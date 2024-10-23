Воинский учёт цифровизируют: что делать работодателю

Что такое электронный реестр воинского учета и когда он начнёт работать
За последние полтора года появилась система, в которой ведут учёт всех военнообязанных — ГИС ВУ. Сейчас на её основе создаётся реестр повесток.
1 ноября 2024 года Минцифры завершит разработку реестра и передаст его Минобороны. А уже МО загрузит данные и начнёт пользоваться готовой системой.
В ГИС ВУ будут решать вопросы воинского учёта, в том числе — отправлять повестки и взаимодействовать с работодателями. Там же работодатель сможет получить сведения о связанных с ним призывниках.
В приложении к Положению, утв. постановлением Правительства РФ № 506 от 19 апреля 2024 г., определен и состав сведений, которые включат в ГИС ВУ (например, это данные о состоянии здоровья, месте жительства и регистрации, месте работы, ИНН, водительском удостоверении и др.). Также там будут содержаться сведения о направлении повесток и получении их гражданами, о явке или неявке в военкоматы, о применении временных ограничительных мер в отношении граждан, их обжаловании, об уголовной и административной ответственности и др.
Что теперь нужно от работодателей
Обязанности не поменялись. По-прежнему нужно предоставлять информацию о приёме на работу, переводе и увольнении военнообязанных. В ГИС ВУ должна быть актуальная информация о месте работы каждого военнообязанного работника, его должности и структурном подразделении.
Подробно об организации и ведении воинского учета, в том числе о предоставлении работодателями информации в военкоматы, см. материал «Моё дело Бюро».
Сохранились прежние формы отчётов. Все сведения нужно передавать в прежнем порядке и объёме. Для ИП тоже ничего не меняется — они освобождения от ведения учёта и отправки отчётов.
Отчеты, которые организации-работодатели должны направлять в военкомат, приведены в таблице «Моё дело Бюро».
Части компаний уже сейчас стала доступна электронная отчётность. В некоторых компаниях с 8 августа работодатели и ответственные за учёт работники могут отправлять сведения о военнобязанных через электронный реестр воинского учёта или порталы государственных и муниципальных услуг.
Те, кому эта услуга недоступна, сейчас продолжают работать как раньше — отправлять отчёты в бумажной форме. Далее эту информацию загрузят в ГИС ВУ без участия работодателя.
Ключевое изменение — сокращены сроки. Теперь на подачу информации остаётся меньше времени. А ещё добивалось несколько допфункций, которые направлены на выявление граждан, уклоняющихся от воинского учёта.
Как теперь выглядят обязанности организации
1. Направлять информацию о военнообязанных.
Организации должны направлять в соответствующие военкоматы и (или) органы местного самоуправления сведения о гражданах, подлежащих воинскому учету, при принятии или увольнении их с работы.
Форма отчёта. Такой отчет составляется по форме из приложения № 2 к Положению, утв. Постановлением Правительства РФ № 719 от 27.11.2006 г.
С 5 августа 2023 года этот бланк изменён. Проверьте, не устарели ли ваши образцы.
Срок отчёта — пять дней со дня трудоустройства или увольнения.
2. Отчитываться об изменениях в информации о военнообязанных. Если личные данные изменились, нужно уведомить военкомат в ближайшие 5 дней (раньше на это было 2 недели).
3. Отправлять сведения о гражданах, уклоняющихся от учёта. Таких граждан можно выявить по отсутствию в их документах отметок об отношении к воинской обязанности и о постановке на воинский учет.
Если кадровый работник не увидел соответствующих отметок при проверке документов работника в период трудоустройства или позднее, но есть основания полагать, что гражданин должен состоять на учете (например, по полу и возрасту), об этом нужно сообщить в военкомат.
На это есть три дня.
4. Фиксировать отказ работника от повестки. Если работник отказался получить повестку, на ней нужно проставить отметку с датой отказа, должностью, подписью, инициалами и фамилией вручавшего. Также необходимо внести подписи, инициалы и фамилии присутствовавших при этом лиц. Отрывную часть повестки с такой информацией работодатель возвращает в военкомат.
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Когда начнут отправлять электронные повестки через гослуслуги
Предположительно с 1 ноября 2024 года. Это станет вторым этапом запуска ГИС ВУ, первый этап которого должен завершиться до 31 октября 2024 года.
Сейчас реестр работает в тестовом режиме в трёх регионах России — Рязанской и Сахалинской областях и Республике Марий Эл. Сайт расположен по адресу реестрповесток.рф.
С его помощью можно узнать, есть ли повестка, уточнить дату, время и место явки, а также получить выписку из реестра воинского учета и реестра повесток. Граждане смогут зайти в реестр с помощью подтвержденного аккаунта через личный кабинет на портале госуслуг (ЕГПУ). Если такого аккаунта нет, то следует зарегистрироваться.
Реестр повесток содержит сведения обо всех направленных повестках военкомата. Повестка будет формироваться автоматически. Отправлять её призывникам будут и в электронном виде (через Госуслуги), и в бумажном. Такие же сообщения будут приходить при изменениях в повестке.
Повестка могут посчитать врученной, даже если призывник не получит бумажную повестку лично. Такое возможно в двух ситуациях.
1. У него есть учётная запись на Госуслугах и ему направили электронную повестку. Через 7 дней после размещения повестку посчитают полученной.
2. При направлении другими способами. В день вручения заказного письма или подписи, которая удостоверит получение или отказ.
Если получатель повестки не явится в течение 20 календарных дней от даты в повестке, на него наложат ограничения.
Ограничения на граждан после направления электронной повестки
После старта работы ГИС ВУ и Реестра повесток на получателей повестки, которые не явились в военкомат, наложат ограничения:
нельзя будет зарегистрироваться как ИП или самозанятый;
нельзя будет регистрировать недвижимость и транспорт;
нельзя будет управлять автомобилем;
нельзя будет получать кредиты и займы.
Сведения об ограничениях из ГИС ВУ автоматически поступят во все ведомства, которых это касается. Уведомления самому гражданину о наложении и отмене ограничений будут приходить в личный кабинет на портале госуслуг (региональный портал госуслуг). Снятие ограничений после явки в военкомат тоже автоматизируют.
Что учесть в работе с «уклонистами»
Что в целом считается уклонением. Уклонением от призыва на военную службу считаются определенные действия призывника, направленные на то, чтобы не исполнять обязанность по призыву.
За уклонение предусмотрена административная ответственность по ст. 21.5 КоАП РФ. Так, за неявку в военкомат без уважительной причины грозит штраф от 10 тыс. руб. до 30 тыс. руб.
Уважительные причины неявки:
заболевание или увечье;
тяжёлое состояние здоровья близкого родственника или усыновителя;
похороны близкого родственника или усыновителя;
препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина.
Также призывная комиссия, комиссия по первоначальной постановке на военный учёт или суд могут признать уважительной другую причину, которая не входит в список выше.
Основание — ст. 7 № 53-ФЗ от 28.03.1998
Уклонением от призыва на военную службу может быть признано, например:
самовольное оставление сборного пункта до отправки к месту прохождения военной службы;
получение обманным путем освобождения от военной службы в результате симуляции болезни, причинения себе какого-либо повреждения (членовредительства), подлога документов или иного обмана;
уклонение от получения повестки военного комиссариата, в частности, путём переезда на новое место жительства и (или) место пребывания, в том числе не подтвержденные соответствующей регистрацией, без снятия и без постановки на воинский учет;
выезд или въезд в Россию без снятия и без постановки на воинский учет во избежание вручения повестки.
И уклонение, и неявка на службу без уважительных причин в период мобилизации или военного положения может повлечь уголовную ответственность для самого работника. Основание — ст. 328 и 337 УК РФ.
Дисциплинарная ответственность за уклонение от службы или неявку в военкомат не предусмотрена. Единственным проступком может быть непредоставление работодателю документов воинского учета. В таком случае работодатель может объявить замечание или не привлекать к ответственности.
О том, какие документы должны представлять работники в целях воинского учета, см. материал «Моё дело Бюро».
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