.
5.5. Своевременность и обоснованность отражения результатов инвентаризации
Результаты инвентаризации отражаются в бухучете на основании их квалификации. Их регистрируют в отчётном периоде, в котором проводили инвентаризацию. Для обязательной инвентаризации такие даты вы найдёте в п. 16 ФСБУ 28/2023.
При составлении годовой отчётности в общем случае результаты инвентаризации отражают в бухучете последним календарным днем отчётного года — 31 декабря. Но, если инвентаризацию провели 1 октября и позднее, допустимо указать реальную дату.
Для запасов в районах Крайнего Севера и приравненных местностях инвентаризацию можно провести в период наименьших остатков и зарегистрировать результаты на дату окончания ее проведения.
Результаты отражают так:
Квалификация
Оценка
Отражение результатов инвентаризации на счетах бухучета
Активы в излишке
Ранее — по рыночной стоимости на дату проведения инвентаризации
Способ признания: стоимость относится на доходы:
Ранее — стоимость относилась на финансовый результат
ДЕБЕТ счета активов КРЕДИТ 91.1 — учтены излишки активов, выявленные в результате инвентаризации
Недостача активов
Ранее требование не формулировалось
Способ признания зависит от условий:
1. Активы утрачены, а испорченные (поврежденные) активы не будут использоваться и продаваться.
Начальная проводка:
Далее способ признания и проводки будут зависеть от того, установлены ли нормы убыли и произошла ли убыль активов в пределах или сверх этих норм и есть ли основания для возмещения сумм за счет виновных (иных) лиц:
a) нормы убыли:
Если есть основания для возмещения, то стоимость относится на виновных и иных лиц:
Ранее — за счет виновных лиц
или
Если нет оснований для возмещения, то стоимость относится на расходы:
Ранее — на финансовый результат коммерческой организации (расходы НКО)
б) нормы убыли установлены. Убыль активов произошла в пределах норм.
Убыль (после зачета по пересортице) относится на:
Ранее — на издержки производства (обращения)
2. Испорченные (поврежденные) активы будут использоваться или продаваться.
Стоимость активов корректируется на сумму обесценения согласно ФСБУ для соответствующих объектов (п. 30 ФСБУ 5/2019, п. 38 ФСБУ 6/2020, п. 43 ФСБУ 14/2022, п. 17 ФСБУ 26/2020, п. 38 ПБУ 19/02, п. 35 ПБУ 4/99):
Ранее – в соответствии с прежним порядком, изложенным в п. 1 данного раздела таблицы (как для активов, которые не будут использоваться и продаваться)
ДЕБЕТ 91.2 КРЕДИТ счета оценочных резервов (14) или субсчета для отражения обесценения активов (например, счет 02 субсчет «Обесценение») — отражено обесценение испорченных (поврежденных) активов, подлежащих использованию или продаже
Расхождения в суммах дебиторской задолженности и обязательств(кроме указанных ниже)
Ранее требование не формулировалось
Способ признания зависит от вида задолженности (обязательств):
1. Задолженность и обязательства с истекшим сроком исковой давности, иные долги, нереальные для взыскания (безнадежная задолженность).
Суммы списываются согласно соответствующим ФСБУ:
Ранее суммы списывались за счет средств резерва сомнительных долгов либо на финансовый результат коммерческой организации (расходы НКО, если суммы этих долгов не резервировались)
2. Иные виды задолженности и обязательств.
Суммы доначисляются или досписываются согласно соответствующим ФСБУ:
Ранее требование не формулировалось
или
Расхождения в суммах оценочных обязательств, ОНА, ОНО
Ранее требование не формулировалось
Способ признания: суммы доначисляются или досписываются согласно соответствующим ФСБУ.
Ранее требование не формулировалось
Например, для оценочных обязательств:
Результаты инвентаризации оценивают на дату её проведения. Раньше такого требования не было.
В случае пересортицы зачет излишков и недостач возможен лишь у одного материально ответственного лица, за один и тот же период, для активов одного наименования, в тождественных количествах.
Это отражается следующим образом:
ДЕБЕТ 10 (41, 43, ...) субсчет «Артикул №...» КРЕДИТ 10 (41, 43, ...) субсчет «Артикул №...» — недостача ценностей одного сорта зачтена за счет излишков ценностей другого сорта.
Если при зачёте стоимость недостающих активов выше, разница отражается в бухучете как недостача. Основание — пп. «б» п. 12 ФСБУ 28/2023. Нормы убыли применяются только по активу с недостачей. Соответственно, если стоимость излишков выше, разница отражается в бухучете как излишки.
В остальном случаи, сроки и порядок проведения инвентаризации, а также перечень объектов, подлежащих инвентаризации, определяет сама организация, за исключением обязательного проведения инвентаризации.
Сроки (график) и порядок проведения инвентаризации, а также перечень объектов, подлежащих инвентаризации, можно прописать, например, в Положении об инвентаризации, включив его в учетную политику.
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