Как составить учётную политику на 2025 год, чтобы соблюсти законодательство

Вот что потребуется учесть, чтобы соблюсти требования официальных инстанций.
Скорректировать профильные документы по составлению бухотчётности
Если вы ведёте бухучёт, вам нужно изменить некоторые пункты в документах, которые описывают правила составления бухгалтерской отчётности.
Отчётность за 2025 год нужно формировать по ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность». Новый ФСБУ заменит ПБУ 4/99 и Приказ Минфина № 66н от 2.07.2010.
Основание — п. 2 Приказа Минфина № 157н от 4.10.2023.
Что делать с существующими учётными документами:
проверить, не ссылается ли учётная политика на ПБУ 4/99 и приказ № 66н;
в тех местах, где она ссылается, её нужно скорректировать.
Что делать, чтобы соблюсти ФСБУ 4/2023. Мы собрали четыре ключевых действия.
1. Установите формы бухгалтерской отчетности в соответствии с п. 62, 63 ФСБУ 4/2023. Формы отчётности определите самостоятельно. Возьмите за основу образцы из приложений № 3–8 к ФСБУ 4/2023:
для бухгалтерского баланса — приложение № 3;
для отчёта о финансовых результатах — приложение № 4;
для отчёта о целевом использовании средств — приложение № 5;
для отчёта об изменениях капитала — приложение № 6;
для отчёта о движении денежных средств — приложение № 7;
для пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах — приложение № 8.
Если вы имеете право на упрощённый учёт, возьмите образцы из приложений № 6–9 к ФСБУ 4/2023:
для упрощённых бухгалтерского баланса, отчёта о финансовых результатах и отчёта о целевом использовании средств — приложение № 9;
для отчёта об изменениях капитала — приложение № 6;
для отчёта о движении денежных средств — приложение № 7;
для пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах — приложение № 8.
Упрощённое ведение учёта доступно НКО, малым и микро-предприятиям, а также участникам «Сколково».
Что учесть при установке новых форм. Соблюдайте пункты 9, 26, 34, 38 и 58–62 ФСБУ 4/2023. В них прописаны требования по оформлению заголовочной части и минимальному наличию показателей для бухгалтерского баланса.
2. Определите критерии существенной информации в соответствии с п. 10 ФСБУ 4/2023. Существенной считают информацию из бухотчётности, которая влияет на экономические решения пользователя этой отчётности.
Организация сама решает, какая информация существенная и какими будут критерии существенности. Это может быть процент от общей суммы доходов, активов или капитала.
Если не определить эту информацию и бухгалтер не укажет её в отчётности, компания нарушит сразу восемь пунктов ФСБУ 4/2023 — а конкретно п. 10, п. 29, п. 42, пп. «в» п. 54, пп. «а» п. 56, п. 57, пп. «е» п. 69 и пп. «в» п. 69.
3. Предусмотреть варианты объединения минимальных и существенных показателей баланса в группы. Это можно сделать для объектов с похожими характеристиками. Например, информация об ОС может быть представлена группой показателей: ОС, капвложения в ОС, права пользования активами (ППА).
Основание для этого действия — п. 11 ФСБУ 4/2023.
4. Установите правила по промежуточной отчётности. А конкретно:
указывать ли в промежуточной отчетности полную информацию либо отражать лишь существенные изменения — в соответствии пп. «а» п. 56 ФСБУ 4/2023;
будет ли организация выносить существенно измененные показатели отдельно, выделяя их из групп — в соответствии с пп. «г» п. 56 ФСБУ 4/2023;
если отчётность составляют по внутренним документам, то укажите периодичность и сроки составления — в соответствии с ч. 4 ст. 13 Закона № 402-ФЗ от 6.12.2011.
Подробно о новых правилах составления и оформления бухгалтерской отчетности по ФСБУ 4/2023 см. материал «Мое дело Бюро».
Перейти на ФСБУ 28/2022 «Инвентаризация»
С 1 апреля 2025 года этот ФСБУ станет обязательным, но на него можно перейти досрочно. Основание — п. 2 Приказа Минфина № 4н от 13.01.2023.
Если переходите на новый ФСБУ досрочно, нужно будет:
закрепить это решение в учётной политике;
убрать ссылки на старый стандарт методических рекомендаций, утв. Приказом Минфина № 49 от 13.06.1995;
утвердить новые формы документов для инвентаризации и добавить их в приложение к учётной политике.
Новый порядок проведения инвентаризации стоит прописать в отдельном документе, например, Положении о порядке проведения инвентаризации п. 4 ПБУ 1/2008.
Ниже представлены примеры составления бланков учетной политики для целей бухучета на 2025 год, которые размещены в «Мое дело Бюро»:
1. Для организаций, не являющихся малыми предприятиями, по видам деятельности:
2. Для организаций, являющихся малыми предприятиями, по видам деятельности:
Ввести электронные сопроводительные документы для алкогольной продукции
С 1 марта 2025 года участников производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции будут переводить на электронные сопроводительные документы.
Основание для решения — пп. 1 п. 1 ст. 10.2 Закона № 171-ФЗ от 22.11.1995.
Изменения внесены Законом № 108-ФЗ от 3.04.2023.
До 1 сентября 2026 года допустимо использовать бумажные документы. Здесь можно ссылаться на п. 3 ст. 3 Закона № 102-ФЗ от 29.05.2024.
Форматы документов утвердит Правительство РФ. Если организация решит применять электронную товарно-транспортную накладную с 1 января 2025 года, это нужно закрепить в учетной политике.
Но пока Правительство не утвердило форматы, заявлять об их досрочном применении нет смысла.
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Учтите изменения по налогу на прибыль и новые вычеты
1 января 2025 года вступают в силу многие нововведения в налогах. Если у вас есть право на льготы и вы будете их применять, то пропишите их в учётной политике.
Федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ) можно будет применить в следующем году с расходов, формирующих стоимость ОС и НМА. Принимаются и расходы на первоначальную стоимость, и на изменения в стоимости ОС и НМА.
Вычесть можно лишь половину стоимости от таких расходов. Но налог на прибыль в федеральной части снижается только до 3%.
Чтобы использовать вычет, пропишите в учётной политике решение использовать право на применение ФИНВ в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1638 от 28.11.2024.
Основание: ст. 286.2 Налогового кодекса РФ.
Учтите, что:
Вычет нельзя применить к объектам, стоимость которых сформирована с повышающими коэффициентами. Основание — абз. 2 п. 4 ст. 286.2 НК РФ.
Федеральный и региональный ИНВ не всегда получится полностью использовать для одних и тех же объектов ОС. Основание — абз. 3 п. 4 ст. 286.1 НК РФ.
Региональный инвестиционный налоговый вычет (РИНВ) существовал и раньше. С 1 января 2025 года вычет можно получить при внесении денежного вклада в инвестиционные товарищества, которые инвестируют в малые технологические компании. Товарищество должно быть включено в специальный реестр региона.
Вычет доступен только в тех регионах, где это предусмотрено законом субъекта РФ. Решение об использовании права на применение регионального ИНВ отразите в учётной политике и укажите средства, по которым вы планируете его использовать.
Основание: пп. 10 п. 2, п. 4, пп. 27, 28 п. 6, п. 7, 8, 12 ст. 286.1 НК РФ.
Повышающие коэффициенты можно применить при учёте расходов на НИОКР, российское ПО и российские базы данных.
Коэффициенты для ПО и баз данных в 2025 году увеличатся до 2, а ещё их можно будет применять:
к ОС из реестра российских программ для ЭВМ и баз данных — к программно-аппаратным комплексам (ПАК);
к НМА, которые не относятся к сфере ИИ.
Коэффициент разрешено использовать как при формировании первоначальной стоимости ОС и НМА (в виде исключительных прав), так и при учете затрат в составе прочих расходов (при использовании прав).
Обязательно пропишите в учётной политике новый коэффициент.
Основание: абз. 3 п. 1, абз. 13 п. 3 ст. 257, пп. 26 п. 1 ст. 264, ст. 313 НК РФ.
Коэффициенты для НИОКР тоже увеличатся до 2. Учитывать расходы можно по исследованиям и разработкам из Перечня, утв. Постановлением Правительства РФ № 988 от 24.12.2008.
С 1 января 2025 года малые технологические компании могут применять этот коэффициент к результатам НИОКР, которыми являются исключительные права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, без условия об их вхождении в правительственный перечень, а также без необходимости сдавать в ИФНС отчет о выполненных НИОКР.
Порядок учёта расходов на НИОКР укажите в учётной политике.
Основание: п. 7–9 ст. 262 НК РФ.
Ниже представлены примеры составления бланков учетной политики для целей налогообложения на 2025 год, которые размещены в «Мое дело Бюро»:
1. Для организаций на ОСНО:
оптовая торговля (для ИП, для организации);
2. Для организаций на УСН:
Когда ещё нужно менять учётную политику — и что принять во внимание
Если в 2025 году у вас появятся новые виды деятельности, операций или сделок, потребуется дополнить учётную политику.
Если планируете с 1 января 2025 года сменить режим налогообложения, составьте учётную политику по правилам для этого режима.
Например, с 1 января 2025 года в ряде регионов возможен переход на АУСН. Если решение о переходе на такой режим принято, то учетная политика составляется применительно к этому режиму. В том числе в ней прописывается выбранный объект налогообложения — «доходы» или «доходы минус расходы».
Всё об АУСН собрали в материале «Мое дело Бюро».
Какие документы оформить для изменения политики
Оформите и утвердите приказ руководителя для изменений в политику. Форма приказа свободная. Сделайте это до начала года, в котором планируется применять изменения.
Вносить изменения среди года можно, если они касаются активов и операций, которые еще не введены, а также поправок законодательства. Тогда учетную политику можно дополнить в течение года по мере их возникновения или вступления в силу.
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