Как изменился ПСН в 2025 году

Теперь учитывается доход за прошлый год. Если в прошлом году доход ИП на ПСН превысил 60 млн рублей, в этом году он не может применять этот режим. Основание — пп. 1 п. 6 ст. 346.45 НК РФ.

Нормы изменены п. 30 ст. закона № 362-ФЗ от 29.10.2024.

Снова купить патент ИП вправе будет только через год, если сможет соблюсти все условия для перехода на режим ПСН.

До 2025 года доходы прошлого года не учитывались.

Ограничение по доходам текущего года сохранилось. Как и прежде, если ИП применяет ПСН в текущем году и доходы, полученные в рамках этого режима с начала календарного года, превысили 60 млн руб., он обязан перейти на ОСНО.

Если совмещается ПСН и УСН (или режимы применяются не одновременно), то считается доход с обоих режимов. При превышении дохода в 60 млн рублей ИП переходит на УСН (при соблюдении всех условий для применения этого режима).

Подробнее о порядке перехода с ПСН см. «Экспертное заключение. Переход с ПСН».