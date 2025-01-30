Пени по налогам в 2025: как считать по новым правилам

Налоговики начисляют пени на общее отрицательное сальдо на ЕНС (едином налоговом счёте), а не по конкретным налогам и взносам.

Пени начислят, если на ЕНС вовремя не поступила нужная сумма после того, как:

подали налоговую декларацию / расчёт;

подали уведомление об исчисленных суммах налога или взноса.

Налоговики направят требование об уплате задолженности, в котором известят об отрицательном сальдо на ЕНС, о сумме недоимки в разбивке по видам обязательств и о начисленных пенях.

Требование нужно исполнить за 8 дней. Срок может быть больше, если это указано в документе. За это время пополните ЕНС на сумму, достаточную для погашения отрицательного сальдо с учётом пеней и других взысканий.

Основание — ст. 69 НК РФ.