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Бухгалтерия

10 заповедей бухгалтера: как не навредить себе и бизнесу

Работа бухгалтера — это своего рода духовная практика: в ней чудесным образом сошлись и вера в честные цифры, и надежда на понимание инспекторов, и любовь к строгим дедлайнам. Чтобы не сбиться с истинного пути, мы подготовили для вас 10 заповедей бухгалтера. Читайте, следуйте, и пусть — отчёты сходятся, проверяющие будут довольны, а менеджеры останутся в здравии!

1. Держите ответ на требование ФНС вовремя

Требование от налоговой инспекции может прийти электронным способом или по почте. Бумажный вариант считается доставленным через шесть дней после отправки (дата указана на штемпеле). О получении электронного письма налогоплательщик должен сам сделать налоговикам «отбивку». Для этого у него есть шесть рабочих дней. 

С момента, когда отправили квитанцию в ФНС, стартует срок для исполнения требования. Предоставить запрашиваемые документы необходимо в течение 5–10 рабочих дней, а дать письменные пояснения — не позднее пяти рабочих дней. Точный срок обязательно будет указан в самом письме налоговой.

Если нарушить дедлайны, компании грозят не только штрафы (ст.126, 129.1 НК РФ), но и блокировка счёта (подп. 2 п. 3 ст. 76 НК РФ).

2. Храните первичку, как зеницу ока

Пока в вашем архиве хранятся первичные документы, можно в любой момент проверить и оценить условия какой-либо сделки или расчётов. Нужный документ может запросить налоговая в ходе проверки, или он потребуется в суде, чтобы аргументировать правовую позицию. 

Бережное отношение к бухгалтерским и налоговым документам — это безопасность бизнеса. По общему правилу, первичка должна храниться в компании минимум пять лет (ст. 29 закона № 402-ФЗ от 06.12.2011).

3. Не храните все яйца в одной корзине

Речь о ведении нескольких клиентских баз в одной 1С. Если вдруг кто-то из обслуживаемых у вас ИП или организаций решит уйти (ликвидироваться, расторгнуть договор), разделить базу сможет только программист. При большом количестве организаций база становится тяжёлой. Могут возникнуть проблемы с обновлениями. Чтобы избежать сложностей, лучше перейти в облако.

Эта заповедь касается и доходов бухгалтера. Конкуренция на рынке очень большая. Чтобы оставаться востребованным, как штатный бухгалтер, так и фрилансер, непрерывно должны совершенствовать свои навыки и нарабатывать опыт. Но даже крутому специалисту сегодня рискованно полагаться на доход только от работодателя или одного клиента. При этом времени и сил на дополнительную работу может не оставаться.

Получать дополнительный доход, не работая, поможет партнёрская программа «Моё дело». И фрилансеру, и штатному специалисту знакома такая ситуация, когда обращается с вопросом учёта и отчётности потенциальный клиент или знакомый предприниматель. Но бухгалтер вынужден отказать, так как не хватает времени или опыта на решение этого вопроса. А может объём работы несоразмерен с ожидаемым доходом. Но всё это не повод, чтобы отказываться от дополнительного дохода.

Партнёрская программа «Моё дело» позволяет получать вознаграждение за каждого привлечённого клиента независимо от его запроса — сдать декларацию или восстановить учёт. 

Сколько можно заработать:

  • За каждое ИП — 25 000 руб.

  • За каждое юрлицо — 45 000 руб.

Правила простые:

  1. Оставьте заявку

  2. Получите доступ в личный кабинет партнёра.

  3. Начинайте работу и получайте вознаграждение.

4. Не убейте менеджера, который поздно принёс документы

Представим ситуацию: отчётность отправлена, все цифры сведены, и тут всплывают «опоздавшие» документы, которые меняют картину. Бухгалтер вынужден пересчитывать показатели и сдавать корректирующие отчёты. Все это требует времени и нервов, особенно если горят дедлайны. Как тут сохранить мирное расположение к отделу продаж?

Но можно подойти к решению вопроса с нормативной стороны. Обсудите с руководством формирование Регламента документооборота внутри компании. Зафиксируйте в нём сроки предоставления бумаг в бухгалтерию. Безотказно работает включение в Положение о премировании пункта о санкциях за опоздание с первичкой. Угроза потерять в доходе придаст скорости вашим коллегам!

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5. Не соблазнитесь лёгкими схемами, ибо инспектор всё видит

Работа с «техническими» фирмами, дробление бизнеса, налоговая миграция внутри страны с целью сбить ставку УСН, подмена трудовых отношений самозанятостью и прочее-прочее. 

Давно не осталось таких схем, про которые не слышали бы налоговики. Иногда соблазн пойти простым путём и помочь директору снизить налоговую нагрузку за счёт не слишком прозрачных схем — велик, но будьте осторожными.

Последствия могут оказаться плачевными не только для бизнеса, но и для должностных лиц — вплоть до уголовной ответственности.

6. Почитайте Налоговый кодекс, как учителя своего

В любой непонятной ситуации — обращайтесь к Налоговому кодексу РФ. НК для бухгалтера — главный сборник правил и основной гид по налогам.

Нормативный акт даёт чёткие ориентиры, как правильно учитывать доходы и расходы, как взаимодействовать с контролирующими органами, какие права и обязанности имеет налогоплательщик. 

Если игнорировать эти правила, могут последовать ошибки, штрафы и проблемы с законом. Особенно это актуально в контексте грядущей налоговой реформы и серьезных поправок в НК РФ.

Не забывайте также, что кодекс — это второй по важности документ в системе российского права после Конституции. В спорных ситуациях руководствуйтесь его положениями, по иерархии они стоят выше писем и разъяснений Минфина, ФНС, Минтруда и т.д.

7. Не прячьте штат под вывеской самозанятости

Заключение с самозанятым гражданско-правового договора, фактически маскирующего трудовые отношения, грозит организации штрафом от 50 000 до 100 000 руб. (ст. 5.27 КоАП РФ). Также образуется недоимка по взносам и НДФЛ, которую придётся перечислить в бюджет. Плюс штраф по ст. 122 НК РФ в размере 40% от неуплаченной суммы налога или страховых взносов. 

Выявляет Роструд подмену трудовых договоров сейчас довольно бойко, схемы проверки уже отточены. С марта 2024 года к мониторингу подключились специальные региональные межведомственные комиссии (закон № 565-ФЗ от 12.12.2023). Постоянно пополняется список косвенных и прямых признаков, по которым квалифицируют нелегальную занятость.

В этом году в перечень добавили:

  • массовое привлечение самозанятых — компания или ИП сотрудничает более чем с 10 плательщиками НПД;

  • превышение «лимита» по доходам — ежемесячно самозанятый получает более 20 000 руб.;

  • продолжительность сотрудничества превышает три месяца.

8. Будьте честны, чтобы камералка не стала судным днём

В мире бухгалтерии честность — это не просто добродетель, а обязательное условие для успешной и спокойной работы. Особенно это актуально в контексте камеральных проверок.

Контрольные мероприятия могут обернуться настоящим судным днем для тех, кто не придерживается принципов прозрачности в ведении учёта.

Будьте готовы к камералке: держите под рукой документы, которые может затребовать инспекция, не пропускайте требований ИФНС, своевременно давайте пояснения. 

9. Проверяйте дважды, сдавайте один раз

Большинство ошибок в отчётности налогоплательщики допускают из-за невнимательности. Проверив декларацию или отчёт ещё раз перед отправкой, вы сэкономите время и силы на устранение недочётов в будущем.

Программа налоговиков сразу отсеивает часть некорректной отчётности на доработку. В таком случае компания получит отказ, потратит дополнительное время на пересдачу и рискует попасть на штрафы за нарушение сроков.

Если ошибки обнаружат в ходе камеральной проверки, налоговая пришлёт требование. Его тоже нужно «отработать», соблюдая дедлайны: своевременно внести корректировки и исправления.

10. Берегите нервы и силы — автоматизируйте и делегируйте всё, что можно

Многие бухгалтеры скептически относятся к автоматизации, предпочитая даже монотонные задачи решать по старинке — вручную. Но современные сервисы действительно способны избавить от рутины, которая съедает столько времени и сил.

Будни бухгалтера способны упростить: автоматическое распознавание и ввод первички в систему учёта, ЭДО (электронный документооборот), КЭДО (кадровый электронный документооборот), сервисы для сдачи отчётности и т.д.

Учитесь делегировать и не бойтесь потерять доход. Если знакомые или потенциальные клиенты просят вас вести учёт, но вы не можете взять дополнительную нагрузку, передайте их запрос в компанию «Моё дело». Вы получите вознаграждение, а тот, кто к вам обратился — решение проблемы. Участвуйте в партнёрской программе для бухгалтеров

Почему это удобно: 

  • У вас большая загруженность на основной работе или много клиентов.

  • Рутинная задача требует много времени и не стоит своих денег.

  • У вас нет соответствующего опыта, чтобы выполнить задачу потенциального клиента.

  • Задача требует больших трудозатрат, но доход не соответствует вашим ожиданиям.

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