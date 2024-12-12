Как составить учётную политику на 2025 год, чтобы соблюсти законодательство

Если вы ведёте бухучёт, вам нужно изменить некоторые пункты в документах, которые описывают правила составления бухгалтерской отчётности.

Отчётность за 2025 год нужно формировать по ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность». Новый ФСБУ заменит ПБУ 4/99 и Приказ Минфина № 66н от 2.07.2010.

Основание — п. 2 Приказа Минфина № 157н от 4.10.2023.

Что делать с существующими учётными документами:

проверить, не ссылается ли учётная политика на ПБУ 4/99 и приказ № 66н;

в тех местах, где она ссылается, её нужно скорректировать.

Что делать, чтобы соблюсти ФСБУ 4/2023. Мы собрали четыре ключевых действия.

1. Установите формы бухгалтерской отчетности в соответствии с п. 62, 63 ФСБУ 4/2023. Формы отчётности определите самостоятельно. Возьмите за основу образцы из приложений № 3–8 к ФСБУ 4/2023:

Если вы имеете право на упрощённый учёт, возьмите образцы из приложений № 6–9 к ФСБУ 4/2023:

для упрощённых бухгалтерского баланса, отчёта о финансовых результатах и отчёта о целевом использовании средств — приложение № 9;

для отчёта об изменениях капитала — приложение № 6;

для отчёта о движении денежных средств — приложение № 7;

для пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах — приложение № 8.

Упрощённое ведение учёта доступно НКО, малым и микро-предприятиям, а также участникам «Сколково».

Что учесть при установке новых форм. Соблюдайте пункты 9, 26, 34, 38 и 58–62 ФСБУ 4/2023. В них прописаны требования по оформлению заголовочной части и минимальному наличию показателей для бухгалтерского баланса.

2. Определите критерии существенной информации в соответствии с п. 10 ФСБУ 4/2023. Существенной считают информацию из бухотчётности, которая влияет на экономические решения пользователя этой отчётности.

Организация сама решает, какая информация существенная и какими будут критерии существенности. Это может быть процент от общей суммы доходов, активов или капитала.

Если не определить эту информацию и бухгалтер не укажет её в отчётности, компания нарушит сразу восемь пунктов ФСБУ 4/2023 — а конкретно п. 10, п. 29, п. 42, пп. «в» п. 54, пп. «а» п. 56, п. 57, пп. «е» п. 69 и пп. «в» п. 69.

3. Предусмотреть варианты объединения минимальных и существенных показателей баланса в группы. Это можно сделать для объектов с похожими характеристиками. Например, информация об ОС может быть представлена группой показателей: ОС, капвложения в ОС, права пользования активами (ППА).

Основание для этого действия — п. 11 ФСБУ 4/2023.

4. Установите правила по промежуточной отчётности. А конкретно: