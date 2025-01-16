Как заполнить РСВ за 2024 год: пример

Когда сдавать РСВ по итогам года
Срок сдачи РСВ за 2024 год — не позднее 27 января 2025 года (25 число совпало с выходным днём).
Штраф за нарушение срока составит — от 5% до 30% от неуплаченной суммы взносов за каждый месяц просрочки, но не меньше 1 000 руб.
Если не было работников в течение всего 2024 года:
ИП — не сдают отчёт.
Организации — должны отчитаться.
Электронный РСВ по ТКС (телекоммуникационным каналам связи) сдают работодатели, которые в течение года платили доход 11 и более физлицам. Иначе будет штраф — 200 руб., а расчёт посчитают непредставленным.
Основание — п. 7 ст. 6.1, ст. 119, 119.1 НК РФ.
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По какой форме сдавать РСВ за 2024 год
Годовую форму РСВ заполняйте на прежнем бланке.
Основание — приказ ФНС № ЕД-7-11/878 от 29.09.2022 в редакции от 29.09.2023.
В состав РСВ за 2024 год включите:
Титульный лист.
Раздел 1 — общие суммы страховых взносов.
Подраздел 1 Раздела 1 — расчёт сумм страховых взносов (если выплат физлицам в IV квартале 2024 года не было, подраздел не нужен).
Раздел 3 — персонифицированные сведения по каждому застрахованному физлицу.
Другие разделы и приложения включайте в отчётную форму, если есть данные для их заполнения.
Как заполнить РСВ за 2024 год: общие инструкции
Для заполнения РСВ используйте данные бухучёта о доходах, начисленных и выплаченных физлицам.
Порядок заполнения РСВ можно посмотреть в Приложении № 3 к приказу ФНС № ЕД-7-11/878 от 29.09.2022.
Как заполнить титульный лист РСВ
В верхней части титула и на каждой странице расчёта организации укажите ИНН и КПП. ИП указывают только ИНН.
«Номер корректировки» — «0--», если подаёте первичный расчёт. Уточнённый РСВ подавайте с порядковым номером исправленного расчёта — «1--», «2--» и т.д.
Код отчетного периода для годового РСВ — «34», год — «2024».
«Представляется в налоговый орган» — код ИФНС, в которую подаёте РСВ.
«По месту нахождения (учета)» — соответствующий код, например (Приложение № 4 к Порядку заполнения):
«120» — ИП по месту жительства;
«214» — компании по месту нахождения;
«124» — главы КФХ по месту жительства и т.д.
Далее юрлица указывают свое наименование (как в уставе), а ИП — свои ФИО (без сокращений).
Поле «ОГРНИП» — заполняют ИП и главы КФХ.
«Среднесписочная численность (чел.)» — указывают все страхователи (организации — с учетом работников своих обособленных подразделений).
«Номер контактного телефона» — в формате «8 код номер» (через пробел).
Укажите количество заполненных страниц РСВ, а также число страниц документа, подтверждающего полномочия представителя, если он будет сдавать расчёт за ИП или компанию.
Подписывает расчёт ИП или руководитель организации.
Если подпись ставит представитель, укажите реквизиты выданной ему доверенности.
Как заполнить Раздел 1 и подразделы к нему
Сначала заполните Подраздел 1 к Разделу 1 — расчет страховых взносов на ОПС, ОМС и ВНиМ:
Если применяете несколько тарифов для расчёта взносов (например, общий 30% и пониженный для МСП), по каждому заполните отдельный подраздел 1.
В строке 001 «Код тарифа плательщика» выбирайте кодировку из приложения № 5 к Порядку заполнения РСВ, например:
основной тариф (30%) — код «01»;
тариф для субъектов МСП (с части выплаты, превышающей МРОТ) — код «20»;
тариф для сферы ИТ-технологий — код «06».
В строке 010 укажите общее число застрахованных лиц, включая сотрудников по договорам ГПХ, и из них в строке 020 выделите количество физлиц, за которых начисляли страховые взносы.
В строках 021 и 022 укажите количество физлиц, выплаты которым превысили и не превысили предельную величину облагаемой взносами базы (размер базы в 2024 году — 2 225 000 руб.).
В строке 030 отразите начисленные выплаты, включая не облагаемые взносами суммы. По строкам 040, 045 укажите суммы необлагаемых выплат и расходов, а также расходов, принимаемых к вычету (согласно ст. 422 и п. 8 ст. 421 НК РФ).
В строке 050 рассчитайте облагаемую взносами базу (строка 030 за вычетом строк 040 и 045), в том числе в разбивке по не превышающим и превышающим предельную базу суммам (строки 051, 052).
В строках 060–062 отразите страховые взносы, начисленные по соответствующему тарифу в целом за 2024 год и в разбивке за октябрь–декабрь 2024 года.
Прочие подразделы и приложения Раздела 1 заполняйте в случаях:
Подраздел 2 — если применяете дополнительные тарифы взносов (согласно ст. 428 НК РФ).
Подраздел 3 — если перечисляете взносы на дополнительное соцобеспечение лётных экипажей гражданской авиации или работников угольной промышленности.
Подраздел 4 — если выплачиваете доходы физлицам-иностранцам, обязательное страхование которых предусмотрено международными договорами.
Приложения 1–5 — при расчёте соответствия условиям применения некоторых пониженных страховых тарифов.
Раздел 1 оформляйте после заполнения всех необходимых подразделов и приложений. Здесь отразите сводные суммы взносов к уплате за 2024 год:
В строке 001 укажите код типа плательщика:
если выплачивали доходы физлицам — код «1»;
если в октябре–декабре выплат физлицам не было — код «2».
В строку 010 внесите ОКТМО территории, на которой платите взносы.
По строке 020 «Код бюджетной классификации» укажите КБК, предназначенный для зачисления страховых взносов. КБК взносов по единому тарифу — 182 1 02 01000 01 1000 160.
В строках 020–133 отразите совокупные суммы соответствующих страховых взносов за 2024 год и выделите взносы за последние три месяца (октябрь–декабрь).
Кто заполняет Раздел 2 с Подразделом 1
Раздел 2 и Подраздел 1 к нему должны представлять только главы КФХ (крестьянско-фермерских хозяйств).
Они отражают фиксированные страховые взносы за себя и членов КФХ в соответствии с п. 2.1 ст. 430 НК РФ.
Как заполнить Раздел 3
Отдельно по каждому застрахованному лицу внесите персонифицированные сведения:
в Подраздел 3.1 — личные данные физлица (ИНН, СНИЛС, ФИО, дата рождения, код страны гражданства, паспортные данные);
в Подраздел 3.2.1 — сведения о суммах выплат и страховых взносов по ним в разбивке за октябрь-декабрь 2024 года.
Отразите персонифицированные сведения в Подразделе 3.1 и по тем физлицам, которым ничего не выплачивали в октябре–декабре 2024 года, но договор с ними действовал хотя бы в одном из этих месяцев.
В графе 130 код категории застрахованного лица указывайте согласно приложению № 7 к Порядку заполнения РСВ, например:
НР — физлица, с выплат которым взносы начисляли по основному тарифу;
МС — физлица, за которых с выплат свыше МРОТ начисляли взносы по тарифу для МСП.
В графу 140 внесите суммы выплат за каждый из трех месяцев (включая выплаты, не облагаемые взносами).
В графах 150, 160, 170 соответственно отразите облагаемую базу в пределах лимита, выделите из нее базу по договорам ГПХ, и приведите суммы исчисленных взносов.
Если применяете единый (30%) и пониженный тариф для МСП, заполняйте Раздел 3 по физлицу дважды — отдельно для каждого тарифа.
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Пример заполнения РСВ за 2024 год
Петров И.П. — директор и единственный сотрудник ООО «Апрель» с ежемесячным окладом 60 000 рублей.
ООО «Апрель» является субъектом МСП, поэтому при расчёте страховых взносов применяет:
единый тариф 30% — к доходу работника в пределах МРОТ (в 2024 году — 19 242 руб.);
тариф 15% — к части дохода работника, превышающей МРОТ.
В 2024 году Петрову начислена зарплата в общей сумме 720 000 руб., из которых:
за IV квартал начислено 180 000 руб.;
в том числе по месяцам:
октябрь — 60 000,00 руб.;
ноябрь — 60 000,00 руб.;
декабрь — 60 000,00 руб.
Облагаемая взносами база в пределах МРОТ составила за 2024 год 230 904,00 руб., из которых:
за IV квартал — 57 726,00 руб.;
в том числе по месяцам:
октябрь — 19 242,00 руб.;
ноябрь — 19 242,00 руб.;
декабрь — 19 242,00 руб.
Облагаемая база с доходов, превышающих МРОТ, в 2024 году составила 489 096 руб. (720 000 – 230 904), из которых:
за IV квартал — 122 274,00 руб. (180 000 – 57 726);
в том числе по месяцам:
октябрь — 40 758,00 руб. (60 000 – 19 242);
ноябрь — 40 758,00 руб. (60 000 – 19 242);
декабрь — 40 758,00 руб. (60 000 – 19 242).
С выплат Петрову начислены страховые взносы за 2024 год в общей сумме — 142 635,60 руб. (69 271,20 руб. — по общему тарифу, 73 364,40 руб. — по тарифу 15%) из которых:
за IV квартал — 35 658,90 руб. (17 317,80 руб. по общему тарифу, 18341,10 руб. — по тарифу 15%);
в том числе по месяцам:
октябрь — 11 886,30 руб. (5 772,60 руб. по общему тарифу, 6 113,70 руб. по тарифу 15%);
ноябрь — 11 886,30 руб. (5 772,60 руб. по общему тарифу, 6 113,70 руб. по тарифу 15%);
декабрь — 11 886,30 руб. (5 772,60 руб. по общему тарифу, 6 113,70 руб. по тарифу 15%).
Доходы Петрова не превысили предельную облагаемую базу с начала 2024 года.
Как будет заполнен РСВ за 2024 год:
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