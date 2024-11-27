АУСН: изменения с 1 января 2025 года

Все регионы получили право вводить АУСН
Установлены новые правила для начала проведения эксперимента по введению АУСН. Основание — ст. 6 закона № 362-ФЗ от 29.10.2024.
Теперь АУСН может ввести любой регион. От принятия закона до вступления в силу должен пройти минимум месяц, но, если регион примет закон до конца ноября 2024, то с 1 января 2025 года АУСН уже будет действовать.
В ФТ «Сириус» и на территории Байконура АУСН в любом случае применяется с 1 января 2025 года.
Основание — ст. 1 закона № 17-ФЗ от 25.02.2022, Информация ФНС России от 30.09.2024.
Перейти на АУСН можно в течение календарного года
Такое право будет у:
организаций и ИП на УСН;
ИП на НПД.
Основание — ч. 2 ст. 9 закона № 259-ФЗ от 8.08.2024.
Для перехода уведомите ИФНС через ЛК налогоплательщика или уполномоченную кредитную организацию. Сделать это нужно до последнего дня месяца, предшествующего началу применения АУСН.
При таком переходе придётся остаться на АУСН минимум на 12 месяцев. Сменить налоговый режим обратно не получится.
Основание — ч. 1.1 ст. 4 закона № 17-ФЗ от 25.02.2024.
АУСН ограничили доходом за прошлый год
Если за 2024 год доход превысил 60 млн рублей, применить АУСН не получится. Основание — пп. «б» ч. 1 ст. 9 закона № 259-ФЗ от 8.08.2024.
Такие же ограничения будут действовать на доход за 2025 год.
То есть с 1 января 2025 года действует два типа ограничений: по доходам за прошлый год и по доходам за текущий год.
Основание — п. 23 ч. 2 ст. 3 закона № 17-ФЗ от 25.02.2022.
При АУСН можно учесть натуральные расходы
Теперь налогоплательщики смогут учитывать все реальные затраты, даже если они были оплачены не деньгами, а, например, товарами или услугами. То есть организации и ИП смогут более эффективно управлять своими расходами и гибко использовать бартерные схемы расчетов.
Основание — п. 26 ч. 4 ст. 6 закона № 17-ФЗ от 25.02.2024.
АУСН разрешили продавцам серебряных изделий
Теперь можно производить и продавать серебро на АУСН. Основание — ст. 2, ч. 5 ст. 4 закона № 49-ФЗ от 23.03.2024, п. 34 ч. 2 ст. 3 закона № 17-ФЗ от 25 февраля 2022 г.
Новая методичка от ФНС
Ответы на 26 вопросов о работе на УСН в 2025 году
Установлен налоговый период для новых компаний
Установлен налоговый период для новых организаций и ИП. Основание — ч. 6 ст. 9 закона № 259-ФЗ от 8.08.2024.
Если новая организация или ИП уведомили налоговую о переходе на спецрежим в месяце, следующем за месяцем постановки на учет в ИФНС, их первым налоговым периодом будет время с даты постановки на учет до конца месяца, когда было подано уведомление.
Основание: ст. 10 закона № 17-ФЗ от 25.02.2022 г.
АУСН разрешили продавцам на маркетплейсах
Разрешено применять АУСН продавцам по посредническим договорам организациям и ИП, которые являются доверителями, комитентами, принципалами. Основание — пп. «б» ч. 1 ст. 9 закона № 259-ФЗ от 08.08.2024, п. 21 ч. 2 ст. 3 закона № 17-ФЗ от 25.02.2022,
Таким продавцам установлен кассовый метод для даты получения доходов. Основание — ч. 4 ст. закона 9 № 259-ФЗ от 8.08.2024 г.
Датой получения дохода признается момент, когда деньги поступили на счет в банке или в кассу. Это также может быть дата получения имущества, услуг, имущественных прав. Или дата погашения задолженности иным способом, например, зачетом взаимных требований или выплатой по поручению доверителей (комитентов, принципалов) третьим лицам. Основание — ч. 5 ст. 7 закона № 17-ФЗ от 25.02.2022.
Маркетплейсы — партнеры ФНС России в рамках АУСН
В участники информационного обмена с ИФНС добавлены операторы электронных площадок. Основание — ч. 1, 7, 9 ст. 9 закона № 259-ФЗ от 8.08.2024.
Операторы электронных площадок это организации, предоставляющие через Интернет технические, организационные и информационные возможности для взаимодействия продавцов и покупателей, в том числе для заключения сделок по продаже товаров, работ, услуг или имущественных прав.
Эти операторы обязаны передавать в ИФНС в электронном виде:
сведения о зачете встречных требований с налогоплательщиками;
данные о суммах полученных агентских вознаграждений.
Срок предоставления информации — не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем совершения операций.
Основание — ч. 4.1, ч. 3 ст. 3, ст. 15.1 закона № 17-ФЗ от 25.02.2022.
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