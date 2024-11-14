Как получить амнистию за дробление бизнеса: методичка от ФНС

В методических рекомендациях ФНС есть официальные подробные ответы на многие вопросы об амнистии, разъясняются термины, приводятся примеры из жизни. Всего в методичке 22 вопроса с ответами на них.

В качестве иллюстрации случаев дробления бизнеса используют примеры из судебной практики. Рассмотрен и порядок направления материалов о дроблении в следственные органы.

Немало внимания уделено вопросам о том, на кого распространяется амнистия, а на кого — нет, и что считать дроблением бизнеса.

«Дробление бизнеса» — термин, которым обозначают разделение единой предпринимательской деятельности между несколькими ИП и/или компаниями, самостоятельными лишь формально и находящимися под контролем одних и тех же лиц. Главная цель такого разделения — применение спецрежимов для занижения налогов после того, как доходы превысят установленные законом лимиты.

Под налоговую амнистию подпадают ИП или компании, которые в 2022–2024 годах применяли дробление бизнеса.

Основание — ст. 6 закона № 176-ФЗ от 12.07.2024.

Суть амнистии — освобождение таких нарушителей от уплаты доначисленных налогов, пеней и штрафов, которые они должны были бы уплатить по итогам проверок за 2022–2024 годы. При этом должны выполняться условия:

Решения по налоговым проверкам за 2022–2024 годы не вступили в силу на 12.07.2024 (то есть, на момент начала действия закона № 176-ФЗ).

По результатам этих проверок выявлены схемы дробления бизнеса.

Налогоплательщик добровольно отказался от дробления бизнеса в 2025 и 2026 годах.

Отказ от дробления может быть полным или частичным — в методичке приведён подробный пример расчёта части прекращаемой налоговой обязанности.

Правильно рассчитать страховые взносы и налоги, заполнить и вовремя сдать отчётность помогут профессионалы бухгалтерского аутсорсинга «Моё дело». Получите в одной подписке бухгалтерское, налоговое, правовое и кадровое сопровождение. Оставить заявку

Это только малая часть положений из методических рекомендаций. Приведём пару ответов налоговиков на вопросы, которые интересуют всех, кто применяет схемы дробления.