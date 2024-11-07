Новая методичка от ФНС: как бизнесу работать на УСН в 2025 году

Используется более ранняя дата из двух:

дата оплаты;

дата отгрузки товара.

Это правило работает при едином платеже, который полностью оплачивает товар. Если сперва отгрузят товар — используем дату отгрузки товара, если сперва оплатят — используем дату оплаты.

Если получить авансовый платёж, то НДС нужно исчислить дважды:

при получении аванса; при отгрузке товара в счёт аванса.

Налоговая база определяется по полученной сумме. Расчётная ставка НДС:

если выбрали общие ставки НДС — 20/120, 10/110;

если выбрали пониженные ставки НДС — 5/105, 7/107.

Двойного налогообложения при авансе не возникнет, потому что ранее исчисленный налог с аванса принимается к вычету в момент расчёта НДС.

Пример. В I квартале 2025 года упрощенец-плательщик НДС, применяющий ставку 5%, получил от покупателя аванс в сумме 105 000 руб. (с учётом НДС).

НДС с аванса по расчётной ставке 5/105:

105 000 х 5 / 105 = 5 000 руб.

Эту сумму отражаем в НДС-декларации и перечисляем в бюджет за I квартал 2025 года.

Во II квартале 2025 года продавец отгрузил товар в счёт ранее уплаченного аванса.

НДС с отгрузки по ставке 5%:

100 000 х 5% = 5 000 руб.

В декларации за II квартал 2025 года одновременно:

отражаем НДС с отгрузки по ставке 5% — 5 000 руб.;

заявляем к вычету НДС с аванса в I квартале — 5 000 руб.

В итоге продавец не должен платить налог за II квартал ещё раз.