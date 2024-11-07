Новая методичка от ФНС: как бизнесу работать на УСН в 2025 году

Мы разобрали два главных вопроса по работе с НДС на УСН, которые нам задавали чаще всего. Раньше мы опирались на общие правила и здравый смысл, но теперь у нас есть подтверждение позиции от налоговиков.
В какой момент у упрощенца возникает обязанность исчислять НДС
Используется более ранняя дата из двух:
дата оплаты;
дата отгрузки товара.
Это правило работает при едином платеже, который полностью оплачивает товар. Если сперва отгрузят товар — используем дату отгрузки товара, если сперва оплатят — используем дату оплаты.
Если получить авансовый платёж, то НДС нужно исчислить дважды:
при получении аванса;
при отгрузке товара в счёт аванса.
Налоговая база определяется по полученной сумме. Расчётная ставка НДС:
если выбрали общие ставки НДС — 20/120, 10/110;
если выбрали пониженные ставки НДС — 5/105, 7/107.
Двойного налогообложения при авансе не возникнет, потому что ранее исчисленный налог с аванса принимается к вычету в момент расчёта НДС.
Пример. В I квартале 2025 года упрощенец-плательщик НДС, применяющий ставку 5%, получил от покупателя аванс в сумме 105 000 руб. (с учётом НДС).
НДС с аванса по расчётной ставке 5/105:
105 000 х 5 / 105 = 5 000 руб.
Эту сумму отражаем в НДС-декларации и перечисляем в бюджет за I квартал 2025 года.
Во II квартале 2025 года продавец отгрузил товар в счёт ранее уплаченного аванса.
НДС с отгрузки по ставке 5%:
100 000 х 5% = 5 000 руб.
В декларации за II квартал 2025 года одновременно:
отражаем НДС с отгрузки по ставке 5% — 5 000 руб.;
заявляем к вычету НДС с аванса в I квартале — 5 000 руб.
В итоге продавец не должен платить налог за II квартал ещё раз.
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Как исчислять НДС по длящимся договорам, заключенным до 2025 года?
Ситуация: продавец-упрощенец получил от покупателя аванс в 2024 году, а поставка товара состоялась уже в 2025 году, когда он стал плательщиком НДС. Что делать с налогом?
Если с 1 января 2025 года упрощенец станет плательщиком НДС, договор с покупателем нужно дополнить положением об увеличении цены договора на сумму НДС. То есть, покупатель доплатит сумму НДС продавцу.
Не нужно считать НДС с аванса, который поступил в 2024 году — налог исчислите в момент отгрузки товара в счёт аванса.
Если покупатель не согласен менять договор и доплачивать сумму НДС, исходите из того, что НДС включен в цену договора. Считайте его по расчётным ставкам:
если применяете общие ставки НДС — 20/120, 10/110;
если применяете пониженные ставки НДС — 5/105, 7/107.
На сумму исчисленного расчётным способом НДС уменьшится размер доходов, учитываемых в базе по УСН.
Пример. В III квартале 2024 года продавец на УСН получил аванс в счёт будущей поставки товара — 100 000 руб. (без НДС). Покупателю товар отгружен во II квартале 2025 года, когда продавец уже стал плательщиком НДС (с 1 января 2025 года применяет ставку НДС 5%). Цену товара по договору не меняли.
Продавец определит сумму НДС за II квартал 2025 года так:
100 000 х 5 / 105 = 4 762 руб. — сумма к отражению в НДС-декларации за II квартал и к уплате в бюджет.
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Новая методичка от ФНС
Ответы на 26 вопросов о работе на УСН в 2025 году
Что ещё входит в рекомендации налоговиков по НДС
«Методические рекомендации» сформированы в виде ответов на вопросы, которые возникают у тех, кто решил перейти на УСН с 2025 года, или уже работает на этом спецрежиме.
Всего таких вопросов 26. В ответах — инструкции как действовать налогоплательщикам, рассматриваются некоторые жизненные ситуации, есть понятные примеры.
Некоторые вопросы по НДС из рекомендаций ФНС:
Кто из упрощенцев с 2025 года обязан платить НДС, а кто нет?
Что нужно для освобождения от уплаты НДС?
Какие доходы учитывать, чтобы выяснить, превышен лимит 60 млн руб. или нет?
По каким ставкам нужно уплачивать НДС и какую из ставок выбрать?
Как исчислить НДС и в какой момент возникает такая обязанность?
Кто может применять налоговые вычеты по НДС и как это сделать?
В какие сроки нужно подавать декларацию по НДС и уплатить налог в бюджет?
Что делать с «входным» НДС по покупкам, совершённым до 1 января 2025 года?
Когда упрощенец должен восстановить «входной» НДС?
Вопросы о переходе на упрощёнку из рекомендаций ФНС:
Какие ограничения действуют для перехода на УСН с ОСНО с 1 января 2025 года?
Какие лимиты установлены для применения УСН с 2025 года?
По каким ставкам платить с 2025 года «упрощённый» налог?
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