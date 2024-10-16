Налоговые каникулы для ИП в 2025: кому положены и как ими воспользоваться

Кто имеет право на каникулы
Ставку 0% ИП на УСН и ПСН могут получить в двух случаях.
Если работать в приоритетных сферах. Ими считаются производственная, социальная, научная и сфера бытовых услуг населению. В случае УСН также считаются услуги по предоставлению мест для временного проживания.
При этом ИП на УСН должен получать не меньше 70% доходов в приоритетных сферах. Чтобы понимать, сколько дохода ИП получает от разных видов деятельности, стоит организовать раздельный учёт в КУДиР. Для прибыли от разных видов деятельности в книге можно указывать разные коды. Это рекомендация из письма Минфина России № 03-11-11/41595 от 20.06.2015.
Для ИП на ПСН условия по доле доходов нет. Однако вести раздельный учет при ПСН по льготируемым видам деятельности нужно.
См. материалы о том, как вести КУДиР на УСН и книгу учета доходов на ПСН.
Что важно при совмещении. Ставка распространяется только на УСН и ПСН, и только на деятельность, по которой вы взяли каникулы. А если вы, например, совмещаете ПСН и ОСНО, то каникулы будут распространяться только на патент.
Если после введения налоговых каникул в регионе ИП регистрировался только один раз. В разных регионах налоговые каникулы ввели в разные даты.
Первой регистрацией считается именно регистрация после введения каникул в вашем регионе. Если вы открыли ИП после даты введения каникул, потом закрыли его и открыли снова, налоговые каникулы вам не дадут. Если же вы открывали ИП, потом закрывали его, и после введения каникул региональным законом снова открыли, право на каникулы у вас будет.
Это — официальная позиция президиума ВС РФ, Минфина и ФНС.
Подробности можно найти в п. 14 Обзора судебной практики, утв. Президиумом Верховного суда РФ 04.07.2018 г. (направлен налоговым инспекциям для использования в работе письмом ФНС № КЧ-4-7/14643 от 30.07.2018 г.) и письме Минфина России № 03-11-11/100189 от 9 декабря 2021 г.
Как зарегистрироваться в качестве ИП см. материал системы «Мое дело Бюро».
Если у вас было право на каникулы, но вы ими вовремя не воспользовались, можно вернуть переплату. Это делается в общем порядке — как при любом другом возврате переплат. Для УСН нужно подать уточненные декларации, а для ПСН — новое заявление, в котором ИП укажет ставку 0% и даст ссылку на региональный закон о каникулах.
Важно — постоплату можно вернуть, даже если вы «впервые» регистрировались как ИП, но не воспользовались каникулами, а потом закрыли ИП.
Приятный нюанс для УСН «Доходы минус расходы» — им не нужно платить даже минимальный налог.
Что нужно знать о региональных законах
Субъекты РФ сами определяют правила применения закона о налоговых каникулах, а значит, определяют и:
На какие ОКВЭДы распространяются налоговые каникулы у ИП на УСН. Тут важно учесть, что при 70% прибыли на «нужные» ОКВЭДы у ИП на УСН может быть любое количество видов деятельности: это общее правило.
Возможные ограничения и условия, вроде числа работников или предельного размера доходов.
Важно — лимит доходов у ПСН могут снизить до любого размера, закон их не ограничивает. А вот в случае УСН «барьер» есть — это 10% от общего лимита доходов для применения УСН.
Мы собрали для вас все законы субъектов РФ, в которых введены «налоговые каникулы»: таблица законов для УСН, таблица законов для ПСН.
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Период применения каникул — 2 года, но с нюансами
У ИП на УСН всё просто. Он получает налоговые каникулы на два года подряд с момента регистрации. Если не закроет ИП и не нарушит правила применения каникул, то права на них не потеряет.
А вот с ИП на ПСН ситуация сложнее.
Если брать патент на срок меньше года, часть каникул «сгорит». У ИП на ПСН есть право на каникулы в двух налоговых периодах. Если он возьмёт патент меньше, чем на год, то этот срок и будет налоговым периодом.
Так, если взять патент на три месяца и воспользоваться налоговыми каникулами на этот период, то следующие девять месяцев этого года просто «сгорят». При этом в следующем году взять каникулы тоже не получится — из-за следующего правила.
Если нарушен принцип непрерывности на ПСН, ИП теряет право на ставку 0%. Если ИП получил патент со дня регистрации, но срок его действия закончился и новый патент был получен с перерывом, то уже нельзя применять ставку 0%.
Продолжим пример выше. Если до того, как закончится патент на 3 месяца, ИП не успеет оформить новый, который будет действовать со следующего дня после окончания патента, то весь остаток каникул сгорит (в том числе на следующий календарный год).
Чтобы полностью воспользоваться налоговыми каникулами, ИП стоит последовательно приобрести два годовых патента, без перерыва между ними.
Право на ставку 0% по ПСН не зависит от срока действия регионального закона. Это означает, что если закон действует, например, до 31 декабря 2023 года и не ограничивает применение ставки для ИП, зарегистрированных до 1 января 2024 года, то ИП, который зарегистрировался в 2023 году, может использовать ставку 0% два налоговых периода подряд, даже если сам закон прекратит действие после 2023 года. Такое мнение высказал Минфин в письме № 03-11-10/46827 от 13.08.2015.
Потеря права на каникулы
Если ИП нарушил ограничения, установленные НК или региональным законом, он теряет право на применение каникул за весь налоговый период, в котором нарушены ограничения. И должен заплатить налог по общим ставкам.
ИП на УСН заплатит в 2024 году по стандартным ставкам (6 и 15 процентов) или по повышенным ставкам (8 и 20 процентов). С 2025 года повышенных ставок не будет. При этом за регионами сохраняется право понижать эти ставки.
ИП на ПСН заплатит налог по ставке 6%.
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