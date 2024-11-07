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НДС на УСН

Новая методичка от ФНС: как бизнесу работать на УСН в 2025 году

С 01.01.2025 все УСН-щики с доходом больше 60 млн ₽ будут платить НДС. Чтобы помочь упрощенцам безболезненно перейти на новые условия работы, ФНС выпустила «Методические рекомендации по НДС для УСН».

Мы разобрали два главных вопроса по работе с НДС на УСН, которые нам задавали чаще всего. Раньше мы опирались на общие правила и здравый смысл, но теперь у нас есть подтверждение позиции от налоговиков.

В какой момент у упрощенца возникает обязанность исчислять НДС

Используется более ранняя дата из двух:

  • дата оплаты;

  • дата отгрузки товара.

Это правило работает при едином платеже, который полностью оплачивает товар. Если сперва отгрузят товар — используем дату отгрузки товара, если сперва оплатят — используем дату оплаты.

Если получить авансовый платёж, то НДС нужно исчислить дважды:

  1. при получении аванса;

  2. при отгрузке товара в счёт аванса.

Налоговая база определяется по полученной сумме. Расчётная ставка НДС:

  • если выбрали общие ставки НДС — 20/120, 10/110;

  • если выбрали пониженные ставки НДС — 5/105, 7/107.

Двойного налогообложения при авансе не возникнет, потому что ранее исчисленный налог с аванса принимается к вычету в момент расчёта НДС.

Пример. В I квартале 2025 года упрощенец-плательщик НДС, применяющий ставку 5%, получил от покупателя аванс в сумме 105 000 руб. (с учётом НДС).

НДС с аванса по расчётной ставке 5/105:

  • 105 000 х 5 / 105 = 5 000 руб.

Эту сумму отражаем в НДС-декларации и перечисляем в бюджет за I квартал 2025 года.

Во II квартале 2025 года продавец отгрузил товар в счёт ранее уплаченного аванса.

НДС с отгрузки по ставке 5%:

  • 100 000 х 5% = 5 000 руб.

В декларации за II квартал 2025 года одновременно:

  • отражаем НДС с отгрузки по ставке 5% — 5 000 руб.;

  • заявляем к вычету НДС с аванса в I квартале — 5 000 руб.

В итоге продавец не должен платить налог за II квартал ещё раз.

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Как исчислять НДС по длящимся договорам, заключенным до 2025 года?

Ситуация: продавец-упрощенец получил от покупателя аванс в 2024 году, а поставка товара состоялась уже в 2025 году, когда он стал плательщиком НДС. Что делать с налогом?

Если с 1 января 2025 года упрощенец станет плательщиком НДС, договор с покупателем нужно дополнить положением об увеличении цены договора на сумму НДС. То есть, покупатель доплатит сумму НДС продавцу. 

Не нужно считать НДС с аванса, который поступил в 2024 году — налог исчислите в момент отгрузки товара в счёт аванса.

Если покупатель не согласен менять договор и доплачивать сумму НДС, исходите из того, что НДС включен в цену договора. Считайте его по расчётным ставкам: 

  • если применяете общие ставки НДС — 20/120, 10/110; 

  • если применяете пониженные ставки НДС — 5/105, 7/107.

На сумму исчисленного расчётным способом НДС уменьшится размер доходов, учитываемых в базе по УСН.

Пример. В III квартале 2024 года продавец на УСН получил аванс в счёт будущей поставки товара — 100 000 руб. (без НДС). Покупателю товар отгружен во II квартале 2025 года, когда продавец уже стал плательщиком НДС (с 1 января 2025 года применяет ставку НДС 5%). Цену товара по договору не меняли.

Продавец определит сумму НДС за II квартал 2025 года так:

  • 100 000 х 5 / 105 = 4 762 руб. сумма к отражению в НДС-декларации за II квартал и к уплате в бюджет.

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Новая методичка от ФНС

Ответы на 26 вопросов о работе на УСН в 2025 году

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Что ещё входит в рекомендации налоговиков по НДС

«Методические рекомендации» сформированы в виде ответов на вопросы, которые возникают у тех, кто решил перейти на УСН с 2025 года, или уже работает на этом спецрежиме.

Всего таких вопросов 26. В ответах — инструкции как действовать налогоплательщикам, рассматриваются некоторые жизненные ситуации, есть понятные примеры.

Некоторые вопросы по НДС из рекомендаций ФНС:

  • Кто из упрощенцев с 2025 года обязан платить НДС, а кто нет?

  • Что нужно для освобождения от уплаты НДС?

  • Какие доходы учитывать, чтобы выяснить, превышен лимит 60 млн руб. или нет?

  • По каким ставкам нужно уплачивать НДС и какую из ставок выбрать?

  • Как исчислить НДС и в какой момент возникает такая обязанность?

  • Кто может применять налоговые вычеты по НДС и как это сделать?

  • В какие сроки нужно подавать декларацию по НДС и уплатить налог в бюджет?

  • Что делать с «входным» НДС по покупкам, совершённым до 1 января 2025 года?

  • Когда упрощенец должен восстановить «входной» НДС?

Вопросы о переходе на упрощёнку из рекомендаций ФНС:

  • Какие ограничения действуют для перехода на УСН с ОСНО с 1 января 2025 года?

  • Какие лимиты установлены для применения УСН с 2025 года?

  • По каким ставкам платить с 2025 года «упрощённый» налог?

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