Как заполнить РСВ за 2024 год: пример

Срок сдачи РСВ за 2024 год — не позднее 27 января 2025 года (25 число совпало с выходным днём).

Штраф за нарушение срока составит — от 5% до 30% от неуплаченной суммы взносов за каждый месяц просрочки, но не меньше 1 000 руб.

Если не было работников в течение всего 2024 года:

ИП — не сдают отчёт.

Организации — должны отчитаться.

Электронный РСВ по ТКС (телекоммуникационным каналам связи) сдают работодатели, которые в течение года платили доход 11 и более физлицам. Иначе будет штраф — 200 руб., а расчёт посчитают непредставленным.

Основание — п. 7 ст. 6.1, ст. 119, 119.1 НК РФ.