Аудит бухотчётности за 2024 год: коротко о главном

Случаи проведения аудита отчетности
Всего установлено 80 видов организаций, которым нужно проводить аудит за 2024 год. Здесь мы приведём сокращённый список:
Компании с доходом более 800 млн рублей за отчётный год
Компании с суммой активов на 400 млн рублей
Все публичные АО
Все фонды, которым поступило имущества и денег на 3 млн рублей за год
Профессиональные участники рынка ценных бумаг, за исключением инвестсоветников
Все эмитенты ценных бумаг, допущенных к организованным торгам
Эмитенты эмиссионных бумаг, указанные в законе № 39-ФЗ от 22.04.1996
Застройщики, привлекающие дольщиков
Операторы лотерей
Организаторы азартных игр
Саморегулируемые организации
На сайте Минфина указан полный перечень организаций, которые должны пройти аудит. В нём же вы найдёте основания для включения организаций конкретного типа в список.
Подтверждение — сообщение Минфина № ИС-аудит-76 от 20.01.2025.
Если отчетность организации подлежит обязательному аудиту по одному основанию, но освобождена от аудита по другому основанию, организация обязана провести аудит этой отчетности. Аудит проводят ежегодно по годовой бухгалтерской и финансовой отчетности.
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Кто и как проводит аудит
Аудит могут провести только аудиторские организации. Индивидуальные аудиторы с 2021 не имеют права проводить обязательный аудит.
О требованиях, которым должна соответствовать проверяющая аудиторская организация, см. материал «Моё дело Бюро».
Все действия аудитора должны опираться:
на закон об аудиторской деятельности;
на МСА, введённые приказами Минфина;
на кодекс профессиональной этики аудитора;
на правила независимости аудиторов и аудиторских организаций.
Ссылки на ключевые документы:
Ссылки на МСА, введённые приказами Минфина:
В 2025 году Минфин советует учитывать при проверках ограничения, вызванные геополитческой обстановкой. Подтверждение — приложение к письму № 07-04-09/128024 от 18.12.2024.
По итогам аудита выдается аудиторское заключение. Оно должно соответствовать стандартам, ключевые из которых: МСА 701 и пересмотренные МСА 700, МСА 705, МСА 706.
Заключение подписывают руководитель организации или уполномоченное им лицо и руководитель аудита, у которого есть квалификационный аттестат аудитора. При подписании заключения руководитель аудита указывает Ф.И.О., номера записей в реестре аудиторов и аудиторских организаций.
О видах подписи, которые можно использовать при подписании электронных документов, см. рекомендации Минфина в приложении к письму № 07-04-09/128024 от 18.12.2024.
Заключение представляется только проверяемому лицу либо лицу, заключившему договор оказания аудиторских услуг.
Представление аудиторского заключения в ГИРБО или ИФНС
Организация, прошедшая проверку, подает аудиторское заключение в ГИРБО (ИФНС по месту учёта).
Организация может сдать аудиторское заключение вместе с бухгалтерской отчетностью. Тогда заключение сдают в формате PDF.
Можно подать заключение позже — тогда нужно соблюсти правильные сроки. Заключение по отчётности за 2024 год нужно подать и не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря. Формат в таком случае должен соответствовать тому, что приведен в приказе ФНС № ММВ-7-6/16 от 18.01.2017.
Если организация обязана публиковать отчётность, то заключение тоже публикуется.
О том, в каких случаях и в каком порядке организации должны публиковать бухгалтерскую отчётность, см. материал «Моё дело Бюро».
Представление аудиторского заключения в ЕФРСФДЮЛ
Если закон обязывает раскрыть отчётность в СМИ, отдельные сведения нужно подать в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСФДЮЛ). Основание — пп. «л.2» п. 7, п. 8.3 ст. 7.1 закона № 129-ФЗ от 08.08.2001.
Какие сведения раскрывать в Федресурсе, зависит от того, представляются ли отчётность и аудиторское заключение о ней в ГИРБО. Сводную таблицу смотрите в сообщении Минфина № ИС-учет-36 от 13.01.2022.
Подробно о сведениях, подаваемых в ЕФРСФДЮЛ, см. материал «Моё дело Бюро».
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