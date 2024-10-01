Скидка по взносам на травматизм: успеть подать заявление в СФР до 1 ноября 2024 

Когда можно получить скидку к тарифу
Можно получить скидку, если соблюдены одновременно все условия:
С момента госрегистрации до года, в котором заявляется скидка, компания или ИП ведут деятельность не менее трёх лет. Чтобы в 2024 году получить скидку на 2025 год, бизнес должен быть зарегистрирован до 1 января 2021 года.
В прошлом году в компании по вине сотрудников не происходили несчастные случаи со смертельным исходом.
На дату подачи заявления в СФР у страхователя нет недоимки перед фондом и начисленных по итогам камеральной или выездной проверки пеней, штрафов.
Показатели деятельности страхователя за предыдущие три года ниже показателей, утверждённых СФР по такому же виду деятельности приказом № 832 от 23.05.2024 (ниже рассмотрим это условие подробнее).
Максимальный размер скидки, которую можно получить — 40% от тарифа. Индивидуальный размер скидки по каждому страхователю СФР определяет по Методике, из приказа Минтруда № 39н от 01.08.2012.
Например, компании на 2025 год установлен тариф 5,0% и предоставлена скидка 20%. Это значит, что организация будет платить взносы на «травматизм» по тарифу:
5,0 – (5,0 х 20%) = 4,0%.
Нельзя получить скидку, если:
В прошлом году произошёл страховой случай со смертельным исходом (не по вине третьих лиц). Если этот несчастный случай был групповым, на следующий год СФР рассчитает надбавку к тарифу с учетом числа погибших.
По состоянию на 1 января текущего года не проведена СОУТ (спецоценка условий труда) и обязательные медосмотры.
Основание — п. 3–6(1), 8 Правил, утв. постановлением Правительства № 524 от 30.05.2012, п. 1 ст. 22 закона № 125-ФЗ от 24.07.1998.
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Показатели по видам экономической деятельности на 2025 год
Уже утверждены основные показатели для расчета скидок и надбавок на 2025 год к тарифу взносов на «травматизм». Они вступили в силу 24 сентября 2024 года. Такие показатели устанавливают ежегодно не позднее 1 июня текущего года.
Основание — приказ СФР № 832 от 23.05.2024.
СФР сверяет нормативные показатели с фактическими данными страхователя за три предшествующих года:
Если фактические сведения ниже нормативных — страхователь получит скидку.
Если нормативные показатели будут превышены — страхователю назначат надбавку к тарифу.
Что это за показатели:
Отношение суммы страхового обеспечения в связи с произошедшими страховыми случаями к сумме начисленных взносов на «травматизм».
Число страховых случаев у страхователя в расчёте на тысячу работающих.
Число дней временной нетрудоспособности на один несчастный (страховой) случай, кроме случаев со смертельным исходом.
Эти нормы установлены для каждого вида экономической деятельности с указанием его кода ОКВЭД и наименования. При сравнении СФР учитывает ОКВЭД по основному виду деятельности страхователя.
Основание — приказ СФР № 832 от 23.05.2024.
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Заявление на скидку по взносам на «травматизм» на 2025 год
Чтобы получить скидку на следующий год, страхователь должен подать в территориальное отделение СФР заявление по установленной форме.
Форма заявления после объединения ФСС и ПФР не обновлялась, она размещена в приложении к приказу ФСС № 231 от 25.04.2019.
Чтобы получить скидку на 2025 год, заявление подавайте не позднее 1 ноября 2024 года.
Оформляйте заявление на бумаге или в электронном виде, подписав его УКЭП (усиленной электронной квалифицированной подписью).
Заявление можно направить в СФР любым из способов:
лично;
почтой;
через портал Госуслуги;
через МФЦ.
Не позже 1 декабря 2024 года СФР рассмотрит заявление и примет решение об установлении скидки на 2025 год или об отказе в ее предоставлении. В течение пяти дней после этого вы получите сообщение от Соцфонда о принятом решении способом, который сами указали в заявлении:
на личном приёме в СФР;
по почте;
в МФЦ;
электронно через Госуслуги (если таким же образом подавали заявление).
Как заполнить заявление на скидку
Заявление состоит из двух частей: титульной и табличной.
В титульной части укажите:
наименование своего территориального отделения СФР;
год действия скидки — «2025»;
свои данные — наименование компании (ФИО предпринимателя), ИНН, КПП, регистрационный номер в СФР, даты госрегистрации и начала ведения деятельности;
ОКВЭД основного вида деятельности.
В табличную часть внесите показатели:
Срока 1 — начисленные за три предыдущих года (2021–2023) взносы на «травматизм». Здесь же приведите суммы взносов в разбивке за три последних месяца текущего отчётного периода 2024 года (например, при подаче заявления в октябре — это будут июль, август и сентябрь 2024 года).
Строка 2 — расходы, которые СФР не принял к зачёту.
Срока 3 — сумма средств, поступивших от СФР.
Строка 4 — излишне уплаченные взносы на «травматизм», которые вам вернули либо зачли.
Строка 5 — затраты на выплату обеспечений по страховым случаям за 2021–2023 годы. Также укажите выплаты в разбивке за три последних месяца текущего отчётного периода 2024 года.
Строка 6 — уплаченные взносы на «травматизм» за 2021–2023 годы. Здесь же внесите суммы платежей в разбивке за три последние месяца текущего отчётного периода 2024 года.
Строка 7 — сумма списанной задолженности перед СФР.
Отметьте выбранный способ направления вам решения Соцфонда.
Руководитель компании (ИП) должен подписать заявление и указать дату его составления. Печать на документе нужна только при её наличии.
Образец заполненного заявления:
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