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Карьера бухгалтера

Партнёрская программа «Моё дело»: дополнительный доход для всех бухгалтеров

Профессия бухгалтера позволяет зарабатывать не только на оказании бухгалтерских услуг, но и на рекомендациях. Даже если у вас нет возможности самостоятельно выполнить запрос из-за загруженности или по другим причинам, это не означает, что вы потеряете доход. Становитесь партнером «Моё дело» и зарабатывайте на каждой рекомендации сервиса. 
Партнёрская программа «Моё дело»: дополнительный доход для всех бухгалтеров
Иллюстрация: Моё дело

Как работает партнёрская программа

Бухгалтерские услуги востребованы, и вы наверняка сталкивались с ситуациями, когда к вам обращались знакомые предприниматели или потенциальные клиенты (организациии и ИП) с просьбой вести им учёт. Но вы не всегда могли им помочь и отказывали из-за недостатка времени.

Партнерская программа «Моё дело» как раз и призвана не только найти решение этой проблемы, но и заработать. 

Ирина занимается оказанием бухгалтерских услуг, её специализация — сопровождение оптовой и розничной торговли. Нередко клиенты Ирины — компании и индивидуальные предприниматели — рекомендуют её услуги своим партнёрам и знакомым, работающим в этих же сферах. Выполнить дополнительные запросы удается не всегда: у Ирины очень много клиентов. Но с того момента, как Ирина стала партнёром сервиса «Моё дело», она больше не отказывает тем, кто к ней обращается, а передаёт такие запросы по партнёрской программе. В результате клиенты получают качественное бухгалтерское обслуживание, а Ирина — вознаграждение от «Моего дела».

Одно из ключевых преимуществ партнёрской программы — прозрачные условия, без сложных требований и запутанных схем: вы рекомендуете клиенту сервис, клиент заключает договор, а вам на счёт перечисляются деньги.

А как еще «Моё дело» помогает увеличить доход

Высокая нагрузка — не единственное обстоятельство, когда бухгалтеру выгоднее передать запрос клиента. Партнёры «Моего дела» назовут еще немало ситуаций, в которых сотрудничество с сервисом помогает в итоге увеличить доход:

  • Запросы вне специализации. Нередко задачи потенциальных клиентов выходят за рамки компетенции, и брать их в работу ответсвенный профессионал просто не может. А если бухгалтер все же решит не отказывать в помощи, придётся тратить свое время на изучение нового направления и на консультации у коллег, специализирующихся на этих вопросах. 

  • Большой объём работ. Объёмные задачи не всегда означают соответствующее вознаграждение. Нередко бухгалтеру выгоднее взять несколько небольших заказов, чем выполнить один большого объёма.

  • Высокий уровень сложности. Та же ситуация и со сложными задачами. На то, чтобы разобраться во всех нюансах запроса клиента, может потребоваться много времени. В результате стоимость часа работы бухгалтера существенно снижается. 

Если же вы просто передаёте запрос компании «Моё дело», то можете не только получить вознаграждение, но и потратить освободившееся время на выполнение более прибыльных заказов. Или вы можете заняться повышением своей квалификации, что в итоге повысит вашу ценность на рынке бухгалтерских услуг.

Сколько зарабатывают партнёры «Моего дела»

  • Рекомендация сервиса ИП — 25 000 рублей. 

  • Рекомендация сервиса юрлицу — 45 000 рублей. 

Обратите внимание: размер вознаграждения не зависит от стоимости услуг, которые нужны привлечённым вами клиентам. Главное — заключение сделки: именно после этого бухгалтер получает выплату на свой счёт. Всю остальную работу — включая удержание клиентов и любое другое взаимодействие с ними — сервис берёт на себя.     

Как стать партнёром

  1. Оставляете заявку. Менеджер «Моего дела» свяжется с вами для консультации по всем вопросам и поможет создать личный кабинет.

  2. Получаете доступ в личный кабинет. С помощью личного кабинета вы сможете создать реферальную ссылку. Также через ЛК доступно отслеживание статуса сделки.

  3. Начинаете работу и получаете вознаграждение. Бухгалтер получает своё вознаграждение сразу после того, как приведённый клиент оплатит услуги «Моего дела».

Как привлечь больше клиентов    

Чтобы получить дополнительный доход, необязательно ждать, когда знакомые сами обратятся к вам с запросом.

Вы можете самостоятельно рассказывать о возможности бухгалтерского обслуживания в «Моём деле» и приглашать потенциальных клиентов через репост реферальной ссылки в социальных сетях.        

Партнерская программа «Моё дело» доступна и опытным профессионалам, и начинающим бухгалтерам, которые пока не готовы к выполнению некоторых задач. Оставляйте заявку на сайте и начинайте зарабатывать!

Остались вопросы по партнёрской программе?

Заполните форму, мы с вами свяжемся и всё разъясним:

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: LjN8KPVwC

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