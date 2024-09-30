Партнёрская программа «Моё дело»: дополнительный доход для всех бухгалтеров

Профессия бухгалтера позволяет зарабатывать не только на оказании бухгалтерских услуг, но и на рекомендациях. Даже если у вас нет возможности самостоятельно выполнить запрос из-за загруженности или по другим причинам, это не означает, что вы потеряете доход. Становитесь партнером «Моё дело» и зарабатывайте на каждой рекомендации сервиса.

Как работает партнёрская программа

Бухгалтерские услуги востребованы, и вы наверняка сталкивались с ситуациями, когда к вам обращались знакомые предприниматели или потенциальные клиенты (организациии и ИП) с просьбой вести им учёт. Но вы не всегда могли им помочь и отказывали из-за недостатка времени.

Партнерская программа «Моё дело» как раз и призвана не только найти решение этой проблемы, но и заработать.

Ирина занимается оказанием бухгалтерских услуг, её специализация — сопровождение оптовой и розничной торговли. Нередко клиенты Ирины — компании и индивидуальные предприниматели — рекомендуют её услуги своим партнёрам и знакомым, работающим в этих же сферах. Выполнить дополнительные запросы удается не всегда: у Ирины очень много клиентов. Но с того момента, как Ирина стала партнёром сервиса «Моё дело», она больше не отказывает тем, кто к ней обращается, а передаёт такие запросы по партнёрской программе. В результате клиенты получают качественное бухгалтерское обслуживание, а Ирина — вознаграждение от «Моего дела».

Одно из ключевых преимуществ партнёрской программы — прозрачные условия, без сложных требований и запутанных схем: вы рекомендуете клиенту сервис, клиент заключает договор, а вам на счёт перечисляются деньги.

А как еще «Моё дело» помогает увеличить доход

Высокая нагрузка — не единственное обстоятельство, когда бухгалтеру выгоднее передать запрос клиента. Партнёры «Моего дела» назовут еще немало ситуаций, в которых сотрудничество с сервисом помогает в итоге увеличить доход:

Запросы вне специализации. Нередко задачи потенциальных клиентов выходят за рамки компетенции, и брать их в работу ответсвенный профессионал просто не может. А если бухгалтер все же решит не отказывать в помощи, придётся тратить свое время на изучение нового направления и на консультации у коллег, специализирующихся на этих вопросах.

Большой объём работ. Объёмные задачи не всегда означают соответствующее вознаграждение. Нередко бухгалтеру выгоднее взять несколько небольших заказов, чем выполнить один большого объёма.

Высокий уровень сложности. Та же ситуация и со сложными задачами. На то, чтобы разобраться во всех нюансах запроса клиента, может потребоваться много времени. В результате стоимость часа работы бухгалтера существенно снижается.

Если же вы просто передаёте запрос компании «Моё дело», то можете не только получить вознаграждение, но и потратить освободившееся время на выполнение более прибыльных заказов. Или вы можете заняться повышением своей квалификации, что в итоге повысит вашу ценность на рынке бухгалтерских услуг.

Сколько зарабатывают партнёры «Моего дела»

Рекомендация сервиса ИП — 25 000 рублей.

Рекомендация сервиса юрлицу — 45 000 рублей.

Обратите внимание: размер вознаграждения не зависит от стоимости услуг, которые нужны привлечённым вами клиентам. Главное — заключение сделки: именно после этого бухгалтер получает выплату на свой счёт. Всю остальную работу — включая удержание клиентов и любое другое взаимодействие с ними — сервис берёт на себя.

Как стать партнёром

Оставляете заявку. Менеджер «Моего дела» свяжется с вами для консультации по всем вопросам и поможет создать личный кабинет. Получаете доступ в личный кабинет. С помощью личного кабинета вы сможете создать реферальную ссылку. Также через ЛК доступно отслеживание статуса сделки. Начинаете работу и получаете вознаграждение. Бухгалтер получает своё вознаграждение сразу после того, как приведённый клиент оплатит услуги «Моего дела».

Как привлечь больше клиентов

Чтобы получить дополнительный доход, необязательно ждать, когда знакомые сами обратятся к вам с запросом.

Вы можете самостоятельно рассказывать о возможности бухгалтерского обслуживания в «Моём деле» и приглашать потенциальных клиентов через репост реферальной ссылки в социальных сетях.

Партнерская программа «Моё дело» доступна и опытным профессионалам, и начинающим бухгалтерам, которые пока не готовы к выполнению некоторых задач. Оставляйте заявку на сайте и начинайте зарабатывать!

Остались вопросы по партнёрской программе? Заполните форму, мы с вами свяжемся и всё разъясним: Отправить

Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: LjN8KPVwC