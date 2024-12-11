Словарик «ненормативной» лексики бухгалтера: как новичку понять сленг коллег

Бухгалтерия — это не только цифры и отчёты, но и свой уникальный язык, который понятен только посвящённым. Раскрываем секреты бухгалтерского сленга, который используют профессионалы.

В чём проблема

Не важно, что привело человека в мир бухгалтерии: вуз, курсы профессиональной переподготовки или другие обстоятельства. В любом случае новичку первое время приходится тяжело:

Полученных теоретических знаний для работы может быть недостаточно. Помимо бухгалтерских проводок и знания плана счетов, нужно уметь оформлять документы — унифицированные формы и те, которые организации вправе разрабатывать самостоятельно. Специфика деятельности компании влияет на состав документов, на бухгалтерский учёт и на организацию внутренних процессов.

Погружение новичка в профессиональную среду усложняет бухгалтерский лексикон коллег. Многим доводилось слышать: «Открой оборотку, провались в контрагента, открыж операции, а если не схлопнется — поднимай первичку». Новичок в ступоре, подвисает немой вопрос:

Как открыть и провалиться?

Что сделать с операциями?

И зачем тут нужно хлопать?

Но, чем больше бухгалтер «варится» в своём деле, тем проще ему становится понимать коллег. А чтобы увереннее войти в профессию, быстрее адаптироваться, набраться опыта и расти в доходе, мы подготовили для новичков словарик «ненормативной» лексики бухгалтера.

Словарик бухгалтерского сленга

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А

«Авизовка» — разговорное «авизо» — используется для уведомления о внесении бухгалтерских записей, остатке денег, открытии аккредитива и др.

«Алкоголька» — разговорное «алкогольная декларация».

Б

«Беня» — разговорное «бенефициар».

«Бьётся» — синоним «сходится», «равно» — сумма остатка или оборотов по одному счёту равна сумме остатка или оборотов по другому счёту.

Г

«Гена» — разговорное «генеральный директор».

Д

«Дебиторка» — разговорное «дебиторская задолженность, сальдо по дебету счёта».

«Декла» — разговорное «декларация».

«Доверка» — разговорное «доверенность».

«Доки» — разговорное «документы».

«Допник» — разговорное «дополнительное соглашение».

З

«Забить контрагента» — создать карточку контрагента в учётной программе и заполнить её данными о контрагенте.

«Закрывашки» — разговорное «закрывающие документы» — это бумаги, которые подтверждают, что заказ выполнен, и деньги за него перечислены.

К

«Камералка» — разговорное «камеральная проверка».

«Краснота» — остатки по счёту с минусом.

«Кредиторка» — разговорное «кредиторская задолженность, сальдо по кредиту счёта».

«Крыжить» — разговорное «проверить, сверить».

М

«Минуса» — остатки по счёту с минусом.

О

«Оборотка» — разговорное «оборотно-сальдовая ведомость».

«Осики» — документы по учёту основных средств: ОС-1, ОС-2, ОС-3 и др.

П

«Первичка» — разговорное «первичные учётные документы»

«Платёжка» — разговорное «платёжное поручение».

«Приходник» — разговорное «приходный кассовый ордер».

«Провалиться» — в справочнике или в ОСВ открыть карточку контрагента.

Р

«Разнести банк» — сделать в учётной программе проводки по отражению банковских операций.

«Раскоряка» — разговорное «антистеплер».

«Расходник» — разговорное «расходный кассовый ордер».

«Рвётся» — остатки или обороты по счетам не равны, данные не сходятся.

С

«Субчик» — разговорное «субподрядчик»

«Схлопнуть» — свести остатки, то есть сделать так, чтобы дебет и кредит по разным счетам (субсчетам, субконто) закрылись и имели нулевое сальдо на опредёленную дату.

Т

«Треба» — разговорное «требование от ФНС, СФР и т. д.

У

«Упрощёнка» — разговорное «упрощённая система налогообложения, УСН».

«Упрощенцы» — юридические лица и предприниматели, которые применяют упрощёнку.

«Уточнёнка» — разговорное «уточнённая декларация».

«Учер» — разговорное «учредитель».

Ф

«Физик» — разговорное «физические лицо».

«Финик» — разговорное «финансовый директор».

Ч

«Чпокалка» — разговорное «степлер».

Ю

«Юрик» — разговорное «юридическое лицо».

Как бухгалтеру-новичку быстрее адаптироваться в профессии

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