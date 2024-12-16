Налоговая реформа: что бухгалтеру сделать в 2024, чтобы не рассасывать валидол в 2025

Просчитайте, как в 2025 году изменится налоговая нагрузка. Если вырастет, то возможно, другой режим налогообложения окажется более выгодным. Например, если работаете на ОСНО — можно перейти с 1 января 2025 года на УСН, а если применяете УСН — некоторые виды деятельности переведите на патент.

Если у вашей компании есть действующие договоры с поставщиками на УСН, чтобы избежать разногласий, уточните у них, будут ли они с нового года повышать цену договора в связи с уплатой НДС.

Также в такие договоры целесообразно включить налоговую оговорку, если ваша компания тоже плательщик НДС: «входной» налог по договорам с упрощенцами можно принимать к вычету, но возникает риск снятия вычетов налоговиками, а оговорка позволит возместить потери за счёт контрагента, из-за которого у налоговой возникли претензии.

Основание — ст. 406.1, 431.2 ГК.

Проверьте, на какие новые налоговые льготы сможете рассчитывать, какие пониженные ставки налогов и тарифы страховых взносов будут доступны.

Учтите, что для субъектов МСП на любом налоговом режиме вырастут страховые взносы — пониженный тариф 15% они смогут применять к части выплаты физлицу свыше 1,5 МРОТ, а не 1 МРОТ, как сейчас. При этом для МСП, основной вид деятельности которых по ОКВЭД относится к разделу «Обрабатывающие производства», вводится пониженный тариф 7,6% с выплат свыше 1,5 МРОТ.

Основание — п. 2.5, пп. 17 п. 1 ст. 427 НК РФ в ред. закона № 362-ФЗ от 29.10.2024.

В 2025 году с заработка сотрудников, получающих в среднем более 200 тыс. руб. в месяц, НДФЛ будет удерживаться по ставке 15%. Если у вас есть такие работники, предупредите их, что в 2025 году они станут получать на руки меньше, чем в 2024 году. Чтобы не повышать им оклад, руководство может установить ежемесячную надбавку или премию, за счёт которой они не потеряют в зарплате.

Также, чтобы снизить сумму дохода высокооплачиваемых сотрудников в 2025 году и удержать налог по прежней ставке, годовую премию за 2024 год можно выплатить в декабре 2024 года.

Основание — ст. 72, 135 ТК РФ, письмо Минтруда № 1111-6-1 от 27.04.2011.