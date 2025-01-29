Как изменился ПСН в 2025 году

Новая дата уплаты налога
Установлена новая дата уплаты налога (пп. «б» п. 69 ст. 2 закона № 259-ФЗ от 8.08.2024).
При покупке патента на срок до 6 месяцев. Налог, как и прежде, нужно уплатить одним платежом до окончания действия патента.
При покупке на срок от 6 до года. Налог платят в два этапа:
⅓ нужно заплатить не позже 90 календарных после начала действия патента;
оставшиеся ⅔ нужно заплатить не позже даты окончания действия. Но, если патент заканчивается 31 декабря, налог нужно уплатить не позже 28 декабря — это новое правило.
Основание — абз. 1 п. 2 ст. 346.51 НК РФ.
Право на ПСН теперь зависит от доходов за прошлый год
Теперь учитывается доход за прошлый год. Если в прошлом году доход ИП на ПСН превысил 60 млн рублей, в этом году он не может применять этот режим. Основание — пп. 1 п. 6 ст. 346.45 НК РФ.
Также это правило работает, если ИП в прошлом году применял УСН или совмещал его с ПСН. В данном случае учитывается общий доход с обоих режимов. Основание — абз. 6 п. 6 ст. 346.45 НК РФ, письмо ФНС России № СД-4-3/14537 от 24 декабря 2024 г.
Нормы изменены п. 30 ст. закона № 362-ФЗ от 29.10.2024.
Снова купить патент ИП вправе будет только через год, если сможет соблюсти все условия для перехода на режим ПСН.
До 2025 года доходы прошлого года не учитывались.
Ограничение по доходам текущего года сохранилось. Как и прежде, если ИП применяет ПСН в текущем году и доходы, полученные в рамках этого режима с начала календарного года, превысили 60 млн руб., он обязан перейти на ОСНО.
Если совмещается ПСН и УСН (или режимы применяются не одновременно), то считается доход с обоих режимов. При превышении дохода в 60 млн рублей ИП переходит на УСН (при соблюдении всех условий для применения этого режима).
Подробнее о порядке перехода с ПСН см. «Экспертное заключение. Переход с ПСН».
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Новые разрешения и запреты по видам деятельности
ПСН применяется по видам деятельности, перечисленным в п. 2 ст. 346.43 НК РФ. При этом регионы могут его дополнять.
Разрешили производство изделий из серебра и торговлю ими. Теперь можно купить патент на эту деятельность. Основание — пп. 8 п. 6 ст. 346.43 НК РФ. Изменения внесены п. 4 ст. 1, ч. 5 ст. 4 закона № 49-ФЗ от 23.03.2024.
Разрешили оказывать услуги банковских платежных агентов (субагентов) в сельских населённых пунктах. Теперь ИП на патенте в такой местности может:
принимать деньги от физлиц и вносить их на банковские счета этих граждан;
выдавать физлицам деньги с их банковских счетов.
Основание — пп. 7 п. 6 ст. 346.43 НК РФ, изменения законом № 388-ФЗ от 23.11.2024.
Запретили операции с цифровой валютой. Теперь ИП на ПСН не может майнить криптовалюту или продавать/покупать её. Основание — пп. 9 п. 6 ст. 346.43 НК РФ, изменения внесены п. 21 ст. 2 закона № 418-ФЗ от 29.11.2024.
Подробно о налогообложение операций с цифровой валютой (криптовалютой) см. материал «Моё дело Бюро».
Вычет на покупку ККТ для новых территорий
Для ИП на новых территориях (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей) введён налоговый вычет в сумме, уплаченной за приобретение ККТ. Норма внесена пп. «а» п. 69 ст. 2 закона № 259-ФЗ от 8.08.2024.
До 28 тысяч рублей в сумме можно получить:
за саму кассу;
за фискальный накопитель;
за ПО для кассы;
за работы и услуги, которые вам понадобились, чтобы касса корректно работала.
Чтобы получить вычет, нужно соблюсти условия:
кассу зарегистрировали на новой территории не позднее 31 декабря 2025 года;
вычет применяется за налоговый период 2024 или 2025 года;
ИП направил в ИФНС уведомление об уменьшении суммы налога;
расходы не учитывались на других режимах налогообложения.
Подтверждение: п. 1.3 ст. 346.51 Налогового кодекса РФ.
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