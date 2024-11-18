10 заповедей бухгалтера: как не навредить себе и бизнесу

1. Держите ответ на требование ФНС вовремя
Требование от налоговой инспекции может прийти электронным способом или по почте. Бумажный вариант считается доставленным через шесть дней после отправки (дата указана на штемпеле). О получении электронного письма налогоплательщик должен сам сделать налоговикам «отбивку». Для этого у него есть шесть рабочих дней.
С момента, когда отправили квитанцию в ФНС, стартует срок для исполнения требования. Предоставить запрашиваемые документы необходимо в течение 5–10 рабочих дней, а дать письменные пояснения — не позднее пяти рабочих дней. Точный срок обязательно будет указан в самом письме налоговой.
Если нарушить дедлайны, компании грозят не только штрафы (ст.126, 129.1 НК РФ), но и блокировка счёта (подп. 2 п. 3 ст. 76 НК РФ).
2. Храните первичку, как зеницу ока
Пока в вашем архиве хранятся первичные документы, можно в любой момент проверить и оценить условия какой-либо сделки или расчётов. Нужный документ может запросить налоговая в ходе проверки, или он потребуется в суде, чтобы аргументировать правовую позицию.
Бережное отношение к бухгалтерским и налоговым документам — это безопасность бизнеса. По общему правилу, первичка должна храниться в компании минимум пять лет (ст. 29 закона № 402-ФЗ от 06.12.2011).
3. Не храните все яйца в одной корзине
Речь о ведении нескольких клиентских баз в одной 1С. Если вдруг кто-то из обслуживаемых у вас ИП или организаций решит уйти (ликвидироваться, расторгнуть договор), разделить базу сможет только программист. При большом количестве организаций база становится тяжёлой. Могут возникнуть проблемы с обновлениями. Чтобы избежать сложностей, лучше перейти в облако.
Эта заповедь касается и доходов бухгалтера. Конкуренция на рынке очень большая. Чтобы оставаться востребованным, как штатный бухгалтер, так и фрилансер, непрерывно должны совершенствовать свои навыки и нарабатывать опыт. Но даже крутому специалисту сегодня рискованно полагаться на доход только от работодателя или одного клиента. При этом времени и сил на дополнительную работу может не оставаться.
Получать дополнительный доход, не работая, поможет партнёрская программа «Моё дело». И фрилансеру, и штатному специалисту знакома такая ситуация, когда обращается с вопросом учёта и отчётности потенциальный клиент или знакомый предприниматель. Но бухгалтер вынужден отказать, так как не хватает времени или опыта на решение этого вопроса. А может объём работы несоразмерен с ожидаемым доходом. Но всё это не повод, чтобы отказываться от дополнительного дохода.
Партнёрская программа «Моё дело» позволяет получать вознаграждение за каждого привлечённого клиента независимо от его запроса — сдать декларацию или восстановить учёт.
Сколько можно заработать:
За каждое ИП — 25 000 руб.
За каждое юрлицо — 45 000 руб.
Правила простые:
Получите доступ в личный кабинет партнёра.
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4. Не убейте менеджера, который поздно принёс документы
Представим ситуацию: отчётность отправлена, все цифры сведены, и тут всплывают «опоздавшие» документы, которые меняют картину. Бухгалтер вынужден пересчитывать показатели и сдавать корректирующие отчёты. Все это требует времени и нервов, особенно если горят дедлайны. Как тут сохранить мирное расположение к отделу продаж?
Но можно подойти к решению вопроса с нормативной стороны. Обсудите с руководством формирование Регламента документооборота внутри компании. Зафиксируйте в нём сроки предоставления бумаг в бухгалтерию. Безотказно работает включение в Положение о премировании пункта о санкциях за опоздание с первичкой. Угроза потерять в доходе придаст скорости вашим коллегам!
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5. Не соблазнитесь лёгкими схемами, ибо инспектор всё видит
Работа с «техническими» фирмами, дробление бизнеса, налоговая миграция внутри страны с целью сбить ставку УСН, подмена трудовых отношений самозанятостью и прочее-прочее.
Давно не осталось таких схем, про которые не слышали бы налоговики. Иногда соблазн пойти простым путём и помочь директору снизить налоговую нагрузку за счёт не слишком прозрачных схем — велик, но будьте осторожными.
Последствия могут оказаться плачевными не только для бизнеса, но и для должностных лиц — вплоть до уголовной ответственности.
6. Почитайте Налоговый кодекс, как учителя своего
В любой непонятной ситуации — обращайтесь к Налоговому кодексу РФ. НК для бухгалтера — главный сборник правил и основной гид по налогам.
Нормативный акт даёт чёткие ориентиры, как правильно учитывать доходы и расходы, как взаимодействовать с контролирующими органами, какие права и обязанности имеет налогоплательщик.
Если игнорировать эти правила, могут последовать ошибки, штрафы и проблемы с законом. Особенно это актуально в контексте грядущей налоговой реформы и серьезных поправок в НК РФ.
Не забывайте также, что кодекс — это второй по важности документ в системе российского права после Конституции. В спорных ситуациях руководствуйтесь его положениями, по иерархии они стоят выше писем и разъяснений Минфина, ФНС, Минтруда и т.д.
7. Не прячьте штат под вывеской самозанятости
Заключение с самозанятым гражданско-правового договора, фактически маскирующего трудовые отношения, грозит организации штрафом от 50 000 до 100 000 руб. (ст. 5.27 КоАП РФ). Также образуется недоимка по взносам и НДФЛ, которую придётся перечислить в бюджет. Плюс штраф по ст. 122 НК РФ в размере 40% от неуплаченной суммы налога или страховых взносов.
Выявляет Роструд подмену трудовых договоров сейчас довольно бойко, схемы проверки уже отточены. С марта 2024 года к мониторингу подключились специальные региональные межведомственные комиссии (закон № 565-ФЗ от 12.12.2023). Постоянно пополняется список косвенных и прямых признаков, по которым квалифицируют нелегальную занятость.
В этом году в перечень добавили:
массовое привлечение самозанятых — компания или ИП сотрудничает более чем с 10 плательщиками НПД;
превышение «лимита» по доходам — ежемесячно самозанятый получает более 20 000 руб.;
продолжительность сотрудничества превышает три месяца.
8. Будьте честны, чтобы камералка не стала судным днём
В мире бухгалтерии честность — это не просто добродетель, а обязательное условие для успешной и спокойной работы. Особенно это актуально в контексте камеральных проверок.
Контрольные мероприятия могут обернуться настоящим судным днем для тех, кто не придерживается принципов прозрачности в ведении учёта.
Будьте готовы к камералке: держите под рукой документы, которые может затребовать инспекция, не пропускайте требований ИФНС, своевременно давайте пояснения.
9. Проверяйте дважды, сдавайте один раз
Большинство ошибок в отчётности налогоплательщики допускают из-за невнимательности. Проверив декларацию или отчёт ещё раз перед отправкой, вы сэкономите время и силы на устранение недочётов в будущем.
Программа налоговиков сразу отсеивает часть некорректной отчётности на доработку. В таком случае компания получит отказ, потратит дополнительное время на пересдачу и рискует попасть на штрафы за нарушение сроков.
Если ошибки обнаружат в ходе камеральной проверки, налоговая пришлёт требование. Его тоже нужно «отработать», соблюдая дедлайны: своевременно внести корректировки и исправления.
10. Берегите нервы и силы — автоматизируйте и делегируйте всё, что можно
Многие бухгалтеры скептически относятся к автоматизации, предпочитая даже монотонные задачи решать по старинке — вручную. Но современные сервисы действительно способны избавить от рутины, которая съедает столько времени и сил.
Будни бухгалтера способны упростить: автоматическое распознавание и ввод первички в систему учёта, ЭДО (электронный документооборот), КЭДО (кадровый электронный документооборот), сервисы для сдачи отчётности и т.д.
Учитесь делегировать и не бойтесь потерять доход. Если знакомые или потенциальные клиенты просят вас вести учёт, но вы не можете взять дополнительную нагрузку, передайте их запрос в компанию «Моё дело». Вы получите вознаграждение, а тот, кто к вам обратился — решение проблемы. Участвуйте в партнёрской программе для бухгалтеров.
Почему это удобно:
У вас большая загруженность на основной работе или много клиентов.
Рутинная задача требует много времени и не стоит своих денег.
У вас нет соответствующего опыта, чтобы выполнить задачу потенциального клиента.
Задача требует больших трудозатрат, но доход не соответствует вашим ожиданиям.
Партнёрская программа для бухгалтеров
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