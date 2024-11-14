Как получить амнистию за дробление бизнеса: методичка от ФНС

Что включают рекомендации ФНС по применению налоговой амнистии
В методических рекомендациях ФНС есть официальные подробные ответы на многие вопросы об амнистии, разъясняются термины, приводятся примеры из жизни. Всего в методичке 22 вопроса с ответами на них.
В качестве иллюстрации случаев дробления бизнеса используют примеры из судебной практики. Рассмотрен и порядок направления материалов о дроблении в следственные органы.
Немало внимания уделено вопросам о том, на кого распространяется амнистия, а на кого — нет, и что считать дроблением бизнеса.
«Дробление бизнеса» — термин, которым обозначают разделение единой предпринимательской деятельности между несколькими ИП и/или компаниями, самостоятельными лишь формально и находящимися под контролем одних и тех же лиц. Главная цель такого разделения — применение спецрежимов для занижения налогов после того, как доходы превысят установленные законом лимиты.
Под налоговую амнистию подпадают ИП или компании, которые в 2022–2024 годах применяли дробление бизнеса.
Основание — ст. 6 закона № 176-ФЗ от 12.07.2024.
Суть амнистии — освобождение таких нарушителей от уплаты доначисленных налогов, пеней и штрафов, которые они должны были бы уплатить по итогам проверок за 2022–2024 годы. При этом должны выполняться условия:
Решения по налоговым проверкам за 2022–2024 годы не вступили в силу на 12.07.2024 (то есть, на момент начала действия закона № 176-ФЗ).
По результатам этих проверок выявлены схемы дробления бизнеса.
Налогоплательщик добровольно отказался от дробления бизнеса в 2025 и 2026 годах.
Отказ от дробления может быть полным или частичным — в методичке приведён подробный пример расчёта части прекращаемой налоговой обязанности.
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Это только малая часть положений из методических рекомендаций. Приведём пару ответов налоговиков на вопросы, которые интересуют всех, кто применяет схемы дробления.
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Ответы на 26 вопросов о работе на УСН в 2025 году
На какие случаи не распространяется механизм налоговой амнистии
Амнистия не распространяется на такие налоги и страховые взносы:
НДФЛ и страховые взносы, которые доначислили, обнаружив занижение или сокрытие зарплат.
Налог на прибыль организаций или НДФЛ ИП, доначисленный участникам схемы дробления на ОСНО, либо налог при УСН, ЕСХН, доначисленный в связи с занижением или сокрытием выручки участникам схемы, работающим на спецрежимах.
Страховые взносы при дроблении бизнеса в целях получения статуса МСП и права на пониженный тариф.
НДС, когда дробление применялось для освобождения услуг общепита от НДС при выручке до 2 млрд руб. в год.
НДПИ при дроблении с целью занижения себестоимости полезного ископаемого.
Также нельзя применять амнистию, если:
дробление продолжается в 2025–2026 годах;
дробление бизнеса относится к 2021 году и ранее;
решение по налоговой проверке за 2022–2024 годы вступило в силу ранее 12.07.2024.
Если в акте нет термина «дробление бизнеса», право на амнистию остаётся — но только если именно с таким дроблением связано правонарушение.
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Какие возможны способы добровольного отказа от дробления бизнеса
Перечень таких способов не ограничен.
Если не менять организационную структуру бизнеса, можно отказаться от дробления:
Путём перехода ИП и компаний, участвующих в дроблении, со спецрежимов на ОСНО.
Переводом деятельности на одно из юрлиц или ИП группы.
Если менять организационную структуру бизнеса, можно отказаться от дробления:
Объединив подконтрольные юрлица в одну компанию с возможностью создания обособленных подразделений этой компании по месту ведения ими деятельности.
Путём полного отчуждения долей или акций компаний, входящих в группу, другим независимым лицам. При этом как единый хозяйствующий субъект группа компаний больше не действует.
Обратите внимание:
Если отказаться от дробления бизнеса с 1 января 2025 года, амнистия распространится на три года — 2022, 2023 и 2024.
Если отказ от дробления за 2025–2026 годы произошёл после назначения выездной налоговой проверки за эти периоды, под амнистию попадут только два года — 2022 и 2023, при этом придётся уточнить налоговые обязательства и за 2024 год.
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