С 2025 года начнёт действовать новый инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль — федеральный. Рассказываем, что это за вычет, чем он отличается от прежнего и каковы условия его применения.

Что такое новый инвестиционный вычет

В 2025 году общая ставка налога на прибыль повысится до 25% вместо нынешних 20%. Компании на ОСНО будут платить:

в федеральный бюджет — 8%,

в региональный — 17%.

Сейчас компании вправе снижать налог на прибыль через региональный вычет. За счёт этого снижается налог, который платят в бюджет субъекта РФ.

Вычет должен установить сам регион. Расходы, которые в него включают, можно посмотреть в п. 2 ст. 286.1 НК РФ. Региональный инвествычет может составлять от 25% до 100% от суммы таких расходов.

Теперь появился и федеральный вычет. Его вводят с 1 января 2025 года в дополнение к региональному, чтобы поддержать бизнес. Вычет будет действовать во всех регионах РФ.

Сейчас известны не все детали применения нового инвествычета.

К 2025 году Правительство РФ должно определить:

каким категориям налогоплательщиков он будет доступен;

категории ОС и НМА, к которым можно применить инвествычет;

порядок определения размера;

условия применения вычета.

Основание — ст. 286.1 НК РФ, п. 50, 54 ст. 2 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ.

Доверьте подготовку налоговой отчётности аутсорсингу «Моё дело». Бухгалтеры рассчитают налоги и страховые взносы, без ошибок заполнят отчётные формы и без опозданий сдадут их в налоговую инспекцию. Также в одной подписке доступно кадровое и налоговое сопровождение. Оставить заявку

Кому точно недоступен федеральный инвествычет

Запрещено применять новый инвестиционный вычет:

зарубежным компаниям — налоговым резидентам РФ;

компаниям — участникам соглашений о защите и поощрении капиталовложений;

кредитным организациям;

производителям определённых подакцизных товаров — этилового спирта, алкоголя, спиртосодержащей, табачной продукции, сахаросодержащих напитков.

Основание — п. 54 ст. 2 закона № 176-ФЗ.

Кто может применять федеральный инвествычет в 2025 году

Новый инвествычет смогут применять компании, которые в 2025–2030 годах платят налог на прибыль в федеральный бюджет по ставке 8% и несут расходы:

на покупку, изготовление, сооружение или доставку объектов ОС и доведение их до пригодного к использованию состояния;

на покупку или создание НМА и их доведение до пригодного к использованию состояния;

на достройку, дооборудование, модернизацию, реконструкцию или техническое перевооружение указанных выше ОС и НМА (исключение — их частичная ликвидация).

Применять федеральный инвествычет смогут и организации на ОСНО из одной группы с компанией, которая несёт такие расходы. Для этого она должна передать им копии подтверждающих документов и данные налогового учёта.

Чем обернётся налоговая реформа для бизнеса и не только Забирайте подробный обзор изменений в законодательстве от экспертов Оставляйте заявку, вышлем обзор вам на e-mail: Отправить

Как использовать федеральный инвествычет

Главные правила применения инвестиционного вычета:

Укажите в своей учётной политике, что решили использовать федеральный инвестиционный вычет.

Применяйте инвечтвычет к «федеральной» части налога на прибыль за отчётный период, в котором ввели в эксплуатацию, или когда изменилась первоначальная стоимость ОС и НМА.

Размер вычета определяйте нарастающим итогом в течение налогового периода.

Если размер вычета в текущем периоде больше «федеральной» части налога, его неиспользованную часть переносите на следующие периоды. Максимальный срок такого переноса пока не определён.

Условия применения федерального инвествычета в 2025–2030 годах:

К вычету можно принять не более 50% от совокупности расходов, перечисленных выше.

После применения инвествычета сумма налога или аванса к уплате в федеральный бюджет не должна быть ниже 3%.

Основание — п. 4, 6, 8 ст. 286.2 НК РФ (в редакции закона № 176-ФЗ).

Если ведёте бухучёт самостоятельно, сделайте свою работу проще! Подключитесь к онлайн-бухгалтерии «Моё дело». Здесь вы найдёте все актуальные формы отчётности, а налоговый календарь не позволит забыть о важных сроках. Если возникнут сложности, специалисты «Моего дела» простыми словами разъяснят все тонкости и ответят на все вопросы. Попробовать бесплатно

Ограничения после применения инвествычета

Если к расходам применили инвествычет, то нельзя:

начислять амортизацию в части сформированной за счёт таких расходов первоначальной стоимости ОС и НМА;

применять амортизационную премию в части расходов по ОС, к которым применён вычет;

признавать расходы на покупку и модернизацию ОС и НМА, к которым применили инвествычет, при расчёте налоговой базы.

Основание — пп. 9 п. 2 ст. 256, п. 5.1 ст. 270, п. 7 ст. 286.2 НК РФ (в редакции закона № 176-ФЗ).

Если не прошло пяти лет с даты ввода объекта ОС или НМА в эксплуатацию и не истёк срок полезного использования, а его продали или он выбыл по другой причине, то:

восстановите сумму применённого инвествычета по такому объекту, на которую ранее уменьшили налог;

уплатите восстановленный налог с учётом пеней;

сдайте уточненную декларацию по налогу на прибыль.

После восстановления налога можно уменьшить доходы от реализации на первоначальную стоимость ОС или НМА.

Инвествычет возвращать не нужно, если объект ОС был ликвидирован.

Основание — пп. 4 п. 1 ст. 268, п. 11 ст. 286.2 НК РФ.

Правильно формируйте уточнённую декларацию по налогу на прибыль и с первого раза сдавайте её с помощью сервиса готовых решений Бюро «Моё дело». Сервис содержит готовые решения, разработанные с учётом реального опыта — они включают нормативное обоснование, корреспонденцию счетов и разъяснения налоговых последствий. Получите онлайн-консультацию экспертов по самым спорным вопросам учёта и права.

Моё дело Бюро Справочно–правовая система для бухгалтеров, юристов, кадровиков и профессиональный консалтинг Узнать больше

Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: LjN8KH8Yb