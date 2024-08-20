Кто и как будет платить туристический налог с 2025 года

С 1 января 2025 года вместо курортного сбора будут взимать туристический налог. Рассказываем обо всём подробно: кто теперь его будет платить, когда он не обязателен к уплате, можно ли его «компенсировать», как его считать, платить и отчитываться.

С 1 января 2025 года появится новый налог — туристический. Его будут устанавливать на уровне муниципалитетов: если местные власти введут, придётся платить, если нет — нет. В рассказе об этом налоге будем опираться на главу 33.1 НК РФ.

Кто платит

Все, кто оказывают услуги по предоставлению мест для временного проживания граждан в средствах размещения.

Таким местом является имущество, которое можно использовать для проживания. В них включают гостиницы, хостелы, санатории, пансионаты, базу отдыха, кемпинги и мотели. Основание — ст. 1 № 132-ФЗ от 24.11.96 г.

При этом место:

Платить налог нужно только если средство размещения находится на территории, где введён налог.

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Как считать

Налоговая база — стоимость услуги.

Что в неё не включают:

НДС;

сам туристический налог;

услуги для граждан из п. 2 ст. 418.4 НК РФ, если их статус подтверждён документом.

В п. 2 ст. 418.4 НК РФ указаны, среди прочего, следующие категории:

инвалиды I и II групп,

инвалиды с детства,

дети-инвалиды,

участники СВО.

Местные власти могут вводить дополнительные категории таких лиц.

Ставки устанавливают местные власти. При этом они не вправе выходить за пределы, прописанные в НК. Это:

в 2025 году — 1 % от налоговой базы,

в 2026 году — 2 %,

в 2027 году — 3 %,

в 2028 году — 4 %,

с 2029 года лимит ставки один — 5% от налоговой базы.

Ставки могут быть разными в зависимости от сезона и «звёздности» объекта — но при этом их должны держать в указанном пределе.

Налоговый период — квартал.

Считаем налог. Для этого берём ставку налога и умножаем её на налоговую базу.

Считаем налог по каждому постояльцу. Для этого используем формулу:

ТН = СТ × С,

где:

ТН — туристический налог,

СТ — ставка налога,

С — сумма, уплаченная постояльцем и относящаяся к отчетному кварталу, без НДС и ТН.

Налог считаем в момент расчета с клиентом. В расчетных документах сумму налога выделяем отдельной строкой.

Минимальный налог. Если налог за сутки проживания с человека составляет менее 100 рублей, то сумму налога нужно считать исходя из суточного налога в 100 рублей. Это минимальный налог, который нужно заплатить в местный бюджет.

Минимальный налог (за квартал на 1 чел.) = 100 руб. х Количество суток проживания (за квартал на 1 чел.)

Так, например, при ставке налога 1% доплачивать налог до минимального нужно, если стоимость услуг в сутки на человека составляет менее 10 000 руб.

Общую сумму налога по итогам квартала определяем путем суммирования налогов (по каждому клиенту), рассчитанных за этот период. При этом нужно учитывать все средства размещения налогоплательщика в муниципальном образовании.

Как платить

Туристический налог — не ЕНП. Просто зачислить деньги на единый счёт не получится. Придётся сформировать платёжное поручение на определённый КБК по месту нахождения объекта размещения.

Об особенностях заполнения таких платежек см. таблицу.

При этом, если переплатить налог, то можно подать заявление и вернуть его — но тогда переплату признают ЕНП и зачислят на ЕНС.

Куда и в какое время платить. В ИФНС по месту нахождения средства размещения, не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. За первый квартал нужно рассчитаться в апреле, за второй — в июле, за третий — в октябре, за четвёртый — в январе следующего года.

Отчётность

Декларацию по налогу подавайте в ИФНС по месту нахождения средства размещения. Крайний срок — 25 число месяца, следующего за отчетным кварталом. Форму декларации утвердит ФНС.

Если у налогоплательщика средства размещения находятся в разных муниципалитетах, то он может подавать всего одну декларацию сразу по всем объектам в одну ИФНС. Для этого нужно не позднее чем за 30 дней до крайнего срока подачи декларации направить уведомление в ИФНС по месту нахождения средств размещения. Форму уведомления утвердит ФНС.

Туристический налог и налоги на прибыль

Туристический налог не считается расходами при расчёте налога на прибыль для ОСНО и единого налога для УСН. Кроме того, его сумма, указанная в расчётных документах для клиента, исключается из налогооблагаемых доходов.

О других нововведениях в связи с реформированием налоговой системы читайте в дайджесте «Моё дело Бюро».

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