АУСН: изменения с 1 января 2025 года

Если за 2024 год доход превысил 60 млн рублей, применить АУСН не получится. Основание — пп. «б» ч. 1 ст. 9 закона № 259-ФЗ от 8.08.2024.

Такие же ограничения будут действовать на доход за 2025 год.

То есть с 1 января 2025 года действует два типа ограничений: по доходам за прошлый год и по доходам за текущий год.

Основание — п. 23 ч. 2 ст. 3 закона № 17-ФЗ от 25.02.2022.