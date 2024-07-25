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Торговый сбор

Торговый сбор за второй квартал 2024 года

В 2024 году торговый сбор платят только в Москве. Ставки и льготы по нему устанавливает закон столицы № 62  от 17.12.2014 (с изм. от 08.05.2024). Расскажем всё, что нужно знать бизнесу о торговом сборе и порядке его уплаты.
Торговый сбор за второй квартал 2024 года
Иллюстрация: Моё дело

За что платить торговый сбор

Платите сбор, если торгуете через:

  • стационарные объекты с залами для торговли и без них, исключение — автозаправки;

  • нестационарные объекты, исключение — торговля на разносах.

Если занимаетесь организацией розничных рынков, вы тоже должны платить торговый сбор.

Основание — п. 2 ст. 413 НК РФ.

Размер выручки от торговых операций при расчете не учитывайте.

Торговым сбором облагается деятельность через объекты торговли:

  • здания — помещения, сооружения;

  • стационарные точки — магазины, киоски и т.п.;

  • нестационарные объекты — автолавки, лотки и т.п.;

  • торговые (вендинговые) аппараты;

  • недвижимость для работы розничных рынков. 

Основание — ст. 412 НК РФ.

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Кто платит торговый сбор

Сбор платят ИП и юрлица, которые торгуют в Москве, даже если они зарегистрированы в других регионах.

Платить должны те, кто используют объекты именно для торговой деятельности: 

  • собственники объектов;

  • арендаторы объектов, ведущие на них торговлю;

  • организаторы рынков.

Особые случаи: 

  1. Договор простого товарищества — платят сбор его участники, которые торгуют на объекте (пропорционально их вкладам).

  2. Договор комиссии — сбор уплачивает комиссионер.

  3. Агентский договор:

    • торговля от имени и за счет принципала — платит принципал;

    • если агент действует от своего имени — платит агент.

  4. Договор поручения — платит доверитель.

  5. Договор доверительного управления — платит доверительный управляющий.

Основание — ст. 417.1 НК РФ.

Кто освобождён от торгового сбора

Сбор не платят, если г. Москва — место регистрации юрлица / место жительства ИП, но торговля идёт в других регионах. Также не платят сбор:

  • продавцы на ПСН и ЕСХН;

  • Почта России — при торговле марками, канцтоварами, почтовыми карточками, конвертами, упаковочной тарой;

  • учреждения — автономные, бюджетные, казенные;

  • религиозные организации — торгуя в культовых зданиях и на прилегающих участках.

  • интернет-магазины;

  • при торговле на открытых площадках, например, арбузные развалы;

  • при перепродаже готовых товаров в общепите.

Основание — п. 2 ст. 411 НК РФ, п. 2 ст. 3 закона Москвы № 62.

Также сбором не облагаются:

  • Торговля через стационарные объекты без торгового зала, стационарные и нестационарные объекты с залом до 100 кв.м, если:

    • в качестве основной деятельности в ЕГРЮЛ / ЕГРИП указаны услуги парикмахерских, салонов красоты, стирки, химчистки, ремонта одежды, обуви, часов, ювелирных изделий, окрашивания (текстиля и меха), изготовление и ремонт ключей и металлогалантереи;

    • оборудование для демонстрации товара занимает максимум 10% от площади объекта.

  • Розничная торговля периодикой и книгами, если:

    • это основной вид бизнеса с выручкой минимум 60% от общих поступлений;

    • оборудованием для выкладки и демонстрации товара занято от 60% общей площади объекта;

    • для расчётов применяют онлайн-кассу.

  • Торговые объекты:

    • на ярмарках — выходного дня, специализированных, региональных;

    • на розничных рынках — стационарные и нестационарные;

    • в театрах, цирках, кинотеатрах, музеях, планетариях — когда доля доходов от продажи билетов за квартал минимум 50% от общей выручки;

    • через нестационарные объекты торговой сети «Печать».

Основание — п. 1, 3, 4 ст. 3 закона Москвы № 62.

Торговый сбор платить нужно, если торговля ведется через шоу-румы, через фирменные магазины продают товары собственного производства, или идёт торговля запчастями в автосервисе.

Основание — письма Минфина № 03-11-06/4/55977 от 26.09.2016, № 03-11-12/57653 от 04.10.2016, № 03-11-10/40730 от 15.07.2015, № 03-11-09/58630 от 14.10.2015.

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Как плательщику торгового сбора встать на учёт

Подайте в налоговую уведомление формы ТС-1. На это есть пять рабочих дней после первой продажи на объекте.

В уведомлении укажите:

  • данные об объекте;

  • расчет суммы сбора.

В какую инспекцию подавать ТС-1:

  • по месту нахождения недвижимых объектов;

  • по месту нахождения юрлица / месту жительства ИП — по остальным объектам.

Основание — п. 7 ст. 416 НК РФ.

ТС-1 нужно подавать каждый раз, когда:

  • у вас появился новый объект;

  • изменились характеристики уже зарегистрированных объектов, например — увеличилась площадь магазина.

Если ТС-1 не подать, налоговая инспекция сама рассчитает сумму сбора по данным от госорганов.

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Ставки торгового сбора

Ставки сбора зависят от административного округа Москвы. Чем дальше объект от центра — тем ниже ставки.

Основание — ст. 2 закона Москвы № 62.

Скачать таблицу со всеми ставками торгового сбора можно в открытом бесплатном документе.

Как рассчитать торговый сбор

Рассчитывает торговый сбор сам плательщик (в форме ТС-1), начиная с квартала, в котором появился такой объект. 

Налоговая база — физические показатели объекта торговли. Расчёт делают по ставкам, которые действуют в отчётном квартале:

  • фиксированным — по стационарным объектам с торговым залом не более 50 кв.м (или без зала) и нестационарным, включая вендинг и развозную торговлю;

  • дифференцированным — для стационарных объектов с торговым залом более 50 кв.м на каждый кв.м площади, без учёта административно-бытовых помещений, подсобок, мест приёма товара, его хранения, предпродажной подготовки.

Для рынков ставка за каждый кв.м индексируется на коэффициент-дефлятор 1,828 в 2024 году

Основание — пп. 5 п. 3 ст. 346.43, ст. 415 НК РФ, приказ Минэкономразвития № 370 от 23.10.2023.

Расчёт не зависит от количества дней торговли — сбор уплачивается за полный квартал.

Пример расчета.Компания «Торговый дом» во втором квартале 2024 года вела торговлю в Москве на объектах:

  1. Магазин с торговым залом 200 кв.м в Центральном АО, начало торговли — 25.06.2023.

  2. Один торговый киоск в Северо-западном округе (СЗАО) торговал в течение всего второго квартала.

  3. 5 торговых аппаратов в разных округах Москвы работали весь второй квартал.

Ставки сбора в 2024 году:

Вид торговли

Физпоказатель

Округ Москвы

Ставка сбора за квартал

Через стационарные объекты с торговыми залами от 150 до 300 кв.м (магазин 200 кв.м)

1 кв.м площади торгового зала

ЦАО

1 143 руб. за каждый кв.м площади зала не более 50 кв.м, 

63 руб. за каждый кв.м площади от 50 до 150 кв.м,

74 руб. за каждый полный и неполный кв.м площади свыше 150 кв.м

Через стационарный объект без торгового зала (торговый киоск)

Объект осуществления торговли

СЗАО

42 849 руб. за каждый объект

Через торговые (вендинговые) аппараты (5 аппаратов)

Объект осуществления торговли

В любом районе

5 184 руб. за каждый объект

Расчёт сбора:

  • 1 143 х 50 кв.м + 63 х (150 – 50 кв.м) + 74 х (200 – 150 кв.м) = 57 150 + 6 300 + 3 700 = 67 150 руб. — сбор за магазин;

  • 42 849 х 1 = 42 849 руб. — сбор за киоск;

  • 5 184 х 5 = 25 920 руб. — сбор за торговые аппараты.

Торговый сбор за II квартал 2024 года, итого:

67 150 + 42 849 + 25 920 = 135 919 руб.

Торговый сбор за II квартал 2024 года: как платить

Перечисляйте сбор в составе ЕНП (единого налогового платежа) по общим реквизитам.

Срок платежа — 28 число месяца после отчётного квартала.

За II квартал 2024 года перечите сбор не позже 29 июля 2024 года (так как 28 число — воскресенье).

Подавать уведомления в налоговую об исчисленном сборе не нужно, отчётности тоже нет — размер ежеквартального платежа налоговики возьмут из формы ТС-1.

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