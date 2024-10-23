Воинский учёт цифровизируют: что делать работодателю

За последние полтора года появилась система, в которой ведут учёт всех военнообязанных — ГИС ВУ. Сейчас на её основе создаётся реестр повесток.

1 ноября 2024 года Минцифры завершит разработку реестра и передаст его Минобороны. А уже МО загрузит данные и начнёт пользоваться готовой системой.

В ГИС ВУ будут решать вопросы воинского учёта, в том числе — отправлять повестки и взаимодействовать с работодателями. Там же работодатель сможет получить сведения о связанных с ним призывниках.

В приложении к Положению, утв. постановлением Правительства РФ № 506 от 19 апреля 2024 г., определен и состав сведений, которые включат в ГИС ВУ (например, это данные о состоянии здоровья, месте жительства и регистрации, месте работы, ИНН, водительском удостоверении и др.). Также там будут содержаться сведения о направлении повесток и получении их гражданами, о явке или неявке в военкоматы, о применении временных ограничительных мер в отношении граждан, их обжаловании, об уголовной и административной ответственности и др.