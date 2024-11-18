10 заповедей бухгалтера: как не навредить себе и бизнесу

Речь о ведении нескольких клиентских баз в одной 1С. Если вдруг кто-то из обслуживаемых у вас ИП или организаций решит уйти (ликвидироваться, расторгнуть договор), разделить базу сможет только программист. При большом количестве организаций база становится тяжёлой. Могут возникнуть проблемы с обновлениями. Чтобы избежать сложностей, лучше перейти в облако.

Эта заповедь касается и доходов бухгалтера. Конкуренция на рынке очень большая. Чтобы оставаться востребованным, как штатный бухгалтер, так и фрилансер, непрерывно должны совершенствовать свои навыки и нарабатывать опыт. Но даже крутому специалисту сегодня рискованно полагаться на доход только от работодателя или одного клиента. При этом времени и сил на дополнительную работу может не оставаться.

Получать дополнительный доход, не работая, поможет партнёрская программа «Моё дело». И фрилансеру, и штатному специалисту знакома такая ситуация, когда обращается с вопросом учёта и отчётности потенциальный клиент или знакомый предприниматель. Но бухгалтер вынужден отказать, так как не хватает времени или опыта на решение этого вопроса. А может объём работы несоразмерен с ожидаемым доходом. Но всё это не повод, чтобы отказываться от дополнительного дохода.

Партнёрская программа «Моё дело» позволяет получать вознаграждение за каждого привлечённого клиента независимо от его запроса — сдать декларацию или восстановить учёт.

Сколько можно заработать:

За каждое ИП — 25 000 руб.

За каждое юрлицо — 45 000 руб.

Правила простые: