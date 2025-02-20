Сбор за распространение рекламы в интернете с апреля 2025

Платить новый сбор — или так называемый «налог на рекламу» — будут с 1 апреля 2025 года те, кто получает доходы от рекламной деятельности:

Рекламораспространители — те, кто размещает платную рекламу на своих ресурсах. Это блогеры, владельцы веб-сайтов, администраторы групп в социальных сетях и другие.

Операторы рекламных систем — те, кто помогает с размещением рекламы, например «Яндекс Директ» или myTarget.

Рекламодатели — российские юрлица, предприниматели и физические лица, которые заказывают рекламу у иностранных компаний. При этом она должна быть направлена на российских граждан.

Посредники, которые помогают размещать рекламу, — например, рекламные агентства.

Основание — п. 1, 5, 10 ст. 18.2 закона «О рекламе».

Ставка сбора — 3%.

Основание — ст. 18.2 закона № 38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе» (изменения вносит закон от 26.12.2024 № 479-ФЗ).

Пример. Ювелирный салон «100 карат» заказал у агентства «Цель достигнута» размещение рекламы в социальной сети «ВКонтакте» на странице известного блогера Королёвой. Для создания баннера к посту агентство привлекло дизайнера Иванова — плательщика налога на профдоход. Иванов создаёт баннер для рекламной кампании и получает вознаграждение по договору ГПХ.

В этом случае:

«100 карат» — рекламодатель;

Агентство «Цель достигнута» — рекламный агент;

дизайнер Иванов — внештатный специалист;

«ВКонтакте» — оператор рекламной системы;

блогер Королёва — рекламораспространитель.

Сбор 3% будут платить агентство, оператор рекламной системы и блогер. Рекламодателю этого делать не нужно. Дизайнер Иванов — внештатник, он не посредник и не рекламораспространитель.

Отечественные организации, ИП и граждане, которые через зарубежные компании распространяют рекламу на российских пользователей, должны:

сами рассчитать и удержать сбор с оплаты иностранному контрагенту;

сообщить зарубежному подрядчику, что сбор перечислен в бюджет.