Что делать с зарплатой сотрудника при повышении ставки НДФЛ

С 1 января 2025 года заработает прогрессивная пятиступенчатая шкала ставок по НДФЛ. Причина — поправки в НК, внесённые законом № 176-ФЗ от 12.07.2024.

Новые ставки применят к:

зарплате,

премиям,

иным выплатам в составе оплаты труда,

вознаграждениям физлицам по договорам ГПХ (кроме самозанятых и ИП).

В этом году система ещё двухступенчатая. Граница дохода, по которой взимают больше налога, проходит по 5 млн руб. дохода:

13% платят с годового дохода ниже 5 млн руб.;

650 тыс. руб. + 15% платят с годового дохода, выше 5 млн. руб.

В 2025 году появится 5 ставок НДФЛ — от 13% до 22%. Какую ставку применять, зависит от размера годового дохода сотрудника — чем выше доход, тем выше ставка (в скобках указали примерный ежемесячный доход для ориентира):

Доход за год, руб. Ставка НДФЛ 2,4 млн и менее

(в среднем до 200 тыс. руб. в месяц) 13% от 2,4 млн до 5 млн

(в среднем до 416,7 тыс. руб. в месяц) 312 тыс. руб. + 15% с дохода выше 2,4 млн руб. от 5 млн до 20 млн

(в среднем до 1,66 млн руб. в месяц) 702 тыс. руб. + 18% с дохода выше 5 млн руб. от 20 млн до 50 млн

(в среднем до 4,16 млн руб. в месяц) 3,402 млн руб. + 20% с дохода выше 20 млн руб. более 50 млн

(в среднем свыше 4,16 млн руб. в месяц) 9,402 млн руб. + 22% с дохода выше 50 млн руб.

Ставки от 15% и выше будут действовать для сотрудников с высокой оплатой труда — в среднем более 200 тыс. руб. в месяц.

Прежняя система работает с территориальными коэффициентами и надбавками на Крайнем Севере, а также приравненных к нему местностях. Там будут использовать ставку 13% с дохода до 5 млн руб. и 15% — с дохода выше 5 млн руб.

Основание — ст. 2 закона № 176-ФЗ, ст. 224 НК.