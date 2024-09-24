Задержали зарплату — платите компенсацию: как рассчитать выплату работнику

Даже если зарплату выплатили всего на день позже, по закону нужно платить компенсацию. Притом неважно, виноват работодатель в задержке или нет. Разбираемся, как правильно рассчитать компенсацию и выплатить её.

Компенсацию нужно платить, если зарплата была не выплачена, а иногда — и не начислена

Работодатель должен компенсировать задержку, если:

он опоздал с выплатой зарплаты, которую официально начислил;

он не начислил зарплату, но суд признал право работника получить деньги.

В таких случаях за задержку нужно платить проценты.

Платить нужно даже при отсутствии вины работодателя. Например, работодатель перечислил зарплату работникам в день, установленный коллективным договором, однако банк по своей вине зачислил ее на карточки работников лишь через три дня. В такой ситуации, несмотря на то что вины работодателя в задержке зарплаты нет, работники вправе требовать денежную компенсацию за задержку зарплаты.

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Расчёт компенсации

Для этого используем формулу:

Здесь:

Д — сумма задолженности по зарплате.

С — 1/150 ключевой ставкой ЦБ РФ, действующей в период задержки зарплаты. Иногда вместо множителя ключевой ставки может быть процент побольше — если работодатель установил его сам, или если его установили отраслевые или региональные соглашения.

З — количество дней задержки.

К — итоговая компенсация.

Разберёмся в множителях.

1. Сумма задолженности по зарплате.

В этот показатель нужно включать всю сумму, которую работодатель фактически не выплатил. Обязательно учтите зарплату, отпускные, стимулирующие и другие компенсационные выплаты.

В расчете нужно использовать сумму, из которой уже удержали НДФЛ.

2. Ключевая ставка.

Ключевую ставку берём ту, что действовала в период существования задолженности.

Определить ставку для заданного периода поможет таблица сервиса «Мое дело Бюро».

Если в периоде просрочки ключевая ставка менялась несколько раз, при расчете компенсации нужно учитывать их все.

Применять новую ключевую ставку нужно с даты её установления.

Например, предположим, при задержке зарплаты действовали две ключевые ставки. Тогда расчёты становятся немного сложнее.

Сама формула будет выглядеть так:

Сумма задолженности по зарплате за месяц × ( 1/150 ключевой ставки «1», действовавшей в период задержки зарплаты × Количество дней задержки, когда действовала ключевая ставка «1» + 1/150 ключевой ставки «2», действовавшей в период задержки зарплаты × Количество дней задержки, когда действовала ключевая ставка «2» ) = Денежная компенсация за задержку зарплаты

С точки зрения алгоритма вычисления у нас есть сумма задолженности (Д), на которую мы умножаем сложный показатель ключевых ставок. Считаем их так:

1/150 КС «1» × кол-во дней задержки с этой ставкой + 1/150 КС «2» × кол-во дней задержки. По правилам сперва проводим умножение, потом — сложение. Обозначим получившийся показатель как ССЗ.

Далее просто умножаем ССЗ на Д — сумму задолженности по зарплате.

3. Количество дней задержки.

Компенсацию считаем за каждый день задержки. В расчёт первым включаем день, следующий за датой выплаты зарплаты. Последним включаем день фактической выплаты работнику задолженности.

О том, в какие сроки целесообразно устанавливать выплату зарплаты, см. здесь.

Определять продолжительность задержки зарплаты нужно в календарных днях. Исключать из расчёта компенсации нерабочие дни нельзя. Компенсация носит характер пени. А пени начисляются непрерывно за каждый день просрочки.

Можно платить компенсацию в бо́льшем размере. Более высокий размер компенсации могут установить:

в трудовом или коллективном договоре;

в локальном нормативном акте (например, в Положении об оплате труда);

в отраслевом или региональном соглашении, к которому присоединился работодатель.

Пример

В ООО «Бета» 20 числа платят аванс в размере 50% от оклада, а 5 числа проводят окончательный расчёт.

При этом в соответствии с Положением об оплате труда организация компенсирует 0,15 процента за каждый день просрочки (это больше, чем процент, установленный ТК РФ).

Работнику Петрову С.В. должны были выплатить аванс 20 августа, но выплатили его только 5 сентября. Соответственно, срок задержки — 16 дней (с 21 августа по 5 сентября).

Если аванс равен 20 000 ₽, то компенсация составит:

20 000 руб. × 0,15% × 16 дн = 480 ₽.

Ответственность

Если работодатель не выплатит компенсацию, ему могут выдать предупреждение или оштрафовать. Должностных лиц и ИП штрафуют на 1000–5000 ₽, а организации уже на 30 000–50 000 ₽. Основание — ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ и письмо Минтруда № 14-1/В-291 от 05.04.17.

Том, как правильно выплатить компенсацию за задержку зарплаты, см. материал.

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