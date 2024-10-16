Налоговые каникулы для ИП в 2025: кому положены и как ими воспользоваться

Ставку 0% ИП на УСН и ПСН могут получить в двух случаях.

Если работать в приоритетных сферах. Ими считаются производственная, социальная, научная и сфера бытовых услуг населению. В случае УСН также считаются услуги по предоставлению мест для временного проживания.

При этом ИП на УСН должен получать не меньше 70% доходов в приоритетных сферах. Чтобы понимать, сколько дохода ИП получает от разных видов деятельности, стоит организовать раздельный учёт в КУДиР. Для прибыли от разных видов деятельности в книге можно указывать разные коды. Это рекомендация из письма Минфина России № 03-11-11/41595 от 20.06.2015.

Для ИП на ПСН условия по доле доходов нет. Однако вести раздельный учет при ПСН по льготируемым видам деятельности нужно.

Что важно при совмещении. Ставка распространяется только на УСН и ПСН, и только на деятельность, по которой вы взяли каникулы. А если вы, например, совмещаете ПСН и ОСНО, то каникулы будут распространяться только на патент.

Если после введения налоговых каникул в регионе ИП регистрировался только один раз. В разных регионах налоговые каникулы ввели в разные даты.

Первой регистрацией считается именно регистрация после введения каникул в вашем регионе. Если вы открыли ИП после даты введения каникул, потом закрыли его и открыли снова, налоговые каникулы вам не дадут. Если же вы открывали ИП, потом закрывали его, и после введения каникул региональным законом снова открыли, право на каникулы у вас будет.

Это — официальная позиция президиума ВС РФ, Минфина и ФНС.

Подробности можно найти в п. 14 Обзора судебной практики, утв. Президиумом Верховного суда РФ 04.07.2018 г. (направлен налоговым инспекциям для использования в работе письмом ФНС № КЧ-4-7/14643 от 30.07.2018 г.) и письме Минфина России № 03-11-11/100189 от 9 декабря 2021 г.

Как зарегистрироваться в качестве ИП см. материал системы «Мое дело Бюро».

Если у вас было право на каникулы, но вы ими вовремя не воспользовались, можно вернуть переплату. Это делается в общем порядке — как при любом другом возврате переплат. Для УСН нужно подать уточненные декларации, а для ПСН — новое заявление, в котором ИП укажет ставку 0% и даст ссылку на региональный закон о каникулах.

Важно — постоплату можно вернуть, даже если вы «впервые» регистрировались как ИП, но не воспользовались каникулами, а потом закрыли ИП.

Приятный нюанс для УСН «Доходы минус расходы» — им не нужно платить даже минимальный налог.