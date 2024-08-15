Что делать с зарплатой сотрудника при повышении ставки НДФЛ

Прогрессивная шкала НДФЛ с 2025 года
С 1 января 2025 года заработает прогрессивная пятиступенчатая шкала ставок по НДФЛ. Причина — поправки в НК, внесённые законом № 176-ФЗ от 12.07.2024.
Новые ставки применят к:
зарплате,
премиям,
иным выплатам в составе оплаты труда,
вознаграждениям физлицам по договорам ГПХ (кроме самозанятых и ИП).
В этом году система ещё двухступенчатая. Граница дохода, по которой взимают больше налога, проходит по 5 млн руб. дохода:
13% платят с годового дохода ниже 5 млн руб.;
650 тыс. руб. + 15% платят с годового дохода, выше 5 млн. руб.
В 2025 году появится 5 ставок НДФЛ — от 13% до 22%. Какую ставку применять, зависит от размера годового дохода сотрудника — чем выше доход, тем выше ставка (в скобках указали примерный ежемесячный доход для ориентира):
Доход за год, руб.
Ставка НДФЛ
2,4 млн и менее
13%
от 2,4 млн до 5 млн
312 тыс. руб. + 15% с дохода выше 2,4 млн руб.
от 5 млн до 20 млн
702 тыс. руб. + 18% с дохода выше 5 млн руб.
от 20 млн до 50 млн
3,402 млн руб. + 20% с дохода выше 20 млн руб.
более 50 млн
9,402 млн руб. + 22% с дохода выше 50 млн руб.
Ставки от 15% и выше будут действовать для сотрудников с высокой оплатой труда — в среднем более 200 тыс. руб. в месяц.
Прежняя система работает с территориальными коэффициентами и надбавками на Крайнем Севере, а также приравненных к нему местностях. Там будут использовать ставку 13% с дохода до 5 млн руб. и 15% — с дохода выше 5 млн руб.
Основание — ст. 2 закона № 176-ФЗ, ст. 224 НК.
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Как вырастет НДФЛ с зарплаты в 2025 году
Ставки выше 13% применяют не ко всей сумме дохода за год, а к части выше «порога». Покажем на простых примерах разницу в доходах после удержания НДФЛ в 2024 и 2025 годах при одинаковом уровне зарплат.
Пример 1. Оклад работника — 186 000 руб. в месяц. За год его доход — 2 232 000 руб. (186 000 х 12).
В 2024 и 2025 годах ко всей сумме дохода применяется одинаковая ставка — 13%:
НДФЛ за 2024 год = 2 232 000 х 13% = 290 160 руб.;
НДФЛ за 2025 год = 2 232 000 х 13% = 290 160 руб.
Вывод: никакой разницы для работника с введением в действие новой шкалы ставок НДФЛ не произойдёт — и за 2024 и за 2025 год он получит на руки по 1 941 840 руб. (2 232 000 − 290 160).
Пример 2. Работнику ежемесячно начисляется 230 000 руб. зарплаты в месяц. В год — 2 760 000 руб. (230 000 х 12). Как считать налог с этой суммы:
1. НДФЛ в 2024 году = 2 760 000 х 13% = 358 800 руб.
Выплата на руки за 2024 год = 2 760 000 − 358 800 = 2 401 200 руб.
2. НДФЛ за 2025 год = 312 000 + (2 760 000 − 2 400 000) х 15% = 366 000 руб.
Выплата на руки за 2025 год = 2 760 000 − 366 000 = 2 394 000 руб.
Вывод: при той же зарплате в 2025 году работник получит на 7 200 руб. меньше, чем в 2024 году (2 401 200 − 2 394 000).
Пример 3. Зарплата топ-менеджера — 17 млн. руб. в год. Рассчитаем налог и сумму выплаты на руки:
1. НДФЛ за 2024 год = 650 000 + (17 000 000 − 5 000 000) х 15% = 2 450 000 руб.
Выплата на руки за 2024 год = 17 000 000 − 2 450 000 = 14 550 000 руб.
2. НДФЛ за 2025 год = 702 000 + (17 000 000 − 5 000 000) х 18% = 2 862 000 руб.
Выплата на руки за 2025 год = 17 000 000 − 2 862 000 = 14 138 000 руб.
Вывод: в 2025 году работник получит на руки на 412 000 руб. меньше, чем в 2024 г. (14 550 000 − 14 138 000).
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Как сохранить уровень выплат работникам в 2025 году
За счёт повышения ставок НДФЛ сотрудники, начисления которым превышают 2,4 млн руб. в год, с 2025 г. станут получать на руки меньше, чем в предыдущем периоде. Для тех, чьи доходы облагаются только по ставке 13%, ничего не изменится.
Платить больше работодатель не обязан, но иногда бизнесу целесообразно сохранять уровень дохода сотрудников. Если это ваш случай, то до начала 2025 года:
Подсчитайте, как снизится доход сотрудника за 2025 год, и на сколько надо увеличить его оплату труда, чтобы размер выплат на руки оставался таким, как раньше.
Подготовьте необходимые документы для повышения оплаты труда с 1 января 2025 года или с иной даты.
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Пример
В 2024 году годовой доход сотрудника Смирнова составил 4 080 000 руб. и полностью облагался НДФЛ по ставке 13%, т.к. не превышал 5 млн. руб.:
4 080 000 х 13% = 530 400 — сумма НДФЛ за 2024 год;
4 080 000 − 530 400 = 3 549 600 руб. — получено Смирновым на руки за 2024 год.
В 2025 году при таком же доходе НДФЛ будет удержан по повышенной ставке 15% с суммы свыше 2,4 млн руб.:
312 000 + (4 080 000 − 2 400 000) х 15% = 564 000 руб. — предполагаемый НДФЛ в 2025 году.
4 080 000 − 564 000 = 3 516 000 руб. — предполагаемый доход Смирнова к выплате на руки в 2025 году.
Выплаты на руки в 2025 году уменьшатся на 33 600 руб. (3 549 600 − 3 516 000).
Вычисляем, на какую сумму до вычета НДФЛ нужно увеличить годовой доход Смирнова в 2025 году, чтобы выплаты ему на руки сравнялись с выплатами 2024 года:
33 600 руб. — это 85% от зарплаты до вычета налога (100% − 15%);
33 600 / 85% х 100% = 39 529 руб. — сумма до вычета налога, на которую нужно увеличить доход Смирнова в 2025 году.
Проверяем:
312 000 + (4 080 000 + 39 529 − 2 400 000) х 15% = 569 929 руб. — НДФЛ с увеличенного дохода Смирнова;
4 080 000 + 39 529 − 569 929 = 3 549 600 руб. — выплата на руки после увеличения дохода и вычета НДФЛ.
Решено поднять Смирнову ежемесячный оклад с 1 января 2025 г. на 3 295 руб. (39 529 / 12 мес.).
Повышение зарплаты: как оформить
Как оформить повышение оклада сотруднику:
составьте и подпишите с ним дополнительное соглашение к трудовому договору;
издайте приказ о внесении изменений в штатное расписание с конкретной даты;
внесите в штатное расписание изменение оклада по соответствующей должности
Учтите, если вы повысите оклад одному сотруднику, то придётся повысить его всем коллегам на той же должности.
Чтобы повысить зарплату, не изменяя размер оклада, можно:
установить ежемесячную надбавку;
установить ежемесячную премию.
Основание — ст. 72, 135 ТК, письмо Минтруда от 27.04.2011 № 1111-6-1.
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