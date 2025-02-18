Аудит бухотчётности за 2024 год: коротко о главном

Аудит могут провести только аудиторские организации. Индивидуальные аудиторы с 2021 не имеют права проводить обязательный аудит.

О требованиях, которым должна соответствовать проверяющая аудиторская организация, см. материал «Моё дело Бюро».

Все действия аудитора должны опираться:

на закон об аудиторской деятельности;

на МСА, введённые приказами Минфина;

на кодекс профессиональной этики аудитора;

на правила независимости аудиторов и аудиторских организаций.

Ссылки на ключевые документы:

Ссылки на МСА, введённые приказами Минфина:

В 2025 году Минфин советует учитывать при проверках ограничения, вызванные геополитческой обстановкой. Подтверждение — приложение к письму № 07-04-09/128024 от 18.12.2024.

По итогам аудита выдается аудиторское заключение. Оно должно соответствовать стандартам, ключевые из которых: МСА 701 и пересмотренные МСА 700, МСА 705, МСА 706.

Заключение подписывают руководитель организации или уполномоченное им лицо и руководитель аудита, у которого есть квалификационный аттестат аудитора. При подписании заключения руководитель аудита указывает Ф.И.О., номера записей в реестре аудиторов и аудиторских организаций.

О видах подписи, которые можно использовать при подписании электронных документов, см. рекомендации Минфина в приложении к письму № 07-04-09/128024 от 18.12.2024.

Заключение представляется только проверяемому лицу либо лицу, заключившему договор оказания аудиторских услуг.