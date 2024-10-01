Скидка по взносам на травматизм: успеть подать заявление в СФР до 1 ноября 2024 

Уже утверждены основные показатели для расчета скидок и надбавок на 2025 год к тарифу взносов на «травматизм». Они вступили в силу 24 сентября 2024 года. Такие показатели устанавливают ежегодно не позднее 1 июня текущего года.

Основание — приказ СФР № 832 от 23.05.2024.

СФР сверяет нормативные показатели с фактическими данными страхователя за три предшествующих года:

Если фактические сведения ниже нормативных — страхователь получит скидку.

Если нормативные показатели будут превышены — страхователю назначат надбавку к тарифу.

Что это за показатели:

Отношение суммы страхового обеспечения в связи с произошедшими страховыми случаями к сумме начисленных взносов на «травматизм».

Число страховых случаев у страхователя в расчёте на тысячу работающих.

Число дней временной нетрудоспособности на один несчастный (страховой) случай, кроме случаев со смертельным исходом.

Эти нормы установлены для каждого вида экономической деятельности с указанием его кода ОКВЭД и наименования. При сравнении СФР учитывает ОКВЭД по основному виду деятельности страхователя.

Основание — приказ СФР № 832 от 23.05.2024.

Чтобы правильно рассчитывать и вовремя платить страховые взносы и налоги, передайте ведение учёта специалистам бухгалтерского аутсорсинга «Моё дело». Они рассчитают обязательные платежи, заполнят и вовремя сдадут отчётность. В одной подписке вы получаете бухгалтерское, налоговое, правовое и кадровое сопровождение.