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Налоговый учет

Пени по налогам в 2025: как считать по новым правилам

Налогоплательщики должны перечислять налоги и страховые взносы вовремя. Если нарушить срок уплаты, придётся уплатить пени. Рассказываем, как изменились правила расчёта в 2025 году.

Когда начисляются пени по налогам

Налоговики начисляют пени на общее отрицательное сальдо на ЕНС (едином налоговом счёте), а не по конкретным налогам и взносам.

Пени начислят, если на ЕНС вовремя не поступила нужная сумма после того, как:

  • подали налоговую декларацию / расчёт;

  • подали уведомление об исчисленных суммах налога или взноса.

Налоговики направят требование об уплате задолженности, в котором известят об отрицательном сальдо на ЕНС, о сумме недоимки в разбивке по видам обязательств и о начисленных пенях.

Требование нужно исполнить за 8 дней. Срок может быть больше, если это указано в документе. За это время пополните ЕНС на сумму, достаточную для погашения отрицательного сальдо с учётом пеней и других взысканий.

Основание — ст. 69 НК РФ.

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Ставки для расчета пени по налогам

Для организаций на период с 1 января по 31 декабря 2025 года установлены три ставки:

  • 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ за первые 30 календарных дней просрочки;

  • 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ — с 31-го дня по 90-й день просрочки;

  • 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ — с 91-го дня просрочки.

До начала 2025 года ставки пени для организаций составляли:

  • 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ — с 9 марта 2022 года по 31 декабря 2024 года;

  • 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ — за первые 30 дней просрочки за периоды ранее 9 марта 2022 года;

  • 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ — за остальные дни за периоды ранее 9 марта 2022 года.

Для ИП и физлиц ставка для расчета пеней в 2025 году не изменилась — она равна 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ за весь период просрочки.

Основание — п. 4, 5, 5.1 ст. 75 НК РФ.

Когда пени не начислят

Пени не начисляются, если налогоплательщик не смог погасить недоимку:

  • в период наложения на его имущество ареста по решению налоговиков;

  • во время приостановления операций по банковским счетам, наложения ареста на имущество в качестве обеспечительных мер по решению суда.

С 1 января 2025 года в НК стала постоянной норма — пени не начисляют на сумму недоимки в размере, который перекрывается положительным сальдо на ЕНС с учётом зарезервированной суммы. 

Такая ситуация возникает, когда налог (аванс по нему) уплачен в составе ЕНП, а уведомление о начислении в ИФНС не отправили или отправили с опозданием. Поэтому налоговики не могут списать деньги с ЕНС в погашение задолженности.

Основание — п. 3 ст. 75 НК РФ.

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Как рассчитываются пени по налогам

Пеня рассчитывается за каждый календарный день просрочки в процентах от суммы недоимки. 

Начисление начинается с даты появления недоимки и продолжается по день погашения задолженности включительно.

Формула расчета пени:

Сумма пени

=

Сумма недоимки

х

Ставка

х

Число календарных дней просрочки

Если ключевая ставка Центробанка в период просрочки менялась, пени рассчитывают отдельно для каждой ключевой ставки.

Пример. Компания нарушила срок уплаты авансового платежа по налогу при УСН за I квартал 2025 года:

  • До 25 апреля 2025 года компания подала уведомление о начислении аванса в сумме 76 800 руб.

  • Срок уплаты аванса за I квартал — 28 апреля 2025 года. Сальдо на ЕНС на эту дату равно нулю.

  • После отражения суммы аванса на ЕНС сформировалось отрицательное сальдо — 76 800 рублей.

  • Компания погасила задолженность — пополнила ЕНС 10 июля 2025 года.

Период просрочки — 73 календарных дня (с 29 апреля по 10 июля 2025 года включительно).

Допустим, что ключевая ставка с 29 апреля до 25 июня 2025 года (58 дней) составляла 21%, а с 26 июня до момента погашения задолженности (15 дней) — 22%.

Расчёт:

1. В период с 29 мая по 25 июня действовала ключевая ставка 21%:

  • 76 800 х 21% х 1/300 х 30 дней = 1 612,80 руб. — пени за первые 30 дней просрочки (с 29 апреля по 28 мая 2025);

  • 76 800 х 21% х 1/150 х (58 дней – 30 дней) = 3 010,56 руб. — пени за период с 31-го по 58-й день просрочки включительно.

2. С 26 июня по 10 июля 2025 года ключевая ставка — 22%:

  • 76 800 х 22% х 1/150 х 15 дней = 1 689,60 руб. — пени за период с 59-го по 73-й день просрочки.

3. 1 612,80 + 3 010,56 + 1 689,60 = 6 312,96 руб. — общая сумма пени к уплате.

Когда пени должны пересчитать

Пени за просрочку уплаты налога пересчитают, если размер совокупной налоговой обязанности на ЕНС изменится, например, после сдачи уточнённой декларации.

Сумму пени скорректируют таким образом:

  • Если сумма налоговой обязанности выросла, пени пересчитают в большую сторону с даты подачи уточнённой отчётности.

  • Если сумма обязанности уменьшилась, пени пересчитают в меньшую сторону с даты вынесения решения по итогам камеральной проверки уточнёнки. Сумма пеней к уменьшению не должна превышать пени, начисленные до даты уменьшения налоговой обязанности на ЕНС.

Основание — п. 5 ст. 11.3, п. 6 ст. 75 НК РФ.

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