Налоговая реформа: что бухгалтеру сделать в 2024, чтобы не рассасывать валидол в 2025

Общие рекомендации
Просчитайте, как в 2025 году изменится налоговая нагрузка. Если вырастет, то возможно, другой режим налогообложения окажется более выгодным. Например, если работаете на ОСНО — можно перейти с 1 января 2025 года на УСН, а если применяете УСН — некоторые виды деятельности переведите на патент.
Если у вашей компании есть действующие договоры с поставщиками на УСН, чтобы избежать разногласий, уточните у них, будут ли они с нового года повышать цену договора в связи с уплатой НДС.
Также в такие договоры целесообразно включить налоговую оговорку, если ваша компания тоже плательщик НДС: «входной» налог по договорам с упрощенцами можно принимать к вычету, но возникает риск снятия вычетов налоговиками, а оговорка позволит возместить потери за счёт контрагента, из-за которого у налоговой возникли претензии.
Основание — ст. 406.1, 431.2 ГК.
Проверьте, на какие новые налоговые льготы сможете рассчитывать, какие пониженные ставки налогов и тарифы страховых взносов будут доступны.
Учтите, что для субъектов МСП на любом налоговом режиме вырастут страховые взносы — пониженный тариф 15% они смогут применять к части выплаты физлицу свыше 1,5 МРОТ, а не 1 МРОТ, как сейчас. При этом для МСП, основной вид деятельности которых по ОКВЭД относится к разделу «Обрабатывающие производства», вводится пониженный тариф 7,6% с выплат свыше 1,5 МРОТ.
Основание — п. 2.5, пп. 17 п. 1 ст. 427 НК РФ в ред. закона № 362-ФЗ от 29.10.2024.
В 2025 году с заработка сотрудников, получающих в среднем более 200 тыс. руб. в месяц, НДФЛ будет удерживаться по ставке 15%. Если у вас есть такие работники, предупредите их, что в 2025 году они станут получать на руки меньше, чем в 2024 году. Чтобы не повышать им оклад, руководство может установить ежемесячную надбавку или премию, за счёт которой они не потеряют в зарплате.
Также, чтобы снизить сумму дохода высокооплачиваемых сотрудников в 2025 году и удержать налог по прежней ставке, годовую премию за 2024 год можно выплатить в декабре 2024 года.
Основание — ст. 72, 135 ТК РФ, письмо Минтруда № 1111-6-1 от 27.04.2011.
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Что делать бухгалтеру компании на ОСНО
По налогу на прибыль
С 1 января 2025 года общая ставка налога на прибыль вырастет с 20% до 25%, а для IT-компаний — с 0% до 5%. До начала года определитесь с законными способами, которыми будете снижать налоговую базу:
При использовании метода начисления имеет смысл как можно больше доходов учесть до конца 2024 года, пока действует ставка 20%.
Например, можно договориться с покупателями о переносе фактической отгрузки товара с начала 2025 на декабрь 2024 года. Если отгрузка действительно состоится в декабре и это будет подтверждено первичкой, доход от реализации сможете учесть в базе 2024 года, получив экономию на налоге.
Основание — п. 1, 3 ст. 271 НК РФ.
Проверьте, имеет ли ваша компания право на инвестиционный налоговый вычет в 2025 году.
Региональный инвествычет позволит снизить часть налога, которую платят в бюджет региона, на сумму 25–100% от затрат из п. 2 ст. 286.1 НК.
Федеральный вычет — снизит налог, перечисляемый в федеральный бюджет, на сумму до 50% от расходов на приобретение или создание ОС и НМА. Если право на инвествычет есть, выберите для применения в 2025 году один — региональный или федеральный, и закрепите выбор в учётной политике.
Основание — ст. 286.1, 286.2 НК в ред. закона № 176-ФЗ от 12.07.2024.
По некоторым расходам на ОС и НМА с 2025 года можно применять повышающий коэффициент 2.
Это касается затрат на российское высокотехнологичное оборудование, на приобретение прав на включенное в единый реестр российское ПО, базы данных и программно-аппаратные комплексы, на некоторые виды НИОКР и т.д.
Применение коэффициента 2 зафиксируйте в учётной политике.
Основание — п. 1, 3 ст. 257, п. 7, 8 ст. 262 НК РФ в ред. закона № 176-ФЗ от 12.07.2024.
При наличии накопленных убытков прошлых лет, используйте их для уменьшения налоговой базы не в 2024, а в 2025 году.
Таким образом уменьшить базу по налогу на прибыль в 2025–2026 годах можно не более чем на 50%.
Основание — ст. 283 НК РФ в ред. закона № 176-ФЗ от 12.07.2024.
Применяя ПБУ 18/02, пересчитайте и сделайте корректировку в бухучёте по отложенным налоговым активам (ОНА) и отложенным налоговым обязательствам (ОНО), которые числятся на 31 декабря 2024 года.
Возникшие при пересчёте разницы отнесите на счет 99 «Прибыли и убытки». В бухгалтерской отчётности за 2024 год отразите ОНО и ОНА с учётом пересчёта.
Основание — п. 14, 15 ПБУ 18/02.
Если применяете кассовый метод, за счёт зарплаты и иных выплат по оплате труда, начисленных за 2024 год, но выплаченных в 2025 году, сможете уменьшить налоговую базу 2025 года, снизив сумму налога на прибыль по новой ставке 25%.
При методе начисления учитываемая в составе косвенных расходов зарплата (премии и т.п.), начисленная в 2024 году, независимо от периода, за который она начислена, и даты её выплаты, уменьшит базу 2024 года, облагаемую по ставке 20%. Выплаты по оплате труда в составе прямых затрат списывают по мере реализации продукции (работ, услуг), в стоимость которой их включили.
Основание — п. 4 ст. 272, пп. 1 п. 3 ст. 273, ст. 318 НК РФ.
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По НДФЛ и страховым взносам
Рассмотрите варианты, которые позволят в 2025 году сэкономить на страховых взносах и снизить НДФЛ для работников.
Например, можно привлекать к работе по ГПХ-договорам ИП и самозанятых физлиц — за них не нужно платить страховые взносы и НДФЛ, а сумма вознаграждений включается в расходы по налогу на прибыль. При этом договор должен быть составлен так, чтобы его не переквалифицировали в трудовой, иначе налоговики доначислят не только взносы и НДФЛ, но и пени.
Если позволяет специфика деятельности, установите или увеличьте выплаты работникам, не облагаемые страховыми взносами (например, вахтовые надбавки, если в компании применяется вахтовый метод).
Часть функций компания может передать на аутсорсинг. Например, вместо приёма на работу штатного юриста, заключить договор о юридическом сопровождении со сторонней компанией. Затраты по договору будут уменьшать налоговую базу по прибыли, а НДФЛ и страховые взносы платить не нужно.
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Если компания в 2025 году переходит с ОСНО на УСН
Упрощенцы с 1 января 2025 года станут плательщиками НДС, но тех, у кого доходы в 2024 году не превысили 60 млн руб., от уплаты налога освободят.
При большем доходе, перейдя с ОСНО на упрощенку, уплату НДС продолжите, но сможете выбрать — остаться на ставке 20% (10%) или использовать пониженные ставки — 5% (если доход не превысил 250 млн руб.) либо 7% (если доход не выше 450 млн руб.). Учтите, что при пониженных ставках нельзя принимать к вычету «входной» НДС.
Выясните, попадает ваша компания под освобождение или нет. Если нет — выберите наиболее выгодную ставку налога. Доходы за 2024 год считайте по правилам, установленным для ОСНО.
Если на упрощёнку переходите с освобождением от НДС либо будете платить налог по ставке 5% или 7%, в IV квартале 2024 года восстановите суммы НДС, ранее принятые к вычету:
по остаткам материально-производственных запасов и авансам выданным — в полной сумме;
по ОС и НМА — пропорционально их остаточной стоимости.
Включите восстановленный НДС в расходы по налогу на прибыль, а налог с уплаченных авансов отнесите на расчёты с поставщиками.
Если вернете налог покупателям, НДС с полученных авансов примите к вычету в IV квартале 2024 года.
Если выбрали ставку 20% (10%), НДС восстанавливать не нужно.
Основание — ст. 170, 145, 346.25 НК РФ, письмо Минфина № 03-07-11/91434 от 23.09.2024.
Что делать бухгалтеру компании на УСН
Усильте контроль доходов в 2024 году, чтобы понять, придётся ли платить НДС с 2025 года.
Если ожидаемые доходы в 2024 году приближаются к 60 млн руб., попробуйте договориться с контрагентами о переносе оплаты на начало 2025 года, чтобы «вписаться» в лимит и получить освобождение от налога на следующий год.
Если доходы 2024 года будут ниже 60 млн руб., но по прогнозам в 2025 году возможно превышение этого лимита и переход на уплату НДС, если возможно, обратитесь к контрагентам с просьбой внести оплату до конца 2024 года.
Если доходы текущего года точно превысят 60 млн руб.:
Исходя из планируемых сумм доходов и ожидаемых затрат, сделайте предварительные расчёты, чтобы понять, какая ставка НДС выгоднее – пониженная (5%, 7%) или общая (20%).
Согласуйте с контрагентами увеличение стоимости товара (работ, услуг) на сумму НДС по договорам, заключенным ранее 2025 года. Если на повышение цены они не согласятся, налог придётся исчислять по расчётной ставке, уменьшив на сумму НДС свой доход.
Если получили аванс в 2024 году, а товар отгрузите покупателю не раньше 1 января 2025 года, с аванса НДС не платите, а начислите налог на всю сумму реализации при отгрузке.
Основание — письмо ФНС № СД-4-3/11815 от 17.10.2024.
Если ваша компания работает на упрощёнке, и руководство планировало перевод бизнеса в другой регион с пониженной ставкой УСН, лучше поторопиться и сделать это до конца 2024 года. Изменив место регистрации после 1 января 2025 года, платить налог по старой ставке придётся еще три года, и смысла в таком переезде уже не будет.
Основание — п. 28 ст. 2 закона № 362-ФЗ от 29.10.2024.
Что делать, если применялось дробление бизнеса
ИП и компании, применявшие в 2022–2024 годах дробление бизнеса, подпадают под налоговую амнистию. Их освободят от уплаты налогов, штрафов и пеней, доначисленных им в результате проверок за 2022–2024 годы.
Если применяли дробление, проверьте, соответствуете ли условиям, при которых действует амнистия:
Решения по налоговым проверкам вступили в силу не ранее 12 июля 2024 года.
Проверки выявили схемы дробления бизнеса, когда единую деятельность разделили между несколькими компаниями и (или) ИП, которые фактически контролировались одними и теми же лицами, а цель разделения — занижение налогов за счёт применения спецрежимов для получения выгоды.
В 2025 и 2026 годах налогоплательщик полностью или частично добровольно отказался от дробления. Под отказом подразумевается:
перевод всей деятельности на одну из компаний или ИП;
переход всех ИП и юрлиц — участников схемы дробления на ОСНО;
объединение всех участников схемы в одну компанию с возможностью создания филиалов по местам ведения деятельности;
отчуждение долей (акций) входящих в группу компаний, другим независимым лицам с прекращением действия группы как единого субъекта.
Основание — ст. 6 закона № 176-ФЗ от 12.07.2024, письмо ФНС № СД-4-2/11836 от 18.10.2024.
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