Словарик «ненормативной» лексики бухгалтера: как новичку понять сленг коллег

В чём проблема
Не важно, что привело человека в мир бухгалтерии: вуз, курсы профессиональной переподготовки или другие обстоятельства. В любом случае новичку первое время приходится тяжело:
Полученных теоретических знаний для работы может быть недостаточно.
Помимо бухгалтерских проводок и знания плана счетов, нужно уметь оформлять документы — унифицированные формы и те, которые организации вправе разрабатывать самостоятельно.
Специфика деятельности компании влияет на состав документов, на бухгалтерский учёт и на организацию внутренних процессов.
Погружение новичка в профессиональную среду усложняет бухгалтерский лексикон коллег. Многим доводилось слышать: «Открой оборотку, провались в контрагента, открыж операции, а если не схлопнется — поднимай первичку». Новичок в ступоре, подвисает немой вопрос:
Как открыть и провалиться?
Что сделать с операциями?
И зачем тут нужно хлопать?
Но, чем больше бухгалтер «варится» в своём деле, тем проще ему становится понимать коллег. А чтобы увереннее войти в профессию, быстрее адаптироваться, набраться опыта и расти в доходе, мы подготовили для новичков словарик «ненормативной» лексики бухгалтера.
Словарик бухгалтерского сленга
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А
«Авизовка» — разговорное «авизо» — используется для уведомления о внесении бухгалтерских записей, остатке денег, открытии аккредитива и др.
«Алкоголька» — разговорное «алкогольная декларация».
Б
«Беня» — разговорное «бенефициар».
«Бьётся» — синоним «сходится», «равно» — сумма остатка или оборотов по одному счёту равна сумме остатка или оборотов по другому счёту.
Г
«Гена» — разговорное «генеральный директор».
Д
«Дебиторка» — разговорное «дебиторская задолженность, сальдо по дебету счёта».
«Декла» — разговорное «декларация».
«Доверка» — разговорное «доверенность».
«Доки» — разговорное «документы».
«Допник» — разговорное «дополнительное соглашение».
З
«Забить контрагента» — создать карточку контрагента в учётной программе и заполнить её данными о контрагенте.
«Закрывашки» — разговорное «закрывающие документы» — это бумаги, которые подтверждают, что заказ выполнен, и деньги за него перечислены.
К
«Камералка» — разговорное «камеральная проверка».
«Краснота» — остатки по счёту с минусом.
«Кредиторка» — разговорное «кредиторская задолженность, сальдо по кредиту счёта».
«Крыжить» — разговорное «проверить, сверить».
М
«Минуса» — остатки по счёту с минусом.
О
«Оборотка» — разговорное «оборотно-сальдовая ведомость».
«Осики» — документы по учёту основных средств: ОС-1, ОС-2, ОС-3 и др.
П
«Первичка» — разговорное «первичные учётные документы»
«Платёжка» — разговорное «платёжное поручение».
«Приходник» — разговорное «приходный кассовый ордер».
«Провалиться» — в справочнике или в ОСВ открыть карточку контрагента.
Р
«Разнести банк» — сделать в учётной программе проводки по отражению банковских операций.
«Раскоряка» — разговорное «антистеплер».
«Расходник» — разговорное «расходный кассовый ордер».
«Рвётся» — остатки или обороты по счетам не равны, данные не сходятся.
С
«Субчик» — разговорное «субподрядчик»
«Схлопнуть» — свести остатки, то есть сделать так, чтобы дебет и кредит по разным счетам (субсчетам, субконто) закрылись и имели нулевое сальдо на опредёленную дату.
Т
«Треба» — разговорное «требование от ФНС, СФР и т. д.
У
«Упрощёнка» — разговорное «упрощённая система налогообложения, УСН».
«Упрощенцы» — юридические лица и предприниматели, которые применяют упрощёнку.
«Уточнёнка» — разговорное «уточнённая декларация».
«Учер» — разговорное «учредитель».
Ф
«Физик» — разговорное «физические лицо».
«Финик» — разговорное «финансовый директор».
Ч
«Чпокалка» — разговорное «степлер».
Ю
«Юрик» — разговорное «юридическое лицо».
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