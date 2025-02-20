Сбор за распространение рекламы в интернете с апреля 2025

Кто будет платить сбор
Платить новый сбор — или так называемый «налог на рекламу» — будут с 1 апреля 2025 года те, кто получает доходы от рекламной деятельности:
Рекламораспространители — те, кто размещает платную рекламу на своих ресурсах. Это блогеры, владельцы веб-сайтов, администраторы групп в социальных сетях и другие.
Операторы рекламных систем — те, кто помогает с размещением рекламы, например «Яндекс Директ» или myTarget.
Рекламодатели — российские юрлица, предприниматели и физические лица, которые заказывают рекламу у иностранных компаний. При этом она должна быть направлена на российских граждан.
Посредники, которые помогают размещать рекламу, — например, рекламные агентства.
Основание — п. 1, 5, 10 ст. 18.2 закона «О рекламе».
Ставка сбора — 3%.
Основание — ст. 18.2 закона № 38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе» (изменения вносит закон от 26.12.2024 № 479-ФЗ).
Пример. Ювелирный салон «100 карат» заказал у агентства «Цель достигнута» размещение рекламы в социальной сети «ВКонтакте» на странице известного блогера Королёвой. Для создания баннера к посту агентство привлекло дизайнера Иванова — плательщика налога на профдоход. Иванов создаёт баннер для рекламной кампании и получает вознаграждение по договору ГПХ.
В этом случае:
«100 карат» — рекламодатель;
Агентство «Цель достигнута» — рекламный агент;
дизайнер Иванов — внештатный специалист;
«ВКонтакте» — оператор рекламной системы;
блогер Королёва — рекламораспространитель.
Сбор 3% будут платить агентство, оператор рекламной системы и блогер. Рекламодателю этого делать не нужно. Дизайнер Иванов — внештатник, он не посредник и не рекламораспространитель.
Отечественные организации, ИП и граждане, которые через зарубежные компании распространяют рекламу на российских пользователей, должны:
сами рассчитать и удержать сбор с оплаты иностранному контрагенту;
сообщить зарубежному подрядчику, что сбор перечислен в бюджет.
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Как платить сбор
Ставка отчислений — 3% от рекламного дохода. Рекламораспространители платят этот сбор с дохода от рекламы за квартал, посредники — с дохода от услуг по её распространению.
Пример 1. Компания ООО «Альфа» заключила договор с зарубежным рекламным агентством на проведение рекламной кампании, направленной на российскую аудиторию. Стоимость услуг по договору — 150 000 рублей.
Для уплаты нового сбора ООО «Альфа» самостоятельно рассчитывает сумму: 150 000 × 3% = 4 500 рублей.
Эту сумму компания вычитает из общей стоимости договора и перечисляет зарубежному агентству 145 500 рублей.
ООО «Альфа» обязано перечислить 4 500 рублей государству и уведомить об этом рекламное агентство.
Пример 2. Компания ООО «Светлый путь» (рекламодатель) заплатила ООО «МедиаГлобус» (владелец сайта) за размещение рекламы 15 000 рублей. Эта сумма — доход рекламораспространителя, который станет базой для расчёта сбора.
Размер сбора: 15 000 х 3% = 450 рублей.
Сбор в бюджет платит ООО «МедиаГлобус». Рекламодатель (ООО «Светлый путь») сбор не перечисляет.
Пример 3. Компания ООО «Зелёный мир» (рекламодатель) оплатила рекламному агентству ООО «Маркет Плюс» услугу по размещению рекламы в интернете на сумму 20 000 рублей. Агентство, выступая посредником, перечислило 18 000 рублей владельцу сайта ООО «Интернет Ресурс» за размещение, а себе оставило комиссию 2 000 рублей.
Сбор распределяется так:
18 000 х 3% = 540 рублей — оплачивает ООО «Интернет Ресурс» с дохода от рекламы.
2 000 х 3% = 60 рублей — оплачивает ООО «Маркет Плюс» с дохода от посреднических услуг.
Рекламодатель (ООО «Зелёный мир») сбор не платит.
Кварталы отсчитываются с начала года. Первый платёж, вероятно, будет в апреле 2025 года за первый квартал. Точные сроки оплаты пока не установили.
Пример. Онлайн-издание «Практика бизнеса» получило доход от онлайн-рекламы во III квартале 2025 года:
в июле — 180 000 руб.;
в августе — 320 000 руб.;
в сентябре — 210 000 руб.
Итого за квартал — 710 000 руб.
ООО «Практика бизнеса» — распространитель рекламы, а значит, обязано уплатить 3% с рекламного дохода. Сбор считается с общей суммы за квартал, каждый месяц платить не нужно. По итогам III квартала издание переведёт в бюджет 21 300 руб.
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Кто будет рассчитывать размер сбора
Расчёт платежа будет проводить Роскомнадзор на основе данных, которые дают рекламораспространители, операторы рекламных систем и рекламодатели в рамках системы обязательной маркировки рекламы.
РКН уже контролирует этот процесс и управляет Единым реестром интернет-рекламы (ЕРИР), куда поступают данные. Они хранятся в реестре пять лет и доступны РКН, ФНС, ФАС, а также участникам рынка.
Что будет, если не платить сбор
Отдельной ответственности за неуплату сбора не предусмотрено. Изменения вносятся в Закон «О рекламе», поэтому к нарушителям применяются штрафы по ст. 14.3 КоАП РФ:
для физических лиц, в том числе самозанятых — 2 000–2 500 рублей;
для должностных лиц, в том числе ИП — 4 000–20 000 рублей;
для юрлиц — 100 000–500 000 рублей.
Кому можно не платить
Сбор не придется платить при размещении рекламы:
1. На сайтах, которые принадлежат:
телевещателям и радиовещателям;
информационным агентствам.
2. На федеральных общедоступных тв-каналах, а также на тех, которые входят в первый и второй мультиплекс цифрового телевидения.
3. На сайтах СМИ, учредители которых соответствуют минимум одному из условий:
созданы гос- или муниципальными органами и организациями, или если в их уставном капитале есть доля российского субъекта, муниципального образования;
в течение года получали финансирование из бюджета на поддержку СМИ;
это редакция, издатель или учредитель периодического печатного издания. При этом издание в течение года должно выпускать определенный тираж.
Размер тиража, экземпляров
Периодичность
15 млн
Два и более раза в неделю
2,5 млн
Раз в неделю, раз в две недели или раз в три недели
700 тыс.
Раз в месяц или раз в два месяца
300 тыс.
Раз в квартал и реже
Также сбор не придётся платить маркетплейсам — для них будут разработаны отдельные нормативные акты.
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